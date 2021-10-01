Умные часы всегда были «одноразовыми погремушками» на фоне обычных. Но эта модель — исключение из правила

Умные часы всегда были «одноразовыми погремушками» на фоне обычных. Но эта модель — исключение из правилаHuawei Watch GT2 Pro — титан, керамика и сапфир в умном и разумном по цене гаджете
Смарт-часы Huawei Watch GT2 Pro заслуженно считаются одними из самых красивых в своем классе, а дизайн и материалы корпуса однозначно отправляют эту модель в категорию премиальных продуктов. И тем удивительнее, что их покупка не станет разорением. Судите сами: сапфировое стекло, корпус из серого титана, керамика и сапфир на спинке с датчиками, а также классический ремешок из натуральной кожи под цвет корпуса. Даже не представляю, как Huawei удалось не запустить эти часы в ценовой космос. Аналогичные умные часы со схожим выбором материалов стоят в два и более раз дороже, классика — тоже кусается.
Сдержанный и лаконичный дизайн Huawei Watch GT2 Pro делает их прекрасным выбором и к классическому деловому костюму, и для расслабленного комплекта в стиле casual. А если сменить ремешок на спортивный (это сделать легко, крепление обычное), тогда часы будут уместно смотреться даже в спортзале или на тренировке в бассейне. Редкий случай, когда продуктовая эстетика легко закрывает практически все возможные сочетания с одеждой. И по стилю, и по цветам. Однако на одном дизайне далеко не уедешь. Пора переходить к вопросу технологий и функциональности.
Доброе утро. Часы расскажут, как спалось — спасибо батарейке
Вопросом автономности тексты о гаджетах принято заканчивать, а мы — начинаем. Провернуть это удалось потому, что долгое время работы Huawei Watch GT2 Pro на одном заряде дает возможность ежедневно спать в часах и отслеживать качество сна. Без такой фигни, когда энергия вдруг закончилась где-то посреди ночи, и часть данных потеряна. Емкость встроенного аккумулятора составляет 455 мАч. По версии производителя — хватит до 2 недель работы без подзарядки.
В реальном мире постараться достичь такого же показателя можно только в режиме хардкорной экономии, вырубив все лишние (и даже многие нужные) функции. В умеренно экономичном режиме Huawei Watch GT2 Pro работают около десяти дней, а с высоким уровнем яркости и всегда включенным дисплеем — неделю или чуть меньше. Драматичное опустошение аккумулятора (до 4 дней на одном заряде) случится только при очень частом использовании часов с самой прожорливой парой функций — Always On Display и GPS для бега. Впрочем, даже при таком раскладе эти часы демонстрируют один из лучших показателей автономности в своем классе. И заряжаются тоже быстро — от нуля до сотни чуть больше полутора часов.
Как я уже сказал, благодаря отличной автономности, в Huawei Watch GT2 Pro можно всегда спать и вообще не париться насчет заряда аккумулятора. А значит, каждый день будет начинаться с отчета о том, как прошла ночка. На часах — базовая информация. А подробности можно узнать в приложении-компаньоне Huawei Health. На графиках подробно расписаны этапы быстрого, легкого и глубокого сна, моменты пробуждения и общая продолжительность. А еще пользователю ежедневно выставляют оценку качества сна в баллах и дают рекомендации, как улучшить результат.
Такая функциональность позволяет быстро разобраться с вопросом, почему вчера я лег рано, но все-равно встал потрясающей разбитым. Или наоборот, смог выспаться за небольшое количество часов. А если задаться целью поменять ситуацию — можно прикидывать, какие из произошедших накануне событий могли в лучшую или худшую сторону сказаться на качестве сна. В общем, с Huawei Watch GT2 Pro на руке появляется отличный инструмент для повышения качества сна. Ну, и как следствие — жизни.
Заняты руки? Делайте все с часов
Huawei Watch GT2 Pro оснащены AMOLED-дисплеем 1.39-дюйма с разрешением 454×454 точек. Плотность пикселей что надо: циферблаты, иконки и тексты на часах выглядят отлично. Нет даже намека на зернистость изображения. Есть сенсор для автоматической регулировки яркости экрана, есть возможность выбрать самому один из пяти уровне подсветки. Функция Always On, когда на дисплее всегда отображается дата и время, на месте. А чтобы часы не садились слишком быстро, в состоянии покоя будут отключены анимации циферблата, сократится количество видимых элементов, а также снизится подсветка.
Из-за размера экрана габариты Huawei Watch GT 2 Pro солидные: 46.7x46.7x11.4 мм. Хотите в более привычном часовом формате — просто держите в голове корпус 46 мм. Большинство обзорщиков сразу вешает на них клеймо «чисто мужская модель», но лично я не согласен. Моя девушка тоже. Вспоминаем моду на оверсайз в одежде, chunky boots и ugly sneakers, а также гигантоманию в бижутерии и аксессуарах, перешедшую от люксовых модных домов к маркам массового сегмента. Если девушкам нравятся крупные вещи и Huawei Watch GT 2 Pro вписываются по стилю — проблем с размером не будет. Правда, комплектный ремешок придется застегивать почти на последнюю дырку. Ну, а с мужчинами и так понятно, размер в самый раз.
Крупный размер часов — это не только их амплуа броского аксессуара, но еще и удобство работы с большим дисплеем. Особенно на ходу. Тем более, когда заняты руки и вообще не хочется вытаскивать из кармана смартфон. Например, прогулка с собакой перед работой. В одной руке может быть стакан с кофе, в другой поводок, на конце которого пес решил показывает характер и тянет куда не надо. Если вытащить смартфон, даже самое простое действие — просмотр уведомления или переключение плейлиста — может закончиться печально. В лучшем случае разлитым кофе и каплями на штанах, в худшем можно стать свидетелем пике смартфона на асфальт. Часы решают эту проблему. А высший пилотаж — когда их экран достаточно большой, чтобы не нужно было целиться в мелкие элементы интерфейса и любые действия запросто выполнялись даже в самой напряженной ситуации и при куче отвлекающих факторов.
Чем заняться в транспорте. А что если, не смартфоном?
Время по дороге на работу — не важно, будет ли это такси, метро или автобус — последний шанс еще немного передохнуть и провести время наедине с собой перед началом трудового дня. Некоторым нравится если не «доспать», то хотя бы абстрагироваться от происходящего вокруг и попытаться набрать побольше сил. Но чаще всего эти минуты (а у кого-то часы) проходят со смартфоном. Осуждать не станем, но и полезным не назовем. А что если брать смартфон или планшет и дать глазам долгожданную передышку? Хотя бы раз в неделю.
Huawei Watch GT 2 Pro дают шанс сделать это. На часы можно загрузить любимые треки (для антигаджетной терапии советуем что-нибудь расслабляющее), подключить наушники и в такой связке послушать музыку во время поездки на транспорте. Памяти 4 ГБ, пусть даже часть занята программным обеспечением, количество композиций помещается прилично. Экономичный Bluetooth 5.1 поддерживает подключение беспроводных наушников и передает музыку прямо с часов. Отличный вариант, чтобы не доставать смартфон для переключения трека. Иначе появляется риск снова обнаружить себя листающим бесконечный Фейсбук, Инстаграм или ТикТок.
Кстати, в часах еще есть мониторинг уровня стресса. Опасаемся употреблять слово «осознанность» (недавно в интернете его предали анафеме), но все-таки иногда советуем поглядывать на эти показатели в приложении Huawei Health и в уведомлениях на часах. Все-таки согласились устроить час отдыха от смартфона в транспорте и едете под умиротворяющую музыку? Тогда попробуйте расслабиться, подумать о чем-то приятном, а может, сделать дыхательную гимнастику. Потом посмотрите, как поменяется график стресса.
В офисе можно тихонько подсматривать уведомления. Да, даже на совещании
Возможно, ваша компания уже отказалась от удаленного и даже гибридного формата работы. Не уверены, что коронавирус сдал позиции, и мы задорно мчимся к нормальному будущему, но офисные будни для многих уже вернулись. А вместе с ними скучные и не всегда продуктивные встречи и совещания. Почувствовав в кармане вибрацию в разгар унылой планерки, есть шанс умереть от любопытства, что же за новости принесло на смартфон. Вытащить телефон — дурной тон. Часы отлично решают эту проблему и дают шанс моментально, а главное, почти незаметно для окружающих удовлетворить любопытство. Да и в любой другой ситуации уведомления на часах — одна из лучших и самых востребованных функций, позволяющая не вынимая смартфон решить, требуются ли активные ответные действия.
Еще один крутой бонус Huawei Watch GT 2 Pro для офисной работы — им не нужна специальная магнитная зарядка, как у многих других часов. Достаточно индукционного коврика Qi, а значит, они могут делить зарядку со смартфоном. Разумеется, если ваш — поддерживает и на работе есть тот самый коврик. В чем смысл и почему именно в офисе? Объясняем: мы уже определились, что у Huawei Watch GT 2 Pro шикарная автономность. С одной стороны это очень круто, но с другой — иногда так расслабляешься, что забываешь вовремя зарядить их дома. И в этот момент наличие Qi-коврика в офисе становится спасением. Найти у коллег зарядку другим смарт-часам может быть весьма и весьма непросто, а таскать одну из дома на работу и обратно — попросту неудобно.
Ну, и куда же без спорта. В этом вопросе Huawei Watch GT 2 Pro — профи
Оснащение Huawei Watch GT 2 Pro на спорта и трекинга состояния здоровья — на высшем уровне. В часах есть пульсометр, пульсоксиметр, измеритель активности, качества сна, компас, барометр, высотомер и GPS. С такими не страшно в горы — и дорогу назад найти помогут, и о резкой смене погоды уведомят. В покое и во время тренировок часы отслеживают частоту сердечного ритма и отправляют уведомления при аномалиях. Насыщенность крови кислородом измеряется не с медицинской точностью, но общее представление о состоянии дает. Полезно тем, кто мало бывает на свежем воздухе, да и в условиях пандемии лишним не будет.
Всего в часах доступно 100 видов разных тренировок и активностей. Десять из них, например, бег, гребля и ходьба, определяются и стартуют автоматически — то есть, не нужно активировать трекинг данных. Часть видов спорта — допустим, актуальный с приближением зимы сноуборд и не слишком востребованный в России гольф —отслеживаются в расширенном режиме для профи. Часы могут рассказать о скорости размаха клюшки или наклоне трассы и скорости движения на борде. Что же касается основной массы тренировок, то пользователям часов будет доступна базовая информация об эффективности: продолжительность, потраченные калории, показатель пульса. Разумеется, все данные фиксируется в приложении Huawei Health для последующего изучения во всех подробностях.
А что в итоге, стоит брать?
Huawei Watch GT2 Pro — модель не новая, часы вышли в конце прошлогодней осени. Но если для смартфонов нам всегда хочется самый свежий флагман, с часами такой потребности нет. На первое место у них встает дизайн и время работы. Уже известно, что Huawei Watch GT2 Pro отлично себя зарекомендовали в вопросах функциональности и автономности, а также отлично себя чувствуют в плане использования на длинной дистанции. «Железо» и программное обеспечение актуальность не утратили, дизайн — все еще в списке лучших на рынке смарт-часов.
Выходит, отличный вариант для вдумчивых покупателей, которые хотят носить на запястье качественный и красивый гаджет. Добавьте к этому по-настоящему премиальные материалы корпуса — и получатся практически идеальные смарт-часы. А еще прямо сейчас Watch GT2 Pro продаются в официальном магазине Huawei с существенной скидкой