Умные часы всегда были «одноразовыми погремушками» на фоне обычных. Но эта модель — исключение из правила

Крупный размер часов — это не только их амплуа броского аксессуара, но еще и удобство работы с большим дисплеем. Особенно на ходу. Тем более, когда заняты руки и вообще не хочется вытаскивать из кармана смартфон. Например, прогулка с собакой перед работой. В одной руке может быть стакан с кофе, в другой поводок, на конце которого пес решил показывает характер и тянет куда не надо. Если вытащить смартфон, даже самое простое действие — просмотр уведомления или переключение плейлиста — может закончиться печально. В лучшем случае разлитым кофе и каплями на штанах, в худшем можно стать свидетелем пике смартфона на асфальт. Часы решают эту проблему. А высший пилотаж — когда их экран достаточно большой, чтобы не нужно было целиться в мелкие элементы интерфейса и любые действия запросто выполнялись даже в самой напряженной ситуации и при куче отвлекающих факторов.

Чем заняться в транспорте. А что если, не смартфоном?

Время по дороге на работу — не важно, будет ли это такси, метро или автобус — последний шанс еще немного передохнуть и провести время наедине с собой перед началом трудового дня. Некоторым нравится если не «доспать», то хотя бы абстрагироваться от происходящего вокруг и попытаться набрать побольше сил. Но чаще всего эти минуты (а у кого-то часы) проходят со смартфоном. Осуждать не станем, но и полезным не назовем. А что если брать смартфон или планшет и дать глазам долгожданную передышку? Хотя бы раз в неделю.