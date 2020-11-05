Недорогих смартфонов с 5000 мАч выпускают много, но этот работает дольше всех
Так получилось, что доступные ещё в недавнем прошлом смартфоны в России резко подорожали. И куда ни глянь — цены растут. И растут быстро (попробуйте-ка купить что-то приличное в официальной рознице дешевле 20 тысяч рублей).
Ну и что теперь делать, когда денег под это подорожание в кармане не прибавилось, а покупать новый смартфон нужно уже сегодня? Если пойти по пути наименьшего сопротивления и купить просто «что-нибудь» под бюджет, который вы планировали с лета, вместо универсального смартфона на все случаи жизни вы сегодня приобретёте модель уровня «работает — и на том спасибо». А вот под хотелки уровня...
- Толковую камеру
- Чёткий, не тусклый дисплей с правильной цветопередачей
- Приличную автономность, чтобы не носить PowerBank
- NFС для бесконтактной оплаты и пополнения проездных
- Нормальный процессор. Может и не для чудес графики в играх, но чтобы смартфон не притормаживал в приложениях и не перегревался
...бюджет приезжает ко всё тем же 20 тысячам.
Но передряги с курсом рубля в случае со смартфонами компенсируются техническим прогрессом. Потому что каждые несколько месяцев выходят новые модели мобильников, в которых по разумной цене предлагается то, что раньше полагалось устройствам уровнем выше. И на сегодняшний день, с учётом всех подорожаний конкурентов, HONOR привёз в Россию один из самых интересных смартфонов по сочетанию цены и качества. О характеристиках общего плана мы сейчас будем долго рассуждать, сравнивать и оценивать, но есть одна дисциплина, по которой 10X Lite круче всех конкурентов — больше никто по такой цене не предложит вам 5000 мАч в аккумуляторе + быстрейшую зарядку мощностью 22.5 Вт для того, чтобы вы зарядили смартфон до 100% как можно быстрее. В лучшем случае у конкурентов будет 18 Вт.
Как минимум в этом смартфон уже интригует, а об остальных его качествах мы сейчас расскажем подробнее:
Внешний вид
Не верьте тем, кто говорит, что дизайн смартфонов изменяется только в флагманах, а недорогие модели «зимой и летом одним цветом» и, мол, выглядят одинаково годы подряд. Я сейчас побалую вас ностальгией и покажу, насколько всё изменилось даже во времена новейшего смартфоностроения. Листать изображения со старыми смартфонами — это как смотреть на стиль одежды людей в 1970-1980 гг. Только сейчас понимаешь, насколько всё изменилось. Вот вам немного классических HONOR, причём не X Lite, а чуть более старших, номерных HONOR X — они выходили чуть раньше Lite-серии и задавали тон всем недорогим моделям бренда:
А теперь перед нами смартфон, который вышел в конце 2020-го. И он выглядит ещё лучше!
Первое, что бросается в глаза — рамка по периметру корпуса с плоскими гранями сверху и снизу. Сбоку все еще интереснее. В вырезе этой рамки на правой стороне поместился сканер отпечатков пальцев. В недорогих смартфонах в клавишу его почти не встраивают — считается, что это более сложная конструкция, чем сканер в дисплее. Но, во-первых, такие сенсоры более точные, чем те, которые работают внутри сенсорного слоя (тачскрина). Во-вторых, ещё недавно их устанавливали во флагманские HONOR 20 и HONOR 20 Pro, где всё это работало здорово. А в-третьих, замена дисплея (если умудритесь разбить) без сканера отпечатков обойдётся вам намного дешевле, чем дисплея со сканером.
Когда я говорю о скорости работы сканера отпечатков, я не приукрашиваю — экранные дактилоскопические сенсоры в недорогих смартфонах медлительные и срабатывают, дай бог, со второй попытки. А тут мало того, что ложных считываний нет, так и разблокировка происходит очень быстро. Если бы производители предоставляли такой выбор, между смартфоном со сканером в дисплее и сканером на боковой грани я бы всегда выбирал второй вариант.
А вырез под фронтальную камеру теперь ровно по центру. Сначала выглядит непривычно, но потом привыкаешь и понимаешь, что c эстетической стороны вопроса это гораздо приятнее чем «чёлки» и прочие «капельки».
Разъемы USB Type-C и 3,5-jack у HONOR 10X Lite находятся рядом. Это не самый очевидный момент, но«джек» для проводной гарнитуры снизу — это удобно, если вы используете наушники и все еще не перешли на какие-нибудь блютуз tws-затычки. Так смартфон проще носить в кармане брюк да и во время зарядки провода не будут торчать с обеих сторон
Да, смартфон получился довольно крупным и солидным, но такие размеры объясняются почти 6.7-дюймовым размером дисплея и внушительным аккумулятором на 5000 мАч. Да и вообще, в 2018 году такие габариты были у смартфонов с дисплеем 6" ровно. А с безрамочностью вы получаете 0.5 дюймов
бесплатно без SMS и регистрации просто за счёт более грамотного расположения дисплея. Есть у таких размеров и очевидные преимущества. Например, почти не выступающий над корпусом блок камер сзади — в тощих смартфонах с маленьким аккумулятором она бы возвышалась сверху, как электроплита, а смартфон на спинке всегда лежал бы только на одном боку.
Не забыли и про бесконтактную оплату: на выбор есть и Sberpay, и Кошелек от Cardsmobile, и встроенный Кошелек.
И, наконец, после карнавального буйства красок HONOR перешёл к спокойным матовым цветам в корпусе. Дело вкуса, конечно — кому-то нравятся пылающие переливающиеся цвета. Но статистика показывает, что в России чаще покупают смартфоны в спокойных расцветках. И это то, что многие конкуренты 10X Lite всё ещё не предлагают.
Дисплей и оболочка
Если раньше в недорогих смартфонах IPS был единственно возможным вариантом, то сейчас при такой цене встречаются и смартфоны на базе OLED. У каждого типа дисплея есть свои преимущества, поэтому хороший IPS будет предпочтительнее плохого OLED, нужно сравнивать частные случаи. И вот в случае с HONOR 10X Lite у нас тут дисплей, который можно ставить в табели о рангах, как «хорошиста». Всё у него в порядке, разве что цветовая температура вместо нейтральной (которая вживую воспринимаются людьми как желтоватая) чуть разбавлены холодными оттенками. Хотя для дотошных покупателей есть стандартный режим цветопередачи, где даже этот параметр скорректировал.
|Результаты теста дисплея HONOR 10X Lite
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|410/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1341:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,00
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7550К в обычном режиме,
Как оно в сравнении с OLED? Если найдёте OLED по такой же цене, с нормальными цветами и не менее яркий, он будет... не то, чтобы лучше, а чуть «прикольнее» и более экономичным, если вы будете часами смотреть видео. Но на примере HONOR 30i мы видим, что смартфон с таким дисплеем обойдётся вам чуть дороже, причём и ёмкостью аккумулятора в нём придётся чуть пожертвовать. Вот и думайте теперь.
Что касается оболочки, то тут все та же знакомая по прошлым смартфонам бренда Magic UI 3.1. На точечных изменениях с выходом новой версии в этом тексте мы останавливаться не будем. Просто знайте, что подавляющее большинство приложений, которыми пользуются на территории нашей необъятной, есть в магазине AppGallery, а для поиска оставшихся приложений есть встроенный инструмент под названием Petal Search. И в 2020 году, по нашим наблюдениям абсолютно все приложения для Android, которые вы установите из apk-файлов, будут работать без проблем. Больше и комментировать-то нечего — система смартфонов HONOR изучена россиянами вдоль и поперёк уже давно.
Темпы прироста приложений в AppGallery просто бешеные! С момента предыдущего моего обзора смартфона HONOR (несколько недель назад) многие приложения, которых раньше не было в магазине, уже доступны для скачивания и установки. И обновляются, разумеется, автоматически
Производительность и автономность
Если сравнить Kirin 710A с двигателем автомобиля, это такой «работяга-движок» из японского рамного внедорожника. Не гоночный (сегодня бывают чуть более быстрые модели), зато с классической компоновкой из четырёх мощных ядер + четырёх экономичных вместо современной моды «два мощных, остальные шесть ядер — обезжиренные», отличной экономичностью и хорошей скоростью работы, чтобы... не думать о скорости работы вашего смартфона.
Автономность просто роскошная — в отличие от новых «как бы игровых» процессоров, у Kirin 710A всё гораздо лучше с экономичностью. Поэтому на смартфоне с IPS-дисплеем (OLED чуть более экономичен, как я написал выше) мы получаем самый выносливый смартфон с 5000 мАч среди всех моделей с приличными характеристиками до 20 тысяч рублей. С «приличными» — это я к тому, что другие модели с 5000 мАч, которые дают несколько процентов выигрыша в автономности, либо предлагают мутноватый HD+ дисплей вместо Full HD+, либо радикально (на 40%) отстают по быстродействию процессора. Ну, а модели с аккумулятором ещё большей ёмкости — огроменные. И это уже устроит не всех.
И самым быстро заряжающимся среди смартфонов-долгожителей! С 0% до 100% за полтора часа! У почти всех конкурентов дешевле 20 тысяч рублей с таким же (5000 мАч) аккумулятором на это уйдёт от 2:00 часов до 2:15 часов.
Камеры
Блок камер в HONOR 10X Lite и внешне получился солидным, и в таблице выглядит круто. Четыре камеры в едином модуле, и вспышка там же. Выглядит камера как в старших смартфонах, при этом не квадратная и по цвету выделяется. Стильно? Ну, можно и так сказать.
В качестве основного модуля тут используется классика для недорогих смартфонов HONOR — сенсор на 48 Мп и диафрагма f/1.8. Для быстрых снимков «на ходу» этого хватает. Камера не тратит ваше время, подолгу сохраняя или обрабатывая снимок. Нажал — готово.
Если нужны более четкие фотографии в ночное время — приложение предлагает переключиться в режим «Ночь», в котором камера склеивает множество изображений в одно. Небольшая хитрость: снимать в этом режиме можно и вечером (а в реалиях ноября и днем можно). Снимки будут чуть более насыщенными и резкими, нежели при автоматическом выставлении параметров съемки.
Итого
Ещё в начале обзора я обозначил, что этот смартфон стоит дешевле 20 тысяч рублей. Актуальную цену, скидки и подарки в комплекте вы можете узнать здесь (статья вышла в начале ноября 2020 года, чуть позже цены могут измениться).
На момент выхода статьи HONOR 10X Lite стоит 16990 рублей. По этой цене вы получаете лучший недорогой смартфон по соотношению автономности + скорости зарядки. При этом с нормальным дисплеем, современной камерой и приличной скоростью работы. Еще выгоднее покупка начинает выглядеть, если знать условия предзаказа. Так, оформляя предзаказ до 19 ноября, вы получаете скидку в 4000 рублей. И еще обещают дать добавочную скидку за подписку на сайте интернет-магазина HONOR.
Повторюсь, вы не найдёте в других смартфонах официальной розницы поддержку зарядки мощностью 22,5 Вт одновременно с аккумулятором 5000 мАч. Если какой-то из смартфонов до 20 тысяч заряжается быстрее, это смартфон с меньшей ёмкостью аккумулятора. А смартфоны с поддержкой зарядки от 25 Вт и выше будут гарантированно дороже.
Я не буду с вами спорить о том, что можно разыскать смартфоны, которые будут чуть лучше подходить для игр, либо фотографировать в некоторых сценариях выразительнее. Но это самый «цивилизованный» доступный смартфон среди выносливых, и самый выносливый среди тех, которые могут предложить вам Full HD+, 48 Мп в основной камере и производительность уровня Kirin 710/Helio G85/Snapdragon 720. В наши неспокойные времена это то, что надо.
|Honor 10X Lite
|Операционная система
|Android 10 + Magic UI 3.1
|Экран
|6,67", IPS, 2400 x 1080, 394 PPI
|Процессор
|Kirin 710А (14 нм, 8 ядер: 4 ядра по 2 ГГц Cortex-A73 + 4 ядра по 1.7 ГГц Cortex-A53)
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Оперативная память
|4 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ + microSD до 512 Гб (раздельный слот)
|Камеры
|Основной модуль: 48 Mп, f/1.8, 28 мм, 1/2.0", PDAF
|Широкоугольный: 8 Mп, f/2.4, 120˚
|Макро-камера: 2 Мп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная камера: 8 Mп, f/2.0, 26 мм, 1/3.06"
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS
|Аккумулятор
|5000 мАч (быстрая зарядка SuperCharge, 22.5 Вт)
|Размеры
|165.65 x 76,88 x 9.26 мм
|Масса
|206 г
|Цена
|Проверить актуальную цену и скидки в официальном магазине
|Плюсы
|Минусы
|• Лучшая автономность среди недорогих 5000 мАч-смартфонов
|• Понадобится более долгая первичная настройка переходе со смартфонов на базе Google-сервисов
|• Очень быстрая зарядка
|• Процессор средний по производительности, бывает и быстрее
|• Неплохие камеры для любых сценариев съёмки
|• Удобный и быстрый сканер отпечатков в боковине корпуса
|• Разумная цена
|• Раздельный слот для 2x SIM + microSD