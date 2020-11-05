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Недорогих смартфонов с 5000 мАч выпускают много, но этот работает дольше всех

HONOR 10X Lite
Дольше с аккумулятором 5000 мАч до 20 тысяч рублей протянут только совсем уж маломощные бюджетные погремушки.

Так получилось, что доступные ещё в недавнем прошлом смартфоны в России резко подорожали. И куда ни глянь — цены растут. И растут быстро (попробуйте-ка купить что-то приличное в официальной рознице дешевле 20 тысяч рублей).

Ну и что теперь делать, когда денег под это подорожание в кармане не прибавилось, а покупать новый смартфон нужно уже сегодня? Если пойти по пути наименьшего сопротивления и купить просто «что-нибудь» под бюджет, который вы планировали с лета, вместо универсального смартфона на все случаи жизни вы сегодня приобретёте модель уровня «работает — и на том спасибо». А вот под хотелки уровня...

  • Толковую камеру
  • Чёткий, не тусклый дисплей с правильной цветопередачей
  • Приличную автономность, чтобы не носить PowerBank
  • NFС для бесконтактной оплаты и пополнения проездных
  • Нормальный процессор. Может и не для чудес графики в играх, но чтобы смартфон не притормаживал в приложениях и не перегревался

...бюджет приезжает ко всё тем же 20 тысячам.

Но передряги с курсом рубля в случае со смартфонами компенсируются техническим прогрессом. Потому что каждые несколько месяцев выходят новые модели мобильников, в которых по разумной цене предлагается то, что раньше полагалось устройствам уровнем выше. И на сегодняшний день, с учётом всех подорожаний конкурентов, HONOR привёз в Россию один из самых интересных смартфонов по сочетанию цены и качества. О характеристиках общего плана мы сейчас будем долго рассуждать, сравнивать и оценивать, но есть одна дисциплина, по которой 10X Lite круче всех конкурентов — больше никто по такой цене не предложит вам 5000 мАч в аккумуляторе + быстрейшую зарядку мощностью 22.5 Вт для того, чтобы вы зарядили смартфон до 100% как можно быстрее. В лучшем случае у конкурентов будет 18 Вт.

Как минимум в этом смартфон уже интригует, а об остальных его качествах мы сейчас расскажем подробнее:

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Внешний вид

Не верьте тем, кто говорит, что дизайн смартфонов изменяется только в флагманах, а недорогие модели «зимой и летом одним цветом» и, мол, выглядят одинаково годы подряд. Я сейчас побалую вас ностальгией и покажу, насколько всё изменилось даже во времена новейшего смартфоностроения. Листать изображения со старыми смартфонами — это как смотреть на стиль одежды людей в 1970-1980 гг. Только сейчас понимаешь, насколько всё изменилось. Вот вам немного классических HONOR, причём не X Lite, а чуть более старших, номерных HONOR X — они выходили чуть раньше Lite-серии и задавали тон всем недорогим моделям бренда:

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Honor 6X, конец 2016 года. Эпоха уменьшенных рамок дисплея ещё не настала а корпуса были металлическими. И камеры «восьмёркой»

А теперь перед нами смартфон, который вышел в конце 2020-го. И он выглядит ещё лучше!

Первое, что бросается в глаза — рамка по периметру корпуса с плоскими гранями сверху и снизу. Сбоку все еще интереснее. В вырезе этой рамки на правой стороне поместился сканер отпечатков пальцев. В недорогих смартфонах в клавишу его почти не встраивают — считается, что это более сложная конструкция, чем сканер в дисплее. Но, во-первых, такие сенсоры более точные, чем те, которые работают внутри сенсорного слоя (тачскрина). Во-вторых, ещё недавно их устанавливали во флагманские HONOR 20 и HONOR 20 Pro, где всё это работало здорово. А в-третьих, замена дисплея (если умудритесь разбить) без сканера отпечатков обойдётся вам намного дешевле, чем дисплея со сканером.

HONOR 10X Lite

Когда я говорю о скорости работы сканера отпечатков, я не приукрашиваю — экранные дактилоскопические сенсоры в недорогих смартфонах медлительные и срабатывают, дай бог, со второй попытки. А тут мало того, что ложных считываний нет, так и разблокировка происходит очень быстро. Если бы производители предоставляли такой выбор, между смартфоном со сканером в дисплее и сканером на боковой грани я бы всегда выбирал второй вариант.

А вырез под фронтальную камеру теперь ровно по центру. Сначала выглядит непривычно, но потом привыкаешь и понимаешь, что c эстетической стороны вопроса это гораздо приятнее чем «чёлки» и прочие «капельки».

Разъемы USB Type-C и 3,5-jack у HONOR 10X Lite находятся рядом. Это не самый очевидный момент, но«джек» для проводной гарнитуры снизу — это удобно, если вы используете наушники и все еще не перешли на какие-нибудь блютуз tws-затычки. Так смартфон проще носить в кармане брюк да и во время зарядки провода не будут торчать с обеих сторон

HONOR 10X Lite

Да, смартфон получился довольно крупным и солидным, но такие размеры объясняются почти 6.7-дюймовым размером дисплея и внушительным аккумулятором на 5000 мАч. Да и вообще, в 2018 году такие габариты были у смартфонов с дисплеем 6" ровно. А с безрамочностью вы получаете 0.5 дюймов бесплатно без SMS и регистрации просто за счёт более грамотного расположения дисплея. Есть у таких размеров и очевидные преимущества. Например, почти не выступающий над корпусом блок камер сзади — в тощих смартфонах с маленьким аккумулятором она бы возвышалась сверху, как электроплита, а смартфон на спинке всегда лежал бы только на одном боку.

Не забыли и про бесконтактную оплату: на выбор есть и Sberpay, и Кошелек от Cardsmobile, и встроенный Кошелек.

И, наконец, после карнавального буйства красок HONOR перешёл к спокойным матовым цветам в корпусе. Дело вкуса, конечно — кому-то нравятся пылающие переливающиеся цвета. Но статистика показывает, что в России чаще покупают смартфоны в спокойных расцветках. И это то, что многие конкуренты 10X Lite всё ещё не предлагают.

Дисплей и оболочка

Если раньше в недорогих смартфонах IPS был единственно возможным вариантом, то сейчас при такой цене встречаются и смартфоны на базе OLED. У каждого типа дисплея есть свои преимущества, поэтому хороший IPS будет предпочтительнее плохого OLED, нужно сравнивать частные случаи. И вот в случае с HONOR 10X Lite у нас тут дисплей, который можно ставить в табели о рангах, как «хорошиста». Всё у него в порядке, разве что цветовая температура вместо нейтральной (которая вживую воспринимаются людьми как желтоватая) чуть разбавлены холодными оттенками. Хотя для дотошных покупателей есть стандартный режим цветопередачи, где даже этот параметр скорректировал.

Вариант настройки дисплея. Сбалансированный нейтральный белый

Результаты теста дисплея HONOR 10X Lite
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)410/3 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1341:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)110%
DeltaE (меньше = лучше)5,00
Гамма (идеальная — 2,2)2,1
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7550К в обычном режиме,

Как оно в сравнении с OLED? Если найдёте OLED по такой же цене, с нормальными цветами и не менее яркий, он будет... не то, чтобы лучше, а чуть «прикольнее» и более экономичным, если вы будете часами смотреть видео. Но на примере HONOR 30i мы видим, что смартфон с таким дисплеем обойдётся вам чуть дороже, причём и ёмкостью аккумулятора в нём придётся чуть пожертвовать. Вот и думайте теперь.

Что касается оболочки, то тут все та же знакомая по прошлым смартфонам бренда Magic UI 3.1. На точечных изменениях с выходом новой версии в этом тексте мы останавливаться не будем. Просто знайте, что подавляющее большинство приложений, которыми пользуются на территории нашей необъятной, есть в магазине AppGallery, а для поиска оставшихся приложений есть встроенный инструмент под названием Petal Search. И в 2020 году, по нашим наблюдениям абсолютно все приложения для Android, которые вы установите из apk-файлов, будут работать без проблем. Больше и комментировать-то нечего — система смартфонов HONOR изучена россиянами вдоль и поперёк уже давно.

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Magic UI 3.1

Темпы прироста приложений в AppGallery просто бешеные! С момента предыдущего моего обзора смартфона HONOR (несколько недель назад) многие приложения, которых раньше не было в магазине, уже доступны для скачивания и установки. И обновляются, разумеется, автоматически

Производительность и автономность

Если сравнить Kirin 710A с двигателем автомобиля, это такой «работяга-движок» из японского рамного внедорожника. Не гоночный (сегодня бывают чуть более быстрые модели), зато с классической компоновкой из четырёх мощных ядер + четырёх экономичных вместо современной моды «два мощных, остальные шесть ядер — обезжиренные», отличной экономичностью и хорошей скоростью работы, чтобы... не думать о скорости работы вашего смартфона.

Автономность просто роскошная — в отличие от новых «как бы игровых» процессоров, у Kirin 710A всё гораздо лучше с экономичностью. Поэтому на смартфоне с IPS-дисплеем (OLED чуть более экономичен, как я написал выше) мы получаем самый выносливый смартфон с 5000 мАч среди всех моделей с приличными характеристиками до 20 тысяч рублей. С «приличными» — это я к тому, что другие модели с 5000 мАч, которые дают несколько процентов выигрыша в автономности, либо предлагают мутноватый HD+ дисплей вместо Full HD+, либо радикально (на 40%) отстают по быстродействию процессора. Ну, а модели с аккумулятором ещё большей ёмкости — огроменные. И это уже устроит не всех.

И самым быстро заряжающимся среди смартфонов-долгожителей! С 0% до 100% за полтора часа! У почти всех конкурентов дешевле 20 тысяч рублей с таким же (5000 мАч) аккумулятором на это уйдёт от 2:00 часов до 2:15 часов.

Камеры

Блок камер в HONOR 10X Lite и внешне получился солидным, и в таблице выглядит круто. Четыре камеры в едином модуле, и вспышка там же. Выглядит камера как в старших смартфонах, при этом не квадратная и по цвету выделяется. Стильно? Ну, можно и так сказать.

HONOR 10X Lite

В качестве основного модуля тут используется классика для недорогих смартфонов HONOR — сенсор на 48 Мп и диафрагма f/1.8. Для быстрых снимков «на ходу» этого хватает. Камера не тратит ваше время, подолгу сохраняя или обрабатывая снимок. Нажал — готово.

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Если нужны более четкие фотографии в ночное время — приложение предлагает переключиться в режим «Ночь», в котором камера склеивает множество изображений в одно. Небольшая хитрость: снимать в этом режиме можно и вечером (а в реалиях ноября и днем можно). Снимки будут чуть более насыщенными и резкими, нежели при автоматическом выставлении параметров съемки.

Итого

Ещё в начале обзора я обозначил, что этот смартфон стоит дешевле 20 тысяч рублей. Актуальную цену, скидки и подарки в комплекте вы можете узнать здесь (статья вышла в начале ноября 2020 года, чуть позже цены могут измениться).

HONOR 10X Lite

На момент выхода статьи HONOR 10X Lite стоит 16990 рублей. По этой цене вы получаете лучший недорогой смартфон по соотношению автономности + скорости зарядки. При этом с нормальным дисплеем, современной камерой и приличной скоростью работы. Еще выгоднее покупка начинает выглядеть, если знать условия предзаказа. Так, оформляя предзаказ до 19 ноября, вы получаете скидку в 4000 рублей. И еще обещают дать добавочную скидку за подписку на сайте интернет-магазина HONOR.

Повторюсь, вы не найдёте в других смартфонах официальной розницы поддержку зарядки мощностью 22,5 Вт одновременно с аккумулятором 5000 мАч. Если какой-то из смартфонов до 20 тысяч заряжается быстрее, это смартфон с меньшей ёмкостью аккумулятора. А смартфоны с поддержкой зарядки от 25 Вт и выше будут гарантированно дороже.

Я не буду с вами спорить о том, что можно разыскать смартфоны, которые будут чуть лучше подходить для игр, либо фотографировать в некоторых сценариях выразительнее. Но это самый «цивилизованный» доступный смартфон среди выносливых, и самый выносливый среди тех, которые могут предложить вам Full HD+, 48 Мп в основной камере и производительность уровня Kirin 710/Helio G85/Snapdragon 720. В наши неспокойные времена это то, что надо.

Honor 10X Lite
Операционная системаAndroid 10 + Magic UI 3.1
Экран6,67", IPS, 2400 x 1080, 394 PPI
ПроцессорKirin 710А (14 нм, 8 ядер: 4 ядра по 2 ГГц Cortex-A73 + 4 ядра по 1.7 ГГц Cortex-A53)
ГрафикаMali-G51 MP4
Оперативная память4 ГБ
Накопитель128 ГБ + microSD до 512 Гб (раздельный слот)
КамерыОсновной модуль: 48 Mп, f/1.8, 28 мм, 1/2.0", PDAF
Широкоугольный: 8 Mп, f/2.4, 120˚
Макро-камера: 2 Мп, f/2.4
Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4
Фронтальная камера: 8 Mп, f/2.0, 26 мм, 1/3.06"
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS
Аккумулятор5000 мАч (быстрая зарядка SuperCharge, 22.5 Вт)
Размеры165.65 x 76,88 x 9.26 мм
Масса206 г
ЦенаПроверить актуальную цену и скидки в официальном магазине
ПлюсыМинусы
• Лучшая автономность среди недорогих 5000 мАч-смартфонов• Понадобится более долгая первичная настройка переходе со смартфонов на базе Google-сервисов
• Очень быстрая зарядка• Процессор средний по производительности, бывает и быстрее
• Неплохие камеры для любых сценариев съёмки
• Удобный и быстрый сканер отпечатков в боковине корпуса
• Разумная цена
• Раздельный слот для 2x SIM + microSD