Недорогих смартфонов с 5000 мАч выпускают много, но этот работает дольше всех

Так получилось, что доступные ещё в недавнем прошлом смартфоны в России резко подорожали. И куда ни глянь — цены растут. И растут быстро (попробуйте-ка купить что-то приличное в официальной рознице дешевле 20 тысяч рублей).

Ну и что теперь делать, когда денег под это подорожание в кармане не прибавилось, а покупать новый смартфон нужно уже сегодня? Если пойти по пути наименьшего сопротивления и купить просто «что-нибудь» под бюджет, который вы планировали с лета, вместо универсального смартфона на все случаи жизни вы сегодня приобретёте модель уровня «работает — и на том спасибо». А вот под хотелки уровня...

Толковую камеру

Чёткий, не тусклый дисплей с правильной цветопередачей

Приличную автономность , чтобы не носить PowerBank

, чтобы не носить PowerBank NFС для бесконтактной оплаты и пополнения проездных

для бесконтактной оплаты и пополнения проездных Нормальный процессор. Может и не для чудес графики в играх, но чтобы смартфон не притормаживал в приложениях и не перегревался

...бюджет приезжает ко всё тем же 20 тысячам.

Но передряги с курсом рубля в случае со смартфонами компенсируются техническим прогрессом. Потому что каждые несколько месяцев выходят новые модели мобильников, в которых по разумной цене предлагается то, что раньше полагалось устройствам уровнем выше. И на сегодняшний день, с учётом всех подорожаний конкурентов, HONOR привёз в Россию один из самых интересных смартфонов по сочетанию цены и качества. О характеристиках общего плана мы сейчас будем долго рассуждать, сравнивать и оценивать, но есть одна дисциплина, по которой 10X Lite круче всех конкурентов — больше никто по такой цене не предложит вам 5000 мАч в аккумуляторе + быстрейшую зарядку мощностью 22.5 Вт для того, чтобы вы зарядили смартфон до 100% как можно быстрее. В лучшем случае у конкурентов будет 18 Вт.

Как минимум в этом смартфон уже интригует, а об остальных его качествах мы сейчас расскажем подробнее:

СКОЛЬКО СТОИТ И ГДЕ КУПИТЬ

Внешний вид

Не верьте тем, кто говорит, что дизайн смартфонов изменяется только в флагманах, а недорогие модели «зимой и летом одним цветом» и, мол, выглядят одинаково годы подряд. Я сейчас побалую вас ностальгией и покажу, насколько всё изменилось даже во времена новейшего смартфоностроения. Листать изображения со старыми смартфонами — это как смотреть на стиль одежды людей в 1970-1980 гг. Только сейчас понимаешь, насколько всё изменилось. Вот вам немного классических HONOR, причём не X Lite, а чуть более старших, номерных HONOR X — они выходили чуть раньше Lite-серии и задавали тон всем недорогим моделям бренда: