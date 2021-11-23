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Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Все смартфоны как смартфоны, а этот — событие и прецедент. Но соответствует ли техника громким анонсам?
Смотрите-ка, смартфоны HONOR снова в России! А главное, в них снова упакован полный комплект сервисов Google. Пристально рассмотрели первый продукт от ставшего независимым бренда — и докладываем о впечатлениях.
Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

В случае с HONOR не уместны аналогии с тоскливыми камбэками некогда «легендарных» марок, спустя годы оказавшимися ненужными. Потребительская любовь (а она была ого-го, если вспомнить досанкционную долю рынка) остыть не успела, другие бренды хоть и заняли освободившиеся позиции в продажах, но существенного технологического преимущества обеспечить себе не успели. А значит, новому HONOR не составит труда устроить очередной передел смартфонного рынка. Адекватная ценовая политика, выдача подарков и бонусов при покупке, а также регулярные запуски новых продуктов разных классов — вот простой и очевидный путь к успеху.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

О позиционировании. Коротко

В Китае HONOR 50 стартовал еще в середине года, в Европе — чуть меньше месяца назад, а для нашей страны смартфон оказался свежайшей новинкой ноября. Однако не стоит переживать из-за давности его оригинального анонса. Объективно, этот продукт — один из лучших вариантов, с которым стоило бы возвращаться из вынужденного отпуска. А все дело в том, что многие производители из категории старших середнячков и доступных флагманов решили задорно поскакать в премиальный сегмент, куда их подгоняет еще и рост российских цен на электронику.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

В итоге востребованный класс Middle+ порядком опустел и, кроме нескольких адекватных героев, в нем появилось засилье оверпрайснутых моделей, покупать которые разумному потребителю не с руки. HONOR 50 исправляет это и целится ровно в тот сегмент, откуда неожиданно ушла бодрая конкуренция. Предложение для покупателей отличное: цены стартуют с 34 990 и шагают вверх по 5 тысяч сначала за дополнительную порцию оперативки, затем за более емкий накопитель.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

В деньгах и сухих числах набор характеристик выглядит супер. Тем более, что по традиции маркетологи HONOR не ждут устаревания модели для стимуляции потребительского интереса, а раздают кучу бонусов прямо со старта. В начале при его покупке давали подарки, сейчас — скидку в корзине, бонусы партнеров и сервисное обслуживание с привилегиями.

Можно не тянуть и сразу посмотреть акции в магазине HONOR

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Первые впечатления от HONOR 50

Внимательный читатель, вероятно, захотел бы сейчас одернуть мою печатающую текст руку и задать справедливый вопрос: почему у бренда, от которого отсоединилась компания HONOR, есть похожий смартфон? Рассказываю. На совещаниях топ-менеджеров я не сидел и договоренностей их не знаю, но могу предположить, что при делении одной компании на две независимые части ближайшая часть «дорожной карты» продуктов раздвоилась и продолжила существование там и там. Обе компании закономерно доводят до конца начатое, а дальше наверняка будут выпускать продукты без схожих элементов. Остается только вопрос – когда этого ждать? Ну, мне ситуация видится именно таким образом и аргументов против этой версии я не нахожу.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Помимо привлекательного дизайна (об этом дальше) из интересного стоит сразу отметить, что у HONOR 50 есть сервисы Google, доступны 5G частоты, хорошее качество съемки, отлично реализована радиочасть в плане качественной работы с сетью и профилями российских операторов. Вероятно, сейчас мы видим одного из последних выпускников с наследием «старой школы» (что, в общем-то, неплохо), а дальше будем наблюдать новые поколения продуктов исключительно в рамках самостоятельной компании HONOR (что тоже неплохо, но еще и интересно). А вот — полный список технических характеристик продукта. Собрали для тех, кто хочет сперва составить личное мнение о спецификациях.

Технические характеристики HONOR 50

Операционная системаAndroid 11 (Magic UI 4.2)
ДисплейИзогнутый OLED, 120 Гц, 6.57 дюйма, 1080 x 2340 пикселей (392 ppi), соотношение сторон 19,5:9
ПроцессорQualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 нм), восьмиядерный 4x2,4 ГГц Kryo 670 и 4x1,8 ГГЦ Kryo 670
ГрафикаAdreno 642L
Оперативная память6 / 8 ГБ
Накопитель128 / 256 ГБ
Поддержка microSDНет
СвязьДве SIM-карты
Беспроводные подключенияWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD)
NFCЕсть
Тыловые камерыОсновная 108 Мп, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF Ультраширокоугольная 8 Мп, f/2.2, 120˚, 17 мм Макро 2 Мп, f/2.4 Глубины 2 Мп, f/2.4
Фронтальная камера32 Мп, f/2.2, 22 мм, 1/3.14"
РазъемыUSB Type-C
ДинамикиОдин, моно
БезопасностьОптический сканер в экране, разблокировка по лицу
Защита от воды и пылиНет
Аккумулятор4300 мАч, поддержка быстрой зарядки 66 Вт от 0 до 100% за 50 минут
Размеры160 x 73.8 x 7.8 мм
Вес175 г

Нарядный экстерьер. А также логомания

Встречают по одежке. Насколько бы избитой эта фраза не показалась, от этого правила никуда не денешься. На дизайн HONOR 50 смотрим в первую очередь. Производитель сохранил свою фирменную находчивость в плане выбора необычных цветовых решений, а также визуальных эффектов для корпуса. Были фанатом дизайна прошлых моделей? Тогда мы к вам с хорошими новостями: выбирать можно не просто из четырех цветов, но также из нескольких разных стилей оформления спинки смартфона.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Черный глянец, если что, на месте. Российские консерваторы, избегающие нестандартных решений, будут довольны. Хочется повеселее, но без излишеств? Посмотрите на версию HONOR 50 в изумрудно-зеленом. Красиво выглядит, эффектно переливается на свету, а заодно вписывается в фэшн-палитру осени 2021. Броская (и, вероятно, женская) версия смартфона называется «мерцающий кристалл», ее светлая, меняющая оттенки на свету поверхность будто бы щедро присыпана глиттером или по-простому крошечными блестками. Наконец, четвертый вариант смартфона – перламутровый лого – на спинке получил молодежный паттерн из хаоса букв, образующих название производителя. Кажется, удовлетворены все возможные хотелки покупателей?

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В плане эргономики смартфон удобный, не слишком широкий. Рамка из пластика, спинка из стекла. Собран качественно, без нареканий. Расположение элементов на корпусе классическое — обошлось без сюрпризов. А еще на стекле хорошая заводская защитная пленка. Несколько месяцев после покупки можно не задумываться о дополнительной защите экрана.

Как говорится, мал да удал. Это про экран

Изогнутые дисплеи нравятся не всем, но в этой модели плавно перетекающие в рамку края идут смартфону на пользу и добавляют в экстерьер визуальную ценность. В том числе это работает из-за повторения радиуса на спинке, что создает впечатление продуманного корпуса. К тому же, изгиб не слишком большой, а софт борется со случайными касаниями, так что по совокупности пользовательского опыта придраться не к чему. Размер экрана составляет 6.57 дюйма, по нынешним флагманским меркам диагональ получается небольшая, зато очень удобная.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Опять же, изогнутые края делают ширину смартфона еще меньше и повышают комфорт при использовании одной рукой. В плане эргономики дисплей отличный. Дело вкуса, конечно, но у меня есть стойкое ощущение, что многие смартфоны «высшего эшелона» в ладони дают куда худшие ощущения, а уж в попытках набрать текст или на ходу воспользоваться приложениями — тем более.

Максимальный уровень яркости442 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)Бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)100%
DeltaE (меньше = лучше)8.79
Гамма (идеальная — 2,2)2.1
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500K

Впрочем, и по характеристикам у HONOR 50 с экраном порядок. Например, есть поддержка высокой частоты обновления 120 Гц (куда без этого теперь) с возможностью в настройках переключаться между адаптивным режимом работы, всегда активной повышенной частотой или же сниженной до традиционных 60 Гц ради экономии заряда. Разрешение составляет 1080 x 2340 пикселей или 392 ppi в пересчете точек на дюйм.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Качество картинки на хорошем уровне: гамма близка к идеальной, температура без излишеств склоняется к прохладной, запас яркости обещает, что пользоваться смартфоном в солнечные дни будет комфортно. Полного отключения мерцания нет, однако ШИМ не доставляет проблем даже на минимальной яркости. Также OLED матрица дает бесконечную контрастность и полный охват палитры sRGB в обычном режиме с возможностью активировать «яркий» режим с цветами ближе к DCI-P3. Ленты соцсетей, игры, сериалы по дороге на работу — все выглядит отлично. Помимо смены цветовой палитры и частоты обновления в настройках также есть выбор температуры, режим защиты зрения и чтения. А поскольку тип матрицы OLED, поддерживается функция Always On Display с отображением часов, уведомлений и другой полезной информации при выключенном экране.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Камерное представление. Три пишем, два в уме

Увы, HONOR 50 не обошла стороной мода на добавление вспомогательных сенсоров с минимальной практической пользой. Неужели это страх, что нынешний покупатель побрезгует смотреть на смартфон, где просто стоят две нормальные функциональные камеры без допов? Причины и поводы существования этого тренда я для себя так и не смог понять, поэтому приходится мириться и сосуществовать с единственной доступной реальностью, где средний класс смартфонов в обязательном порядке комплектуется двумя хорошими камерами и одним либо двумя сенсорами для макросъемки и более качественного размытия фона.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Макро — крайне редкий сценарий использования. Хоть что со мной делайте, но я не могу представить среднестатистического пользователя смартфона, нуждающегося в съемке (а главное, регулярно пользующегося этим) с разрешением 2 Мп через довольно темную оптику f/2.4, зато с расстояния всего 4 см. Сенсор глубины помогает в портретной съемке, но за самостоятельную единицу не считается.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Зато, традиционно для смартфонов HONOR, главный сенсор снимает, что называется, на все деньги. Фактически снимки получаются 12 Мп, поскольку происходит объединение информации с соседних пикселей для улучшения качества изображения. На рынке полно смартфонов в среднем классе, а также сегменте выше среднего, где основная камера имеет такое же разрешение (впрочем, не обязательно такой же сенсор), и все они снимают ох как по-разному. Казалось бы, фотографии должны получаться примерно одинаковые, но на поверку результаты разных смартфонов колеблются от безобразно плохо, до поразительно хорошо.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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В мобильном формате мы живем в эпоху алгоритмической фотографии, поэтому качество снимков в меньшей степени зависит от строения камеры, а в большей — от алгоритмов сигнального процессора и пост-обработки. Некоторые могут и умеют выжать из сенсора максимум, другие и близко не способны раскрыть потенциал камеры. HONOR всегда был в первой категории. Фотографии с этих смартфонов если даже не были безальтернативно лучшими в своем классе, то однозначно уверенно сражались с другими топами алгоритмической фотографии за призовые места рейтингов качества съемки. HONOR 50 не стал исключением.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Качество съемки на основную камеру высокое. Фотографии получаются детализированные, с хорошей цветопередачей и резкостью. Есть отличный ночной режим, который вытягивает даже в самых сложных условиях освещенности.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Если нужно, со съемкой может помочь искусственный интеллект, улучшающий качество фото при определении сцены. Также есть дополнительные режимы с быстрым доступом, например, двукратный цифровой зум (кстати, довольно неплохой благодаря высокому разрешению сенсора), портретный с размытием фона, макро, а также мультивидео сразу на две камеры (фронтальную и основную или основную и широкоугольную – все 6 режимов на выбор), что позволяет одновременно снимать происходящее вокруг вас и ваши эмоции, а еще в режиме картинка-в-картинке.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2.2. Снимает хорошо, угол обзора широкий. А значит, в кадре поместится не только владелец смартфона, но и компания его друзей.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Мощность, зарядка. И немного о разрядке

HONOR 50 работает на платформе Qualcomm Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ, накопитель имеет емкость 128 или 256 ГБ. Это хорошая конфигурация для смартфона среднего класса. Большого запаса мощности в плане мобильного гейминга на будущее она не имеет, однако все актуальные игры запускаются на средне-высоких настройках графики. А главное, с какой производительностью вы начинаете играть, примерно с той же и заканчиваете. В отличие от мощного, но греющегося Snapdragon 888, седьмая серия процессора при продолжительной нагрузке ведет себя более чем стабильно, почти не греется и способна терять не более 5% производительности.

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Емкость встроенного аккумулятора составляет 4300 мАч, что не очень много на фоне распространенных сейчас пятитысячников. В смешанном режиме нагрузки, а особенно, если хорошенько поиграть в течение дня во что-то типа Genshin Impact или League of Legends: Wild Rift, на поздний вечер заряда аккумулятор может уже и не хватить. Однако наличие фирменной быстрой зарядки мощностью 66 Вт закрывает вопрос с емкостью батареи. До 100% она заряжается за 50 минут, а 20 минут хватит, чтобы с нуля набрать энергию до 70%. В общем, даже непродолжительное подключение к розетке в течение дня дает приличный запас энергии.

Magic UI 4.2. Как дела с софтом?

Оболочка Magic UI 4.2 на базе Android 11 в целом будет знакома тем, кто ранее имел опыт использования смартфонов HONOR. Да, кое-что изменилось типа шторки быстрых настроек и уведомлений, а также теперь нет глобального поиска по свайпу с домашнего экрана. Но в общем это симпатичный и удобным интерфейс с большими возможностями настройки и кастомизации под себя. Сервисы Google, как я уже говорил, в полном объеме вернулись на смартфоны HONOR, начиная магазином приложений и заканчивая бесконтактной оплатой.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Впрочем, из нового еще стоит отметить установку регламентированных российским законодательством каталогов программ и сервисов (их скачивание можно пропустить при первоначальной настройке смартфона), а также некоторое количество стороннего софта и игр. Но если чем-то из этого (а может, всем сразу) планов пользоваться нет — можно смело удалить из памяти смартфона и не занимать место на накопителе. Проблем с заводскими инсталлами нет.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

В качестве итога. Наш вердикт

Российский запуск HONOR не стремится вытащить из кошелька покупателя все деньги до последней копейки. Заново выстраивать отношения с покупателями они решили 50-й моделью в наиболее уместном классе «выше среднего», где сейчас чувствуется нехватка сильных продуктов. А значит, не хватает конкурентной борьбы и потребности производителей предлагать покупателям все более лучшие смартфоны. Очевидно, на старте HONOR расшевелит этот сегмент, затем начнет двигаться в сторону бюджетных и флагманских направлений. Будет любопытно понаблюдать за этим. Особенно, если учесть, что на смену этим наработкам из прошлого уже скоро придут полностью самостоятельные и независимые решения бренда.

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Покупателям стоит рассчитывать на интересные продукты, и пока можно только гадать, какой курс возьмут дизайнеры и инженеры HONOR. Впрочем, ждать и наблюдать интереснее всего нам — тем, кто тестирует и рассказывает о смартфонах. А вам, покупателям, при желании найти хороший смартфон за адекватные деньги, уже сейчас можно смело идти забирать из магазина HONOR 50. Смартфон удался в плане функциональности и цены, а еще к нему дают хорошие бонусы в фирменном магазине HONOR.

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