Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

В плане эргономики смартфон удобный, не слишком широкий. Рамка из пластика, спинка из стекла. Собран качественно, без нареканий. Расположение элементов на корпусе классическое — обошлось без сюрпризов. А еще на стекле хорошая заводская защитная пленка. Несколько месяцев после покупки можно не задумываться о дополнительной защите экрана.

Как говорится, мал да удал. Это про экран

Изогнутые дисплеи нравятся не всем, но в этой модели плавно перетекающие в рамку края идут смартфону на пользу и добавляют в экстерьер визуальную ценность. В том числе это работает из-за повторения радиуса на спинке, что создает впечатление продуманного корпуса. К тому же, изгиб не слишком большой, а софт борется со случайными касаниями, так что по совокупности пользовательского опыта придраться не к чему. Размер экрана составляет 6.57 дюйма, по нынешним флагманским меркам диагональ получается небольшая, зато очень удобная.