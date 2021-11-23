Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50

Каким получился самый долгожданный смартфон 2021 года — HONOR 50Все смартфоны как смартфоны, а этот — событие и прецедент. Но соответствует ли техника громким анонсам?
В случае с HONOR не уместны аналогии с тоскливыми камбэками некогда «легендарных» марок, спустя годы оказавшимися ненужными. Потребительская любовь (а она была ого-го, если вспомнить досанкционную долю рынка) остыть не успела, другие бренды хоть и заняли освободившиеся позиции в продажах, но существенного технологического преимущества обеспечить себе не успели. А значит, новому HONOR не составит труда устроить очередной передел смартфонного рынка. Адекватная ценовая политика, выдача подарков и бонусов при покупке, а также регулярные запуски новых продуктов разных классов — вот простой и очевидный путь к успеху.
О позиционировании. Коротко
В Китае HONOR 50 стартовал еще в середине года, в Европе — чуть меньше месяца назад, а для нашей страны смартфон оказался свежайшей новинкой ноября. Однако не стоит переживать из-за давности его оригинального анонса. Объективно, этот продукт — один из лучших вариантов, с которым стоило бы возвращаться из вынужденного отпуска. А все дело в том, что многие производители из категории старших середнячков и доступных флагманов решили задорно поскакать в премиальный сегмент, куда их подгоняет еще и рост российских цен на электронику.
В итоге востребованный класс Middle+ порядком опустел и, кроме нескольких адекватных героев, в нем появилось засилье оверпрайснутых моделей, покупать которые разумному потребителю не с руки. HONOR 50 исправляет это и целится ровно в тот сегмент, откуда неожиданно ушла бодрая конкуренция. Предложение для покупателей отличное: цены стартуют с 34 990 и шагают вверх по 5 тысяч сначала за дополнительную порцию оперативки, затем за более емкий накопитель.
В деньгах и сухих числах набор характеристик выглядит супер. Тем более, что по традиции маркетологи HONOR не ждут устаревания модели для стимуляции потребительского интереса, а раздают кучу бонусов прямо со старта. В начале при его покупке давали подарки, сейчас — скидку в корзине, бонусы партнеров и сервисное обслуживание с привилегиями.
Первые впечатления от HONOR 50
Внимательный читатель, вероятно, захотел бы сейчас одернуть мою печатающую текст руку и задать справедливый вопрос: почему у бренда, от которого отсоединилась компания HONOR, есть похожий смартфон? Рассказываю. На совещаниях топ-менеджеров я не сидел и договоренностей их не знаю, но могу предположить, что при делении одной компании на две независимые части ближайшая часть «дорожной карты» продуктов раздвоилась и продолжила существование там и там. Обе компании закономерно доводят до конца начатое, а дальше наверняка будут выпускать продукты без схожих элементов. Остается только вопрос – когда этого ждать? Ну, мне ситуация видится именно таким образом и аргументов против этой версии я не нахожу.
Помимо привлекательного дизайна (об этом дальше) из интересного стоит сразу отметить, что у HONOR 50 есть сервисы Google, доступны 5G частоты, хорошее качество съемки, отлично реализована радиочасть в плане качественной работы с сетью и профилями российских операторов. Вероятно, сейчас мы видим одного из последних выпускников с наследием «старой школы» (что, в общем-то, неплохо), а дальше будем наблюдать новые поколения продуктов исключительно в рамках самостоятельной компании HONOR (что тоже неплохо, но еще и интересно). А вот — полный список технических характеристик продукта. Собрали для тех, кто хочет сперва составить личное мнение о спецификациях.
Технические характеристики HONOR 50
|Операционная система
|Android 11 (Magic UI 4.2)
|Дисплей
|Изогнутый OLED, 120 Гц, 6.57 дюйма, 1080 x 2340 пикселей (392 ppi), соотношение сторон 19,5:9
|Процессор
|Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 нм), восьмиядерный 4x2,4 ГГц Kryo 670 и 4x1,8 ГГЦ Kryo 670
|Графика
|Adreno 642L
|Оперативная память
|6 / 8 ГБ
|Накопитель
|128 / 256 ГБ
|Поддержка microSD
|Нет
|Связь
|Две SIM-карты
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD)
|NFC
|Есть
|Тыловые камеры
|Основная 108 Мп, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF Ультраширокоугольная 8 Мп, f/2.2, 120˚, 17 мм Макро 2 Мп, f/2.4 Глубины 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера
|32 Мп, f/2.2, 22 мм, 1/3.14"
|Разъемы
|USB Type-C
|Динамики
|Один, моно
|Безопасность
|Оптический сканер в экране, разблокировка по лицу
|Защита от воды и пыли
|Нет
|Аккумулятор
|4300 мАч, поддержка быстрой зарядки 66 Вт от 0 до 100% за 50 минут
|Размеры
|160 x 73.8 x 7.8 мм
|Вес
|175 г
Нарядный экстерьер. А также логомания
Встречают по одежке. Насколько бы избитой эта фраза не показалась, от этого правила никуда не денешься. На дизайн HONOR 50 смотрим в первую очередь. Производитель сохранил свою фирменную находчивость в плане выбора необычных цветовых решений, а также визуальных эффектов для корпуса. Были фанатом дизайна прошлых моделей? Тогда мы к вам с хорошими новостями: выбирать можно не просто из четырех цветов, но также из нескольких разных стилей оформления спинки смартфона.
Черный глянец, если что, на месте. Российские консерваторы, избегающие нестандартных решений, будут довольны. Хочется повеселее, но без излишеств? Посмотрите на версию HONOR 50 в изумрудно-зеленом. Красиво выглядит, эффектно переливается на свету, а заодно вписывается в фэшн-палитру осени 2021. Броская (и, вероятно, женская) версия смартфона называется «мерцающий кристалл», ее светлая, меняющая оттенки на свету поверхность будто бы щедро присыпана глиттером или по-простому крошечными блестками. Наконец, четвертый вариант смартфона – перламутровый лого – на спинке получил молодежный паттерн из хаоса букв, образующих название производителя. Кажется, удовлетворены все возможные хотелки покупателей?
В плане эргономики смартфон удобный, не слишком широкий. Рамка из пластика, спинка из стекла. Собран качественно, без нареканий. Расположение элементов на корпусе классическое — обошлось без сюрпризов. А еще на стекле хорошая заводская защитная пленка. Несколько месяцев после покупки можно не задумываться о дополнительной защите экрана.
Как говорится, мал да удал. Это про экран
Изогнутые дисплеи нравятся не всем, но в этой модели плавно перетекающие в рамку края идут смартфону на пользу и добавляют в экстерьер визуальную ценность. В том числе это работает из-за повторения радиуса на спинке, что создает впечатление продуманного корпуса. К тому же, изгиб не слишком большой, а софт борется со случайными касаниями, так что по совокупности пользовательского опыта придраться не к чему. Размер экрана составляет 6.57 дюйма, по нынешним флагманским меркам диагональ получается небольшая, зато очень удобная.
Опять же, изогнутые края делают ширину смартфона еще меньше и повышают комфорт при использовании одной рукой. В плане эргономики дисплей отличный. Дело вкуса, конечно, но у меня есть стойкое ощущение, что многие смартфоны «высшего эшелона» в ладони дают куда худшие ощущения, а уж в попытках набрать текст или на ходу воспользоваться приложениями — тем более.
|Максимальный уровень яркости
|442 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|Бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8.79
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Впрочем, и по характеристикам у HONOR 50 с экраном порядок. Например, есть поддержка высокой частоты обновления 120 Гц (куда без этого теперь) с возможностью в настройках переключаться между адаптивным режимом работы, всегда активной повышенной частотой или же сниженной до традиционных 60 Гц ради экономии заряда. Разрешение составляет 1080 x 2340 пикселей или 392 ppi в пересчете точек на дюйм.
Качество картинки на хорошем уровне: гамма близка к идеальной, температура без излишеств склоняется к прохладной, запас яркости обещает, что пользоваться смартфоном в солнечные дни будет комфортно. Полного отключения мерцания нет, однако ШИМ не доставляет проблем даже на минимальной яркости. Также OLED матрица дает бесконечную контрастность и полный охват палитры sRGB в обычном режиме с возможностью активировать «яркий» режим с цветами ближе к DCI-P3. Ленты соцсетей, игры, сериалы по дороге на работу — все выглядит отлично. Помимо смены цветовой палитры и частоты обновления в настройках также есть выбор температуры, режим защиты зрения и чтения. А поскольку тип матрицы OLED, поддерживается функция Always On Display с отображением часов, уведомлений и другой полезной информации при выключенном экране.
Камерное представление. Три пишем, два в уме
Увы, HONOR 50 не обошла стороной мода на добавление вспомогательных сенсоров с минимальной практической пользой. Неужели это страх, что нынешний покупатель побрезгует смотреть на смартфон, где просто стоят две нормальные функциональные камеры без допов? Причины и поводы существования этого тренда я для себя так и не смог понять, поэтому приходится мириться и сосуществовать с единственной доступной реальностью, где средний класс смартфонов в обязательном порядке комплектуется двумя хорошими камерами и одним либо двумя сенсорами для макросъемки и более качественного размытия фона.
Макро — крайне редкий сценарий использования. Хоть что со мной делайте, но я не могу представить среднестатистического пользователя смартфона, нуждающегося в съемке (а главное, регулярно пользующегося этим) с разрешением 2 Мп через довольно темную оптику f/2.4, зато с расстояния всего 4 см. Сенсор глубины помогает в портретной съемке, но за самостоятельную единицу не считается.
Зато, традиционно для смартфонов HONOR, главный сенсор снимает, что называется, на все деньги. Фактически снимки получаются 12 Мп, поскольку происходит объединение информации с соседних пикселей для улучшения качества изображения. На рынке полно смартфонов в среднем классе, а также сегменте выше среднего, где основная камера имеет такое же разрешение (впрочем, не обязательно такой же сенсор), и все они снимают ох как по-разному. Казалось бы, фотографии должны получаться примерно одинаковые, но на поверку результаты разных смартфонов колеблются от безобразно плохо, до поразительно хорошо.
В мобильном формате мы живем в эпоху алгоритмической фотографии, поэтому качество снимков в меньшей степени зависит от строения камеры, а в большей — от алгоритмов сигнального процессора и пост-обработки. Некоторые могут и умеют выжать из сенсора максимум, другие и близко не способны раскрыть потенциал камеры. HONOR всегда был в первой категории. Фотографии с этих смартфонов если даже не были безальтернативно лучшими в своем классе, то однозначно уверенно сражались с другими топами алгоритмической фотографии за призовые места рейтингов качества съемки. HONOR 50 не стал исключением.
Качество съемки на основную камеру высокое. Фотографии получаются детализированные, с хорошей цветопередачей и резкостью. Есть отличный ночной режим, который вытягивает даже в самых сложных условиях освещенности.
Если нужно, со съемкой может помочь искусственный интеллект, улучшающий качество фото при определении сцены. Также есть дополнительные режимы с быстрым доступом, например, двукратный цифровой зум (кстати, довольно неплохой благодаря высокому разрешению сенсора), портретный с размытием фона, макро, а также мультивидео сразу на две камеры (фронтальную и основную или основную и широкоугольную – все 6 режимов на выбор), что позволяет одновременно снимать происходящее вокруг вас и ваши эмоции, а еще в режиме картинка-в-картинке.
Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2.2. Снимает хорошо, угол обзора широкий. А значит, в кадре поместится не только владелец смартфона, но и компания его друзей.
Мощность, зарядка. И немного о разрядке
HONOR 50 работает на платформе Qualcomm Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ, накопитель имеет емкость 128 или 256 ГБ. Это хорошая конфигурация для смартфона среднего класса. Большого запаса мощности в плане мобильного гейминга на будущее она не имеет, однако все актуальные игры запускаются на средне-высоких настройках графики. А главное, с какой производительностью вы начинаете играть, примерно с той же и заканчиваете. В отличие от мощного, но греющегося Snapdragon 888, седьмая серия процессора при продолжительной нагрузке ведет себя более чем стабильно, почти не греется и способна терять не более 5% производительности.
Емкость встроенного аккумулятора составляет 4300 мАч, что не очень много на фоне распространенных сейчас пятитысячников. В смешанном режиме нагрузки, а особенно, если хорошенько поиграть в течение дня во что-то типа Genshin Impact или League of Legends: Wild Rift, на поздний вечер заряда аккумулятор может уже и не хватить. Однако наличие фирменной быстрой зарядки мощностью 66 Вт закрывает вопрос с емкостью батареи. До 100% она заряжается за 50 минут, а 20 минут хватит, чтобы с нуля набрать энергию до 70%. В общем, даже непродолжительное подключение к розетке в течение дня дает приличный запас энергии.
Magic UI 4.2. Как дела с софтом?
Оболочка Magic UI 4.2 на базе Android 11 в целом будет знакома тем, кто ранее имел опыт использования смартфонов HONOR. Да, кое-что изменилось типа шторки быстрых настроек и уведомлений, а также теперь нет глобального поиска по свайпу с домашнего экрана. Но в общем это симпатичный и удобным интерфейс с большими возможностями настройки и кастомизации под себя. Сервисы Google, как я уже говорил, в полном объеме вернулись на смартфоны HONOR, начиная магазином приложений и заканчивая бесконтактной оплатой.
Впрочем, из нового еще стоит отметить установку регламентированных российским законодательством каталогов программ и сервисов (их скачивание можно пропустить при первоначальной настройке смартфона), а также некоторое количество стороннего софта и игр. Но если чем-то из этого (а может, всем сразу) планов пользоваться нет — можно смело удалить из памяти смартфона и не занимать место на накопителе. Проблем с заводскими инсталлами нет.
В качестве итога. Наш вердикт
Российский запуск HONOR не стремится вытащить из кошелька покупателя все деньги до последней копейки. Заново выстраивать отношения с покупателями они решили 50-й моделью в наиболее уместном классе «выше среднего», где сейчас чувствуется нехватка сильных продуктов. А значит, не хватает конкурентной борьбы и потребности производителей предлагать покупателям все более лучшие смартфоны. Очевидно, на старте HONOR расшевелит этот сегмент, затем начнет двигаться в сторону бюджетных и флагманских направлений. Будет любопытно понаблюдать за этим. Особенно, если учесть, что на смену этим наработкам из прошлого уже скоро придут полностью самостоятельные и независимые решения бренда.
Покупателям стоит рассчитывать на интересные продукты, и пока можно только гадать, какой курс возьмут дизайнеры и инженеры HONOR. Впрочем, ждать и наблюдать интереснее всего нам — тем, кто тестирует и рассказывает о смартфонах. А вам, покупателям, при желании найти хороший смартфон за адекватные деньги, уже сейчас можно смело идти забирать из магазина HONOR 50. Смартфон удался в плане функциональности и цены, а еще к нему дают хорошие бонусы в фирменном магазине HONOR.