Если вы искали альтернативу «наглым китайцам с подорожавшими смартфонами», вы её только что нашли

Если вы искали альтернативу «наглым китайцам с подорожавшими смартфонами», вы её только что нашлиInfinix Note 10 Pro
Infinix? Кто такие? Чем знамениты?
Да, вряд ли вы слышали об этом бренде на каждом углу, но давайте начистоту — о «китайском премиуме» в России до 2014 года тоже никто не слышал, пока гром (кризис) не грянул. Ну, не считая тех, кто на Aliexpress заказывал экзотические смартфоны до того, как об этом сайте узнали простые смертные.
И ведь в итоге, как говорится, несчастье помогло, а россияне начали разбираться в хороших китайских смартфонах раньше европейцев и американцев (у тех только сейчас открываются глаза на альтернативы «айфосунгам»). А наша, обзорщиков, задача — опережать события и рассказывать вам о новой волне производителей, которые отличаются в выгодную сторону даже на фоне брендов, которые только-только устаканились на российском рынке.
СКОЛЬКО СТОИТ СМАРТФОН ИЗ ЭТОГО ОБЗОРА
Так вот, Infinix — он был основан ещё в 2013 году выходцами из французского Sagem (те, кто застал эпоху полифонических раскладушек, знают, что это за бренд) при участии китайской корпорации Transsion из Шэньчжэня. На сегодняшний момент Infinix стал «ходовым» в азиатских странах, но постепенно начал двигаться в регионы, где вместо Baidu используют Google, а для оплаты — NFC. Поэтому очень здорово, что Россия тоже попала в список стран, ведь смартфоны достойные и могут вернуть к конкуренции постепенно наглеющих производителей, которые тянут рублёвые цены вверх, потому что остановить их некому.
А теперь поговорим о том, чем Infinix собирается противостоять конкурентам в России.
Технические характеристики
|Infinix Note 10 Pro
|Операционная система
|Android 11 + XOS 7.6
|Экран
|IPS LCD, 90 Гц, 6,95", 1080x2460 пикселей, 387 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G95, 12 нм, 2 ядра по 2.05 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер по 2.0 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Mali-G76 MC4
|Оперативная память
|8 Гб
|Накопитель
|128 Гб
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, NFC, FM-радио
|Камеры
|Основная: 64 Mп, f/1.9, 1/1.72", dual pixel PDAF
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 120˚
|Монохромная: 2 Mп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная камера: 16 Mп
|Аккумулятор
|5000 мАч, комплектное зарядное устройство 33 Вт
|Размеры
|172,8x78,3x7,8 мм
|Вес
|208 г
|Цена
|Актуальная цена с учётом купонов и скидок
Внешний вид
В отличие от многих вендоров, которые выходят на рынок с «а вот без 100 тысяч рублей к этому смартфону не подходите», у Infinix максимально навороченная модель — это именно относительно недорогой Note 10 Pro, о котором мы сегодня будем говорить. О том, что это всё-таки «максимальный» смартфон бренда, догадаться можно, но не по этикеткам, а по габаритам. Это один из самых больших смартфонов, которые оказывались у нас на тестировании, даже чуть крупнее всяких флагманских Ultra и Pro Max. Серьезно, экран с диагональю 6,95” — это очень много.
Но к недостаткам это причислить нельзя, потому что с безрамочностью всё в порядке — вы получаете 6,95” в габаритах, где конкуренты с таким же корпусом предлагают 6,7-6,8 дюймов максимум. Да и, если вы когда-нибудь вживую видели защищённые модели смартфонов (противоударные, IP68, вот это всё), то у них при сравнимых габаритах предлагается лишь 6,3" дисплея.
Удобны ли такие размеры при использовании? В общем-то да, но это субъективно, потому что размеры рук и длина пальцев у всех разная. Но вот карманы в вашей одежде с таким смартфоном обязаны быть глубокими, иначе никак.
Без вместительных карманов вы просто рискуете погнуть смартфон, когда сядете в общественном транспорте. Зато, если уж сядете благополучно, с такой площадью дисплея получите редкий тип смартфона, который не нужно держать прямо перед носом для удобного просмотра фильмов, в книгах будет помещаться больше строк (реже придётся их листать), ну и игры даже в тряске на российских дорогах не будут портить вам зрение, потому что графика получится достаточно крупной.
Визуальное разделение задней крышки на две отдельные области — хороший и необычный ход. Так обычно оформляли породистые фирменные смартфоны Google. Да и вообще, внешка у Note 10 Pro достойная и нестареющая — эту модель за дизайн наградили жюри премии iF Design Award в Германии.
Корпус без лишних деталей, у него ровный цвет поверхности, без градиентов, и это приятно — вечная классика. Особенно это заметно в том цвете, в котором смартфон попал ко мне.
Из физических элементов управления пользователю доступны только два — качелька регулировки громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Все они расположены на правой стороне, и так, пожалуй, удобнее, чем бегать по длинному смартфону пальцами с двух сторон, чтобы что-то нажать.
Снизу никаких сюрпризов — стандартный USB Type-C, решетка динамика, отверстие для микрофона и разъем формата 3,5 мм.
Извлечение лотка для сим-карты сопровождается довольно забавным ощущением, потому что вы его вытаскиваете, а он… не заканчивается. Целых четыре сантиметра пластика с металлическими контактами, которые вмещают в себе два слота для nanoSIM и отдельный слот для карт памяти microSD. Последние, кстати, поддерживаются в объеме до двух терабайт.
Ничего особенного? Но я вам напоминаю, что перед нами смартфон исчезающего вида, в котором вам не придётся выбирать между второй «симкой» и картой памяти (а в некоторые смартфоны производители уже не позволяют вам эту карту вставить, чтобы вы доплачивали за модификации с бОльшим объёмом ГБ), да и проводную гарнитуру сейчас редко в какой мобильник позволяют подключить (не очень-то и нужно в эпоху TWS-наушников, но подключить старые колонки проводом на даче в других смартфонах вы не сможете, а в этом — пожалуйста. И стереодинамики тоже есть!
Экран
Дисплей здесь изготовлен по технологии IPS. Это, конечно, не настолько «модно и стильно», как OLED, зато не мерцает (представляете себе 7 дюймов мелкого мерцания OLED-дисплея?), и замена, если вас угораздит такой дисплей разбить, обойдётся. При этом IPS тут не старого поколения, а современный, с 90 Гц для более плавной картинки.
Сам дисплей прикрыт плоским стеклом, кстати, без скошенных граней, которые зачастую называют “2,5D”. Между слоями почти нет воздушной прослойки, поэтому таким дисплеем управлять приятнее, чем вариантами старого образца. Другими словами, дисплей создан на базе технологии OGS (One Glass Solution), которая позволяет собирать все отдельные детали экрана в рамках единого модуля прямиком “на стекле”. Поэтому, за счёт плотной компоновки, дисплей не бликует так, как в некоторых других смартфонах, ведь свет внутри конструкции не преломляется.
|Infinix Note 10 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|3/450 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,5
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Яркость матрицы на достойном уровне — 450 кд/м2. Этого хватает для большинства сценариев использования, проблем нет и на ярком солнце. Но в случае с ярким светом дело не только в том, насколько яркий сам экран. Тут помогает нормальный антибликовый слой, за счет чего изображение не только различимо на солнце, но еще и хорошо читаемо. Контрастность на приемлемом для этого ценового сегмента уровне, разрешения хватает, пиксели в глаза не бросаются.
Оболочка
Infinix Note 10 Pro работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой XOS 7.6. Про неё вы, скорее всего, слышите впервые, и чтобы получить короткое, но цельное представление о ней, вообразите себе прошивку, в которой разработчики попробовали реализовать кучу фишек, которые влияют почти на все аспекты использования смартфона. От ответа на звонки жестами, до встроенного изменения голоса во время общения.
Есть даже отдельный раздел в настройках под названием XOS Lab, где разработчики, судя по всему, “раскатывают” нововведения для проведения тестов и получения обратной связи.
Но при всём этом, сама логика интерфейса стандартна для современного доработанного Android в 2021 году. Приложения расположены и непосредственно на рабочем столе, и в вытягивающемся снизу меню, свайп вправо с главного экрана переносит вас в местную ленту, которая является аналогом таковой у Google. Правда, у Infinix она выглядит чуть наряднее.
Производительность и автономность
Когда-то считалось, что «истинные бояре» используют только смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon, но в сегодняшних реалиях MediaTek не менее хорош, при этом зачастую предлагает больше мегагерц/терафлопс, чем Квалкомм, при одной и той же цене смартфона.
Другой вопрос, что зачастую чипы MediaTek в смартфонах 2020-2021 года вам навязывают хитрым образом, с каким-нибудь 5G в придачу (вы правда думаете, что поддержка этого 5G не заложена в цену смартфона?). С учётом того, что в России 5G пока остаётся в статусе «прекрасное далёко», уж лучше мощный процессор с 4G для реальной жизни. И, в целом, в Infinix Note 10 Pro установлен именно такой.
Здесь у нас Helio G95 — относительно недорогой процессор с очень приятными характеристиками. Один из самых современных восьмиядерников (2 ядра Cortex-A76 с частотой 2,05 ГГц + шесть дополнительных Cortex-A55 при 2,2 ГГц. Но этим все не ограничилось.
Helio G95, в отличие от своего предшественника, немного более разнообразен в плане поддержки камер. Теперь процессор может работать с 64 Мп модулями и записью 4K видео, правда, только в 30 к/c. И Note 10 Pro все эти улучшения использует.
Насколько это быстро? Примерно на уровне MediaTek Dimensity 700 (того самого, с которым вам навязывают 5G, угу), или Snapdragon 730G. Если хотите сравнения с чем-то более крутым, то на фоне Helio G95 чуть быстрее будут Snapdragon 845 или 750G, а медленнее — такие флагманские процессоры былых лет, как Kirin 970, Snapdragon 835 и Exynos 8895.
Достаточно ли этого для комфортной работы системы? Более чем. Еще до недавнего времени этот процессор был одним из лучших у MediaTek в игровом сегменте, так что неудивительно, что его хватает для плавной отрисовки анимаций и гарантированного отсутствия подергиваний и торможений при пролистывании информации. А теперь прибавьте сюда еще и плавный экран с частотой обновлений 90 Гц...
И вроде бы все хорошо, но как обстоят дела с автономностью? Все-таки 5000 мАч и огромный IPS-дисплей — странное сочетание, чтобы говорить про рекордное время работы от одного заряда. Но герой обзора смог приятно удивить, выдав полный день работы с небольшим запасом энергии в остатке. И даже если вы забыли поставить устройство на зарядку перед сном, а под утро оно разрядилось, быстро восполнить заряд не так уж и сложно - спасибо за блок питания на 33 Вт.
Камера
Квадрокамера вместе со вспышкой расположились на прозрачной пластиковой подложке, сквозь которую, под определенным углом, можно разглядеть даже отдельные модули. Кстати, раз уж заговорил о вспышке, то стоит отметить, что, во-первых, она состоит аж из четырех светодиодов, а, во-вторых, она очень яркая — свет от нее заметен даже при дневном освещении. Не помню чего-то подобного в других смартфонах, которые я видел в течение последней пары лет.
В качестве главного модуля, в Infinix Note 10 Pro используется сенсор с разрешением 64 Мп и типичной сегодня технологией QuadBayer, которая объединяет четыре пикселя (по 0,8 мкм) в один.
В вечернее и ночное время я бы рекомендовал использовать ночной режим. Почему? Он здесь работает адекватно, без сильной постобработки, в результате которой теряется естественность снимка. Ну и хорошая новость — не приходится ждать по полминуты, пока камера сделает кучу снимков и объединит их в один. Процесс проходит быстро, за это плюс.
Про дополнительные камеры не забыли, снабдив Note 10 Pro дополнительным сверхширокоугольным сенсором на 8 Мп и объективом с апертурой f/2.2. В целом, это стандартная камера для этого сегмента, которая выдает ожидаемый результат. Она уверенно справляется со съемкой днем, вечером же лучше снимать при довольно большом количестве искусственных источников освещения.
Что с портретами? Видимо, сила алгоритмов дает о себе знать, потому что отделение объекта от фона в портретных снимках выглядит приятно. Однако делать такие снимки придется с помощью основного модуля, гибридный зум в этом режиме не поддерживается.
Зато фронтальной камерой смартфона поддерживается разблокировка при помощи лица. Не будем показывать пальцем, но сегодня даже не все флагманы так умеют, хотя ничего сложного в реализации технологии нет. Лицо определяется камерой быстро даже в темноте, снимает она прилично, шумов днем нет, резкость в порядке. Короче, для историй в инстаграме подойдет.
Поддержка записи видео в 4K есть, но готовьтесь к тому, что для съемки с рук вы зачастую будете использовать классическое разрешение Full HD. В нем картинка чувствует себя увереннее, так как только в таком разрешении можно включить довольно эффективную программную стабилизацию. Да, вы немного потеряете в качестве, зато получите возможность снимать с максимально плавными переходами от объекта к объекту.
Итого
«Мы смартфоны с такими характеристиками уже видели, и не раз», — скажете вы и начнёте зевать. Так и есть. Но видели ли вы, сколько такие смартфоны стоят? Можете прямо сейчас зайти в любой агрегатор магазинов, расставить в нём галочки на: «64 Мп», «5000 мАч», «6/128 ГБ», «NFC», «2400x1080», «90 Гц» и убедиться в том, что это, в общем-то, дорогое удовольствие. Иными словами, 20 тысяч рублей за такую конфигурацию в официальной рознице — это общепринятый сегодня минимум, увы.
Infinix Note 10 Pro радует уже тем, что таким набором «железа» он оценён доступнее даже в официальных российских сетевых магазинах. А на Aliexpress, с которого мы начали свой рассказ, этот смартфон среднего класса продают по цене маломощных бюджетных моделей более распиаренных брендов. В которых вы не получите зачастую даже NFC, а о толковом сенсоре камеры или 90 Гц даже заикаться не стоит.
И что же, перед нами революционная модель? Не-а, просто хорошее начало и ориентир для вас, где смартфоны по честной цене, а где — накрутка за «красивые глаза» и пафосные рекламные ролики, которые вам крутят перед просмотром видео на YouTube. Покупайте хорошие смартфоны и не переплачивайте: помните, что на каждого производителя, пытающегося стричь сверхприбыли, найдётся молодой бренд, предлагающий то же самое, но по более доступной цене.