Если вы искали альтернативу «наглым китайцам с подорожавшими смартфонами», вы её только что нашли

Infinix? Кто такие? Чем знамениты?

Да, вряд ли вы слышали об этом бренде на каждом углу, но давайте начистоту — о «китайском премиуме» в России до 2014 года тоже никто не слышал, пока гром (кризис) не грянул. Ну, не считая тех, кто на Aliexpress заказывал экзотические смартфоны до того, как об этом сайте узнали простые смертные.

И ведь в итоге, как говорится, несчастье помогло, а россияне начали разбираться в хороших китайских смартфонах раньше европейцев и американцев (у тех только сейчас открываются глаза на альтернативы «айфосунгам»). А наша, обзорщиков, задача — опережать события и рассказывать вам о новой волне производителей, которые отличаются в выгодную сторону даже на фоне брендов, которые только-только устаканились на российском рынке.

СКОЛЬКО СТОИТ СМАРТФОН ИЗ ЭТОГО ОБЗОРА

Так вот, Infinix — он был основан ещё в 2013 году выходцами из французского Sagem (те, кто застал эпоху полифонических раскладушек, знают, что это за бренд) при участии китайской корпорации Transsion из Шэньчжэня. На сегодняшний момент Infinix стал «ходовым» в азиатских странах, но постепенно начал двигаться в регионы, где вместо Baidu используют Google, а для оплаты — NFC. Поэтому очень здорово, что Россия тоже попала в список стран, ведь смартфоны достойные и могут вернуть к конкуренции постепенно наглеющих производителей, которые тянут рублёвые цены вверх, потому что остановить их некому.