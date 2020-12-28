Хороший доступный смартфон без переплаты и непонятных характеристик? Вот он!
Кого ни спроси, все говорят, что «имидж — ничто, меня рекламными слоганами не проймёшь!». Но при этом, если начнёшь расспрашивать людей о производителях китайских смартфонов, сразу начинают цитировать рекламные кампании об «убийцах флагманов», «топах за свои деньги» и «божественных камерах», даже если не могут привести в пример ни одной модели смартфона. Вот вам и «не работающая» реклама.
Изюминка ZTE состоит в том, что они не присваивают себе ни один громкий лозунг, а просто делают хорошие качественные устройства, и встречаются повсеместно. Wi-Fi роутер провайдера вашего домашнего интернета — с вероятностью 50% марки ZTE. Смартфоны в комплекте с выгодными тарифами операторов — почти всегда ZTE. И иные смартфоны под именем российских операторов — тоже.
И самый первый смартфон, благодаря которому в России полюбили бюджетные китайские устройства, тоже был марки ZTE! Об этом вспомнят только энтузиасты старой закалки, но ещё на заре появления Android (в эпоху Android 2.3) в 2010 году вышел ZTE Blade V880 (он же ZTE San Francisco), который задолго до всех остальных брендов из Поднебесной доказал, что китайское — значит качественное.
А сегодня у нас на тесте тоже Blade, но уже 2020 модельного года — ZTE Blade V2020 Smart.
Тот случай, когда скромность украшает
Сейчас популярна шутка о том, что раньше неформалами и необычными людьми считались представители экзотических музыкальных движений, а теперь — примерные семьянины без татуировок. Настолько, дескать, изменился мир.
В мобильниках аналогично — за несколько лет ядовитые расцветки с переливами, фигурами и кричащими надписями на задней крышке превратились из смелых шагов в «ну сколько можно уже, я устал от этого однообразия!», а самыми привлекательными смартфонами стали модели с минимумом декора. И это правильно: посмотрите на старые модели смартфонов — самые яркие из них сегодня выглядят наиболее смешно, а сдержанный дизайн не стареет никогда.
Поэтому ZTE не стали экспериментировать и выпустили смартфон, который не шокирует вас дизайном на старте, но и не надоест даже несколько лет спустя. Две спокойных расцветки, если можно так сказать, «металлик» — синий и серый. И матовая рама по периметру, которая не скользит ни при каких условиях.
И с практичностью всё классно: разъём 3.5 мм для проводной гарнитуры на месте, карты памяти microSD тоже поддерживаются — память можно увеличить: к стандартным 64/128 ГБ добавятся ещё 512 ГБ. И разъём для зарядки USB-C — в 2020 году это уже не экзотика, а стандарт для всех новых наушников, внешних аккумуляторов, Bluetooth-колонок и т.д. Поэтому с таким разъёмом удобнее (и перспективнее на будущее), чем с устаревшим micro-USB.
А сканер отпечатков пальцев объединён с клавишей включения, и это тоже удобно: во-первых, в недорогих смартфонах сканер в клавише срабатывает точнее сканера в дисплее. Во-вторых, на дисплеях, в которых кругляш сканера не подсвечен, приходится сначала нажимать клавишу питания и включать экран, и только потом прикладывать палец к сканеру. А здесь вы нажимаете клавишу питания, и дисплей загорается одновременно с разблокировкой системы (потому что ваш палец уже на сканере).
Дисплей
Он огромный — 6.82 дюйма. Цифры умопомрачительные, но не забывайте, что за счёт безрамочности ZTE Blade V2020 Smart по габаритам такой же, как смартфоны с соотношением сторон 16:9 и диагональю всего лишь 6.3 – 6.4”.
Словом, смартфон при всём желании компактным не назовёшь, но по количеству отображаемой информации и удобству просмотра видео дисплей вне конкуренции. Вы вряд ли найдёте второй настолько же доступный смартфон с «футбольным полем» площади экрана.
Камеры
Несмотря на умеренную стоимость, полный набор камер на любой вкус: базовая камера разрешением 16 Мп с хорошей оптикой (попробуйте найти лучше по такой цене!) f/1.8, камера для съёмки огромных объектов и людей в стеснённых условиях, а ещё панорам — на базе сверхширокоугольного сенсора 8 Мп с оптикой f/2.2.
Специализированная 2 Мп-камера с апертурой f/2.4, чтобы цветы, божьи коровки и носы домашних животных выглядели экстремально чётко. И датчик глубины для качественного размытия фона в любых условиях съёмки.
Никаких «лишних» мегапикселей, никаких яростных «разукрашиваний» фото — честные хорошие кадры современного доступного смартфона.
Железо и автономность
Говоря о процессорах, недорогие модели смартфонов ZTE можно условно разделить на более адаптированные к играм (RedMagic 5s , например), и мультимедийные (для соцсетей, сайтов, музыки, видео, и уже в меньшей степени игр), к которым относится ZTE Blade V2020 Smart, герой нашего обзора.
С технической точки зрения это означает, что у нас тут восемь самых современных экономичных ядер Cortex-A55 на частоте 1.6 ГГц при четырёх гигабайтах оперативной памяти. Получаем что-то похоже на Snapdragon 460 или 630. Работает, внимания к себе («ускорителей» и прочих «очистителей» памяти) не требует, видео в Full HD даже в новом формате H.265 снимает гладко, 4G ловит хорошо — а что ещё нужно?
Unisoc SC9863A, который установлен в ZTE Blade V2020 Smart, достаточно быстр, хотя суперэкономичным его не назовёшь. Но против 5000 мАч в аккумуляторе нет приёма, и доступный ZTE без проблем проработает сутки, а, если использовать режимы энергосбережения, то и 2 – 2.5 суток.
И, конечно, в смартфоне есть чип NFC. Поэтому быстрое подключение наушников одним касанием, пополнение проездных и проверка данных на них, оплата смартфоном на кассах магазинов,— всё к вашим услугам.
Выводы
Как говорится, «нормально делай — нормально будет!». Хороший доступный смартфон в 2020 году составляется не из мегапикселей и гигагерц, а из баланса: большой аккумулятор для долгой работы, большая диагональ дисплея, чтобы смотреть видео и листать соцсети, не напрягая зрение, все необходимые камеры для разных сценариев съёмки, и цена, которая заканчивается там, где у большинства конкурентов только начинается.
Таким образом мы получаем смартфон, который находится «над схваткой» — все модели, ради которых стоит становиться «кандидатом наук по характеристикам смартфонов», обойдутся вам дороже. А среди близких вариантов по цене ZTE — суперукомплектованный и очень универсальный вариант. Рекомендуем к покупке.
|Смартфон
|ZTE Blade V2020 Smart
|Операционная система
|Android 10
|Экран
|6.82”, 1640x720, HD+, 263 ppi
|Процессор
|Unisoc SC9863A, 8 ядер (8x Cortex-A55 1.6 ГГц)
|Графика
|PowerVR GE8322
|Оперативная память
|4 Гбайт
|Постоянная память
|64/128 Гбайт, слот micro-SD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|тыльная основная: 16 Мп, диафрагма f/1.8,
|дополнительная (сверхширокоугольная): 8 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная (макро-камера): 2 Мп, f/2.4
|датчик глубины: 2 Мп, f/2.2
|фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор и зарядка
|5000 мАч
|Размеры
|173.4x78x9.2 мм
|Вес
|204 г