Хороший доступный смартфон без переплаты и непонятных характеристик? Вот он!

Кого ни спроси, все говорят, что «имидж — ничто, меня рекламными слоганами не проймёшь!». Но при этом, если начнёшь расспрашивать людей о производителях китайских смартфонов, сразу начинают цитировать рекламные кампании об «убийцах флагманов», «топах за свои деньги» и «божественных камерах», даже если не могут привести в пример ни одной модели смартфона. Вот вам и «не работающая» реклама.

Изюминка ZTE состоит в том, что они не присваивают себе ни один громкий лозунг, а просто делают хорошие качественные устройства, и встречаются повсеместно. Wi-Fi роутер провайдера вашего домашнего интернета — с вероятностью 50% марки ZTE. Смартфоны в комплекте с выгодными тарифами операторов — почти всегда ZTE. И иные смартфоны под именем российских операторов — тоже.

И самый первый смартфон, благодаря которому в России полюбили бюджетные китайские устройства, тоже был марки ZTE! Об этом вспомнят только энтузиасты старой закалки, но ещё на заре появления Android (в эпоху Android 2.3) в 2010 году вышел ZTE Blade V880 (он же ZTE San Francisco), который задолго до всех остальных брендов из Поднебесной доказал, что китайское — значит качественное.