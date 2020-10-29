Вы сэкономите гораздо больше, если вместо «скачек по тарифам» подключите мобильную связь и домашний интернет от одного оператора

Если вам было некогда отслеживать, кто из сотовых операторов позволяет подключать помимо мобильного интернета домашний под тем же брендом, просто знайте, что в 2020 году этим занимаются фактически все операторы «большой четвёрки». Просто у кого-то из них провайдер домашнего интернета — дочерняя компания по отношению к сотовому оператору, а где-то наоборот — сотовый оператор «дочка» провайдера домашнего интернета. Мы сейчас не станем разбирать вообще все возможные сочетания, а остановимся на самом неожиданном для вас — домашнем интернете от… МегаФона.

С каких это пор у МегаФона есть домашний интернет?

Не так уж давно по меркам человечества, но и не «прям вчера» по меркам сотовых операторов — «зелёные» общие тарифы для мобильной связи, домашнего интернета и цифрового ТВ появились ещё в мае 2019 года. То есть примерно полтора года назад. А сейчас это уже целая тарифная линейка из четырёх тарифов с мобильной связью + домашним интернетом в комплекте.

Сколько стоит тариф для смартфона + домашний интернет

Сейчас в линейке «Объединяй!» с домашней и мобильной связью МегаФон предлагает четыре тарифа. Причём даже младший тариф настолько укомплектован минутами и гигабайтами для смартфона, что отталкиваться при выборе скорее стоит с оглядкой на количество Мбит/с для домашнего Wi-Fi.

Для всех, кто ещё не переходил на тарифы 2-в-1/ 3-в-1, они доступны со скидкой 50% на три месяца. Причём акция не закончится «уже завтра» — такая стоимость пока действует вплоть до августа следующего, 2021 года! Есть время, чтобы определиться с переходом. В этой статье мы расскажем в деталях о наполнении тарифов на примере Московского региона. Вся Россия очень велика, в вашем регионе тарифы могут отличаться, поэтому уточняйте информацию на сайте МегаФона здесь

Базовый тариф «Объединяй! Эконом» — это безлимитные 50 Мбит/с в домашнем интернете и 700 минут + 30 Гбайт в тарифе сотовой связи для смартфона. Заодно получаете 61 цифровой канал для ТВ — мелочь, а приятно, тем более, что «операторские» каналы вещают, как правило, в более высоком качестве, чем каналы через эфирную антенну DVB-T2.