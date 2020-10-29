Вы сэкономите гораздо больше, если вместо «скачек по тарифам» подключите мобильную связь и домашний интернет от одного оператора
Если вам было некогда отслеживать, кто из сотовых операторов позволяет подключать помимо мобильного интернета домашний под тем же брендом, просто знайте, что в 2020 году этим занимаются фактически все операторы «большой четвёрки». Просто у кого-то из них провайдер домашнего интернета — дочерняя компания по отношению к сотовому оператору, а где-то наоборот — сотовый оператор «дочка» провайдера домашнего интернета. Мы сейчас не станем разбирать вообще все возможные сочетания, а остановимся на самом неожиданном для вас — домашнем интернете от… МегаФона.
С каких это пор у МегаФона есть домашний интернет?
Не так уж давно по меркам человечества, но и не «прям вчера» по меркам сотовых операторов — «зелёные» общие тарифы для мобильной связи, домашнего интернета и цифрового ТВ появились ещё в мае 2019 года. То есть примерно полтора года назад. А сейчас это уже целая тарифная линейка из четырёх тарифов с мобильной связью + домашним интернетом в комплекте.
Сколько стоит тариф для смартфона + домашний интернет
Сейчас в линейке «Объединяй!» с домашней и мобильной связью МегаФон предлагает четыре тарифа. Причём даже младший тариф настолько укомплектован минутами и гигабайтами для смартфона, что отталкиваться при выборе скорее стоит с оглядкой на количество Мбит/с для домашнего Wi-Fi.
Для всех, кто ещё не переходил на тарифы 2-в-1/ 3-в-1, они доступны со скидкой 50% на три месяца. Причём акция не закончится «уже завтра» — такая стоимость пока действует вплоть до августа следующего, 2021 года! Есть время, чтобы определиться с переходом. В этой статье мы расскажем в деталях о наполнении тарифов на примере Московского региона. Вся Россия очень велика, в вашем регионе тарифы могут отличаться, поэтому уточняйте информацию на сайте МегаФона здесь
Базовый тариф «Объединяй! Эконом» — это безлимитные 50 Мбит/с в домашнем интернете и 700 минут + 30 Гбайт в тарифе сотовой связи для смартфона. Заодно получаете 61 цифровой канал для ТВ — мелочь, а приятно, тем более, что «операторские» каналы вещают, как правило, в более высоком качестве, чем каналы через эфирную антенну DVB-T2.
В Москве такой тариф стоит 650 рублей в месяц в базовом варианте, и 325 рублей в первые три месяца со скидкой по акции.
Укомплектованность мобильного тарифа вопросов не вызывает, мало кто тратит больше минут и гигабайт в месяц при домашнем Wi-Fi. Но хватит для домашнего использования 50 Мбит/с? А вот смотрите:
- Видеоролик YouTube в качестве 4K (2160p) требует скорости интернета всего лишь 13 Мбит/с!
- Видеоролики из YouTube или «В Контакте» в качестве 1080p требуют всего лишь 5 Мбит/с.
То есть даже при просмотре 4K-видео онлайн ваш домашний интернет будет нагружен в лучшем случае на 25%! И ещё останутся свободные ресурсы для мессенджеров (в том числе видеозвонков), обновлений системы на компьютере/прошивки на смартфоне, закачки фотографий и видеозаписей с мобильника в резервную копию на облачном хранилище, и так далее.
Зачем тогда нужен более быстрый домашний интернет? В основном — для быстрой установки и обновления компьютерных игр + скачивания сериалов «тоннами» или фильмов в максимальном для 4K-качестве, таком как BDRemux. Потому что с 50 Мбит/с вы сможете скачать в час порядка 21-22 гигабайт — фильм в качестве 1080p BDRip AVC скачается за 25 минут, а вот BDRemux «весит» 70 гигабайт, и ждать его скачивания три часа вы будете, только если планируете просмотр фильмов за несколько дней до скачивания. Сценарий невероятный.
С играми аналогичная ситуация — прошлогодняя Call of Duty уже занимает на диске 250 Гбайт, её и при более быстром интернете придётся долго скачивать, а на 50 Мбит/с это займёт 11 (!) часов. С другой стороны, если уж скачаете и установите, этой скорости интернета хватит для стабильной игры без задержек. Но при первом же обновлении игры с патчем-исправлением ошибок на 20-30 Гбайт вам снова придётся ждать час, прежде чем начать играть.
Поэтому, если домашний интернет вам бывает нужен для срочного скачивания 30+ Гбайт, лучше выбирайте тариф «Объединяй! Два интернета». В нём вы сразу получаете «тариф мечты» для смартфона — 900 минут и безлимитный интернет с возможностью его раздачи на ноутбук «в полях» по Wi-Fi для смартфона + безлимитные 200 Мбит/с на домашний интернет. Цена по акции — 375 рублей в месяц, полная цена — 750 рублей в месяц.
На мобильнике условия уже «выше крыши» для всех, кроме людей, которым приходится болтать по голосовой связи для рабочих целей, а скорость домашнего интернета позволяет скачивать в час 87 Гбайт. Такой прыти хватит практически для всего, а заплатки на игры весом 25 Гбайт будут скачиваться и устанавливаться за 15-17 минут — пока сходите заварить чай, уже можно будет начинать играть. Ну и, в отличие от 50 Мбит/с, синхронизация смартфонных фотографий и видео на жёсткий диск, которую компьютер будет скачивать из облака, никак не помешает вам смотреть видеозаписи онлайн или быстро перебрасываться с коллегами рабочими документами на «удалёнке».
А вот телеканалов в этом тарифе не завезли, но, быть может, они вам и не нужны? Если же всё-таки считаете, что: «Ну вы чего? Как это не нужны?!», то в тарифе «Объединяй! Хит» их не 61 шт., как было в базовом предложении, а целых 188! Практически все, что вещают для русскоязычной аудитории, кроме, разве что, каких-нибудь экзотических музыкальных каналов с напевами народов мира и т.д. ТВ-приставка уже включена в стоимость.
И ещё более быстрый домашний интернет — 300 Мбит/с. С которым вы уже можете скачать 130 Гбайт в час, либо 2.2 гигабайта за минуту. «Золотая середина» быстродействия домашнего интернета в 2020 году.
Об условиях тарифа для мобильника на этом фоне даже говорить неловко — да, по-прежнему безлимитный интернет (куда круче-то?), но теперь не 900, а 1300 минут в месяц. Я столько не смогу потратить, даже если с одного моего смартфона звонками будут пользоваться жена и ребёнок, а вы?
Стоит это всё 425 рублей в месяц по акции, либо 850 рублей на постоянной основе. Уже не копейки, но 300 Мбит/с у интернет-провайдеров сами по себе редко бывают дешёвыми, а если заказать такой пакет телеканалов отдельно, например, у спутниковых провайдеров ТВ, такой набор обойдётся вам дороже.
И, наконец, если вы хотите максимальный набор всего, что только может быть в таких тарифах, хватайте тариф «Объединяй! Для своих». В нём у вас будут астрономические 500 Мбит/с домашнего интернета (в час можно скачать 220 Гбайт, а если оставить компьютер «молотить» на скачивании на месяц и уехать по делам, он скачает 160 тысяч гигабайт за 30 дней!). В тарифе для смартфона — 2100 минут в месяц + безлимитный интернет. И, что особенно греет душу, 250 телеканалов! То есть полный набор каналов, ради которых раньше нужно было «колхозить» на дом спутниковую тарелку, но в одном тарифе! ТВ-приставка и роутер включены в стоимость.
Стоит такое удовольствие 650 рублей в месяц по акции и 1300 рублей по обычным условиям оплаты.
Организационные вопросы
Для полной ясности рассказываем/напоминаем об оставшихся нюансах, которые стоит учитывать при подключении:
- На выбор есть два роутера для домашнего интернета — с производительностью для скоростей до 100 Мбит/с и до 1000 Мбит/с (1 Гбит/с). Аренда первого роутера стоит 55 рублей в месяц, второго — 88 рублей в месяц. Только на тарифе «Объединяй! Для своих» аренда устройства бесплатна. Бесплатные роутеры у провайдеров — редкость, но ничего не мешает вам использовать ваш собственный роутер и не платить за аренду оборудования вообще.
- Перейти на новые тарифы могут и существующие, и новые абоненты МегаФона — скидка будет действовать для обеих категорий.
- Для просмотра телеканалов МегаФон выдаёт ТВ-приставку. Для телевизора так удобнее. Хотя на Smart TV, как и на смартфоне или планшете, можно использовать приложение «МегаФон ТВ», а с компьютера можно смотреть контент прямо в браузере.
- Мобильный интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в России. Если с бюджетными лимитированными тарифами это особой роли не играет, то быстрейший безлимит в смартфоне — вещь всегда полезная.
- Зачем вообще подключать домашний интернет в 2020 году?. Потому что:
- Онлайн-игры лучше работают на домашнем интернете (см. понятия ping, latency, задержка и т.д.).
- В отличие от мобильного интернета, который «не резиновый» и может стать медленнее из-за непогоды или толпы скачивающих/передающих данные людей (лучше всего это заметно на стадионах или на концертах музыкантов), домашний интернет гораздо стабильнее выжимает свои мегабиты в секунду при любых условиях. Да, с приходом 5G этот недостаток мобильного интернета обещают ликвидировать, но до всероссийского качественного покрытия 5G в России ещё нужно дожить, а недорогой домашний интернет — вот он!
- Вы можете раздавать безлимитный 4G-интернет по Wi-Fi вместо подключения домашнего интернета, но, во-первых, скорость мобильного интернета зависит даже от того, на каком расстоянии от окон вы находитесь, во-вторых, домашний интернет всё равно быстрее справится со скачиванием игр (а торренты на мобильном безлимите вообще еле ворочаются, потому что не для них он создан), а в-третьих, если на раздачу интернета с вашего смартфона «навешать» телевизор, компьютер и несколько смартфонов, которыми пользуется семьи, смартфону «поплохеет», он начнёт медленно работать, нагреется и быстро разрядится в ноль.
- Абоненты комбо-тарифов МегаФона получают в подарок 1 терабайт облачного хранилища. Это тысяча гигабайт для фото, видео, документов или даже установочных файлов игр или программ с возможностью автоматически закачивать их на несколько компьютеров, либо открывать со смартфона. Разумеется, защищённых паролем учётной записи. Если покупать такое хранилище отдельно у одного из крупных интернет-холдингов, терабайт в облаке обойдётся вам в 200-300 рублей в месяц.
Экономьте!
Каждый раз, когда выходят новости об обновлении тарифов сотовых операторов, читатели начинают активно обсуждать условия тарифов, «примерять» их на себя и сравнивать выгоду актуальных тарифов с архивными. И совершенно забывают о том, что гораздо выгоднее смотреть шире и подключать домашний и мобильный интернет и ТВ у одного оператора — мы сегодня это наглядно доказали. Приятного вам скачивания!