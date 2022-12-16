Вы просто не там ищете: крутые ноутбуки и смартфоны по адекватной цене ещё есть

Вы просто не там ищете: крутые ноутбуки и смартфоны по адекватной цене ещё естьНужно просто перестать жить брендами из начала 2000-х
Сначала вы бегаете за ушедшим из России Apple, потому что «эти уже нажили авторитет, а в новых производителях разбираться лень и некогда». А потом, когда новые производители переходят в категорию «эти уже нажили авторитет», жалуетесь, что «до того, как стали известны, цены у них были скромнее». Вот мы и рассказываем о хороших ноутбуках и смартфонах категории «уже отличное качество, но всё ещё по адекватным ценам». Ну и кого ещё выбрать для демонстрации соотношения цены и качества, как не realme? Если вы собрались перейти с iPhone и MacBook на что-то столь же качественное, но без переплаты, у нас для вас три рекомендации.
Фото: Ferra.ru
Чем заменить iPhone 14
Инфляция — она не только в курсах валют. Сначала iPhone был единственным и «самым-самым» смартфоном Apple. Потом стал «вторым после iPhone 6 Plus/7 Plus/8 Plus». После этого появился iPhone Max. А в 2022 году ситуация с iPhone 14 как в анекдоте — «занял в гонке характеристик почётное четвёртое место, остальные смартфоны Apple пришли предпоследними». И по факту стал переизданием старого iPhone 13 с новым процессором.
Если вкратце — мы бы покупали вместо iPhone 14 этот смартфон
Только ещё с неработающим в России NFC, отсутствием большинства приложений банков РФ, аккумулятором ёмкостью 3279 мАч, слотом на одну SIM и другими ограничениями. Вы правда считаете, что для него не существует альтернатив?
«Ой, да в этих нюансах характеристик нет разницы», — скажете вы. А я вам скажу, что дело не в характеристиках — у вас просто будет больше времени в жизни, если пользоваться смартфоном без искусственных ограничений.
Простой пример: аккумуляторы и автономность смартфона. Просыпаетесь вы утром, а смартфон лежит разряженный, потому что… ну, вы забыли подзарядить его ночью. А пора бы уже выбегать на работу. В iPhone 14 вы зарядите его аккумулятор ёмкостью 3279 мАч за полчаса на 50%. То есть вам будет доступно примерно 1639 мАч. Либо придётся рассылать коллегам «Ой, у меня почти разряжен смартфон, скоро буду недоступен, не удивляйтесь» и уже потом разгребать задачи, либо везде носить внешний аккумулятор габаритами и весом с полтора смартфона. И ходить с «бутербродом» из павербанка и смартфона в кармане куртки, с торчащим наружу проводом (потому что не помещается).
Это норма? Ни разу — берём для примера GT Neo 3T, который даже не на вершине модельного ряда realme. В нём мало того, что аккумулятор ёмкостью уже 5000 мАч, так ещё и за те же полчаса заряд можно пополнить с 0% до… 95%! То есть у вас 4750 мАч в распоряжении уже спустя 30 минут. Без всякого риска для аккумулятора, корпуса смартфона и т.д. И вам не особо понадобится Power Bank, потому что с таким запасом заряда ни о каком «вот-вот разрядится совсем» речи не идёт.
И даже отговорка «да там характеристики же совсем разные» не сработает. Дисплей у GT Neo 3T тоже AMOLED и настолько же яркий (вплоть до 1300 нит в авторежиме, хватит даже для читаемой картинки под солнцем на пляже), только ворочается уже не при 60 Гц, а при 120 Гц.
Как видите, не нужно доплачивать ни за какие «Pro», чтобы получить нормальную частоту дисплея. И на касания в играх дисплей realme реагирует более чутко, потому что частота дискретизации касания — 360 Гц. Вроде бы мелочи, но, когда от миллиметров в передвижении прицела будет зависеть, попадёте ли вы в противника или нет, будет кстати.
Наконец, процессоры — грех жаловаться, в обоих случаях хороши. В realme GT Neo 3T при этом — не просто «один из флагманских процессоров», а лучший по соотношению скорости работы, нагреву и энергопотреблению процессор последних лет.
Можете спросить любого фаната смартфонов, какой процессор самый сбалансированный, и он вспомнит про серию Snapdragon 865, 865+ и 870.
В нём есть вообще всё: Wi-Fi 6, крутой видеоускоритель для игр на ультра-детализации, «улучшайзеры» фото и видео, снятых на камеру, даже 5G на будущее завезли. С учётом того, что realme перебдели и установили в смартфон «взрослую» систему охлаждения, какую ставят под более горячие процессоры, у вас ещё и смартфон не будет перегреваться и тормозить даже в супер-жаркую погоду.
Ещё раз — всегда можно продолжить добровольно страдать с отсталыми характеристиками, потому что «не жили хорошо — нечего и начинать». Но ради чего? Человек в водолазке со сцены не скажет вам за это спасибо.
СКОЛЬКО GT NEO 3T СТОИТ КОНКРЕТНО СЕЙЧАС
«А как же тонкий вкус, душа? И максимальные характеристики»
Зарекался обзорщик объяснять, чем полезны функции в жизни — всё равно получилась проповедь о мегабайтах и мегагерцах. Ладно, вот вам материи попроще. Посмотрите на корпус этого мобильника:
Это не заслуга ракурса, освещения, ретроградного Меркурия и так далее — он и в жизни настолько красивый, просто камерой сложно равномерно запечатлеть все эти мелкие детали, которые внесли в корпус… в общем-то, смартфона по цене «базового» флагмана Apple, который берут не за дизайн или характеристики, а потому что «остальные iPhone дороже».
Если у вас нет времени на аргументы, ВОТ ЕГО АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА
И ведь realme GT2 Pro — это смартфон не про «зато красивый, зачем вам характеристики?», по технической части всё очень серьёзно. Слышали когда-нибудь про ядра Cortex-A710 и A510? Нет? Тогда, скорей всего, вы слышали краем уха про Cortex-A55, A78, A77, A75, A73… Всё это уже отправлено «на пенсию» смартфонного железа, то есть считается устаревшими поколениями. Современные процессоры — это Snapdragon 8 Gen1 (такой установлен в realme GT2 Pro) и совсем недавно вышедший 8 Gen 2 (мощнее, горячее, под более крупные смартфоны).
Вряд ли вам нужны все подробности о строении этого процессора, просто знайте — у него настолько большой запас производительности, что дети, которых зачали на удалёнке в период пандемии, раньше пойдут в школу, чем realme GT2 Pro начнёт работать медленно.
И в этом смартфоне, что приятно, можно рассказать интересное про камеру. Она построена на сенсоре IMX766 (его используют в Huawei Mate 50 Pro, например). Только в отличие от того же Huawei, в ней применили оптическую стабилизацию — чтобы камера не тряслась при съёмке видео, чтобы ночью не нужно было «не дышать» при съёмке фото в темноте, и чтобы днём при фотографировании на бегу картинка не размывалась. Можете себе представить, на что способна такая камера (хотя, лучше один раз увидеть — обзоры в YouTube с «realme GT2 camera comparison» вас приятно удивят).
Это сравнение камер realme GT2 Pro с iPhone 13 Pro Max. Если что, в iPhone 14 камера намного слабее, чем у ПроМакса
Но это всё — мелочи. А вот корпус, с которого я начал рассказ — не просто белоснежный, а на ощупь… как бумага. Если вы «кайфовали» при покупке новых книг и перелистывании их страниц, будете впечатлены тем, насколько приятен корпус тактильно. Никакого сравнения со стеклянными глянцевыми обмылками, испачканными бороздами от пальцев.
Для такого необычного корпуса realme призвали в помщь Наото Фукасаву — японского дизайнера и художника, чтобы получился не «ещё один смартфон», а вещь, о которой можно будет рассказывать следующему поколению, как мы сейчас рассказываем о лучших кнопочных мобильниках прошлого…
НЕ ТАК УЖ ДОРОГО ЗА СМАРТФОН, КОТОРЫЙ НА ОЩУПЬ КАК БАРХАТНАЯ КНИГА
MacBook уже тоже давно перестал быть незаменимым
Иногда тактика «тех же щей, да побольше налей» срабатывает неудачно. Глупо спорить, что Apple MacBook Air на процессоре M1 получился удачным и сверхпопулярным ноутбуком — два года назад он действительно впечатлял по всем статьям, хоть и недостатки у него тоже были.
Но сегодня на дворе декабрь 2022 года, а не декабрь 2020 года. И, хотя многие смартфоны с тех пор изменились минимально (часть бюджетных смартфонов перестали расти в характеристиках из-за дефицита полупроводников), в ноутбуках ситуация обратная — изменилось всё и все.
Летом 2022 года Apple выпустила MacBook Air на процессоре M2. Если бы он стал просто быстрее и в чём-то по мелочи лучше, был бы хитом. Но…
Вырез в экране ноутбука? Неприятно, но... это только начало проблем. Настоящие проблемы — это когда более мощный процессор M2 устанавливается в корпус с габаритами для процессора M2, перегревается и работает временами медленнее, чем в ноутбуке двухлетней давности
А ещё это первые ноутбуки, в которых SSD не просто распаян и его нельзя заменить — в них теперь ноутбуки с меньшим количество ГБ на SSD замедлены в сравнении с ноутбуками старших комплектаций. Хотя модель одна и та же.
В общем… не рассказать ли вам о жизни «по ту сторону» ноутбукостроения? Если вам нужен ноутбук, в котором камера не «выгрызает» полезную площадь дисплея, SSD не «прибит гвоздями» и его можно менять, а разъёмы USB — это не только новомодный Type-C, но и полноразмерный Type-A, вы можете купить взамен realme Book Prime… эдак на 60 тысяч рублей дешевле.
При этом!
- Вы получаете более быстрый разъём Thunderbolt 4 против Thunderbolt 3 у MacBook Air M2. Да, внешне это тот же Type-C, но разница ощутимая. Подключаете внешний хаб — и в Thunderbolt быстрее работают разъёмы USB, выше допустимое разрешение HDMI и DisplayPort и т.д.
- Более быстрый Wi-Fi. Да, в обоих случаях это Wi-Fi 6, но у realme Book Prime это модуль Intel с полосой 160 МГц, а у MacBook Air M2 — 80 МГц. В идеальных-максимальных условиях это означает, что MacBook выжмет 850 Мбит/с без провода, а realme Book Prime — 2.4 Гбит/с. Да, скорости избыточные, но ведь и по мере удаления от роутера MacBook будет терять в скорости быстрее.
- Крышку можно раскрыть шире. MacBook Air M2 позволяет вам раскрыть крышку до 130 градусов, realme Book Prime — почти на 180 градусов. Вряд ли вам пригодится возможность разворачивать в почти «плоскую книгу» ноутбук, но в автобусах, на сиденье автомобиля, в поездах, да и где угодно в работе на коленях ноутбук realme позволят раскрыть экран на нужный угол там, где у Apple-ноутбука будет «уже всё, больше нельзя».
- Солидное «железо». Процессор Intel Core i5-11320H — это вроде бы скучно, пока вы не всмотритесь в букву «H» в индексе. А она означает, грубо говоря, «полную мощность» в сравнении с, допустим, Core i5-1135G7. У обзорщиков зачастую принято говорить, мол, «не надо сравнивать процессоры Apple с процессорами Intel из-за очень разных архитектур», но просто учитывайте, что условному Adobe Photoshop эти «моральные ограничения неизвестны» и он будет потреблять своё количество оперативной памяти и на MacBook, и на realme Book Prime. И вот в этом случае полезно знать, что у realme 16 ГБ ОЗУ против 8 ГБ ОЗУ в MacBook Air M2 (если мы сравниваем комплектации с 512 ГБ SSD). Кстати, память у ноутбука realme ещё и работает в четырёхканальном режиме — да-да, то, что раньше было доступно только в рабочих станциях и топовых геймерских ноутбуках на всяких Intel Core Extreme, теперь есть и в тонких офисных ноутах.
ОТ MACBOOK ПО ЦЕНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕАЛЬНО ПОЧТИ В 2 РАЗА
- По качеству дисплея — в целом паритет. По соотношению сторон realme со своими «почти квадратными» пропорциями 3:2 удобнее для работы (больше пространства сайтов помещается, больше строк в Word и Excel, да и фотографии тоже не растянутые вширь в основном, а «около-квадратные»), а MacBook Air M2 с его 16:10, в целом, тоже к этому близок, но чуть шире и ниже.
- Можно даже поиграть. «На встройке? Ну-ну...», — скажете вы. Смех смехом, а FIFA 22, GRID Legends, Forza Horizon 5, Valorant и Battlefield V и многие другие запустятся и будут неплохо работать на realme Book Prime в разрешении Full HD. Да, не на высокой детализации графики, но будут. Не будем показывать пальцем, как обстоят дела с играми на MacBook.
Это работа игр на встроенной графике процессора Core i5-11300H. У realme Book Prime — 11320H, почти то же самое, но чуть выше частоты
- Зарядник нормальной мощности сразу в комплекте. Если вы вдруг не знали, то MacBook Air M2 комплектуется зарядным устройством мощностью… 30 Вт! Да, в ноутбуке за 130 тысяч зарядное устройство с мощностью как у бюджетных смартфонов realme. Но дело даже не в этом, а в том, что из-за этого ноутбук заряжается с 0% до 100% за 2 часа 30 минут!
Ну да ладно — вы ведь всё равно купите за 2-2.5 тысячи рублей (это по параллельному импорту, официально — ещё дороже) оригинальное зарядное мощностью 65 Вт, чтобы ноутбука заряжался быстрее. И он будет заряжаться быстрее… с 0% до 100% за 1 час 25 минут, либо с 0% до 50% за полчаса.
Вы таки будете смеяться, но realme Book Prime с комплектным (!) зарядным устройством мощностью 65 Вт заряжается ровно такое же количество времени, как MacBook Air M2 с опциональным дорогим зарядником, который вам придётся докупать.
Да, MagSafe — удобная вещь, чтобы не уронить ноутбук на землю, если вы любите цепляться ногами за провода, когда проходите мимо стола. Но, во-первых, магнитные зарядные устройства бывают и для Type-C. А во-вторых, с разъёмом Type-C и стандартом зарядки Power Delivery (PD) вы можете покупать любые совместимые зарядные устройства, а не с оглядкой на «официальные аксессуары»™, которые барин-производитель разрешил.
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