Вы просто не там ищете: крутые ноутбуки и смартфоны по адекватной цене ещё есть

«Ой, да в этих нюансах характеристик нет разницы», — скажете вы. А я вам скажу, что дело не в характеристиках — у вас просто будет больше времени в жизни, если пользоваться смартфоном без искусственных ограничений.

Простой пример: аккумуляторы и автономность смартфона. Просыпаетесь вы утром, а смартфон лежит разряженный, потому что… ну, вы забыли подзарядить его ночью. А пора бы уже выбегать на работу. В iPhone 14 вы зарядите его аккумулятор ёмкостью 3279 мАч за полчаса на 50%. То есть вам будет доступно примерно 1639 мАч. Либо придётся рассылать коллегам «Ой, у меня почти разряжен смартфон, скоро буду недоступен, не удивляйтесь» и уже потом разгребать задачи, либо везде носить внешний аккумулятор габаритами и весом с полтора смартфона. И ходить с «бутербродом» из павербанка и смартфона в кармане куртки, с торчащим наружу проводом (потому что не помещается).

Это норма? Ни разу — берём для примера GT Neo 3T, который даже не на вершине модельного ряда realme. В нём мало того, что аккумулятор ёмкостью уже 5000 мАч, так ещё и за те же полчаса заряд можно пополнить с 0% до… 95%! То есть у вас 4750 мАч в распоряжении уже спустя 30 минут. Без всякого риска для аккумулятора, корпуса смартфона и т.д. И вам не особо понадобится Power Bank, потому что с таким запасом заряда ни о каком «вот-вот разрядится совсем» речи не идёт.