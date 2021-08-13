Вы часто спрашиваете, какой смартфон купить дешевле 8 тысяч рублей. Есть один хороший вариант от realme...

Таких значений в бюджетниках практически не найти, и действительно — даже несмотря на разрешение, экран смотрится отлично. Чёрный цвет — глубокий, почти как у OLED-экранов (разница есть, но глазами её рассмотреть очень сложно).

Более того! При минимальной настройке яркости смартфон “светит” не более чем на 1,4 кд/м2, что понравится любителям читать что-то с экрана перед сном — свет такой яркости совсем не напрягает глаза.