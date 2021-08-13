Вы часто спрашиваете, какой смартфон купить дешевле 8 тысяч рублей. Есть один хороший вариант от realme...Сбалансированный до мелочей realme C11 (2021)
Внешний вид
С лицевой стороны realme C11 выглядит как типичный современный смартфон: экран, занимающий почти всю площадь поверхности, с вырезом под селфи-камеру. Ничего необычного.
Но с тыльной стороны C11 выглядит действительно красиво! Я вспоминаю те времена, когда бюджетники дешевле 10 тысяч рублей имели просто чёрную спинку, сделанную из максимально дешёвого пластика. realme C11 — это прямая противоположность! На мой взгляд, сзади эта модель смотрится даже интереснее, чем “обычный” realme 8.
Отмечу также, что смартфон не выскальзывает из рук, и вообще пользоваться им довольно удобно.
На нижнем торце расположен разъём micro-USB и 3,5-мм для подключения гарнитуры. Правда, FM-радио здесь не поддерживается.
На правом боку — кнопки управления устройством: качелька громкости и питание/блокировка.
Слева — слот для симок. Можно установить одновременно и две nano-SIM, и карту памяти MicroSD.
Экран и интерфейс
В смартфоне используется IPS-экран с разрешением HD+ (что нормально для бюджетника), и весьма приличными характеристиками яркости и контрастности.
|realme C11
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|484/1,4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1800:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,3
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500K
Таких значений в бюджетниках практически не найти, и действительно — даже несмотря на разрешение, экран смотрится отлично. Чёрный цвет — глубокий, почти как у OLED-экранов (разница есть, но глазами её рассмотреть очень сложно).
Более того! При минимальной настройке яркости смартфон “светит” не более чем на 1,4 кд/м2, что понравится любителям читать что-то с экрана перед сном — свет такой яркости совсем не напрягает глаза.
Смарфон работает под управлением операционной системы Android 11 в облегчённом верианте Android Go. Причём, по итогу интерфейс здесь является комбинацией “чистого” Android Go и realme UI. Официальное название: realme Go UI или realme UI Go Edition.
Производительность и автономность
Поскольку realme C11 — бюджетный смартфон, то и “железо” у него, разумеется, максимально простое. Такое, чтобы работать было комфортно, но и цена сохранялась доступная покупателю.
Дополнительно я бы отметил, что в realme сидят гении именно по программной части в первую очередь — C11 совсем не тормозит, как многие конкуренты по цене. Да, иногда приложения могут запускаться чуть дольше, чем на флагманах, но именно качество работы с этими приложениями и плавность анимации не страдают.
При этом, автономность C11 — на уровне realme 7 полугодичной давности и почти как у значительно более дорогого флагманского Samsung S20 FE.
Стоит также отметить, что смартфон оборудован модулем NFC и поддерживает платежи Google Play. Правда, сканера отпечатков пальцев здесь нет, потому для авторизации придётся использовать пин-код или графический ключ. А для разблокировки самого телефона можно настроить распознавание по лицу.
Камера
Для своей цены снимает realme C11 очень даже неплохо. Цветопередача вполне естественная, баланс белого по крайней мере на тыльной камере определяется верно в любых условиях съёмки (разве что, селфи иногда получаются слишком “тёплыми”), а динамический диапазон вытягивается за счёт HDR-съёмки (автоматически).
Из минусов — шумы пост-обработки, которые на дневных снимках скорее напоминают плёночное зерно (например, видно на небе).
Самое же главное достоинство — камера фотографирует буквально мгновенно, стоит лишь дотронуться до кнопки.
Конкуренты
Redmi 9C
Ближайший конкурент realme C11 2021 — смартфон Xiaomi Redmi 9C. У него тоже HD+ экран и есть модуль NFC, однако контрастность экрана ниже, а версия ОС не адаптирована для бюджетных смартфонов в отличие от Android Go у realme C11 2021. Также у Redmi 9C отсутствует компас и гироскоп — вообще, это довольно частая история даже для смартфонов за 12-15 тысяч рублей, однако у realme C11 2021 с набором датчиков всё в порядке. Плюс, смартфон от realme гораздо симпатичнее (особенно сзади) и немного эргономичнее: чуть меньше габариты и вес. Из важных плюсов Redmi 9C — наличие сканера отпечатков пальцев, но не в экране, а сзади, на спинке.
И не забывайте, что регулярная цена Redmi 9C 2/32 в официальной рознице — 9500 рублей, в то время как realme C11 2021 2/32 у всё тех же «официалов» оценен в 7500 рублей. Ощутимая разница, когда мы говорим о доступных моделях смартфонов.
Итого
|realme C11
|Операционная система
|Android 11 + realme Go UI
|Экран
|6,52'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|Процессор
|4x Cortex-A55 1,6 ГГц + 4x Cortex-A55 1,2 ГГц
|Графика
|IMG8322
|Оперативная память
|2 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 8 Мп f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Размеры
|165,2x76,4x8,9 мм
|Масса
|190 г
|Цена
|Официальная цена на сайте производителя
Официальная цена realme C11 2021 — 7,5 тысяч рублей. Предыдущий вариант C11 стоил столько же, и это радует — повышения цены не произошло.
ГЛАВНЫЙ МАГАЗИН, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ЭТОТ СМАРТФОН
Главные преимущества смартфона — относительно шустрая (для бюджетника) работа с интерфейсом, приятный внешний вид (смартфон не выглядит дешёвым), очень яркий и контрастный экран с глубоким уровнем чёрного, а также приличная автономность. Ну и, конечно же, наличие модуля NFC, что в смартфонах дешевле 15 тысяч рублей крайне редко встречается. Однако realme воспринимает российский рынок серьёзно, и в курсе потребностей местных пользователей.