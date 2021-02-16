Искали смартфон с «царской» роскошью в характеристиках — вам к Samsung Galaxy S21 Ultra

С автономностью всё тоже в полном порядке. Большую роль при этом играет работа с частотой обновления экрана. В настройках вас может насторожить тот факт, что включить принудительные 120 Гц не получится. Но пугаться раньше времени не стоит.

Для использования высокой частоты обновления во всей линейке Galaxy S21 используется распознавание взаимодействия с объектами на экране. Статичная картинка или вы просто отложили смартфон на пару минут на стол? Автоматика переведет экран в режим 60 Гц и вернет все обратно, как только вы начнете снова как-то взаимодействовать со смартфоном.

Корпус Galaxy S21 Ultra позволил без проблем поместить внутрь внушительный аккумулятор аж на 5000 мАч*. Учитывая и новый процессор, и адекватную работу экрана, можно спокойно ожидать полтора дня работы от одного заряда, не сильно ограничивая себя в яркости и не переводя смартфон в режим энергосбережения.

*Типичное значение, проверенное в сторонних лабораторных условиях. Типичным значением является расчетное среднее значение с учетом отклонения емкости аккумулятора среди образцов аккумуляторов, протестированных в соответствии со стандартом IEC 61960. Номинальная (минимальная) емкость составляет 4855 мАч для Galaxy Galaxy S21 Ultra 5G. Фактический срок службы батареи может варьироваться в зависимости от сетевой среды, моделей использования и других факторов.

Камера

Фотовозможности

Ух, а вот мы и добрались до самого интересного параграфа. Так вышло, что сегодня чем круче камера в смартфоне, тем круче он сам. На это повлиял и изменившийся формат потребления контента. Текст молодых людей теперь интересует не так сильно, как визуальная часть. Это не хорошо и не плохо, просто “ютуб”, “инстаграм” и “тик-ток” диктуют моду.