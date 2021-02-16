Искали смартфон с «царской» роскошью в характеристиках — вам к Samsung Galaxy S21 Ultra
Новейшую историю флагманских смартфонов Samsung можно разделить на периоды «до Ultra» и «после Ultra». Когда весной 2020 года увидел свет S20 Ultra, он не просто отличался от всех предыдущих Galaxy S внешне, но и резко прибавил по, так сказать, максимальности характеристик.
Зачем после всего этого спустя год нужен S21 Ultra? Чтобы сделать «самый крутой смартфон Самсунг» уже по стандартам 2021 года! Кто-то скажет, мол, «старая Ультра, новая Ультра — невелика разница!», а мы вам скажем — в S21 Ultra изменилось почти все! Поэтому нам есть, о чём сегодня рассказать.
Технические характеристики
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|Операционная система
|Android 11 + One UI 3.1
|Экран
|6,8", QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+
|Процессор
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Память
|12+128/256/512 Гб, либо 16+512 Гб
|Связь
|Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Камеры
|Основная: 108 Mп (второе поколение), сенсор Samsung S5KHM3, f/1.8, 26 мм, 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
|Телефото-перископ: 10 Mп, сенсор Samsung S5K3J1, f/4.9, 240 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS, оптический зум 10x
|Телефото: 10 Mп, сенсор Samsung S5K3J1, f/2.4, 70 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS, оптический зум 3x
|Сверхширокоугольная: 12 Mп, сенсор Sony IMX563, f/2.2, 13 мм, 1/2.55", Dual pixel PDAF, Super Steady video
|Фронтальная: 40 Mп, сенсор Samsung S5KGH1, f/2.2, 26 мм, 1/2.8"
|Аккумулятор
|5000 мАч, быстрая зарядка Power Delivery 3.0 25 Вт, быстрая беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка 4.5 Вт
|Размеры
|75,6х165,1х8,9 мм
|Масса
|227 г
|Цена
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Внешний вид
«Он действительно вживую выглядит так же, как на фото?» – чешут затылки друзья, рассматривая заднюю крышку корпуса. Да, абсолютно так же, хотя почти никто не верил даже после многочисленных утечек внешности Galaxy S21 Ultra накануне анонса. Гранёный и необычный, как электропикап Илона Маска, такое уж веяние времени.
Samsung называет такой дизайн словами Contour Cut. Главная его особенность — теперь все модули камер визуально отделены друг от друга.
Во-первых, это попросту красиво. Грани вокруг стекол приятно отражают свет, а разделение модулей смещает акцент с камеры на внешний вид в целом.
У смартфонов серии Galaxy S20 компоновка была другой — все тыльные камеры «согнали» под одну стеклянную «крышу». Тоже симпатично, но за простоту пришлось заплатить снижением прочности конструкции (разбить одно большое стекло гораздо проще, чем пять маленьких). Зато теперь площадка с камерами выглядит брутально, как сопла ракеты или летательная площадка для космолётов.
Дизайн задней крышки угловатый и «киберпанковый». И это хорошо
При этом корпус матовый, поэтому не скользит, и отпечатки пальцев на нём практически не видны.
Спереди все просто: знакомая фронтальная камера, которую оставили по центру статус-бара, и безрамочный дисплей с небольшими закруглениями по бокам. Споры любителей скруглённых и угловатых дисплеев не закончатся никогда, но если уж говорить о скруглённых, то в Galaxy S21 Ultra всё реализовано удачно и красиво.
Обычно в смартфонах с дисплеями-водопадами (с изгибами по бокам) в первую очередь «под нож» идет боковая рамка. Чтобы было куда загибать дисплей. В случае с Galaxy S21 Ultra этого не произошло — углы скругления экрана оказались не настолько критичными, чтобы прощаться с алюминиевой рамкой. Тот редкий безрамочный смартфон, который не придётся учиться держать по-новому.
И всё-таки смартфон большой. Здоровенный! Его сделали чуть компактнее, чем был Galaxy S20 Ultra, а до безрамочной эпохи такие габариты были у 6.4”-смартфонов (а теперь в таком же корпусе помещаются 6.8”). Но всё равно это не тот мобильник, который кинул в карман брюк и не замечаешь при ходьбе. Придётся привыкать.
Экран
В разговоре о рекордных характеристиках Galaxy S21 Ultra можно «торговаться» по поводу камеры, автономности или процессора, в зависимости от сценариев. Но качество дисплея — это то, в чём Samsung очень-очень крут.
Из общих цифр или маркетинговых терминов этого не понять. Да, AMOLED, Quad HD+, большой, да ещё и Dynamic AMOLED 2X (2Х — множитель к стандартной частоте 60 Гц, которая не так давно была стандартом в дисплеях смартфонов). И что?
А то, что этот дисплей сам по себе супер-технологичный. Загибайте пальцы:
- Необычайно высокая предельная яркость. Если вы идёте в солнечный день, и уже привыкли прикрывать экран смартфона ладонью, потому что иначе ничего не видно, забудьте — здесь запас яркости вплоть до 1500 кд/м2! Максимальная яркость не всегда нужна, но она в Galaxy S21 Ultra отличнейшая.
- Динамическая частота обновления дисплея. Дисплей среднестатистического смартфона (кроме новейших моделей) чаще всего поддерживает частоту 60 Гц. Это режим «всего понемногу». В крутых-экстремальных смартфонах новейших моделей дисплеи работают при 120 Гц, чтобы картинка перерисовывалась при пролистывании или «движухе» на дисплее максимально быстро.
Но! Только немногие смартфоны умеют сохранять максимальную чёткость картинки при 120 Гц — зачастую приходится выбирать между 60 Гц и 2400x1080 и 3200x1440. Galaxy S21 Ultra умеет всё сразу. А на 6.8 дюймах разница в чёткости между этими двумя цифрами была бы заметной, уж поверьте.
При этом, когда 120 Гц не нужны (при чтении и т.д.), Samsung может варьировать частоту и снижать её вплоть до 10 Гц. За счёт этого заметно улучшается автономность смартфона, даже без наращивания ёмкости аккумулятора и т.д. Но не только за счёт этого:
- Дисплей в Galaxy S21 Ultra на 16% экономичнее других современных AMOLED-дисплеев в смартфонах Galaxy. На объяснение уйдёт целый длинный абзац, поэтому, если хотите технических подробностей, читайте их здесь.
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|510/1,9 кд/м2 (в авто-режиме "разгоняется" до 1000+ кд/м2)
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110-130%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,3
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7200K
Идеальная цветопередача. Просто взгляните на гамма-кривую. Многие производители тратят огромные усилия ради таких графиков и при достижении чего-то похожего испытывают недюжинную гордость. Похожая ситуация обстоит почти со всеми измеряемыми параметрами, кроме точности передачи цвета. Значение DeltaE не критично, но все же отклоняется от идеала во время использования насыщенного режима передачи цветов. А вот если включить стандартный режим вместо расширенной цветопередачи для HDR-видео, то и показатели DeltaE вкупе с охватом палитры sRGB (от этого зависит реалистичность картинки) приходят в эталонное значение.
Замеры параметров дисплея проводились редакцией при помощи колориметра i1 Display Pro в программе HCFR.
Производительность и автономность
Мы здесь можем долго рассказывать в деталях о строениях процессоров и о том, как значительно они изменились всего за один год — с 2020 по 2021. Но быстрее будет объяснить на цифрах. Итак, процессор Exynos 2100 в Samsung Galaxy S21 Ultra в сравнении с Exynos 990 из прошлогоднего S20 Ultra:
- Производительнее на 30% в приложениях.
- Производительнее на 40% в играх.
- На 20% экономичнее при одной и той же нагрузке в сравнении с Exynos 990.
- Ещё быстрее (тут цифры отличаются в зависимости от замеров) в задачах с искусственным интеллектом. Быстрее улучшает качество фотографии, особенно в ночной съёмке, если вкратце.
В кои-то веки «боевой» Exynos, который наравне сражается с новейшим Snapdragon 888.
Самый быстрый процессор в мире? Никто не знает со 100% вероятностью, потому что есть ещё Snapdragon 888 (в некоторых регионах Galaxy S21 Ultra выпускается и на таком процессоре), с которым версию на Exynos 2100 постоянно сравнивают. И в одних условиях быстрее Exynos, в других Snapdragon, а после обновления прошивок места могут поменяться... Ну её, эту возню. Просто знайте, что в случае с Galaxy S20 Ultra/Note20 Ultra процессоры были хуже приспособлены для игр и склонны к нагреву из-за переусложнённой конструкции, то Exynos 2100 устроен совершенно по-новому, и в нём таких недостатков больше нет. Прекрасный мощный и экономичный процессор, которому под силу даже вести запись на четыре камеры одновременно.
С автономностью всё тоже в полном порядке. Большую роль при этом играет работа с частотой обновления экрана. В настройках вас может насторожить тот факт, что включить принудительные 120 Гц не получится. Но пугаться раньше времени не стоит.
Для использования высокой частоты обновления во всей линейке Galaxy S21 используется распознавание взаимодействия с объектами на экране. Статичная картинка или вы просто отложили смартфон на пару минут на стол? Автоматика переведет экран в режим 60 Гц и вернет все обратно, как только вы начнете снова как-то взаимодействовать со смартфоном.
Корпус Galaxy S21 Ultra позволил без проблем поместить внутрь внушительный аккумулятор аж на 5000 мАч*. Учитывая и новый процессор, и адекватную работу экрана, можно спокойно ожидать полтора дня работы от одного заряда, не сильно ограничивая себя в яркости и не переводя смартфон в режим энергосбережения.
*Типичное значение, проверенное в сторонних лабораторных условиях. Типичным значением является расчетное среднее значение с учетом отклонения емкости аккумулятора среди образцов аккумуляторов, протестированных в соответствии со стандартом IEC 61960. Номинальная (минимальная) емкость составляет 4855 мАч для Galaxy Galaxy S21 Ultra 5G. Фактический срок службы батареи может варьироваться в зависимости от сетевой среды, моделей использования и других факторов.
Камера
Фотовозможности
Ух, а вот мы и добрались до самого интересного параграфа. Так вышло, что сегодня чем круче камера в смартфоне, тем круче он сам. На это повлиял и изменившийся формат потребления контента. Текст молодых людей теперь интересует не так сильно, как визуальная часть. Это не хорошо и не плохо, просто “ютуб”, “инстаграм” и “тик-ток” диктуют моду.
Если сравнивать набор камер в Galaxy S21 Ultra и в Galaxy S20 Ultra, то разница будет видна сразу же. Взамен одного зум-модуля, инженеры установили сразу два: один для трехкратного увеличения, второй для десятикратного (обе с разрешением 10 Мп и стабилизацией). Никаких гибридных зумов — только честная оптика без потери качества картинки при приближении.
Классная система стабилизации позволяет снимать с увеличением даже ночью, когда света в кадре не особо много. Главное, чтобы ваши руки не дрожали. Результат смотрится прилично не только на экране смартфона, но даже и на мониторе. Такое встретишь не часто.
Камеры с новыми сенсорами снимают супер-детализированное видео. Фото тоже выросло в качестве, хоть и без «революций»
Основной модуль ISOCELL HM3 «в базе» снимает в разрешении 12 Мп, хотя настоящее разрешение у него аж целых 108 Мп. Да, объединение кучи пикселей в один ради более качественных фото в темноте или пасмурной погоде снова актуально. Прошлое поколения этого сенсора немного уступало текущему в качестве съемки, но в Galaxy S21 Ultra качество съёмки подтянули, и заметно.
Очевидно, что большую часть времени вы будете снимать на основной модуль и в стандартном разрешении. Да, вы потеряете в детализации снимков, но они будут чуть более живыми и с более точной передачей цвета, чем при съемке в режиме сверхвысокого разрешения. Смотрите сами.
Говоря о камере, не могу не отметить ту работу над деталями в приложении, которую провели проектировщики интерфейсов. Анимации выглядят круто, есть возможность перенести кнопку затвора в любое удобное место. А еще в приложении можно самому настроить нижнюю «карусель» режимов. Всё для того, чтобы вы настроили камеру, как вам удобно, а не как навязал производитель мобильника!
Съемка видео
Особый предмет для гордости в компании — возможность записи видео в 4К с частотой 60 к/с на все (!) четыре модуля (пять, если считать вместе с фронтальной камерой). Да, даже на «зум-камеру» (перископ с приближением 10x) и «телевик» с зумом 3x. И вы напрасно подумали, что на этом все новшества заканчиваются.
А ещё не забывайте о сумасшедше крутой детализации в режиме съёмки в разрешении 8K! Смартфонов, которые позволяют снимать видео «на вырост», сейчас почти нет. Напомним вам, что ещё недавно 4K считался экзотикой для отдалённого будущего, а сейчас это уже не роскошь — телевизоры с 4K-разрешением начинаются с 16 тысяч рублей, и видео в 2160p выглядит на них «как положено». А вот 8K — это как раз тот уровень качества, который сейчас кажется пришельцем из будущего, но вот-вот пойдёт в народ. И тогда на 4K-видео будут смотреть, как сегодня на Full HD — «неплохо для маленьких диагоналей, но на память на годы вперёд хотелось бы снимать в более высоком качестве». Поэтому очень классно, что Galaxy S21 Ultra позволяет делать это уже сейчас.
Если видеосъемка для вас это не просто возможность сохранить на память какой-то момент из жизни, а еще и хобби, то для таких целей в приложении камеры есть целый режим профессиональной съемки, который позволяет настроить чуть ли не все возможные параметры. Нет, не только экспокоррекцию (светлее/темнее) и баланс белого. Микрофонный вход настроить не желаете? А возможность-то есть.
Выбор аудиовхода, на самом деле, очень крутая штука. Прямо в приложении камеры вы можете выбрать микрофоны, с которых будет записываться звук. И выбор не ограничивается встроенными микрофонами. На выбор доступна запись с подключенных устройств как по USB, так и через протокол Bluetooth. Кайф!
Итого
Не все хотят читать «простыни» текста. Поэтому, если вас интересует ответ на вопрос «а чё нового-то?», повторимся:
- Новый дисплей. Яркий и экономичный, разряжает аккумулятор на 16% медленнее, чем остальные дисплеи с такими же характеристиками.
- Новый процессор. Ещё б он не был новым, год-то сменился! И да, производительность в сравнении с S20 Ultra, который вышел совсем недавно, на 30% выше в приложениях, на 40% выше в играх.
- Новые камеры. Три из четырёх тыльных камер обновлены, да ещё и сверхкачественное видео 4K при 60 кадрах в секунду теперь умеет снимать любая из них.
- Лучше автономность. И процессор потребляет меньше, и дисплей стал намного экономичнее.
И, на десерт:
- Совместимость со стилусом. Впервые не обязательно ждать выхода Galaxy Note, чтобы рисовать или писать на дисплее от руки. В период удалённой работы и «мы тебе прислали документы, подпиши» актуально как никогда.
- Полный комплект для офисной работы. И приложения Microsoft ворочаются, как родные, да и Galaxy S21 Ultra сам может работать в роли «системного блока» при подключении к монитору.
Первый за многие годы флагман Samsung, в котором сложно «откопать» недостатки. И супер-технологичный смартфон Galaxy по состоянию на начало 2021 года. Надо брать.
- Супер-качественный дисплей
- Поддержка записи видео в 4К на все модули
- Мощный и экономичный процессор
- Долгое время работы от одного заряда
- Скользкий корпус
- Нет слота для карты памяти
- Зарядное устройство теперь придется покупать отдельно