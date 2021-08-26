Если вы хотите высококлассный смартфон, но не как у всех, у вас в 2021 году остался только один выбор

Еще в прошлой модели, дизайнерам удалось найти наиболее нейтральную и симметричную форму лицевой панели. Она почти не изменилась, несмотря на современные тренды в дизайне смартфонов.

По сегодняшним меркам, безрамочным дисплей назвать трудно, но рамки в масштабах устройства выглядят небольшими, а надоевшего “подбородка” и отверстий в экране тут и вовсе нет. Гармонично, строго и со вкусом.

Размеры в характеристиках могут поначалу отпугнуть, хотя даже при них смартфон не выглядит большим, когда вы его держите в руках. Так происходит из-за одной узнаваемой черты всех последних смартфонов от Sony — соотношения сторон дисплея 21:9, которое смело можно назвать кинематографическим.