Если вы хотите высококлассный смартфон, но не как у всех, у вас в 2021 году остался только один выбор

Если вы хотите высококлассный смартфон, но не как у всех, у вас в 2021 году остался только один выборSony Xperia 1 Mark III
До 2021 года, Sony выпускала свои флагманы по очереди, два раза в год. В первой половине появлялся “большой” флагман, в сентябре же выходил компактный Xperia 5. Но в этот раз оба смартфона представили одновременно. При этом, концепция разделения флагмана на две версии не изменилась и до сих пор максимально проста — одно железо (почти), но разные размеры.
Технические характеристики
|Sony Xperia 1 Mark III
|Операционная система
|Android 11
|Экран
|OLED, 120 Гц, HDR BT.2020, 6.5", 1644 x 3840 pixels, 21:9, 643 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 888, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2.84 ГГц Kryo 680 + 3 ядра 2.42 ГГц Kryo 680 + 4 ядра 1.80 ГГц Kryo 680)
|Графика
|Adreno 660
|Оперативная память
|12 Гб
|Накопитель
|256 Гб
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 12 Mп, 24 мм, f/1.7, 1/1.7", dual pixel PDAF, OIS
|Широкоугольная: 12 Mп, 16 мм, f/2.2, 120˚
|Телефото: 12 Mп, 70 мм + 105 мм, f/2.4, OIS
|TOF: 0,3 Мп
|Фронтальная камера: 8 Mп, f/2.0, 24 мм, 1/4"
|Аккумулятор
|4500 мАч, комплектное зарядное устройство на 30 Вт
|Размеры
|165x71x8,2 мм
|Вес
|186 г
|Цена
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Внешний вид
В течение последних лет, Sony старалась использовать преимущественно глянец в своих смартфонах. Предыдущим флагманом с матовой задней поверхностью был Xperia XZ, выпущенный в далеком 2018 году. И вот теперь, спустя четыре года, матовым стал, внезапно, Xperia 1 III. В остальном, это почти тот же Xperia 1 II, только чуть меньше — смартфону “срезали” по миллиметру с каждой стороны.
Еще в прошлой модели, дизайнерам удалось найти наиболее нейтральную и симметричную форму лицевой панели. Она почти не изменилась, несмотря на современные тренды в дизайне смартфонов.
По сегодняшним меркам, безрамочным дисплей назвать трудно, но рамки в масштабах устройства выглядят небольшими, а надоевшего “подбородка” и отверстий в экране тут и вовсе нет. Гармонично, строго и со вкусом.
Размеры в характеристиках могут поначалу отпугнуть, хотя даже при них смартфон не выглядит большим, когда вы его держите в руках. Так происходит из-за одной узнаваемой черты всех последних смартфонов от Sony — соотношения сторон дисплея 21:9, которое смело можно назвать кинематографическим.
Оно делает смартфон выше, но таким узким устройством гораздо удобнее пользоваться. Например, тот же ввод текста на клавиатуре становится возможным при помощи одной руки, а разделение экрана для запуска сразу двух приложений тут хотя бы адекватно работает из-за нормального отображения этих приложений — для них попросту остается больше места.
С оснащенностью разъемами у Xperia 1 Mark III все в полном порядке, удивил до сих пор сохраненный "миниджек" для подключения наушников. Это для флагмана образца середины 2021 года большое достижение. Лоток для сим-карты и карты памяти, как и в предыдущем поколении, можно извлечь одной рукой и даже без скрепки, что неплохо помогает в повседневном использовании, даже если извлекать его часто вы не планируете.
Среди элементов управления прибавление — кнопка, на которую можно назначить свои приложения. Такая же была и в Xperia 5 II, располагалась в том же месте, однако там она отвечала за вызов ассистента от Google, здесь же свобода, можете назначить быстрый запуск какого-нибудь музыкального сервиса, получится эдакая альтернатива кнопки Walkman.
Сзади видимых изменений в конструкции нет, разве что увеличили стекло, которое закрывает основные камеры. При этом, сам модуль не стал сильнее выступать над корпусом, увеличилась только его площадь.
Экран
Sony не стала идти на компромиссы и наконец-то взяла лучшее от дисплеев своих прошлых смартфонов. От Xperia 1 II герою обзора досталось разрешение 4K, а от небольшого Xperia 5 II, смартфон получил высокую частоту обновлений экрана. Да, в итоге мы имеем первый мобильный OLED-дисплей с 4K-разрешением, HDR и частотой 120 к/с в довольно тонком устройстве, вы все правильно прочитали.
Как и положено экрану, установленному во флагманский смартфон, с калибровкой у него все в полном порядке, но стоит иметь в виду, что стандартный режим здесь несколько холоднее, а вот продвинутый режим ближе к нейтральной температуре. Если же оба варианта не устраивают, можно прибегнуть к собственноручной калибровке баланса белого. Благо, что такая возможность тут есть прямо "из коробки".
|Sony Xperia 1 Mark III
|Максимальный уровень яркости
|560 кд/м2 (активирован режим адаптивной яркости подсветки)
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7150К
Технология OLED, по которой и выполнен экран, позволила перенести в смартфон эмуляцию повышения частоты обновлений прямиком из игровых мониторов. Для этого, экран, в определенный промежуток времени, отключает подсветку между обновлениями изображения. Это дает больше четкости в размытых сценах, будто частоту экрана выкрутили сверх предела. Поэтому функция в настройках игрового меню называется очень просто - “240 Гц”.
Кстати, с такой же частотой, но уже не эмулируемой, работает сенсорная панель дисплея, которая регистрирует прикосновения. В обычной жизни от функции смысла нет, но вот в шутерах она не повредит, особенно, если вы мобильный киберспортсмен (да, бывают и такие).
Оболочка
Японское видение гугловской операционной системы мало чем отличается от официального дизайн-руководства, поэтому иметь дело придется с почти что “чистой” системой. Однако серьезным изменениям подверглось ПО, связанное с камерой.
До выхода героя обзора, во флагманах от Sony, можно было найти целых три приложения для работы с камерой. Одно базовое для повседневного использования, где всю работу по настройке камеры выполняют местные умные алгоритмы, второе и третье — для съемки фото и видео в ручном режиме (Cinema Pro и Photo Pro).
Теперь же оба фотоприложения объединены под крышей одного Photo Pro, правда, сразу начать крутить сенсорные ползунки и колесики не выйдет. При открытии приложения, вы попадаете в его обывательскую версию с довольно простым интерфейсом. А вот переключиться на профессиональный режим и обратно, можно путем нажатия кнопки в углу экрана. Да, изменение небольшое, но зато упрощает работу с камерой, за это спасибо.
В остальном, это привычный Android 11, но с небольшими доработками в виде фирменного режима Stamina, призванного экономить расход заряда аккумулятора, или ClearAudio+ — функции, которая должна программно улучшать звук во время его воспроизведения.
Производительность
Установка флагманского Qualcomm Snapdragon 888 вполне логичное решение, которое дает Sony полное право называть смартфон игровым, нисколько не завышая этим ваши ожидания. Нужны стабильные 120 кадров в играх, которые поддерживают такую частоту обновлений? Без проблем, железо выдержит, можно даже принудительно включать такую частоту в настройках игрового режима, если игра, по каким-то причинам, не понимает, что запущена на флагмане с 12 Гб оперативной памяти на борту.
Для долгих игровых сессий, когда устройство находится на зарядке, инженеры Sony предусмотрели специальный режим оптимизации подачи питания Heat Suppression, который позволяет энергии “из розетки” идти в обход аккумулятора сразу на плату. Это не дает батарее и процессору нагревать друг друга, что должно спасти от перегрева и троттлинга. Учитывая, что Snapdragon 888 — один из самых горячих чипов года, функция, как минимум, не бесполезная.
И если к играм не притрагиваться, то получить нагрев в условиях использования мессенджеров, социальных сетей и браузера не то, чтобы невозможно, но очень тяжело. При этом, он будет сравним с таковым в остальных флагманах на этом же чипе. И даже если довести смартфон до каких-то экстремальных температур, снижение производительности произойдет в том диапазоне, который не мешает условным “танкам” выдавать 110-120 кадров в секунду.
Да, начинка прожорливая, поэтому было приятно увидеть аккумулятор емкостью 4500 мАч. Еще приятнее — блок питания на 30 Вт, который идет в комплекте со смартфоном. В предыдущей модели, комплектный блок был способен только на 18 Вт, но и его хватало в большинстве ситуаций.
Вспоминая то, как обстояли дела с автономностью Xperia 1 II, и сравнивая ее с автономностью Mark III, каких-то существенных отличий я не успел заметить. Героя обзора все так же хватает на день полноценного использования, а вот перед сном придется ставить устройство на зарядку. Тут пока без альтернативных вариантов.
Камера
Рассматривать Xperia 1 Mark III как фотофлагман стоит не с позиции “нажал - готово”, хотя и так он умеет весьма недурно снимать. Весь потенциал камеры смартфона раскрывается через призму традиционной фотографии, когда над кадром и условиями освещения надо подумать, превратив процесс съемки в настоящее творчество с минимумом вмешательства вычислительных мощностей. Собственно, для этих целей сюда частично перенесли интерфейс из камер Alpha — чтобы удобно работать с камерой именно в ручном режиме.
Согласен, это не совсем то, что ждешь от флагманского смартфона, который должен удовлетворять все потребности современного пользователя эпохи Stories и коротких вертикальных видео. Но небольшие усилия, вложенные вами в создание кадра или видео, с лихвой отобьют все вложения в смартфон, если вы когда-нибудь хотели себе полноценный камерофон, который будет снимать действительно достойно.
Главная, в плане технической продвинутости, тут зум-камера (сенсор IMX 663), которая впервые получила вариообъектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 70 и 105 мм, что равняется 2,9- и 4,4-кратному увеличению. И, вроде бы, камера с такой оптикой должна получиться темной, но на деле все гораздо интереснее. При использовании 70 мм, можно получить максимально открытую диафрагму со значением f/2.3, при 105 мм - уже f/2,8.
Отличительная особенность снятых на “зум” кадров - адекватная резкость деталей даже при совмещении 105 мм и дополнительного цифрового зума. Во многом, это стало возможным за счет использования линз Zeiss с просветлением и идеального значения апертуры для получения настоящего оптического боке - f/2.8.
Тот же Samsung Galaxy S21 Ultra превращает огромное количество деталей в “мыло”, пытаясь обработать сложные участки изображения “притянутых” издалека объектов.
Подзабытое ощущение “нормальности” отснятого материала присуще и тем снимкам, что мне удалось сделать на два остальных модуля - основной и широкоугольный. На удивление хорошо выглядят на них градиенты. Минимум “умных” доработок кадра, и только за одно это можно полюбить новую камеру Xperia.
Да, все три модуля получили разрешение 12 Мп, но это ни разу не плохо. Гораздо хуже, когда производитель пытается установить сенсор с большим количеством маленьких пикселей, который будет упорно выдавать вам “большой” .jpeg-файл под видом нормальной фотографии. Тут же скромные 12 Мп позволяют добиться какой-то невероятной четкости, давая возможность издалека подсчитать мелкую плитку на стене далеко стоящего дома. И все это происходит без выпирающих конструкций на задней панели.
Большой размер пикселей, кстати, положительно влияет и на работу камеры ночью. Как вы можете заметить на снимках ниже, камера почти не создает шумов даже в автоматическом режиме. Но если дело совсем плохо и света в кадре мало или вообще нет, тут на помощь приходит ручной режим из Camera Pro, который даст подкрутить параметры до релевантных значений.
Я уже довольно подробно рассказывал про функционал Camera Pro и Cinema Prо на примере Xperia 1 Mark II, поэтому стоит все же уделить внимание и тем фишкам, что пришли вместе с камерой нового смартфона
Пожалуй, главная из них - более продвинутая система автофокуса, которая теперь может не только срабатывать при попадании в кадр чьих-то глаз. При нажатии на экране на какой-то подвижный объект, автофокус будет уверенно следить за ним, пока тот остается в кадре.
Улучшить успели и эффект размытия, который в предыдущей модели работал только вместе с основным модулем. Теперь же его распространили на все три камеры, поэтому красивые размытия получаются даже при четырехкратном увеличении.
Звук
Как и предшественник, Xperia 1 Mark III получил пару стереодинамиков: один над дисплеем, другой снизу от него. Их неплохо так улучшили, переработав конструкцию корпуса. В итоге, они лучше поддерживают звуковое давление и не вызывают противный дребезг при достижении максимального уровня громкости.
Все современные Hi-Fi стандарты смартфоном, разумеется, поддерживаются. Однако примечательна тут функция DSEE Ultimate, которая улучшает качество воспроизведения музыки в любом формате: будь это локальные файлы или треки из плейлиста в Spotify. Алгоритмы автоматически "подтягивают" частотные характеристики и битрейт. При этом, обрабатывает не сама запись, а только информация, находящаяся в оперативной памяти во время воспроизведения.
Модный пространственный звук не обошел героя обзора стороной. И 360 Reality Audio, и 360 Spatial Sound поддерживаются устройством.
Итого
В предыдущем Xperia 1 Mark II меня не всегда устраивала работа автоматики камеры. Снимала она хорошо, но в ручном режиме мне удавалось делать более интересные и качественные снимки. В случае с героем обзора, профессиональный режим в тестировании мне понадобился буквально пару раз и только для съемки в RAW. Но даже без него смартфон сейчас снимает отлично, а дополнение в виде Camera Pro и Photo Pro просто заставляет снимать на смартфон тех, кто к съемке на эти самые смартфоны уже успел охладеть. С ручными настройками гораздо интереснее.
Получилось ли у Sony сделать хороший флагман? Да. Ведь именно тут мы увидели первый вариообъектив, который дает возможность приближать изображение без потери качества. И он тут не для галочки, он действительно хорошо снимает. И вместе с такими высокими технологиями в Xperia 1 Mark III граничат вещи из минувшей эпохи. Миниджек хотели? Да еще и не обычный, а с увеличенной мощностью аудиотракта.