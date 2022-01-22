Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это Sony

Переработали и меню многозадачности, сделав из него удобный инструмент, после которого трудно вернуться к другим оболочкам. Особенно порадовало его разделение на два отдельных списка для каждой части экрана. От больших плиток в этом режиме даже приятно повеяло временами Windows Phone.

Лишних приложений среди предустановленных почти нет. Из российских обязательных тут только поисковики от VK и Яндекса. От мессенджеров, банковских систем и прочего можно отказаться еще на этапе первой настройки устройства. За предоставленную возможность выбора спасибо.

Производительность и автономность

Отличительная черта линеек Xperia 1 и Xperia 5 — одинаковое железо во всем поколении. Как и в Xperia 1 III, в герое обзора установлен Qualcomm Snapdragon 888 с 8 ядрами, где есть одно ведущее ядро и две отдельные группы по 3 и 4 ядра.