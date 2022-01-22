Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это Sony

Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это SonyXperia 5 III
Технические характеристики
|Sony Xperia 5 III
|Операционная система
|Android 11
|Экран
|OLED, 120 Гц, HDR BT.2020, 6.1", 1080 x 2520 пикс., 21:9, 449 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 888 5G, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,84 ГГц Kryo 680 + 3 ядра 2,42 ГГц Kryo 680 + 4 ядра 1,8 ГГц Kryo 680)
|Графика
|Adreno 660
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, A2DP, aptX HD, LE, GPSA-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 12 Мп, f/1.7, 24 мм, 1/1.7", Dual Pixel PDAF, OIS
|Телефото: 12 Мп, f/2.3 для 70 мм или f/2.8 для 105 мм, 1/2.9", Dual Pixel PDAF, оптический зум 3x/4.4x, OIS
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 124˚, 16 мм (ultrawide), 1/2.6", Dual Pixel PDAF
|Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|4500 мАч
|Размеры
|157x68x8,2 мм
|Вес
|168 г
|Цена
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Внешний вид
Если вы уже сталкивались с линейкой Xperia 5, то ничего нового, по части дизайна, вы тут не найдете. Это все еще небольшое устройство из металла и стекла, которым в первое время непривычно пользоваться. Особенно, после здоровенных “лопат”. Никаких вырезов и отверстий в экране, сканер отпечатков пальцев все так же находится сбоку.
Перехода на матовую поверхность для спинки устройства не произошло — в Xperia 5 III по прежнему используется глянцевое стекло. Это Gorilla Glass шестого поколения, оно же защищает смартфон и спереди. Несмотря на использование стекла сзади, беспроводную зарядку по стандарту Qi устройство не поддерживает.
Найти аналогичное по размерам устройство вряд ли получится. Даже похожую диагональ отыскать сегодня все труднее. При диагонали 6,1”, ширина устройства всего 68 миллиметров - смартфон запросто обхватывается ладонью. Такая эргономика, во многом, заслуга соотношения сторон 21:9, которое часто называют кинематографическим. Удобны ли такие размеры? Обладателям не самых больших рук — безусловно. Тут играет роль и закругленная боковая рамка вокруг всего устройства, и небольшой вес. Держать Xperia 5 III несколько приятнее, чем тот же Xperia 1 III, у которого рамки плоские.
Непонятно, что должно произойти, чтобы Sony отказалась от отдельного разъема для наушников. Здесь, как и в остальных смартфонах от японского производителя, до сих пор сохранена возможность подключения проводных наушников. Еще один “привет из прошлого” — извлекаемый без скрепки слот для карты памяти и сим-карт. Он гибридный, поэтому придется жертвовать либо дополнительной памятью, либо одним из операторов.
У смартфона нет отдельных отверстий в корпусе для вывода звука от динамиков. Вместо этого, динамики были размещены между стеклом экрана и рамкой. Технически, отверстия есть, но они умело спрятаны от глаз дизайнерами. Они повернуты в сторону пользователя, поэтому ощутить стереозвук не составит труда.
Дисплей и оболочка
Прошлое поколение компактных флагманов оказалось куда интереснее, чем основная линейка. Причина — OLED-дисплей с частотой обновлений 120 Гц, который добрался до линейки Xperia 1 только в третьем поколении.
Есть ли существенные изменения в сравнении с Xperia 5 II? Характеристики говорят, что дисплей не изменился от слова совсем. Да и на самом деле, менять в нем нечего. При разрешении 1080x2560 тут достигается хорошая плотность пикселей — 449 точек на дюйм. Эталонную для смартфонов калибровку экрана Xperia 5 III тоже сохранил. И калибровка тут действительно на уровне. Правильное отображение цветов позволяет использовать смартфон в качестве внешнего дисплея для камер Sony Alpha.
|Sony Xperia 5 III
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|1,2/334 кд/м2 (до 590 кд/м2 в некоторых приложениях)
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|0,94
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,19
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500
Смартфон предлагает пользователю два основных цветовых режима: режим создателя и стандартный. Первый позволяет работать с расширенной цветовой гаммой BT.2020 и поддерживает контент с HDR 10, второй же дает возможность самому настроить точку белого. И что касается ощущений от отображения белого цвета, то тут мои симпатии всецело на стороне первого режима. Стандартный хоть и немного, но холоднее. Конечно, если взять в руки смартфон с цветовой температурой 7700К, то разницу между двумя режимами у Sony будет сложно заметить, но она есть и хорошо чувствуется.
Максимальная яркость, которую может выдать экран Xperia 5 III — 580-600 кд/м2, в зависимости от режима цветопередачи в настройках.
Работает герой обзора на Android 11 с минимум интерфейсных изменений. Отличия от чистой операционки, в основном, косметические, хотя есть и некоторые приятные дополнения. Например, меню Side Sense, которое призвано сделать более удобным переключение между режимами мультиоконности и использования одной рукой.
Переработали и меню многозадачности, сделав из него удобный инструмент, после которого трудно вернуться к другим оболочкам. Особенно порадовало его разделение на два отдельных списка для каждой части экрана. От больших плиток в этом режиме даже приятно повеяло временами Windows Phone.
Лишних приложений среди предустановленных почти нет. Из российских обязательных тут только поисковики от VK и Яндекса. От мессенджеров, банковских систем и прочего можно отказаться еще на этапе первой настройки устройства. За предоставленную возможность выбора спасибо.
Производительность и автономность
Отличительная черта линеек Xperia 1 и Xperia 5 — одинаковое железо во всем поколении. Как и в Xperia 1 III, в герое обзора установлен Qualcomm Snapdragon 888 с 8 ядрами, где есть одно ведущее ядро и две отдельные группы по 3 и 4 ядра.
Принято считать, что этот процессор довольно горячий. Однако нагрев корпуса можно получить только в синтетических тестах и тяжелых играх. С первым вы вряд ли будете часто сталкиваться, если вы не энтузиаст, а ситуацию с играми спасает старая-добрая функция Heat Suppression. Она позволяет подавать питание из блока питания непосредственно на плату, минуя в этой цепи аккумулятор. Меньше совершаемой работы — меньше троттлинга и нагрева.
Производительность в синтетических тестах, ожидаемо, на уровне Xperia 1 III, а вот автономность выше. Почему так получилось? Небольшой экран, меньше “повседневная” яркость матрицы. А еще аккумулятор увеличили на 500 мАч в сравнении с Xperia 5 II. По сегодняшним меркам, 4500 мАч — это круто даже для здоровенных смартфонов, а тут мы имеем дело с компактным устройством. Так что за автономность огромный плюс.
Да, беспроводную зарядку так и не добавили, зато заменили блок питания, сделав его помощнее. Теперь это 30 Вт вместо 18 Вт в прошлом поколении. Не скажу, что я испытывал какие-то проблемы с предыдущим блоком питания. Он шустро заряжал смартфон, но просто теперь это происходит еще быстрее. 50 процентов можно восполнить примерно за полчаса.
Камера
Инженерам Sony удалось разместить в небольшом корпусе комплект камер из Xperia 1 III. Правда, не совсем в полном составе. До героя обзора не добрался ToF-датчик, зато осталась во многом уникальная зум-камера с переменным фокусным расстоянием. То есть, если вы будете смотреть на линзы и переключать зум с одной величины на другую, то заметите движение внутри объектива. И все это в смартфоне, толщина которого 8,2 мм.
Перископический объектив может переключаться между значениями 70 мм (2,9х) и 105 мм (4,4х), при этом диафрагменное число будет меняться с ƒ/2,3 на ƒ/2,8 соответственно. За захват изображения в этом модуле отвечает сенсор IMX 663 с разрешением 12 Мп и размером 1/2,9 дюйма. Никаких технологий объединения пикселей по типу Quad Bayer и Nonapixel. Как итог — меньше шумов и лучше цветопередача. С большим количеством пикселей до сих пор есть сложности, которых Sony старательно избегает. Например, фильтр Байера сильно затрудняет работу ПО с цветовой палитрой, что вызывает артефакты обработки и ощущение неестественности снимка.
Разрешение 12 Мп и неплохую светочувствительность получили и два других сенсора. В основной камере используется Sony IMX 557 с размером 1/1,7 дюйма и огромными пикселями по 1,8 мкм. В широкоугольной камере задействован IMX363. Он чуть меньше, уже 1/2.55 дюйма, но пиксели у него все еще довольно большие — 1,4 мкм.
Использование похожих светочувствительных матриц позволяет делать идентичные по качеству снимки на всех трех камерах. И даже условия освещения тут не играют особой роли. Хотите поснимать ночные улицы? Можете фотографировать без опоры, оптическая стабилизация есть в каждом модуле. Хотя если света слишком мало и нужен ночной режим, то опору лучше все-таки найти. Так можно достигнуть очень хороших результатов.
Фронтальная камера перекочевала из остальных флагманов Xperia. Sony использовала уже знакомый 8 Мп модуль Samsung S5K4H7 (1/4") с апертурой ƒ/2.0 и размером пикселей 1,12 мкм. Да, пикселей не так много, как у других смартфонов, зато на помощь снова приходит их нормальный размер и хороший динамический диапазон получаемых фотографий: тени не пропадают, светлые участки не становятся пересвеченными.
Больше возможностей у камеры смартфона появляется с использованием продвинутых режимов. До недавнего времени, флагманы Sony поставлялись аж с тремя приложениями камеры. Одно для обывателей, в котором можно вести съемку и фото, и видео, Photo Pro и Cinema Pro. Теперь же первое объединили со вторым, а второе оставили как есть. Формально, нажимая на иконку Photo Pro, вы попадаете как раз в старое приложение. А вот из него можно перейти к отдельному интерфейсу Sony Alpha, который позволяет настроить вообще все аспекты съемки — полное ручное управление тремя сенсорами.
Cinema Pro пригодится для воплощения художественных замыслов при помощи встроенных пресетов. Но вот какое дело. За ручными настройками и цветовыми профилями скрывается еще и возможность записи 4K-видео на основной модуль не только с частотой 30 к/с, но и с частотой 24/25/30/60/120 к/с. В обычном режиме параметры записи ограничиваются 4K 30к/с, либо Full HD 60 к/с.
Итого
Sony удалось перенести в Xperia 5 III почти всю начинку из большого флагмана Xperia 1 III. Да, смартфон потерял ToF-датчик, но получил и хорошую основную камеру, и не менее интересный широкоугольный модуль. Главная фишка Xperia 1 III, в виде компактной конструкции зум-модуля с почти пятикратным увеличением, тоже досталась герою обзора. Все три камеры снимают одинаково хорошо в любых условиях. Ночной режим можно смело использовать, системы стабилизации гасят нежелательные колебания, за счет чего снимки получаются резкими и без сильных шумов.
Размеры, в сравнении с предшественником, едва изменились, но где-то внутри у смартфона очутилось место для аккумулятора с лишними 500 мАч. Для устройства, которое весит 168 грамм, это солидное и очень удачное изменение, отразившееся в нашем тесте автономности. Конкуренты такое сочетание габаритов и автономности предложить вряд ли смогут.