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Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это Sony

Xperia 5 III
Анонсированный полгода назад, Xperia 5 III только сейчас добрался до российского рынка. На этот раз, компактный смартфон почти ничем не уступает старшей модели. В небольшом корпусе расположилась камера от Xperia 1 III, при этом его размеры почти не изменились в сравнении с прошлым поколением. Начинка? Тоже флагманская. А вот цена ниже, чем у больших смартфонов.
Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это Sony

Технические характеристики

Sony Xperia 5 III
Операционная системаAndroid 11
ЭкранOLED, 120 Гц, HDR BT.2020, 6.1", 1080 x 2520 пикс., 21:9, 449 PPI
ПроцессорQualcomm Snapdragon 888 5G, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,84 ГГц Kryo 680 + 3 ядра 2,42 ГГц Kryo 680 + 4 ядра 1,8 ГГц Kryo 680)
ГрафикаAdreno 660
Оперативная память8 ГБ
Накопитель256 ГБ
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, A2DP, aptX HD, LE, GPSA-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
КамерыОсновная: 12 Мп, f/1.7, 24 мм, 1/1.7", Dual Pixel PDAF, OIS
Телефото: 12 Мп, f/2.3 для 70 мм или f/2.8 для 105 мм, 1/2.9", Dual Pixel PDAF, оптический зум 3x/4.4x, OIS
Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 124˚, 16 мм (ultrawide), 1/2.6", Dual Pixel PDAF
Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.0
Аккумулятор4500 мАч
Размеры157x68x8,2 мм
Вес168 г
ЦенаСКОЛЬКО СТОИТ И ГДЕ КУПИТЬ

Внешний вид

Если вы уже сталкивались с линейкой Xperia 5, то ничего нового, по части дизайна, вы тут не найдете. Это все еще небольшое устройство из металла и стекла, которым в первое время непривычно пользоваться. Особенно, после здоровенных “лопат”. Никаких вырезов и отверстий в экране, сканер отпечатков пальцев все так же находится сбоку.

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 III

Перехода на матовую поверхность для спинки устройства не произошло — в Xperia 5 III по прежнему используется глянцевое стекло. Это Gorilla Glass шестого поколения, оно же защищает смартфон и спереди. Несмотря на использование стекла сзади, беспроводную зарядку по стандарту Qi устройство не поддерживает.

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 III

Найти аналогичное по размерам устройство вряд ли получится. Даже похожую диагональ отыскать сегодня все труднее. При диагонали 6,1”, ширина устройства всего 68 миллиметров - смартфон запросто обхватывается ладонью. Такая эргономика, во многом, заслуга соотношения сторон 21:9, которое часто называют кинематографическим. Удобны ли такие размеры? Обладателям не самых больших рук — безусловно. Тут играет роль и закругленная боковая рамка вокруг всего устройства, и небольшой вес. Держать Xperia 5 III несколько приятнее, чем тот же Xperia 1 III, у которого рамки плоские.

Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это Sony

Непонятно, что должно произойти, чтобы Sony отказалась от отдельного разъема для наушников. Здесь, как и в остальных смартфонах от японского производителя, до сих пор сохранена возможность подключения проводных наушников. Еще один “привет из прошлого” — извлекаемый без скрепки слот для карты памяти и сим-карт. Он гибридный, поэтому придется жертвовать либо дополнительной памятью, либо одним из операторов.

Видите динамик? А он тут есть.

Видите динамик? А он тут есть.

У смартфона нет отдельных отверстий в корпусе для вывода звука от динамиков. Вместо этого, динамики были размещены между стеклом экрана и рамкой. Технически, отверстия есть, но они умело спрятаны от глаз дизайнерами. Они повернуты в сторону пользователя, поэтому ощутить стереозвук не составит труда.

Дисплей и оболочка

Прошлое поколение компактных флагманов оказалось куда интереснее, чем основная линейка. Причина — OLED-дисплей с частотой обновлений 120 Гц, который добрался до линейки Xperia 1 только в третьем поколении.

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 III

Есть ли существенные изменения в сравнении с Xperia 5 II? Характеристики говорят, что дисплей не изменился от слова совсем. Да и на самом деле, менять в нем нечего. При разрешении 1080x2560 тут достигается хорошая плотность пикселей — 449 точек на дюйм. Эталонную для смартфонов калибровку экрана Xperia 5 III тоже сохранил. И калибровка тут действительно на уровне. Правильное отображение цветов позволяет использовать смартфон в качестве внешнего дисплея для камер Sony Alpha.

Sony Xperia 5 III
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)1,2/334 кд/м2 (до 590 кд/м2 в некоторых приложениях)
Контрастность (больше = лучше)
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)100%
DeltaE (меньше = лучше)0,94
Гамма (идеальная — 2,2)2,19
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6500

Смартфон предлагает пользователю два основных цветовых режима: режим создателя и стандартный. Первый позволяет работать с расширенной цветовой гаммой BT.2020 и поддерживает контент с HDR 10, второй же дает возможность самому настроить точку белого. И что касается ощущений от отображения белого цвета, то тут мои симпатии всецело на стороне первого режима. Стандартный хоть и немного, но холоднее. Конечно, если взять в руки смартфон с цветовой температурой 7700К, то разницу между двумя режимами у Sony будет сложно заметить, но она есть и хорошо чувствуется.

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Максимальная яркость, которую может выдать экран Xperia 5 III — 580-600 кд/м2, в зависимости от режима цветопередачи в настройках.

Работает герой обзора на Android 11 с минимум интерфейсных изменений. Отличия от чистой операционки, в основном, косметические, хотя есть и некоторые приятные дополнения. Например, меню Side Sense, которое призвано сделать более удобным переключение между режимами мультиоконности и использования одной рукой.

Слайд, который
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Переработали и меню многозадачности, сделав из него удобный инструмент, после которого трудно вернуться к другим оболочкам. Особенно порадовало его разделение на два отдельных списка для каждой части экрана. От больших плиток в этом режиме даже приятно повеяло временами Windows Phone.

Лишних приложений среди предустановленных почти нет. Из российских обязательных тут только поисковики от VK и Яндекса. От мессенджеров, банковских систем и прочего можно отказаться еще на этапе первой настройки устройства. За предоставленную возможность выбора спасибо.

Производительность и автономность

Отличительная черта линеек Xperia 1 и Xperia 5 — одинаковое железо во всем поколении. Как и в Xperia 1 III, в герое обзора установлен Qualcomm Snapdragon 888 с 8 ядрами, где есть одно ведущее ядро и две отдельные группы по 3 и 4 ядра.

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Принято считать, что этот процессор довольно горячий. Однако нагрев корпуса можно получить только в синтетических тестах и тяжелых играх. С первым вы вряд ли будете часто сталкиваться, если вы не энтузиаст, а ситуацию с играми спасает старая-добрая функция Heat Suppression. Она позволяет подавать питание из блока питания непосредственно на плату, минуя в этой цепи аккумулятор. Меньше совершаемой работы — меньше троттлинга и нагрева.

Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это Sony

Производительность в синтетических тестах, ожидаемо, на уровне Xperia 1 III, а вот автономность выше. Почему так получилось? Небольшой экран, меньше “повседневная” яркость матрицы. А еще аккумулятор увеличили на 500 мАч в сравнении с Xperia 5 II. По сегодняшним меркам, 4500 мАч — это круто даже для здоровенных смартфонов, а тут мы имеем дело с компактным устройством. Так что за автономность огромный плюс.

Да, беспроводную зарядку так и не добавили, зато заменили блок питания, сделав его помощнее. Теперь это 30 Вт вместо 18 Вт в прошлом поколении. Не скажу, что я испытывал какие-то проблемы с предыдущим блоком питания. Он шустро заряжал смартфон, но просто теперь это происходит еще быстрее. 50 процентов можно восполнить примерно за полчаса.

Камера

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 III

Инженерам Sony удалось разместить в небольшом корпусе комплект камер из Xperia 1 III. Правда, не совсем в полном составе. До героя обзора не добрался ToF-датчик, зато осталась во многом уникальная зум-камера с переменным фокусным расстоянием. То есть, если вы будете смотреть на линзы и переключать зум с одной величины на другую, то заметите движение внутри объектива. И все это в смартфоне, толщина которого 8,2 мм.

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Широкоугольный модуль

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Еще одна прогрессия фокусных расстояний (основной модуль)

Перископический объектив может переключаться между значениями 70 мм (2,9х) и 105 мм (4,4х), при этом диафрагменное число будет меняться с ƒ/2,3 на ƒ/2,8 соответственно. За захват изображения в этом модуле отвечает сенсор IMX 663 с разрешением 12 Мп и размером 1/2,9 дюйма. Никаких технологий объединения пикселей по типу Quad Bayer и Nonapixel. Как итог — меньше шумов и лучше цветопередача. С большим количеством пикселей до сих пор есть сложности, которых Sony старательно избегает. Например, фильтр Байера сильно затрудняет работу ПО с цветовой палитрой, что вызывает артефакты обработки и ощущение неестественности снимка.

Слайд, который
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Зум-модуль

Разрешение 12 Мп и неплохую светочувствительность получили и два других сенсора. В основной камере используется Sony IMX 557 с размером 1/1,7 дюйма и огромными пикселями по 1,8 мкм. В широкоугольной камере задействован IMX363. Он чуть меньше, уже 1/2.55 дюйма, но пиксели у него все еще довольно большие — 1,4 мкм.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Основной модуль

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Основной модуль

Использование похожих светочувствительных матриц позволяет делать идентичные по качеству снимки на всех трех камерах. И даже условия освещения тут не играют особой роли. Хотите поснимать ночные улицы? Можете фотографировать без опоры, оптическая стабилизация есть в каждом модуле. Хотя если света слишком мало и нужен ночной режим, то опору лучше все-таки найти. Так можно достигнуть очень хороших результатов.

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Фронтальная камера

Фронтальная камера перекочевала из остальных флагманов Xperia. Sony использовала уже знакомый 8 Мп модуль Samsung S5K4H7 (1/4") с апертурой ƒ/2.0 и размером пикселей 1,12 мкм. Да, пикселей не так много, как у других смартфонов, зато на помощь снова приходит их нормальный размер и хороший динамический диапазон получаемых фотографий: тени не пропадают, светлые участки не становятся пересвеченными.

Больше возможностей у камеры смартфона появляется с использованием продвинутых режимов. До недавнего времени, флагманы Sony поставлялись аж с тремя приложениями камеры. Одно для обывателей, в котором можно вести съемку и фото, и видео, Photo Pro и Cinema Pro. Теперь же первое объединили со вторым, а второе оставили как есть. Формально, нажимая на иконку Photo Pro, вы попадаете как раз в старое приложение. А вот из него можно перейти к отдельному интерфейсу Sony Alpha, который позволяет настроить вообще все аспекты съемки — полное ручное управление тремя сенсорами.

Cinema Pro пригодится для воплощения художественных замыслов при помощи встроенных пресетов. Но вот какое дело. За ручными настройками и цветовыми профилями скрывается еще и возможность записи 4K-видео на основной модуль не только с частотой 30 к/с, но и с частотой 24/25/30/60/120 к/с. В обычном режиме параметры записи ограничиваются 4K 30к/с, либо Full HD 60 к/с.

Xperia 5 III, зум-модуль
Xperia 5 III, основной модуль (4K, HDR, 24 к/с)

Итого

Sony удалось перенести в Xperia 5 III почти всю начинку из большого флагмана Xperia 1 III. Да, смартфон потерял ToF-датчик, но получил и хорошую основную камеру, и не менее интересный широкоугольный модуль. Главная фишка Xperia 1 III, в виде компактной конструкции зум-модуля с почти пятикратным увеличением, тоже досталась герою обзора. Все три камеры снимают одинаково хорошо в любых условиях. Ночной режим можно смело использовать, системы стабилизации гасят нежелательные колебания, за счет чего снимки получаются резкими и без сильных шумов.

Кто там мечтал о крутом Android-смартфоне в компактном корпусе? Мы знаем такой! И это Sony

Размеры, в сравнении с предшественником, едва изменились, но где-то внутри у смартфона очутилось место для аккумулятора с лишними 500 мАч. Для устройства, которое весит 168 грамм, это солидное и очень удачное изменение, отразившееся в нашем тесте автономности. Конкуренты такое сочетание габаритов и автономности предложить вряд ли смогут.

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