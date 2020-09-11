Тарифы операторов сложные и запутанные. Но мы нашли удачное исключение

«Танцевать» сегодня будем от новейшей линейки тарифов МегаФона, которая называется «Без переплат». Во-первых, потому что я абонент МегаФона и мне удобнее со своей колокольни рассуждать о других операторах как «а вот там у них», а о МегаФоне — «а вот у оператора, которым я пользуюсь». А во-вторых, при беглом взгляде есть ощущение, что это что-то среднее между тарифами «у нас дешевле, но есть оговорки — прочитайте вот этот текст на пяти страницах мелким шрифтом, пожалуйста» и «наш премиальный пользовательский опыт такой премиальный, что вам не грех бы и доплатить — и не спрашивайте, за что, солидные господа так не поступают!».

Ну да ладно, вы сюда не за прибаутками пришли, а ради цифр и подробной информации. С неё и начнём, а цены будут на примере Московского региона — я вам не скажу за всю Россию, вся Россия очень велика. Да и соотношение цен в остальных регионах будет аналогичным — либо чуть дешевле у всей «большой четвёрки» операторов, либо чуть дороже.

Цены и характеристики

От количества вариантов глаза разбегаются, потому что всего тарифов семь. Но при близком рассмотрении всё становится намного проще. Потому что: