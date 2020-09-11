Тарифы операторов сложные и запутанные. Но мы нашли удачное исключение
«Танцевать» сегодня будем от новейшей линейки тарифов МегаФона, которая называется «Без переплат». Во-первых, потому что я абонент МегаФона и мне удобнее со своей колокольни рассуждать о других операторах как «а вот там у них», а о МегаФоне — «а вот у оператора, которым я пользуюсь». А во-вторых, при беглом взгляде есть ощущение, что это что-то среднее между тарифами «у нас дешевле, но есть оговорки — прочитайте вот этот текст на пяти страницах мелким шрифтом, пожалуйста» и «наш премиальный пользовательский опыт такой премиальный, что вам не грех бы и доплатить — и не спрашивайте, за что, солидные господа так не поступают!».
Ну да ладно, вы сюда не за прибаутками пришли, а ради цифр и подробной информации. С неё и начнём, а цены будут на примере Московского региона — я вам не скажу за всю Россию, вся Россия очень велика. Да и соотношение цен в остальных регионах будет аналогичным — либо чуть дешевле у всей «большой четвёрки» операторов, либо чуть дороже.
Цены и характеристики
От количества вариантов глаза разбегаются, потому что всего тарифов семь. Но при близком рассмотрении всё становится намного проще. Потому что:
- Младший тариф «Минимум» от 150 рублей — дешевле только платить поминутно/помегабайтно и нервничать, глядя на счётчики. Только для регионов, в Москве не доступен, но его выбирают по рецепту «что угодно, только не поминутная оплата за звонки и съём денег за каждый мегабайт!», ведь это действительно минимум — например, в Смоленской области вы получаете 300 минут и 5 Гбайт трафика.
Маловато будет? А вот и нет, потому что, во-первых, звонки на МегаФон безлимитные и не расходуют пакет минут в тарифе (то есть в 30% случаев можете звонить и болтать сколько угодно), а во-вторых, эти 5 Гбайт трафика вы ещё попробуйте умудритесь израсходовать, потому что WhatsApp и Viber безлимитные и ваши гигабайты не трогают. Да и не только они — ещё трафик не снимают за использование мессенджеров Facebook Messenger, Snapchat, eMotion и ТамТам.
Что делать с тремя сотнями минут в тарифе? Этого хватит для тех, кто любит отправлять текст (и голосовые сообщения в WhatsApp — у меня таких людей в контактах целая армия) больше, чем звонить. Или звонить строго по делу и ненадолго/перезванивать тем, кто не дозвонился.
Опять же, безлимитные звонки и видеозвонки в WhatsApp в век смартфонов делают минуты не особо нужными, поэтому «соточки» хватает впритык, особенно — для неразговорчивых абонентов.
- Недорогой тариф «Интернет». В кои-то веки тарифы получили понятные названия, а не «Мама мыла раму 08.2020» и прочие «Супер-ультра-гипер тариф для крутых ребят!».
Так вот, в «Интернет» зашили от 10 до 15 Гбайт для абонентов из РФ и 20 Гбайт для Москвы и Санкт-Петербурга. Много это или мало? Скажу так — это аккурат тот объём трафика, который нужен, если дома у вас есть Wi-Fi, и на работе тоже есть, но в остальное время вы используете мобильный интернет для фотографий, видео и вообще всего подряд (кроме загрузки игр через 4G, пожалуй). Да, этого хватает на месяц использования в «привайфайных» условиях. Даже остаётся иногда.
И-и-и… 400 минут на звонки. Сколько это «в жизни»? Звонки по работе (если ваша работа не вертится именно вокруг звонков), по важным вопросам «я тут креветки по акции обнаружил, покупать?» и даже по ещё более важным вопросам «привет, как сам?» при условии, что вам в ответ не вываливают свою биографию за несколько лет, а отвечают коротко и по сути. Не забывайте, что звонки на МегаФон не расходуют минуты.
Вы скажете «ну, на смартфонах YouTube же, и прочие приложения, которые за счёт видео потребляют много трафика! Маловато гигабайт!». Если крутить качество в 1440p или 2160p (а такие вольности приложение YouTube позволяет только владельцев флагманских смартфонов с 2K/3K-дисплеями — Samsung Galaxy S9/S10/S20 и прочих Sony Xperia Premium/Xperia 1), гигабайты закончатся быстро. А в 1080p YouTube не так прожорлив, как его малюют — 10-минутный видеоролик (в него почти всегда помещаются блогерские «всем привет, у нас здесь обзор вот этой штуковины!» со всеми подробностями) съест 170 Мбайт, то есть 0.17 гигабайта. В общем, в один гигабайт влезет шесть видеозаписей с обзорами каких-нибудь смартфонов, видеорецептом или тест-драйвом автомобиля. В 10 Гбайт их влезет уже шестьдесят штук! Даже я, обзорщик, в таких дозах в месяц YouTube смотреть не готов.
«Так не Ютьюбом единым же!..». А куда вы будете ещё тратить трафик, если в тариф уже включены безлимитные ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter и TikTok? Не с картинками (они трафик потребляют в крошечных количествах), а с видеозаписями в высоком качестве? О чём и речь!
И вот за пределами этого тарифа за 350-500 рублей в зависимости от региона лично мне и делать особо нечего — для тех, кто пользуется попеременно Wi-Fi и 3G/4G, а звонит по необходимости, большего не нужно. Но обзорщецкий долг требует от меня «огласить весь список, пожалуйста», тем более, что офисными работниками наша страна не ограничивается. Поэтому переходим к более специфическим, но от этого даже более интересным тарифам. Таким как:
- Тариф «Звонки». Для тех, кому, как в знаменитом видео с пенсионеркой, «интернет не нужон».
Что вы ощущаете, когда видите цифру «800 минут»? Я ощущаю страх — даже за доплату так много разговаривать по телефону не смог бы (а ещё ведь сверху идут бесплатные звонки на МегаФон!). Но это я — человек, который «приклеился» к компьютерной клавиатуре и привык к ней больше, чем к звонкам. А вот если бы был выбор набирать столько же текста, либо звонить и проговаривать текст, уж лучше звонить — за минуту можно рассказать больше, чем напишешь со смартфонной клавиатуры.
И вообще, старшее поколение, особенно те, кто перестал пользоваться домашним телефоном, в звонках «Слава, как у тебя сегодня самочувствие?» и «Представляешь, твой племянник сегодня показал мне этот ваш TikTok — я в шоке, что вытворяет молодёжь! В наше время такого не было!» виртуозно потратят это количество минут, я вам гарантирую.
При этом интернет в тариф всё же включён: 5 Гбайт + бесплатные мессенджеры (всё те же, мне лень повторять — просто помните, что их много). Короче говоря, бескомпромиссный тариф для любителей общаться и текстом, и голосом — радикальная замена тарифа для тех, кому лишь бы «интернеты интернетить» выше по тексту.
«А нельзя было равноправно упаковать тариф, без перекосов в сторону звонков или трафика?», — спросите вы? Можно было, и такой тариф есть:
- Тариф «Всё». 600 минут, 50 гигабайт, безлимитные мессенджеры, безлимитные соцсети (для Москвы) и 300 смс (для Москвы, для остальных регионов – 100). Если по минутам ещё можно допустить, что вы их исчерпаете, то 50 Гбайт на мобильнике — это огромная величина. Либо «гонять» полнометражные фильмы ежедневно, либо для регулярного использования смартфона в паре с компьютером, ни в чём себе не отказывая, кроме, разве что, скачивания игр из Steam, Origin и др. (игры нынче занимают от 120 Гбайт и более, увы).
Будьте осторожны, вы выходите за пределы тарифов для обычных пользователей смартфонов! Дальше начинается территория «жэстачайших» по объёму услуг тарифов
- Тариф «Максимум». «Народный безлимит» как он есть.
Колоссальные 1500 минут на звонки + безлимитный интернет. Даже 300 SMS включены (хотя для чего они сейчас нужны, кроме как передавать адрес курьеру, который не может найти ваш подъезд?).
Дорого? В принципе — да, даже по московским меркам не копеечная абонплата. Но не забывайте, что иные российские операторы «жульничают» и списывают деньги дополнительно каждый раз, когда вы подключаете смартфон к ноутбуку или компьютеру в роли модема на тарифах с безлимитным интернетом. А если не требуют, то просто блокируют такую деятельность. МегаФон такими выкрутасами не занимается.
Запутались? Мне кажется, пока все тарифы выглядят довольно логично. Почему я подвожу вас к условной черте «вот и сказочке конец?». Потому что дальше пойдут VIP-тарифы «не для всех» — и по количеству включенных услуг, и по явной заточенности под нужды бизнесменов. Не знаю, сколько бизнесменов нас читают, но, если вы хотели посмотреть, как выглядит «люкс» среди тарифов у операторов в 2020 году, то наслаждайтесь:
- Тариф «VIP». Или «я столько не съем» для всех, кроме предпринимателей и работников, у которых жизнь завязана на постоянные звонки и командировки.
С этой позиции не удивляют ни 2500 минут, ни безлимитный интернет — когда смартфон становится таким же рабочим инструментом, как разводной ключ или лопата, эти опции воспринимаешь спокойно и как должное. А вот бесплатный день роуминга за каждые 30 дней пользования тарифом — классная опция.
Не знаю, как вы, а я, обзорщик, к операторам с хорошими условиями в роуминге неравнодушен. Наверное, на пляже с бокалом вина и под палящим солнцем можно обойтись обычным роумингом с как-то там работающей передачей текста в мессенджерах. Но если ты прилетел за границу, первым в мире увидел новые смартфоны и должен сразу передать в Россию их фотографии, в прямом эфире записать цены или сообщить какую-нибудь срочную новость, начинаешь смотреть на роуминговые опции по-новому.
Чему равен «бесплатный день роуминга» в деньгах? По мегафоновским расценкам, сутки роуминга с 60 минутами на звонки в Россию и 1 Гбайт интернета обойдутся в 399 рублей. У остальных операторов такой набор услуг обойдётся дороже, проверьте и убедитесь. А в тарифе «VIP» за год таких бесплатных дней будет 12 штук — в общем, оператор дарит вам эдак 4788 рублей. Или даже больше (в некоторых странах сутки роуминга стоят дороже, чем 399 руб.)
- Тариф «Премиум». Беспощадно огромное количество включенных звонков — 5000 минут! Безлимитный интернет, само собой. А за месяц дарят уже не один, а два бесплатных дня в роуминге. Императорская роскошь, конечно. Избыточная для большинства абонентов, но если кому-то нужно, то вот она.
Фишки новых тарифов
Не буду бить себя в грудь и утверждать, что он «объективно лучше остальных» — всегда есть мелкие нюансы, которые не позволяют выносить вердикт в общем и в целом. Но факт заключается в том, что:
- У МегаФона последний честный безлимит (без ограничений по трафику и с возможностью раздачи по Wi-Fi или кабелю на компьютер и ноутбук), а не безлимит только на соцсети + много гигабайт.
Гигабайты можно копить месяцами. Если у вас тариф с 50 Гбайт каждый месяц, это может и не пригодиться, но вот представьте, что вы абонент тарифа «Звонки», у которого 5 Гбайт включено в тариф, но даже из них всегда немного остаётся, потому что часто пользуетесь Wi-Fi. А потом уезжаете куда-нибудь в Сочи в отпуск на три недели, откуда шлёте родным при помощи 4G фотографии и видеозаписи с впечатлениями. И что делать? Менять тариф? Покупать вторую SIM с большим количеством трафика? Доплачивать за гигабайты? Не нужно — у МегаФона для этого есть «Копилка», в которой можно копить гигабайты месяцами. На тарифе «Звонки» таким образом можно накопить, к примеру, 25 Гбайт, и ни в чём себе не отказывать в тот месяц, когда они понадобятся.
Защита от подписок на тарифах МегаФона уже активирована изначально, не нужно подключать вручную (ставить приложение, авторизоваться, искать в списке услуг, активировать, дожидаться активации).
- И мелочь, но приятная: 50 бесплатных телеканалов без расхода трафика даже на самых дешёвых тарифах.
Минусы
Конечно, они есть, куда без них? В процессе выбора, учитывайте, что:
SMS включены не в каждый тариф, а только в наиболее упакованные — «Всё», «Максимум» и в два VIP-тарифа. Не то, чтобы в 2020 году, когда у каждого первого смартфон с WhatsApp, кому-то были нужны SMS, но если всё же нужны, то на недорогих тарифах за них придётся доплатить.
Звонки на городские номера входят в пакет минут тоже не везде. Входят в состав тарифов «Звонки», «Всё», «VIP» и «Премиум». В тарифах «Минимум» их нет (на то он и минимум), в тарифе «Интернет» тоже, а жаль — любители интернета тоже иногда звонят на городские номера провайдеру, если интернет (домашний проводной) перестаёт работать.
- Повторюсь, безлимитный интернет можно найти и немного дешевле. Но будут ограничения — этот интернет можно использовать только со смартфона, делиться им с другими смартфонами или компьютерами по кабелю/Wi-Fi/Bluetooth запрещено. И, в среднем по России интернет у МегаФона работает быстрее, но это уже нюансы, которые зависят даже не только от региона, а даже от покрытия на конкретной улице в конкретном населённом пункте.
Выводы
Руки чешутся добавить сюда сводную таблицу всех тарифов российских операторов, но статья и без того вышла большой, а с «простынёй» из 30+ тарифов мы с вами утонем в информации безнадёжно. Это даже если не вспоминать о том, что в разных регионах тарифы могут немного отличаться по цене у каждого из четырёх федеральных операторов...
Просто помните, что оператор с полноценным безлимитным интернетом без ограничений и доплат в России остался только один (увы), и копить гигабайты в течение нескольких месяцев, чтобы «красиво» их потратить в отпуске или вдали от Wi-Fi тоже можно только у МегаФона.
Всё остальное — вопрос ваших предпочтений по количеству гигабайт, минут или набору желаемых безлимитных приложений. Но тарифы МегаФона, по крайней мере, выглядят логично и… безопасно, а это в наши непростые дни с изворотливыми операторами мобильной связи уже большая редкость.