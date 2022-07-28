Хотите недорогой смартфон с крутой камерой? Начните с этого

Здесь, наверное, нужно по традиции начать излагать историю бренда TECNO, но зачем? Просто будьте в курсе, что до того, как они пришли в Россию, эти смартфоны вполне «раскрутились» и стали уважаемы и в Китае, и в Индии, и в других зарубежных странах. Как вы помните из истории смартфонов, эпохи постоянно сменяются:

Когда-то котировались финские и немецкие мобильники

Потом пришли корейцы и вклинились между ними

Американский смартфон нового типа перевернул всё с ног на голову

Пришли китайские производители и «вынесли» почти всех остальных

Привычные китайские производители стали задирать цены и наглеть — им на смену пришла новая волна молодых, но уже технически подкованных брендов.

Вот и гонконгские TECNO как раз из этой новой волны — уже качественные и по характеристикам/надёжности не отличаются от более раскрученных марок, но ещё без «звёздной болезни» (надеемся, что так оно и дальше будет), из-за которой когда-то недорогие китайские смартфоны постепенно превратились в дорогие.

Но это лирика, а TECNO — это TECNика, вот к ней и перейдём:

ЦЕНУ ПОКАЖИТЕ, БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО!

Технические характеристики