Хотите недорогой смартфон с крутой камерой? Начните с этого

Хотите недорогой смартфон с крутой камерой? Начните с этогоTECNO CAMON 19 Pro
Здесь, наверное, нужно по традиции начать излагать историю бренда TECNO, но зачем? Просто будьте в курсе, что до того, как они пришли в Россию, эти смартфоны вполне «раскрутились» и стали уважаемы и в Китае, и в Индии, и в других зарубежных странах. Как вы помните из истории смартфонов, эпохи постоянно сменяются:
Когда-то котировались финские и немецкие мобильники
Потом пришли корейцы и вклинились между ними
Американский смартфон нового типа перевернул всё с ног на голову
Пришли китайские производители и «вынесли» почти всех остальных
Привычные китайские производители стали задирать цены и наглеть — им на смену пришла новая волна молодых, но уже технически подкованных брендов.
Вот и гонконгские TECNO как раз из этой новой волны — уже качественные и по характеристикам/надёжности не отличаются от более раскрученных марок, но ещё без «звёздной болезни» (надеемся, что так оно и дальше будет), из-за которой когда-то недорогие китайские смартфоны постепенно превратились в дорогие.
Но это лирика, а TECNO — это TECNика, вот к ней и перейдём:
ЦЕНУ ПОКАЖИТЕ, БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО!
Технические характеристики
|TECNO CAMON 19 Pro
|Операционная система
|Android 12 + HIOS 8.6
|Экран
|IPS, 120 Гц, 6,8", площадь покрытия 88.2%,1080x2460 п., 395 PPI
|Процессор
|Mediatek MT6781 Helio G96, 12 нм (2 ядра 2,05 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер 2 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ + MicroSD
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 64 Mп, f/1,6, 26 мм, 1/1,7", 0,8 мкм, PDAF, Laser AF, OIS
|Телефото: 50 Mп, f/2,0, 50 мм, 0,64 мкм, PDAF, двукратный зум
|Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная: 32 Mп, 0,8 мкм, 26 мм
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Размеры
|166,8x74,6x8,6 мм
|Масса
|204 г
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Внешний вид
Эпохи сменяются не только в действующих лицах производителей смартфонов, но и в дизайне мобильниов как таковых. Сколько лет было модно штамповать «обмылки» с переливающимися всеми цветами радуги корпусами, а вот теперь время сменилось — прямые линии и «рубленый» дизайн постепенно возвращаются, отодвигая на второй план округлости и изгибы. Тот самый строгий дизайн, которого так не хватало в последние годы. Если вам кажется, что это мы приукрашиваем, ведь ничего особо и не изменилось, то откройте фотографии недорогих смартфонов прошлых лет — испытаете тот самый, как сегодня модно говорить, кринж (чувство неловкости) от того, какими жалкими погремушками выглядят бюджетные смартфоны прошлых лет.
На их фоне TECNO CAMON 19 Pro выглядит солидно, как памятник великим правителям, и дело не только в формах корпуса. Расцветки на этот раз получились довольно спокойными, без кислотных цветовых переходов и внезапных украшательств, как на детском велосипеде.
На выбор доступны синяя и черная версии. Первая может похвастаться едва заметным градиентом от голубого к теплым пастельным тонам. При этом градиент тут не такой психоделический, какой можно было бы запросто встретить в каждом втором смартфоне еще пару лет назад. Ну а вариант в чёрном матовом цвете — для серьёзных ребят, такой дизайн не устареет никогда.
Что ещё очень радует — минимальные рамки вокруг дисплея сверху и по бокам. Расстояние от дисплея до боковой рамки меньше миллиметра, а ведь раньше достаточно было взглянуть на толщину «подбородка» (нижней рамки) возле экрана, чтобы определить цену смартфона за несколько секунд.
Как я уже сказал, мода на замыленные формы корпусов прошли, поэтому боковина здесь плоская. Но... её углы не впиваются в руку! Потому что рамку корпуса едва заметно скруглили. И это скругление сложно заметить, если не сильно разглядывать смартфон, зато у вас за счёт неё смартфон и красивый, и всё ещё удобный.
С оснащенностью разъемами ситуация стандартная: есть Type-C с поддержкой современного стандарта быстрой зарядки (33 Вт) и даже для подключения проводных наушников. На этой же грани расположен и одиночный основной динамик. А вот перфорация над экраном — это своеобразная замена сетке разговорного динамика.
Дисплей
Смотришь на диагональ 6,8” и думаешь: «А это вообще будет помещаться в карман?». Но вы, ребята, забываете про безрамочность — здешние 6.8" по габаритам корпуса равны смартфонам с диагональю 6.52" и более крупными рамками. А если у вас смартфон 2017-2018 гг. (ну, мало ли), то знайте, что в таких размерах тогда выпускали смартфоны с 6.1-6.2" дисплеями. Не так страшны современные диагонали дисплея, как их вам рисует воображение.
Спор о том, какой тип дисплеев должен быть в «правильном» смартфоне — вечный, как битва любителей окрошки с квасом против любителей окрошки с кефиром. А правильный ответ в обоих случаях один: «Смотря как приготовлено».
В CAMON 19 Pro IPS-дисплей приготовлен отлично — яркость и контрастность солидные, цветопередача изначально настроена на красочность, но поддаётся регулировке. А ещё за счёт того, что тут IPS, у такого дисплея не выгорают пиксели (у AMOLED «в годах» такое случается) и нет мерзкого высокочастотного мерцания, от которого у вас могут устать глаза
В общем, всё здорово.
|TECNO CAMON 19 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|460/3,4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,65
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Цветовых режимов у смартфона два: один обычный, который используется постоянно, и один режим с функцией подавления синего цвета, сертифицированный TUV Rheinland. Но это тут все совсем не главное. Главное — частота обновлений экрана 120 Гц. Правда, доступна она не везде. В основном, в интерфейсе системы и встроенных приложениях. Легкие игры еще запустятся с таким фреймрейтом, а вот тяжелые — нет. Но для флагманских игр — флагманские смартфоны, у которых характеристики и цена составляют... ох, это уже совсем другая, очень утомительная история.
Оболочка
Работает герой обзора под управлением Android 12 c интерфейсной надстройкой HiOS 8.6. Если коротко, то всё, что вам придёт на ум под соусом: «А вот я видел в одном из смартфонов такую функцию…», здесь уже есть.
И это очень хорошо: в смартфонах с «чистым» (читай: вообще ничего нет, кроме приложений для звонков и SMS) Android функции приходится доустанавливать отдельными приложениями, а потом всё это тормозит, бешено разряжает аккумулятор или перестаёт работать в режиме энергосбережения. Здесь всё нужное «из коробки», а включать его или нет — решаете только вы, без разрешения выпрыгивать и жужжать уведомлениями о всяких функциях смартфон не будет.
Да и вообще всё «летает», запаса быстродействия, похоже, хватит надолго.
Функциональность, пожалуй, основная фишка оболочки. Сразу же из коробки доступно расширение оперативной памяти за счет «аренды» основной (чтобы вы могли переключаться между картами с GPS, музыкой, рабочей перепиской, браузером, музыкой, прогнозом погоды и объявлениями на онлайн-доске моментально, без перезапусков приложений).
Есть возможность изменить свой голос в WhatsApp при помощи приложения Social Turbo. И ладно бы оно только голос меняло, но оно еще позволяет читать сообщения без отправки статуса о прочтении, записывать звонки внутри самого WhatsApp и слегка менять внешность во время видеовызовов! Ух, как можно разгуляться с таким инструментарием!
Ну и функций для перенастройки смартфона, чтобы всё было удобно, тоже вагон. От «пробуждения» двойным касанием дисплея до жестов управления музыкой на заблокированном экране. Остальное просто лень перечислять, просто поверьте на слово — настраивается вообще всё, если у вас возникнет такое желание.
Производительность и автономность
Моделей процессоров в смартфонах за последние годы наштамповали бешеное количество, а индексы их мало кто помнит наизусть, поэтому не знаю, с чего даже начать...
В общем, есть в недорогих смартфонах несколько рангов производительности:
Грустно и невкусно: MediaTek Helio P22/G35/G37, Snapdragon 625/630/632. Для смартфонов уровня «дешевле некуда, лишь бы как-то работал»
Бюджетно, но почти не тормозит: Helio G70/G80/G85/G88 (это, считай, один процессор с разной степенью форсировки), Unisoc T610/612/616, Snapdragon 662
Ещё недорого, но уже на мускулах: Snapdragon 680, 720G, Helio G90T, G95, G96, Dimensity 700.
И-и-и... дальше уже идут смартфоны категории «без 35-40 тысяч рублей не возаращайтесь!» (если мы говорим об официальной рознице в России) с Snapdragon 750G, 765G, Dimensity 1000+ и т.д.
TECNO CAMON 19 Pro построен на базе Helio G96, и, хоть этот процессор и нужно правильно уметь охлаждать (некоторые производители смартфонов этого не умеют), с хорошим охлаждением он ну очень быстр и очень хорош, как Snapdragon 732G, на который недавно все фанаты смартфонов богу молились. Дисплеи с 120 Гц поддерживает, камерами ворочает даже с 108 Мп, не говоря уж о 64 Мп, Bluetooth и Wi-Fi быстрые, что вам ещё надо?
А надо бы — большой аккумулятор. И он тут есть, 5000 мАч. Но, конечно, и экран здесь крупный, поэтому заряда вам хватит на сутки гарантированно, а для второго дня всё же есть смысл подключить смартфон к зарядному устройству.
Кстати, делать это можно и не на всю ночь, а утром за кофе — на зарядку с 0% до 100% уходит ровно один час.
Камера
Два полноценных модуля в недорогом смартфоне — это интересно. Ещё интереснее становится, когда узнаешь, что сенсор основного модуля не такой уж и простой, а выполнен по технологии RGBW. Разрабатывался он, кстати, в партнерстве с Samsung специально для CAMON 19/19 Pro.
Обычно сенсоры в потребительских камерах используют группировку из красных, зеленых и синих фотодиодов (стандартный фильтр Байера). Тут же к трем стандартным типам ячеек добавлен еще один — белый, который позволяет принимать весь видимый спектр света, ощутимо повышая светочувствительность и давая возможность пользователю уверенно снимать в условиях с плохим освещением. И вот на что способен основной модуль ночью:
Ещё лучше сенсор раскрывается при съемке в монохроматическом свете, когда источник самого света работает в узком диапазоне частот. Например, если в кадре используется красный свет, то RGBW-сенсор задействует и те точки, что отвечают за распознавание красного, и белые точки, которые реагируют на любой свет. За счет этого значительно вырастает разрешающая способность, а с ней и качество картинки.
Основной модуль может предложить не только нестандартную компоновку фотодиодов, но и разрешение 64 Мп, широкую диафрагму (f/1,6) и двойную систему стабилизации, сочетающую как механизм оптической стабилизации, так и программную компенсацию тряски. Солидный набор для недорогого смартфона, но на этом он не ограничивается.
Второй модуль на 50 Мп пригодится, если необходимо что-то слегка приблизить или снять портрет. Эквивалентное фокусное расстояние у него всего 50 мм, но зато сам «зум» честный, оптический (а не программный, когда из большой фотографии, снятой издалека, вырезается центральный сегмент, а потом растягивается в полноценное фото).
Диафрагма у этого модуля меньше, чем у основного модуля — f/2,0, но зумит смартфон нормально, фото получаются качественными, хотя и немного отличаются цветовой температурой. Но это и понятно — камеры-то для фото с места и фото с приближением используются разные.
Третий модуль технический, он нужен смартфону для определения глубины при съемке портретных фотографий и видео.
Фронтальная же камера получила разрешение 32 Мп и размер пикселей 0,8 мкм. Классические показатели для современных фронталок в недорогих устройствах, поэтому результат соответствующий. Неплохая во всём, но для съёмки ночью без фонарей поблизости вряд ли подойдёт — для таких фокусов покупайте смартфоны за 70+ тысяч рублей.
TECNO CAMON 19 Pro: Full HD
TECNO CAMON 19 Pro: 2K
Возможности в съемке видео у TECNO CAMON 19 Pro ограничены максимальным поддерживаемым разрешением 2K. 4K на этот раз не добавили из-за ограничений со стороны процессора, зато картинка не прыгает при съёмке на ходу, потому что есть оптическая стабилизация и поддержка HDR. Правда, оптическая стабилизация работает только при съемке в Full HD, а в разрешении 2K отрабатывает исключительно ее программный аналог.
Итого
Давайте я вам просто объясню, что обычно продают по цене этого смартфона TECNO:
Вам, как правило, предложат мобильник с 50 Мп основной камерой без оптической стабилизации. Зачастую эти камеры объединяет то, что снимают они... паршивенько. Дело, конечно, не в мегапикселях, а просто сенсоры туда ставят новые, но очень дешёвые, выпущенные специально в разгар дефицита полупроводников. Бывают и хорошие 50 Мп камеры, их отличает как раз оптостаб и цена смартфона от 35 тысяч в оф.рознице РФ.
Из процессоров, готов поспорить, вам попытаются наделить Snapdragon 680 4G или, иногда, MediaTek Helio G85/G88. Вам не обязательно начинать разбираться в характеристиках этих процессоров, просто будьте в курсе, что они на 25-30% медленнее, чем Helio G96.
Много ли вы знаете смартфонов с оптикой f/1.6 в основной камере за эту же цену? А ведь чем ниже число после дроби, тем автоматически более качественные фотографии вечером и ночью.
Смартфоны с оптической стабилизацией в этом ценовом сегменте — вообще раритеты. А без неё вам придётся задерживать дыхание для съёмки фото в ночном режиме (да и то кадр может размазаться), и вы будете бояться пошевелиться во время съёмки видео, потому что картинка будет прыгать от малейшего вашего шевеления.
Я сейчас не пытаюсь выдавить вывод «Никто, кроме
нас TECNO!», просто у рецепта хорошего смартфона есть определённые обязательные ингредиенты. И если вам кажется, что «да ну, ничё особенного», просто попробуйте найти другой такой же смартфон по равной цене с такими же характеристиками.
И ведь, помимо фоточасти и процессора, остальные характеристики в CAMON 19 Pro тоже не обломные: заряжается с 0% до 100% всего за 60 минут (для 5000 мАч это отлично), рамки вокруг дисплея действительно маленькие, сам дисплей яркий и быстрый (120 Гц же), оперативной памяти 8 ГБ (иногда по такой цене впаривают 4 ГБ), но её ещё и можно расширить программно (вплоть до 5 ГБ)!
Раньше я бы сказал бы «да конкурентов полно!», но вы уже видели, что случилось с ценами и как часто новые смартфоны привычных китайских вендоров умудряются быть хуже старых. А старых тоже нет — их предусмотрительно сняли с конвейера, чтобы вы не могли выкрутиться.
Вряд ли TECNO выпускали CAMON 19 Pro специально под нужды и хотелки россиян, но не могу придумать более уместного и более универсального по всем дисциплинам (камера, скорость работы, экран) смартфона, чем этот. Берите, не пожалеете.