Это лучший по автономности недорогой смартфон. В тонком корпусе и с нормальной камерой

Большие цифры в смартфонах мелькают, почему-то, не в тех характеристиках, в которых хотелось бы. Если в камерах уже скоро начнут городить 200 мегапикселей (поднимите руку, кому не хватало 108 Мп или даже 50 Мп?), то в аккумуляторах радостью считаются стандартные сегодня 5000 мАч, а в некоторых случаях маркетологи «откусывают» ёмкость и до 4200-4500 мАч. При этом процессоры растут в мощности и прожорливости, а дисплеи — ну, вы понимаете, тоже не становятся меньше. В итоге иногда смартфоны с 5000 мАч и получаются выносливыми, но чаще всего выигрыш околонулевой — просто вместо компактных моделей из прошлого с дисплеем 5.2-5.5" и 3500 мАч вы ходите с большими смартфонами с диагональю 6.5-6.9" и 5000 мАч.

Куда подевалась «тяжёлая артиллерия» — долгоживущие смартфоны современной размерности? Ну, какое-то время недорогие смартфоны с 6000 мАч и 7000 мАч выпускали корейцы, а потом перестали, что «да и без этого будут покупать», сняли старые долгоживущие модели с конвейера и приберегли большие аккумуляторы для будущих «инноваций», когда китайские конкуренты совсем не оставят выбора.

А китайские конкуренты... да, выпускают смартфоны с гигантскими аккумуляторами, только это защищённые модели с резиновыми уплотнителями и толщиной с кроссовок.

И вот у нас в руках смартфон TECNO POVA 3, в котором вы ни за что не заподозрите полноценные 7000 мАч (настолько он тонкий), да и вообще, тут всё по последней моде: от дисплея с повышенной частотой до быстрой зарядки и современного процессора MediaTek. Либо это единственный смартфон в природе для тех, кому важна очень крутая автономность в нормальных габаритах, либо... что-то в нём не так? Почему он такой один в природе? Сегодня будем разбираться.

Если вам вдруг лень читать всё в подробностях:

ВОТ ЕГО ЦЕНА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Ну а сжатые выводы — внезапно, в параграфе «Выводы» ниже по тексту.