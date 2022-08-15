Это лучший по автономности недорогой смартфон. В тонком корпусе и с нормальной камерой

Это лучший по автономности недорогой смартфон. В тонком корпусе и с нормальной камеройTECNO POVA 3
Большие цифры в смартфонах мелькают, почему-то, не в тех характеристиках, в которых хотелось бы. Если в камерах уже скоро начнут городить 200 мегапикселей (поднимите руку, кому не хватало 108 Мп или даже 50 Мп?), то в аккумуляторах радостью считаются стандартные сегодня 5000 мАч, а в некоторых случаях маркетологи «откусывают» ёмкость и до 4200-4500 мАч. При этом процессоры растут в мощности и прожорливости, а дисплеи — ну, вы понимаете, тоже не становятся меньше. В итоге иногда смартфоны с 5000 мАч и получаются выносливыми, но чаще всего выигрыш околонулевой — просто вместо компактных моделей из прошлого с дисплеем 5.2-5.5" и 3500 мАч вы ходите с большими смартфонами с диагональю 6.5-6.9" и 5000 мАч.
Куда подевалась «тяжёлая артиллерия» — долгоживущие смартфоны современной размерности? Ну, какое-то время недорогие смартфоны с 6000 мАч и 7000 мАч выпускали корейцы, а потом перестали, что «да и без этого будут покупать», сняли старые долгоживущие модели с конвейера и приберегли большие аккумуляторы для будущих «инноваций», когда китайские конкуренты совсем не оставят выбора.
А китайские конкуренты... да, выпускают смартфоны с гигантскими аккумуляторами, только это защищённые модели с резиновыми уплотнителями и толщиной с кроссовок.
И вот у нас в руках смартфон TECNO POVA 3, в котором вы ни за что не заподозрите полноценные 7000 мАч (настолько он тонкий), да и вообще, тут всё по последней моде: от дисплея с повышенной частотой до быстрой зарядки и современного процессора MediaTek. Либо это единственный смартфон в природе для тех, кому важна очень крутая автономность в нормальных габаритах, либо... что-то в нём не так? Почему он такой один в природе? Сегодня будем разбираться.
Если вам вдруг лень читать всё в подробностях:
Ну а сжатые выводы — внезапно, в параграфе «Выводы» ниже по тексту.
Забегая немного вперед, процессор тут MediaTek Helio G88. Понятное дело, что не флагманский, но вы только прикиньте, сколько с ним при 7000 мАч можно играть! Карманным игровым консолям такая автономность и не снилась!
Поэтому с моей колокольни — внешность у TECNO POVA 3 местами напоминает игровые смартфоны. Рядом с игровым ноутом будет смотреться уместно. А вот тем, кто покупают смартфоны только в чёрном цвете (вы не представляете, сколько таких людей), такая внешность мобильника может и не «зайдёт». Ну, то есть мне трудновато представить его в руке солидного главы семейства. Хотя, может это только мои стереотипы и смартфон в светлом корпусе с «гоночными» обводами корпуса понравится вообще всем.
Как выглядит
Как это всегда сейчас бывает, самое интересное — на спинке. Дизайнеры не стали делать из пластика стекло или пародировать им металлический корпус. Вместо мимикрии под другие материалы смартфон честно заявляет: «Я пластиковый, зато прикольный!» Как человек, у которого иной раз зимой ладонь прилипала к алюминиевым смартфоном, а стеклянные рано или поздно после падения трескались в «паутинку», честный прочный сплав пластика я одобряю больше всех остальных вариантов.
По центру вертикально проходит выступающая полоска глянца с диагональными росчерками (и там же красуется надпись «движок пантеры»), в местах хвата полосками рисуется какое-то подобие талии, три камеры и вспышка посажены вровень с корпусом без дополнительных площадок. Выглядит очень круто, и не припоминаю, чтобы такое ещё у кого-то было. Так что свой смартфон с чужими не перепутаете никогда.
Кстати, любителей чёрных смартфонов тоже решили не обижать: на выбор черный, серебристый и синий варианты. И, конечно, первые две расцветки — классика, но с таким рельефом и материалами корпуса смартфона всё равно будет выглядеть необычно.
Спереди все проще. Ну а чего вы хотели — в эпоху почти полной безрамочности ничего необычного на лицевую часть мобильника влепить уже не получится. Фронтальная камера у POVA 3 посажена в круглый глазок сверху в середине экрана. Кому-то больше нравится видеть ее в углу, кому-то центральная симметрия, но главное — не устаревший каплевидный вырез.
Рамки по периметру, кстати, не особо маленькие. Но, возьмите любой смартфон с IPS-дисплеем — они будут примерно такими же даже в дорогих моделях, потому что технологические особенности. При этом я бы не сказал, что из-за ширины рамок страдает эргономика. Ну а вообще, с учётом диагонали и того, сколько дисплея у вас перед глазами, смартфон вполне удобный в повседневном использовании. По крайней мере, если говорить о мужской руке.
Боковые и верхние/нижние грани фигуристые, с декоративными выступами. На правом боку кнопка питания со встроенным сканером отпечатков, на левом — лоток SIM-карт и microSD. Снизу зарядный порт Type-С, разъём для проводных наушников и основной динамик, на верхней грани расположен второй динамик. Да, в этом смартфоне стереозвук, что в супер-выносливой модели с большим экраном практически означает «карманный кинотеатр», да и вообще редко встречается в смартфонах по такой цене. Качество звука из динамиков не аудиофильское, но неплохое (ну, то есть вполне нормальное для игр и YouTube) с весьма приличным запасом громкости.
Технические характеристики
|TECNO POVA 3
|Операционная система
|Android 12, HiOS 8.6
|Экран
|6.9 дюйма, IPS, 1080 x 2460 пикселей (389 ppi) 20:9, 90 Гц
|Процессор
|Восьмиядерный MediaTek Helio G88 (12 нм): 2x2.0 ГГц Cortex-A75 + 6x1.8 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|6+5 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, NFC
|Камеры
|Основная тройная 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|7000 мАч, зарядка 25 Вт
|Размеры
|173.1 x 78.5 x 9.4 мм
|Вес
|230 г
|Актуальная цена
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Экран
Улыбательный факт: сейчас пишу эту статью и вспоминаю, что десять лет назад 7-дюймовые планшеты считались крупными устройствами. Ну а вот у меня в руках мобильник с 6.9 дюймами дисплея, и-и-и... не так страшны его габариты, как вам сейчас рисует воображение. Да, это один из самых крупных сейчас смартфонов, обычно такие крупные экраны в флагманских смартфонах стоимостью 100+ тысяч рублей. Но при этом он и в карман помещается нормально, и при использовании одной рукой не заставляет ваши пальцы записаться на йогу. Разве что чехол старайтесь выбирать тонкий, чтобы не увеличивать габариты ещё больше.
|TECNO POVA 3
|Максимальный уровень яркости
|467 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Итак, с размером определились. Большой, удобный для игр, просмотра видео и прочих развлечений. Да и поработать на нем иной раз можно, если где-то в пути срочно приспичит проверить табличку или документ из почты вычитать. Разрешение экрана FullHD+ или 1080x2460 пикселей, что дает плотность примерно 389 ppi. Поддерживается высокая частота обновления 90 Гц, с возможностью её принудительно включить, выключить или отдать на откуп автоматике.
Это не самый крутой IPS-дисплей всех времён и народов, но он примерно такой, как и в других смартфонах по аналогичной цене. Лично я бы подкрутил баланс белого в сторону более тёплых оттенков, а то здесь стилизация... ну, знаете, когда картинка отдает синевой и уходит за доступные нашему колориметру значения в 9000К. Скорее всего, это не проблема заводской калибровки, а осознанное решение производителя (и мы не раз уже встречали такой трюк) когда более синий экран кажется более ярким. Отсюда и приличный уровень в 467 кд/м2 при ручной регулировке. Но... вы ведь понимаете, что это означает на практике? Если не до конца, то посмотрите на фото:
Холодная, нейтральная и тёплая цветовая температура, какой она будет выглядеть на экране. При этом, если мы говорим о дисплее POVA 3, изображения на нём не будут настолько синюшными, как на картинке слева и будут ближе к той, что по центру, только не на 100%. Ну а без этого сравнения смогли бы вы точно сказать, какое фото «правильное»? То-то же!
Производительность
Процессор у TECNO POVA 3, как вы уже видели в табличке, MediaTek Helio G88. В иерархии он среди недорогих смартфонов находится выше уровня «совсем дрова, еле ворочается» (MediaTek Helio P22, G22, Snapdragon 625, Unisoc SC9863A), но чуть не дотягивает до уровня «почти средний класс» (Helio G96, Snapdragon 680). То есть находится по производительности на уровне нормального качественного недорогого смартфона, не более того.
Приятно, что с памятью тут всё в порядке: оперативной памяти 6 ГБ, накопитель — 128 ГБ. Из последнего кстати мощно «отщипнуть» 5 ГБ виртуальной памяти в пользу оперативки и получить совокупный объем до 11 гигов. Хороший задел на будущее, чтобы VK, Telegram и прочие не «выпадали» из памяти и не переставали получать сообщения, если вы что-то крупное запустили помимо них.
По играм — на средних настройках сможете играть в почти всё, на низких — вообще во что угодно (хотя лучше ставить средние). В принципе игры с релизом в обозримом будущем смартфон тоже потянет, например, я бы поставил на готовящуюся к запуску новую игру от создателей Genshin Impact.
Да и вообще, на смартфонах игры не настолько требовательны к железу, как на компьютерах — поиграть сможете. Ну а тут ещё 7000 мАч и экономичный (12 нм) проц, поэтому в любом марафоне устанете именно вы, а не смартфон разрядится.
Ещё один бонус — приятное вибро в играх. Тут стоит четырехосевой линейный привод, поэтому вибрация скорее как в консольных геймпадах, а не в обычных мобильниках, которые вибрируют не для игр, а просто чтобы сообщения обозначить.
Автономность
Вы щас такие смотрите на таблицу и: «Ну и что это такое? Как смартфон с 7000 мАч умудрился уступить смартфону с 5000 мАч?!». Знаете, такое бывает. И фанаты смартфонов, которые копают глубоко в характеристики, понимают, почему.
Вас ведь не удивит, что у какого-нибудь суперкара с гибридом 10-цилиндрового двигателя + электродвигателя расход бензина будет ниже, чем у недорогого быстрого автомобиля, который питается только бензином? Вот и в дорогих смартфонах тоже есть свои неоспоримые супер-экономичные (в режиме простоя) флагманские процессоры, AMOLED-дисплеи, которые потребляют мало энергии при просмотре видео, и прочие хитрости.
Тем не менее, у нас в таблице весь сок и «высшее общество» самых современных смартфонов, среди которых большинство начинается от 20 тысяч рублей и выше. И, как видите, POVA 3 уделывает их одинаково.
Что такие показатели означают на практике? Это примерно 2 полных суток использования при средней нагрузке или сутки без подзарядки, если вы один на один со смартфоном и, кроме игр и соцсетей, даже заняться больше нечем. А если дать POVA 3 самым нетребовательным пользователям (ну, допустим, я подарил бы его своей маме), заряда хватит и на трое суток. Кстати, при такой емкости аккумуляторов быстрая зарядка — обязательная вещь (чего в защищённых смартфонах с огромными аккумуляторами, кстати, не бывает). И тут она есть, заряжается POVA 3 на мощности 25 Вт при том, что комплектный адаптер вложили аж на 33 Вт.
Камера
Сейчас на рынке смартфонов в ходу два сенсора с разрешением 50 Мп, и это вызывает некоторую путаницу. Первый ставят в недорогие смартфоны и качество изображения он выдает соответствующее цене, второй отличается наличием оптической стабилизации и находит место в продуктах из категории старших смартфонов среднего класса. В POVA 3 первый вариант, однако мне показалось, что по качеству картинки ситуация теперь заметно лучше, чем в бюджетных моделях пары прошлых лет. На съемки в сумерках и ночное время традиционно рассчитывать не приходится, но в хороших условиях освещенности камера выдает вполне приемлемый результат.
Добавьте к техническим возможностям смартфона прямые руки фотографа и ловкую обработку в редакторах типа VSCO — получится хороший результат, чтобы делиться снимками в социальных сетях. Вторая и третья камера — это заглушки по 2 Мп, на процесс и качество съемки они практически никакого влияния не оказывают. Ну, зато спинка смотрится респектабельно с тремя одинаково крупными глазками оптики.
Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. Снимкам не хватает детализации и широкого динамического диапазона (особенно в сложном освещении), но в целом качество сойдет для дежурных селфи или видеосвязи.
HiOS 8.6 на Android 12
Программное обеспечение смартфонов TECNO очень отличается от того, к чему мы обычно привыкли. Производитель существенно модифицирует Android как в плане доступных опций, так и некоторых основополагающих взаимодействий. Например, привычную шторку тут делят надвое: свайп с одной стороны экрана спускает уведомления, с другой стороны открывает доступ к переключателям настроек.
Консервативных пользователей или тех, кто редко меняет смартфоны, первое время это может сбивать с толку и потребует привыкания. Однако постепенно ты изучаешь все доступные настройки и опции, смотришь описания их работы, прикидываешь к своим пользовательским сценариям — и начинает казаться, что на более простой (в плане функциональности) и скучный Android возвращаться не очень-то хочется. С фирменной оболочкой TECNO ситуация вот какая: если ты думаешь, что тебе нужна какая-то функция или настройка, скорее всего, она уже есть в этом смартфоне.
В качестве итога
Это большой смартфон. Это самый выносливый в работе от аккумулятора смартфон (пара исключений из супер-дорогих флагманов не в счёт). И выглядит он местами не хуже настолько же «глазастых» в плане блоков камер дорогих смартфонов. И, как для своих 7000 мАч, очень хорош по габаритам.
По качеству камер — ну, всё обычно, ни в лучшую, ни в худшую сторону от других мобильников по такой же цене не отличается. Да и по процессору ситуация аналогичная. Но как вариант для тех, кто хочет просто купить и забыть навсегда о тревоге «вдруг разрядится, а я без павербанка?!», ничего лучшего даже и придумать невозможно. Да и конкурентов у него нет. Так что берите, если вам по вкусу — таких больше не делают.