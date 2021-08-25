Недорогие смартфоны тоже могут быть экзотическими — нашли для вас две новинки «особой породы»

Физические элементы управления в смартфонах представлены тремя кнопками: качелькой регулировки громкости и кнопкой питания. Последняя, кстати, выступает еще и в роли довольно шустрого сканера отпечатков пальцев. За все время тестирования я не заметил каких-то случайных срабатываний, сканер был готов к использованию всегда, протереть себя не просил.

ZTE снова можно поздравить с тем, что даже в бюджетных устройствах используется актуальный разъем стандарта USB Type-C. При этом родной душе миниджек не убрали во имя инноваций. Он на месте, впрочем, как и совмещенный разъем для сим-карт и карты памяти формата microSD.

Кстати, ZTE Blade V30 и ZTE Blade V30 Vita — первые смартфоны за довольно длительный промежуток времени, которые не раскачиваются из стороны в сторону, пока лежат “спинкой” вниз. Это, пожалуй, последнее, что ждешь от бюджетных смартфонов, в то время, пока дорогие флагманы поголовно ходят ходуном.

С расцветками ситуация обстоит следующим образом. ZTE Blade V30 представлен в цветах "черный графит" и "синий перламутр". Модель младше можно также приобрести тоже в двух цветах, но названия у них немного другие: "серый графит" и "синий кобальт".

Экран и оболочка

Интересно, что уже несколько поколений подряд, более бюджетное устройство в линейке получает экран больше, нежели его старший брат. Похожая ситуация была с ZTE Blade V2020 и ZTE Blade V2020 Smart, где последний — самый что ни на есть фаблет с диагональю экрана 6,82”.