Недорогие смартфоны тоже могут быть экзотическими — нашли для вас две новинки «особой породы»ZTE Blade V30 и ZTE Blade V30 Vita
Внешний вид
Оба смартфона получили давно позабытый классический пластиковый корпус. И дело не в том, что сегодня нельзя найти пластиковые смартфоны.
ГДЕ ПРОДАЮТ СМАРТФОНЫ ИЗ ЭТОГО ОБЗОРА:
Найти смартфоны с глянцевым "как бы стеклянным корпусом" гораздо проще, но зачастую они заигрывают с имитацией стекла, что дурно сказывается на повседневном использовании. "Поцарапать о воздух" — это именно про модели такого типа.
Тут же вся задняя панель — это по-разному текстурированный пластик, в зависимости от модели. У младшей, ZTE Blade V30 Vita, текстура отчетливо видна, у старшей модели она не так выражена внешне, зато хорошо ощущается при хвате. Трудно представить ситуацию, когда смартфон с такими материалами корпуса предательски выскальзывает из рук.
Физические элементы управления в смартфонах представлены тремя кнопками: качелькой регулировки громкости и кнопкой питания. Последняя, кстати, выступает еще и в роли довольно шустрого сканера отпечатков пальцев. За все время тестирования я не заметил каких-то случайных срабатываний, сканер был готов к использованию всегда, протереть себя не просил.
ZTE снова можно поздравить с тем, что даже в бюджетных устройствах используется актуальный разъем стандарта USB Type-C. При этом родной душе миниджек не убрали во имя инноваций. Он на месте, впрочем, как и совмещенный разъем для сим-карт и карты памяти формата microSD.
Кстати, ZTE Blade V30 и ZTE Blade V30 Vita — первые смартфоны за довольно длительный промежуток времени, которые не раскачиваются из стороны в сторону, пока лежат “спинкой” вниз. Это, пожалуй, последнее, что ждешь от бюджетных смартфонов, в то время, пока дорогие флагманы поголовно ходят ходуном.
С расцветками ситуация обстоит следующим образом. ZTE Blade V30 представлен в цветах "черный графит" и "синий перламутр". Модель младше можно также приобрести тоже в двух цветах, но названия у них немного другие: "серый графит" и "синий кобальт".
Экран и оболочка
Интересно, что уже несколько поколений подряд, более бюджетное устройство в линейке получает экран больше, нежели его старший брат. Похожая ситуация была с ZTE Blade V2020 и ZTE Blade V2020 Smart, где последний — самый что ни на есть фаблет с диагональю экрана 6,82”.
Такой же экран получил и ZTE Blade V30 Vita. Да, диагональ “на бумаге” здоровенная, но не стоит забывать, что местное вытянутое соотношение сторон делает смартфон примерно таким же в плане удобства, как и модели с диагональю 6.3 – 6.4” из эпохи соотношения сторон 16:9. Чуть более прокачанная модель довольствуется экраном меньше, с диагональю 6,67”, но уже не с HD+, а с Full HD+ разрешением.
Что касается калибровки, то в лидеры тут явно вырывается более дешевый аппарат, предлагая и чуть более глубокий уровень черного, и не такую высокую цветовую температуру. Хотя стоит признать, что теперь насыщенность синего можно довольно удобно “крутить” специальным ползунком в настройках, подбирая что-то под себя.
|ZTE Blade V30
|ZTE Blade V30 Vita
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|5/358 кд/м2
|4/338 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|1428:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|115%
|98%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|5,2
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
|8500К
Не смотрите на приставку “Mi” в названии прошивки. Ничего общего с оболочкой от другого китайского производителя у MiFavor UI нет. По своей сути, это стандартный Android, но с небольшими визуальными изменениями и парой полезных дополнительных функций в настройках.
Она не перегружена чем-то лишним, работает стабильно, однако сервисов Яндекса тут “из коробки” многовато, это стоит учитывать. Даже боковое меню — немного измененный Яндекс.Дзен. При этом, Google-сервисы все так же поддерживаются смартфонами, американские санкции ZTE не затронули, платить в магазинах можно прямо через Google Pay. Благо, что оба смартфона поддерживают NFC.
Производительность и автономность
Даже невзирая на бюджетное “железо”, оба смартфона работают с приложениями достойно, хотя и переключаются между ними не сказать что сверхбыстро. Главное, что без длительных раздумий и не медленнее, чем конкуренты.
В ZTE Blade V30 инженеры решили использовать чип от Unisoc, который является прямым аналогом Helio P65 — оптимального процессора для устройств начального уровня, предлагающего хорошее сочетание ядер (Cortex-A75 + Cortex-А55), и давно знакомый видеоускоритель Mali G52 MP2. То есть, тут можно смело запускать игры уровнем выше, чем “три в ряд”.
В отличие от ZTE Blade V30 Vita, тут и технический процесс тоньше (12 нм), и сам процессор морально свежее. Однако и того, что стоит в более бюджетной модели, с головой должно хватать для навигационных приложений, неприхотливого серфинга и общения в социальных сетях. Скажете, что не самый экономичный чип? Ну, так и батарея тут на целых 5000 мАч. Против такого даже самый прожорливый чип не выстоит, поэтому можно смело рассчитывать на полтора дня автономной работы без каких-то стеснений в использовании. Это касается и обычного ZTE Blade V30.
Камеры
И ZTE Blade V30, и ZTE Blade V30 Vita могут уверенно делать хорошие снимки при нормальных условиях освещения. Для этого, у первого смартфона предусмотрено четыре модуля, где основной предлагает разрешение 64 Мп. Остальные придут на помощь, когда вам будет нужен либо более широкий угол, либо понадобится xто-то размыть на фоне, получив эффект “боке”. Макро-объектив в смартфоне тоже есть, стоит тут не ради “галочки”.
Снимки вполне годятся для отправки в социальные сети, выглядят довольно естественно, каких-то следов чрезмерной работы алгоритмов, улучшающих изображение, я не заметил.
У ZTE Blade V30 Vita снимки получаются похожими, но разрешение основного модуля уже меньше — 48 Мп. Не сказал бы, что в итоговых снимках есть большая разница, но кадры, полученные на обычный ZTE Blade V30, мне показались чуть более детализированными. Зато неоспоримый плюс камеры в ZTE Blade V30 Vita — ее светосила. Значение апертуры f/1,79 встретишь не часто даже в более дорогих устройствах.
Итого
|Модель смартфона
|ZTE Blade V30
|ZTE Blade V30 Vita
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Экран
|IPS LCD, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 ppi
|IPS LCD, 6.82", 720 x 1640 п., 3:2, 288 ppi
|Процессор
|Unisoc Tiger T618 (2 ядра 2,0 ГГц Cortex-A75 + 6 ядер 1,8 ГГц Cortex-A55)
|Unisoc SC9863A (8 ядер Cortex-A55: 4 ядра 1,6 ГГц + 4 ядра 1,2 ГГц)
|Графика
|Mali G52 MP2
|PowerVR GE8322
|Оперативная память
|4 Гб
|4 Гб
|Накопитель
|128 Гб
|128 Гб
|Связь
|Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, NFC
|Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, A2DP, GPS, A-GPS, NFС
|Камеры
|Основная: 64 Mп, f/1.8
|Основная: 48 Mп, f/1.8
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.4, 120˚
|Макро: 5 Mп, f/2.4
|Макро: 5 Mп, f/2.4
|Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная камера: 16 Mп, f/2.0
|Фронтальная камера: 8 Mп, f/2.0
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|165,8x77x8,9 мм
|173x78,1x8,9 мм
|Вес
|193 г
|210 г
|Цена
|Цена ZTE Blade V30 с бесплатной доставкой по РФ
|Цена ZTE Blade V30 Vita с бесплатной доставкой по России
У ZTE снова получилось сделать хорошие бюджетные смартфоны с базовым набором действительно необходимых характеристик. За свою скромную цену, тот же ZTE Blade V30 Vitа, кроме неплохой автономности, может предложить мало где встречающийся NFC, без которого не обойтись при бесконтактной оплате. Не стоит забывать и про здоровенный экран.
Да, обычный ZTE Blade V30 стоит немного дороже, зато он оборудован более мощным процессором, а набор камер у него солиднее и внушительнее.
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