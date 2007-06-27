Расширяя горизонты. Обзор топовой трехполосной акустической стерео системы JetBalance JB-391
Путь к хорошему звуку дорогого стоит, но, ступив на него однажды, странно было бы отступать. И хорошо, если производитель идёт навстречу твоим чаяниям. Долгое время компьютерная акустика была в загоне, но в последние несколько лет благодаря «покупательскому отбору», когда голосуют рублём только за самое лучшее, мы становимся свидетелями того, как мультимедиа всё ближе и ближе подступают к сектору Hi-Fi. Того и гляди они окончательно сольются – и в народной памяти останутся разве что ностальгические воспоминания о миниатюрных сереньких колоночках-малышках.
А между тем ещё в середине марта компания JetBalance буквально взорвала Рунет своим объявлением о выпуске новой акустики – JB-391. Впервые за всю историю мультимедиа колонки изготовлены по схеме трёхполоски, да ещё и с отдельным усилительным блоком.
Вынос усилителя из колонок в отдельный блок напрашивался сам собой: основным преимуществом встроенного в колонки, активным разделением полос, мало кто пользовался, кроме производителей мониторной акустики. Отдельный блок усилителя кроме чисто эстетических критериев оправдывает себя за счёт лучшего экранирования, наглядной индикации, большей мощности и удобства управления. Правда, на цене это тоже сказывается, и отнюдь не в меньшую сторону, но, пожалуй, это единственный недостаток такого решения.
По порядку расчитайсь! (или кое-что о комплектации)
Если бы мы не знали, что находится в коробке, то, судя по габаритам и немалому весу, могли бы подумать, что в ней вполне разместится набор хорошего домашнего кинотеатра, состоящий из пяти колонок, да ещё и сабвуфер в придачу. Хорошо, что упаковка оснащена прорезными ручками, иначе даже вдвоём тащить её было бы довольно затруднительно.
На самом деле внутри находился усилитель, упакованный в отдельную коробку, и колонки-близнецы.
Межблочник, входящий в комплект, оказался толстым, солидным и вполне достойным своих спутников. А вот акустический кабель, несмотря на бескислородную медь, на наш взгляд, жидковат – его сечение 0,5 мм2, что явно маловато, и если планируется прослушивание на полной мощности, лучше его заменить более толстым.
Вместилище звука
Из всего разнообразия цветов, коих предусмотрено три, нам досталась акустика в строгом, «имперском» окрасе: чёрный – пластик корпуса, золотой – винтовые зажимы и серебро – диффузоры динамиков. Надеюсь, звучат они так же блестяще, как и выглядят. Даже при беглом взгляде понятно, что если это не Hi-End, то уж точно Hi-Fi, и с мультимедийными системами её роднит разве что надпись «PC» на одном из входов усилителя мощности.
Под сеткой из акустически прозрачной ткани красуются три динамика: 5,25 (Эффективный диаметр диффузора, измеряемый по средней части резинового подвеса.) дюймовый длинноходовый басовик и 3,51 дюймовый среднечастотник (оба с бумажными диффузорами на резиновых подвесах) и купольный тканевый твитер дюймового диаметра. Все динамики по-настоящему магнитоэкранированы.
(5.25", 3.5"... знакомые циферки, не правда ли? Пожалуй, это последнее, что роднит её с компьютером).
Лицевая панель хоть и сделана из пластика, но жёсткая и акустически нейтральна, динамики намертво к ней прикручены, а басовик – так вообще 8 саморезами. Колонки оказались тяжеленными: каждая весит почти 10 кг, однако при всей своей величине благодаря узкой передней панели они вовсе не выглядят громоздкими, но вот если посмотреть сбоку – просто поражают своей глубиной.
Корпус колонки выполнен из толстого MDF толщиной 15 мм. Боковые стенки изящно изогнуты, и это не только смотрится красиво, но и добавляет жёсткости конструкции, ведь при глубине 30 см (1,5 раза больше ширины!) это немаловажный фактор. Для более надёжного укрепления этих стенок изнутри они скреплены перегородкой, выполняющей заодно роль крышки СЧ-бокса.
Среднечастотному динамику, как нам известно, большого объёма не требуется, а вот отделить его чуткий диффузор от влияния басовика просто необходимо. Именно для этих целей в трёхполосных системах используется дополнительная камера для СЧ-звена. У JB-391 весь внутренний объём этой камеры заполнен халофайбером, играющим роль звукопоглотителя и сглаживающим неровности АЧХ. Во избежание появления стоячих волн основной объём колонки тоже заполнен халофайбером.
Труба фазоинвертора диаметром 63 мм, выведенная назад, при выходе из корпуса плавно расширяется в виде рупора, отчего кажется невероятно огромной. Заднее расположение фазоинвертора хорошо тем, что не позволяет слышать через него гудение ящика и собственные резонансы трубы. Вообще, заднее расположение имеет сплошные преимущества и только один недостаток: колонку нельзя поставить вплотную к стене, но, изменяя расстояние до неё, можно настроить уровень низких частот. «Рупорное» исполнение порта позволяет уменьшить длину фазоинвертора и избавляет от свиста воздуха на его краях.
На тыльной стороне колонки находится съёмная панель с винтовыми зажимами. Чтобы снять её, пришлось здорово попотеть: резиновый уплотнитель держал мёртвой хваткой, и только тяга к знаниям и желание добраться до внутренностей заставили преодолеть её сопротивление. Элементы фильтра, прикрученного с обратной стороны крышки, размещены на печатной плате, и придраться можно разве что к тому, что все катушки, кроме одной, выполнены на ферритовых сердечниках. Большинство конденсаторов – электролитические, но такое компромиссное решение часто встречается у многих производителей недорогого Hi-Fi.
Из замеченных недостатков – применение для внутренней разводки обычного кабеля и то, что золочёные разъёмы колонок на поверку оказались никелированными и отливают изнутри белым металлом.
Ключ на старт
Усилитель понравился сразу: компактный, никаких лишних регулировок, чистый Hi-End: только кнопка включения, регулятор громкости да селектор входов между ними.
Два входа, выполненные на стандартных разъёмах типа «тюльпан», и выходные разъёмы на золочёных винтовых зажимах расположены на задней панели усилителя.
Индикация ненавязчивая, маленькими цветными светодиодами – жёлтым и зелёным. А самая приятная часть – стрелочные индикаторы, которые смотрятся шикарно и наверняка многим понравятся.
К слову сказать, буквы VU, которые так часто любят размещать на разного рода стрелочных индикаторах, согласно стандарту ITU-R BS645-2, обозначают индикацию уровня, 0 дБ которого, соответствует 0,775 В синусоидального напряжения на частоте 1 кГц, то есть предназначены не для индикации мощности, а для контроля выхода предусилителя. VU-метр на тестовом образце с ролью указателя мощности справлялся плохо: стрелки слабо шевелились, и как мы ни старались, раскачать на всю шкалу так и не смогли. Возможно, это связано с нелинейностью шкалы VU-метра, ведь в то время как на первой половине шкалы умещается ~18 дБ, вторая половина должна отображать всего 6 дБ, иначе это не VU. Хотя, скорее всего, это глюк конкретного экземпляра, и ошибка крылась где-то на плате согласования, располагающейся на обороте лицевой панели.
Технические характеристики усилителя
|Выходная мощность
|75 Вт на канал (суммарная – 150 Вт)
|Диапазон воспроизводимых частот
|30 Гц – 20 кГц
|Отношение сигнал/шум
|88 дБ
|Габариты
|12x22x30 см
Основа усилителя – TDA7250, спаренный усилитель напряжения, рассчитанный на работу с внешними биполярными транзисторами и автоматической подстройкой тока покоя. Данная микросхема позволяет довольно просто и с небольшим количеством внешних элементов получить мощный усилитель небольших размеров, звучащий на уровне класса Hi-Fi, ну по крайней мере – не хуже TDA7294.
Максимальная частота усилителя ограничена 20 кГц, а ограничение частотного диапазона может приводить к фазовым запаздываниям и, как следствие, возникновению интермодуляционных искажений, так что это решение вряд ли можно отнести к высшему классу. Согласно психоакустическим исследованиям, для правильного восприятия музыкального образа полоса пропускания усилителя должна быть не менее 100 кГц.
И всё же усилитель отличается очень хорошим звучанием и практически полным отсутствием шумов. Чип TDA7250 оснащён защитой от перегрева и имеет режим Mute, в котором оказывается сразу при включении и в который переходит при просадке питания, поэтому никаких щелчков в процессе включения/выключения замечено не было. Правда, кроме достоинств есть и недостатки: защита от перегрузок очень чувствительна и часто срабатывает на больших уровнях громкости, особенно во время воспроизведения насыщенных басами музыкальных композиций.
Регулятор громкости выполнен на сдвоенном потенциометре, который по всем конструкторским канонам расположен вблизи входов, а с ручкой управления громкостью его связывает длинная ось, проходящая через весь усилитель. Монтаж элементов выполнен аккуратно, выходные транзисторы установлены на радиатор через слюдяную прокладку, промазанную термопастой.
Вес усилителя – 5,5 кг, большая его часть приходится на торовый трансформатор и мощный радиатор. К блоку питания никаких претензий: ёмкости по 20 000 мкФ в плечо, набранных четырьмя конденсаторами по 10 000 мкФ при двуполярном питании ± 34,5 В, вполне достаточно для достижения мощности 75 Вт. К тому же на входе БП во избежание проникновения в цепи питания высокочастотных импульсных помех от бытовой техники предусмотрительно установлен синфазный НЧ-фильтр.
На плате фильтра установлен предохранитель, и вот тут-то притаилась самая большая засада: для его замены придётся вскрыть крышку (8 винтов с крестовой головкой), которая снимется только после передней панели, а это ещё шесть винтов, но уже под шестигранную отвёртку.
И сладких звуков хоровод...
Изрядно покопавшись во внутренностях аппарата, мы наконец-то решили позволить JB-391 заняться тем, для чего она, собственно, и предназначена: для воспроизведения музыки. Как уже отмечалось ранее, усилитель включился без щелчков. При отсутствии сигнала никакого шипения и других намёков на шум нет и в помине. Разве что, приблизив ухо вплотную к динамику и рискуя получить от него «по ушам», можно различить едва заметный шум, неслышимый уже с расстояния ~10 см.
Акустика звучала чисто, удивительно мягко и не навязчиво. Поначалу, возникло желание «прибавить баса», но, послушав знакомые Акустика звучала чисто, удивительно мягко и ненавязчиво. Поначалу возникло желание «прибавить баса», но, послушав знакомые композиции, понимаешь, что низы отчётливо прорисованы и чётко артикулированы. Слушали мы на большой громкости, и так как тестовые композиции были перенасыщены басами, частенько давала о себе знать защита. Видимо, чтобы не пугать пользователей, производитель решил заранее предупредить нас об этом, поместив информацию на страничке, посвящённой JB-391.
Для того чтобы обеспечить оптимальную стереопанораму, колонки лучше всего раздвинуть на расстояние 1,5 метров, это позволит более полно и чётко раскрыть глубину сцены и улучшит локализацию инструментов оркестра. При прослушивании на средней громкости звук становится сбалансированным настолько, что система звучит практически идеально: начинают работать цепи коррекции баса, и его кажущаяся нехватка больше не ощущается. Середина чиста и прозрачна, верхи детальные и воздушные, а звуковой баланс – тонально нейтрален.
Семь раз отмерь
Акустические измерения, как и прежде, проводятся с помощью конденсаторного микрофона Октава МК-012-01, любезно предоставленного тульским заводом «Октава», отечественным производителем с мировым именем. Неравномерность АЧХ-микрофона компенсируется согласно калибровочному графику, снятому индивидуально для капсуля с круговой диаграммой направленности. Измерение амплитудной характеристики проводилось в обычной жилой, заглушённой коврами и портьерами комнате на шумовом импульсе, отклик на который максимально близок к измерениям в безэховой камере.
Результат измерения АЧХ, представленный на графике, в целом хорош: неравномерность лежит в пределах ±3 дБ, без ярко выраженных пиков. Два самых крупных провала соответствуют узлам раздела полос, но из-за своей узости практически незаметны, а без них неравномерность фактически укладывается в 4 дБ. Красным цветом на графике обозначена АЧХ, снятая на оси под углом 30°. Плавный спад внеосевой характеристики означает отсутствие боковых лепестков в диаграмме направленности акустической системы.
На следующем графике представлена АЧХ с бас-коррекцией, автоматически компенсирующей снижение отдачи баса при уменьшении громкости.
Для наглядности синим цветом показано, какой была бы АЧХ без коррекции. Работа системы очень похожа на тонкомпенсацию, но в отличие от последней не затрагивает высокие частоты.
Результат измерения импеданса показывает, что, возможно, фазоинвертор стоило бы настроить чуть ниже (первый горб намного больше второго), что позволило бы обеспечить заявленные 30 Гц на низах, но и 43 Гц, на которые настроен фазоинвертор тестового экземпляра, вполне достаточно. Главное – выбрать для прослушивания комнату побольше и подобрать положение колонок относительно стен.
Провалы импеданса могут приводить к появлению искажений, но в данном случае минимум импеданса составляет 4,2 Ом, что вполне по силам любому усилителю, а в остальной части диапазона реактивное сопротивление изменяется незначительно.
Честь и слава нашей эпохи
Итак, несмотря на отдельные недостатки, выискивать которые нас побудили только возросшие вместе с ценой требования, система хорошая. Скажу больше: это первая акустика из тех, что мне доводилось тестировать в этом году, которую хотелось бы оставить в качестве эталонной.
Уже сейчас стереосистему можно купить по заманчивой цене в 6800 рублей. Это довольно большие деньги, но гораздо меньше рекомендованных производителем 7 500 рублей
Часто срабатывающую, чрезмерно чувствительную защиту достоинством не назовёшь, но и к недостаткам её тоже не отнесёшь: мы ведь понимаем, было бы жалко потерять такую хорошую вещь.
|Плюсы
|Минусы
|Внешний усилитель в металлическом корпусе.
|Тяжелая коробка.
|Стрелочный индикатор.
|Крайне неудобное расположение предохранителя.
|Чистое, тонально сбалансированное звучание.
|Внутренняя разводка вместо акустического, выполнена обычным кабелем,
|Полное отсутствие шума.
|Требуют большого помещения для прослушивания, иначе чувствуется недостаток баса.
|Золочёные винтовые зажимы на усилителе.
|Высокая цена.
|Автокоррекция баса при снижении.громкости.
|Стрелочный индикатор.
|Чистое, тонально сбалансированное звучание.
|Полное отсутствие шума.
|Золочёные винтовые зажимы на усилителе.
|Автокоррекция баса при снижении.громкости.