Расширяя горизонты. Обзор топовой трехполосной акустической стерео системы JetBalance JB-391

На плате фильтра установлен предохранитель, и вот тут-то притаилась самая большая засада: для его замены придётся вскрыть крышку (8 винтов с крестовой головкой), которая снимется только после передней панели, а это ещё шесть винтов, но уже под шестигранную отвёртку.

И сладких звуков хоровод...

Изрядно покопавшись во внутренностях аппарата, мы наконец-то решили позволить JB-391 заняться тем, для чего она, собственно, и предназначена: для воспроизведения музыки. Как уже отмечалось ранее, усилитель включился без щелчков. При отсутствии сигнала никакого шипения и других намёков на шум нет и в помине. Разве что, приблизив ухо вплотную к динамику и рискуя получить от него «по ушам», можно различить едва заметный шум, неслышимый уже с расстояния ~10 см.

Акустика звучала чисто, удивительно мягко и не навязчиво. Поначалу, возникло желание «прибавить баса», но, послушав знакомые Акустика звучала чисто, удивительно мягко и ненавязчиво. Поначалу возникло желание «прибавить баса», но, послушав знакомые композиции, понимаешь, что низы отчётливо прорисованы и чётко артикулированы. Слушали мы на большой громкости, и так как тестовые композиции были перенасыщены басами, частенько давала о себе знать защита. Видимо, чтобы не пугать пользователей, производитель решил заранее предупредить нас об этом, поместив информацию на страничке, посвящённой JB-391.

Для того чтобы обеспечить оптимальную стереопанораму, колонки лучше всего раздвинуть на расстояние 1,5 метров, это позволит более полно и чётко раскрыть глубину сцены и улучшит локализацию инструментов оркестра. При прослушивании на средней громкости звук становится сбалансированным настолько, что система звучит практически идеально: начинают работать цепи коррекции баса, и его кажущаяся нехватка больше не ощущается. Середина чиста и прозрачна, верхи детальные и воздушные, а звуковой баланс – тонально нейтрален.

Семь раз отмерь

Акустические измерения, как и прежде, проводятся с помощью конденсаторного микрофона Октава МК-012-01, любезно предоставленного тульским заводом «Октава», отечественным производителем с мировым именем. Неравномерность АЧХ-микрофона компенсируется согласно калибровочному графику, снятому индивидуально для капсуля с круговой диаграммой направленности. Измерение амплитудной характеристики проводилось в обычной жилой, заглушённой коврами и портьерами комнате на шумовом импульсе, отклик на который максимально близок к измерениям в безэховой камере.