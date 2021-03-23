Искали крутое шумоподавление в маленьких bluetooth-наушниках? Вот вам оригинальный вариант
Найти навороченные и при этом полностью беспроводные наушники сложно. В средних по цене моделях могут запросто сэкономить на материалах кейса или шумоподавлении, а модели с полным “фаршем” из технологий будут стоить как средний по характеристикам смартфон. Не самая приятная ситуация, согласен. Но выход есть: например, стоит искать наушники не у производителей смартфонов. Ведь для этого есть те компании, что годами специализируются на звуке. Anker, хоть и не раскручен, как многие бренды, в качестве звука разбирается очень хорошо.
Технические характеристики
|Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro
|Тип излучателей
|динамические, PureNote
|Сопротивление
|16 Ом
|Диаметр мембраны излучателей
|11 мм
|Частотный диапазон
|20 Гц – 20000 Гц
|Версия Bluetooth
|5.0, SBC, AAC
|Время автономной работы
|7 часов от одного заряда, 26 часов с кейсом
|Микрофон
|6 шт., активное шумоподавление
|Цена
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Внешний вид
Решение не использовать глянец пошло наушникам на пользу. Приятный матовый пластик и аккуратная серебристая вставка неплохо выделяют наушники на фоне других. Пока остальные стремятся к минимализму там, где это не всегда нужно, Anker делает по-своему.
Спереди может показаться, что наушники угловаты и будут не очень удобно сидеть в ушах. Однако с обратной стороны вас ждет торжество обтекаемых форм. Почему такая разница между фронтальной и задней частями? Все просто. Передняя серая полоска - это сенсорная панель, которая нужна для управления воспроизведением и громкостью. Как мне кажется, плоская поверхность для всех этих сенсорных махинаций гораздо удобнее, нежели цилиндрическая.
Анатомическая форма корпуса позволила не прибегать к использованию дополнительных силиконовых насадок для фиксации наушника внутри ушной раковины. Так что в Liberty Air 2 Pro вам придется иметь дело лишь с амбушюрами. Кстати, их в комплекте аж девять пар, поэтому проблем с подбором оптимального размера не будет. За это плюс.
Сами амбушюры крепятся к наушникам не намертво, но достаточно плотно. В случайный момент слетать не должны. Надежность крепления здесь достигается тем, что амбушюры состоят из двух частей. Первая сделана из мягкого силикона и именно она будет соприкасаться со слуховым проходом. Вторая часть более жесткая, сложнее тянется, и все это позволяет ей увереннее держаться на пластике.
Индикацию никуда не убрали, она на месте. Понять, что наушники включены и готовы к использованию, можно при помощи едва заметного светодиода, который вмонтирован сразу под одним из микрофонов в верхней части корпуса. И, несмотря на свои размеры, он довольно яркий - светодиод видно и в солнечную погоду.
Кейс
Далеко не у каждых наушников кейс заслуживает отдельного параграфа. Но в этом случае без него не обойтись.
На протяжении всех двух недель тестирования, использованные материалы у меня вызывали тактильный восторг. На ощупь пластик с внешней стороны чем-то похож на софт-тач, но сам софт-тач, все-таки, чуть более бархатистый. Тут же текстура гладкая. Хотя если смотреть на поверхность кейса, то можно получить когнитивный диссонанс. Виной всему визуальная текстура, которая выглядит как текстура камня, что немного не совпадает с тем, что чувствуют ваши пальцы. И нет, не только визуальная текстура здесь напоминает камень. В этом помогает и нейтральный серый цвет, и форма кейса.
Открытие крышки тут происходит не так, как у всех, а при помощи сдвига. Да-да, та самая конструкция-слайдер, до боли знакомая всем нам по старым (и не очень) телефонам. Ход у нее приятный, крышка не болтается и практическая польза от такого форм-фактора есть - при падении кейса наушники останутся внутри.
За ту цену, по которой продаются эти наушники, можно было бы не ожидать поддержку стандарта Qi. Однако в Anker не забыли про беспроводную зарядку, и теперь кейс можно заряжать не только через порт Type-C, но и прямиком от вашего смартфона, если он, конечно, поддерживает реверсивную зарядку.
Удобство использования
В первом параграфе я уже писал о том, что анатомическая форма корпуса удобна для ушей. Однако удобство беспроводных наушников заключается не только в том, как они сидят в ваших ушах. Большую роль тут играет и то, как наушники подключаются к вашей технике.
Увы, далеко не все они могут делать это быстро и, главное, всегда. А с Soundcore Liberty Air 2 Pro все просто: достаете наушники и они сразу же подхватываются последним использованным устройством. Вообще ничего не надо нажимать. Достали и пользуетесь.
В настройке наушников “под себя” помогает и приложение Soundcore. После установки я даже немного удивился тому, что передо мной полноценный центр управления наушниками, а не две кнопки с эквалайзером, как это бывает у некоторых именитых конкурентов.
И если с настройкой сенсорных кнопок, режимов шумоподавления и “пропуска” внешнего звука все понятно (нажали и работает), то с настройкой HearID придется провести несколько минут. Дело в том, что в этом режиме наушники будут определять чувствительность вашего слуха в определенных частотных диапазонах, после чего создадут пресет с наиболее подходящими настройками. От вас потребуется ввести свой возраст, а во время тестирования нажимать кнопку подтверждения, когда вы начинаете слышать звук.
Шумоподавление
Вообще, для активного шумодава хватает и двух микрофонов. Но больше — лучше, поэтому в Anker решили использовать сразу три микрофона в одном наушнике, что дает более эффективное снижение шума в самых разных условиях.
На выбор пользователю доступны три готовых режима шумоподавления:
- На улице (снижение уровня звука окружающей городской среды);
- В помещении (устранение голосов и среднечастотного шума в помещениях);
- Транспорт (снижение уровня низкочастотных шумов).
Есть, конечно, еще и пользовательский режим, но его настроить непросто, поэтому лучше использовать что-то из готовых пресетов. Первые два неплохо справляются со своей задачей, но самый полезный из них - режим для использования в транспорте.
Звуки московской подземки обрабатываются на хорошем уровне, оставляя вам лишь немного высокочастотных звуков. Если каждое утро вы отправляетесь на учебу или работу на общественном транспорте, то такие наушники должны стать вашим спасением от всего остального мира.
И как положено почти любым TWS-наушникам, Soundcore Liberty Air 2 Pro могут использовать свои микрофоны не только для подавления шума и голосовой связи. Все в том же приложении микрофоны можно переключить в режим пропуска внешних звуков. Полезная вещь, если необходимо понимать, что происходит снаружи. Ведь даже пассивная шумоизоляция здесь на неплохом уровне (при условии правильно подобранных амбушюр, конечно же).
Звук
Первое, на что я невольно обратил внимание при первых прослушиваниях музыки через эти наушники - отчетливые басовые и суббасовые звуки. Низкие частоты не превращаются в непонятную кашу и не перекрывают собой остальные. То же самое касается и остальных частот. Звук хорошо детализирован, отчетливо слышны даже те музыкальные партии, которые в наушниках классом чуть ниже вы просто не услышите.
Этому способствует не самая простая конструкция наушников, хотя казалось бы, обычные TWS-затычки. Над драйверами здесь расположены аж целых десять закаленных нано-пластин, которые увеличивают частотный охват и повышают отчетливость воспроизводимых звуков.
Да, кому-то бы хотелось видеть в этих наушниках еще и поддержку кодеков LDAC и aptX, но для повседневного использования (видео в YouTube, музыка из стриминговых сервисов) даже стандартного кодека SBC будет хватать с головой. И еще не стоит забывать про то, что в наушниках используется Bluetooth 5.0 с не самой маленькой пропускной способностью.
Автономность
От одного заряда Soundcore Liberty Air 2 Pro могут проработать примерно семь-восемь часов при том, что все это время вы будете использовать довольно энергозатратный режим шумоподавления. Это сходится с тем, что обещает производитель, но на деле с разряженными “в ноль” наушниками вы будете сталкиваться редко, потому что в чехле они заряжаются впечатляюще быстро.
У меня все было так: послушал музыку, ненадолго убрал наушники в кейс, а там уже 90 процентов заряда накопилось. Главное, вовремя заряжать кейс. И хорошо, что часто это делать не придется. Полностью заряженный кейс может обеспечить суммарное время работы в 26 часов. Хороший результат для компактных TWS-наушников.
Итого
У Anker получилось сделать одни из лучших TWS-наушников в своем ценовом сегменте. Да и найти конкурентов решительно тяжело, когда наушники дешевле кон флагманского класса, а по факту предлагают полный набор всевозможных функций, которые и в более дорогих моделях днем с огнем не сыщешь.
Активное шумоподавление на хорошем уровне, запас громкости большой, да и 7 часов без кейса — отличный результат. А что еще нужно от полностью беспроводных наушников?