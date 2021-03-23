Искали крутое шумоподавление в маленьких bluetooth-наушниках? Вот вам оригинальный вариант

Сами амбушюры крепятся к наушникам не намертво, но достаточно плотно. В случайный момент слетать не должны. Надежность крепления здесь достигается тем, что амбушюры состоят из двух частей. Первая сделана из мягкого силикона и именно она будет соприкасаться со слуховым проходом. Вторая часть более жесткая, сложнее тянется, и все это позволяет ей увереннее держаться на пластике.

Индикацию никуда не убрали, она на месте. Понять, что наушники включены и готовы к использованию, можно при помощи едва заметного светодиода, который вмонтирован сразу под одним из микрофонов в верхней части корпуса. И, несмотря на свои размеры, он довольно яркий - светодиод видно и в солнечную погоду.

Кейс

Далеко не у каждых наушников кейс заслуживает отдельного параграфа. Но в этом случае без него не обойтись.

На протяжении всех двух недель тестирования, использованные материалы у меня вызывали тактильный восторг. На ощупь пластик с внешней стороны чем-то похож на софт-тач, но сам софт-тач, все-таки, чуть более бархатистый. Тут же текстура гладкая. Хотя если смотреть на поверхность кейса, то можно получить когнитивный диссонанс. Виной всему визуальная текстура, которая выглядит как текстура камня, что немного не совпадает с тем, что чувствуют ваши пальцы. И нет, не только визуальная текстура здесь напоминает камень. В этом помогает и нейтральный серый цвет, и форма кейса.