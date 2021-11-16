Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Саундбар JBL Cinema SB190 получил классический сдержанный дизайн. Перетягивать на себя внимание не будет, но и не потеряется в интерьере. Верхняя половина корпуса из черного глянцевого пластика, снизу матовый черный. Спереди гриль тоже из черного пластика. Проблема с отпечатками пальцев есть. Странно было бы ждать от глянца чего-то другого. Но объективно саундбар — это такая штука, которую мало кто собирается регулярно щупать в процессе эксплуатации. Достаточно один раз хорошенько протереть его после установки (особенно, если это будет подвесное расположение) и потом вытирать пыль как и с любых других домашних предметов.