Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Что делать, если звук динамиков телевизора не радуетСоветуем саундбар JBL Cinema SB 190
Когда возникает желание получить дома звук хоть сколько-нибудь приличного качества, динамики телевизора оказываются для этого недостаточно мощными. Правило простое: даже самый доступный саундбар будет лучше встроенной в ТВ акустической системы. Исключением могут стать разве что всякие элитные продукты стоимостью от полумиллиона рублей, но давайте по-честному, их покупатели обзоры не читают. А если уж вы оказались на этой странице, наверняка не довольны звуковыми талантами своего телека и подыскиваете способ решить проблему.
В конце августа компания HARMAN, дочернее предприятие Samsung Electronics, представила на российском рынке новый саундбар JBL Cinema SB190. Флагман линейки Cinema заслуживает внимания тех, кто в поиске продукта, отлично выполняющего свою основную задачу по поставке хорошего звука во время просмотра кино и сериалов, а также в играх. Никаких компромиссов, но и ничего лишнего.
Комплект
В комплект входит сам саундбар, беспроводной сабвуфер, пульт ДУ с парой мизинчиковых батареек (хотя можно управлять также пультом от телевизора), два кабеля питания, HDMI и настенный крепеж. Придумать, что еще можно было бы добавить в коробку мы не смогли, убрать тоже ничего не хочется.
Внешний вид
Саундбар JBL Cinema SB190 получил классический сдержанный дизайн. Перетягивать на себя внимание не будет, но и не потеряется в интерьере. Верхняя половина корпуса из черного глянцевого пластика, снизу матовый черный. Спереди гриль тоже из черного пластика. Проблема с отпечатками пальцев есть. Странно было бы ждать от глянца чего-то другого. Но объективно саундбар — это такая штука, которую мало кто собирается регулярно щупать в процессе эксплуатации. Достаточно один раз хорошенько протереть его после установки (особенно, если это будет подвесное расположение) и потом вытирать пыль как и с любых других домашних предметов.
Лого производителя и сенсорные клавиши управления находятся на верхней части корпуса. Индикаторы работы спереди, под сеткой. Свечения диодов заметное, но не настолько, чтобы раздражало в темноте. Сабвуфер — классический прямоугольник в матовом черном. В части нижней передней панели нанесен логотип бренда, другого декора не предусмотрено. Смотрится неброско, но солидно. На мой взгляд, ровно как и должен выглядеть такой продукт.
Размеры
Ширина 900 мм у JBL Cinema SB190 обеспечивает возможность уместно комбинировать саундбар с телевизорами самых востребованных диагоналей. При 43 дюймах акустическая система и экран будут почти одинаковыми, так что экраны меньшей ширины мы не порекомендуем. При 55 дюймах разница с каждой стороны составит около 15 см и такой тандем будет хорошо смотреться в гостиной или спальне. На фоне гигантов, а к таким мы относим телевизоры с диагональю 75 и более дюймов, саундбар может показаться слишком миниатюрным. Но тут уж скорее дело вкуса, нежели недостаток. Кому-то очень понравится, что система «теряется» на фоне размера экрана, некоторые из принципа стараются выбирать саундбар под размер широкой стороны телевизора.
Что же касается сабвуфера, его размеры 409х200х280 мм близки к наиболее распространённым габаритам продуктов этой категории. А значит, никаких проблем с расположением в квартире возникнуть не должно.
Подключение
Основной способ подключения — кабель HDMI 2.3 с улучшенным каналом аудиовозврата eARC. Дополнительно есть оптический аудиовыход, а чтобы включить музыку с компьютера или телефона — беспроводное подключение по Bluetooth 5.1. Такой набор закрывает потребности по подключению для большинства пользователей. Кстати, еще есть USB разъем, но он — сервисный.
Звук
За звук отвечают два динамика с овальным диффузором 48х90 мм и два высокочастотных динамика 1,25 дюйма. В сабвуфере установлен НЧ-динамик 6,5 дюйма. Выходная мощность системы составляет 380 Вт, из них 200 приходится на саб и 2х90 на звуковую панель. Частотная характеристика 40 Гц – 20 кГц, максимальный уровень звукового давления 96 дБ. Эффект погружения обеспечивается за счет технологии пространственного звучания Virtual Dolby Atmos. На пульте доступно переключение профилей звучания: музыка, фильм, новости. Дополнительно есть режимы Bass для подчеркнутых низких частот и Voice с повышением четкости и детализации звучания разговорных сцен.
Если говорить в целом про качество звука, JBL Cinema SB 190 обеспечивает замету разницу в звучании по сравнению с динамиками телевизора. Напомним, обычно там трудится пара «пищалок» по 10 Вт без убедительных басов. Саундбар дает значительную прибавку громкости, качества и детализации, создает эффект объёмного звучания, а сабвуфер — сочные и ощутимые низкие частоты. Смотреть фильмы или играть с таким звуковым сопровождением становится намного интересней. Возвращаться на динамики ТВ после этого никто в здравом уме не станет. Мощности JBL Cinema SB 190 хватит и для небольшой по размерам спальни, и для просторной кухни-гостиной до трех десятков квадратных метров.
Итого
JBL Cinema SB 190 предлагает все нужное, что обычно ждет покупатель саундбара. Звучит хорошо, подключение и управление легкие, подходит для маленьких и средних помещений, привлекательно выглядит и смотрится с телевизорами от 43 до 55 дюймов. А еще его покупка не станет ударом по кошельку.