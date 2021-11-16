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Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Советуем саундбар JBL Cinema SB 190
У этого саундбара все по делу: он заменит беспомощные динамики телевизора и мощно прокачает звук без переплаты за избыточную функциональность.
Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Когда возникает желание получить дома звук хоть сколько-нибудь приличного качества, динамики телевизора оказываются для этого недостаточно мощными. Правило простое: даже самый доступный саундбар будет лучше встроенной в ТВ акустической системы. Исключением могут стать разве что всякие элитные продукты стоимостью от полумиллиона рублей, но давайте по-честному, их покупатели обзоры не читают. А если уж вы оказались на этой странице, наверняка не довольны звуковыми талантами своего телека и подыскиваете способ решить проблему.

Сразу к делу: сколько стоит и где купить

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

В конце августа компания HARMAN, дочернее предприятие Samsung Electronics, представила на российском рынке новый саундбар JBL Cinema SB190. Флагман линейки Cinema заслуживает внимания тех, кто в поиске продукта, отлично выполняющего свою основную задачу по поставке хорошего звука во время просмотра кино и сериалов, а также в играх. Никаких компромиссов, но и ничего лишнего.

Комплект

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

В комплект входит сам саундбар, беспроводной сабвуфер, пульт ДУ с парой мизинчиковых батареек (хотя можно управлять также пультом от телевизора), два кабеля питания, HDMI и настенный крепеж. Придумать, что еще можно было бы добавить в коробку мы не смогли, убрать тоже ничего не хочется.

Внешний вид

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Саундбар JBL Cinema SB190 получил классический сдержанный дизайн. Перетягивать на себя внимание не будет, но и не потеряется в интерьере. Верхняя половина корпуса из черного глянцевого пластика, снизу матовый черный. Спереди гриль тоже из черного пластика. Проблема с отпечатками пальцев есть. Странно было бы ждать от глянца чего-то другого. Но объективно саундбар — это такая штука, которую мало кто собирается регулярно щупать в процессе эксплуатации. Достаточно один раз хорошенько протереть его после установки (особенно, если это будет подвесное расположение) и потом вытирать пыль как и с любых других домашних предметов.

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Лого производителя и сенсорные клавиши управления находятся на верхней части корпуса. Индикаторы работы спереди, под сеткой. Свечения диодов заметное, но не настолько, чтобы раздражало в темноте. Сабвуфер — классический прямоугольник в матовом черном. В части нижней передней панели нанесен логотип бренда, другого декора не предусмотрено. Смотрится неброско, но солидно. На мой взгляд, ровно как и должен выглядеть такой продукт.

Размеры

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Ширина 900 мм у JBL Cinema SB190 обеспечивает возможность уместно комбинировать саундбар с телевизорами самых востребованных диагоналей. При 43 дюймах акустическая система и экран будут почти одинаковыми, так что экраны меньшей ширины мы не порекомендуем. При 55 дюймах разница с каждой стороны составит около 15 см и такой тандем будет хорошо смотреться в гостиной или спальне. На фоне гигантов, а к таким мы относим телевизоры с диагональю 75 и более дюймов, саундбар может показаться слишком миниатюрным. Но тут уж скорее дело вкуса, нежели недостаток. Кому-то очень понравится, что система «теряется» на фоне размера экрана, некоторые из принципа стараются выбирать саундбар под размер широкой стороны телевизора.

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Что же касается сабвуфера, его размеры 409х200х280 мм близки к наиболее распространённым габаритам продуктов этой категории. А значит, никаких проблем с расположением в квартире возникнуть не должно.

Подключение

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Основной способ подключения — кабель HDMI 2.3 с улучшенным каналом аудиовозврата eARC. Дополнительно есть оптический аудиовыход, а чтобы включить музыку с компьютера или телефона — беспроводное подключение по Bluetooth 5.1. Такой набор закрывает потребности по подключению для большинства пользователей. Кстати, еще есть USB разъем, но он — сервисный.

Звук

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

За звук отвечают два динамика с овальным диффузором 48х90 мм и два высокочастотных динамика 1,25 дюйма. В сабвуфере установлен НЧ-динамик 6,5 дюйма. Выходная мощность системы составляет 380 Вт, из них 200 приходится на саб и 2х90 на звуковую панель. Частотная характеристика 40 Гц – 20 кГц, максимальный уровень звукового давления 96 дБ. Эффект погружения обеспечивается за счет технологии пространственного звучания Virtual Dolby Atmos. На пульте доступно переключение профилей звучания: музыка, фильм, новости. Дополнительно есть режимы Bass для подчеркнутых низких частот и Voice с повышением четкости и детализации звучания разговорных сцен.

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

Если говорить в целом про качество звука, JBL Cinema SB 190 обеспечивает замету разницу в звучании по сравнению с динамиками телевизора. Напомним, обычно там трудится пара «пищалок» по 10 Вт без убедительных басов. Саундбар дает значительную прибавку громкости, качества и детализации, создает эффект объёмного звучания, а сабвуфер — сочные и ощутимые низкие частоты. Смотреть фильмы или играть с таким звуковым сопровождением становится намного интересней. Возвращаться на динамики ТВ после этого никто в здравом уме не станет. Мощности JBL Cinema SB 190 хватит и для небольшой по размерам спальни, и для просторной кухни-гостиной до трех десятков квадратных метров.

Итого

Что делать, если звук динамиков телевизора не радует

JBL Cinema SB 190 предлагает все нужное, что обычно ждет покупатель саундбара. Звучит хорошо, подключение и управление легкие, подходит для маленьких и средних помещений, привлекательно выглядит и смотрится с телевизорами от 43 до 55 дюймов. А еще его покупка не станет ударом по кошельку.

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