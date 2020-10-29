Это просто гром и молния для музыки на открытых пространствах — мощнее легендарных переносных магнитофонов из 1990-х!

Что касается доступных вариантов расцветки, то их всего два: черный и камуфлированный. Если вам нужна колонка для дома, то лучше обратить внимание на черный вариант. Спокойный, стильный, при этом приковывает взгляд гостей. Со вторым вариантом и так все очевидно. Хотите развлекаться с музыкой на природе - берите его, не прогадаете.

Удобство использования

Сложно говорить о каком-то невероятном удобстве, когда колонка весит почти шесть килограмм. Нет, не подумайте, это ни разу не плохо. Просто надо понимать, на что вы идете, когда покупаете ее. Носить такую здоровенную штуковину тяжеловато, если вы не атлет, да и большую часть времени она будет стоять у вас дома на какой-нибудь полке или на полу в гостиной. Тем более, во время пандемии, когда люди боятся лишний раз выйти из дома. Зато соседям можно приятно делать. В пределах разумного, конечно.

Управление предельно простое. Все нужные элементы управления выведены на переднюю сторону, при этом кнопки питания и включения Bluetooth объединены под одним силиконовым слоем. Чуть ниже расположена градиентная полоса индикатора заряда. Одно из самых эстетичных решений, которое можно встретить в портативных акустических системах. Никаких отдельных лампочек и светодиодов.