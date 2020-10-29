Это просто гром и молния для музыки на открытых пространствах — мощнее легендарных переносных магнитофонов из 1990-х!
Прародитель героя обзора, первый бумбокс, появился на свет еще в далеком 1975 году. Тогда братья-близнецы Стейси и Скоттом Вёльфел решили соединить вместе коробку из дерева, магнитофон и несколько колонок. На тот момент это была настоящая победа, ведь любимые треки и биты можно было включать прямо на улице.
Время шло, вместо кассетных проигрывателей на помощь любителям послушать музыку пришли проигрыватели компакт-дисков. А теперь у нас появились смартфоны с бесконечными онлайн-плейлистами и подключением к беспроводным колонкам. Можно ли этим кого-то удивить сегодня? Не особо. А если я вам расскажу про пятикилограммовую колонку с запасом батареи на сутки воспроизведения? То-то же.
Технические характеристики
|JBL Boombox 2
|Выходная мощность
|2x30 Вт или 2x40 Вт при питании от сети
|Частотный диапазон
|50 - 20000 Гц
|Bluetooth
|5.1, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
|Время заряда батареи
|6,5 часов
|Автономность
|10000 мАч, 24 часа работы
|Защита от воды
|IPX7
|Размеры
|485 x 201 x 257 мм
|Вес
|5,9 кг
|Сколько стоит и где купить
|Актуальная цена и наличие на официальном сайте
Внешний вид
Первое, на что обращаешь внимание — это размеры. Размеры даже не самой колонки, а коробки. Махина такая, какую свет еще не видел. В какой-то момент я даже посочувствовал курьеру, который доставлял все это добро. Благо, что у упаковки есть довольно удобные ручки для транспортировки. Так что после покупки вам не придется нести коробку, кое-как обхватывая ее и попутно причитая разными там словами. Но хватит о коробках, перейдем к колонке.
“Бумбоксом” колонку назвали не зря. Большая (очень большая!), тяжелая и с двумя огромными пассивными излучателями по бокам. Даже ручка есть, все по канону.
Просто схватить колонку и закинуть ее в рюкзак перед поездкой на природу не выйдет. Мой рюкзак на 30 литров "проглотил" Boombox 2 без проблем, но места под тот же ноутбук уже не осталось. Ну а если придется нести ее под дождем безо всяких сумок и чехлов, то ничего страшного с ней не произойдет ни в теории, ни на практике. Спасибо защите по стандарту IPX7, которая позволяет погружать устройство в воду вплоть до 30 минут.
Использованные при изготовлении материалы типичны для JBL. Что-то похожее было в первых поколениях линейки Xtreme. Текстурированное приятное сетчатое покрытие и бархатистый пластик сбоку и на ручке. И если пластик кочует из колонки в колонку, то остальная поверхность тут более ребристая и плотная. И сразу даже не поймешь, какой материал используется: то ли настолько хорошо проработанный фактурный пластик, то ли сплетенные толстые нити. В любом случае, выглядит это здорово.
Что касается доступных вариантов расцветки, то их всего два: черный и камуфлированный. Если вам нужна колонка для дома, то лучше обратить внимание на черный вариант. Спокойный, стильный, при этом приковывает взгляд гостей. Со вторым вариантом и так все очевидно. Хотите развлекаться с музыкой на природе - берите его, не прогадаете.
Удобство использования
Сложно говорить о каком-то невероятном удобстве, когда колонка весит почти шесть килограмм. Нет, не подумайте, это ни разу не плохо. Просто надо понимать, на что вы идете, когда покупаете ее. Носить такую здоровенную штуковину тяжеловато, если вы не атлет, да и большую часть времени она будет стоять у вас дома на какой-нибудь полке или на полу в гостиной. Тем более, во время пандемии, когда люди боятся лишний раз выйти из дома. Зато соседям можно приятно делать. В пределах разумного, конечно.
Управление предельно простое. Все нужные элементы управления выведены на переднюю сторону, при этом кнопки питания и включения Bluetooth объединены под одним силиконовым слоем. Чуть ниже расположена градиентная полоса индикатора заряда. Одно из самых эстетичных решений, которое можно встретить в портативных акустических системах. Никаких отдельных лампочек и светодиодов.
Разъемов тоже не пожалели. От AUX до полноразмерного USB, от которого можно подзарядить свой смартфон, например. Использование колонки в режиме переносного аккумулятора не сильно сказывается на автономности, потому что батарея тут — мое почтение. 10 000 мАч хватит на полноценную зарядку почти любого смартфона и еще на полдня воспроизведения аудио на высокой громкости.
И еще один приятный момент — зарядка здесь осуществляется через отдельный блок питания со сменными силовыми кабелями (их аж целых два в комплекте) под разные стандарты розеток. Обычно такие зарядные устройства можно встретить лишь в компьютерной технике, но теперь они добрались и до портативных акустических систем. И в этом есть свои плюсы. Учитывая, что все выходы и входы расположены сзади, круглый коннектор - это то, что нужно. Никаких досадных промахов из-за неправильно выбранной стороны штекера.
Звук
Звуковая система JBL Boombox 2 представлена четырьмя динамиками, два из которых отвечают за передачу нижних частот (по 4” каждый), а два оставшихся за верхние и отчасти средние (0,75”). Мощность колонки меняется в зависимости от того, подключена колонка к сети или нет. При работе от сети можете ждать 80 Вт мощности. В портативном чуть меньше - 60 Вт.
Чтобы вы смогли понять примерный уровень максимальной громкости, который выдает такой набор динамиков, представьте себя на небольшом концерте вашей любимой малоизвестной группы. Так вот, если вы встанете около какого-нибудь фронтального монитора, то получите примерно такой же заряд звуковых волн прямо в ваши барабанные перепонки.
Частотный охват тоже на высоте. И, похоже, тут он указан довольно честно (50-20000 Гц), в отличие от кучи других звуковоспроизводящих устройств, где не стесняясь пишут про какие-то немыслимые для слабых излучателей 20 Гц.
Вместо того, чтобы просто слушать любимые треки, я пошел дальше и неделю использовал колонку в качестве монитора для записи гитар и, знаете, остался доволен. Звук даже через 3,5 мм провод очень приятный, без искажений и с хорошей детализацией. То же касается и беспроводной передачи звука, хотя используется в колонке лишь стандартный кодек SBC в сочетании с Bluetooth версии 5.1.
Итого
Хотя колонка и позиционируется как вещь, которую можно и нужно брать везде с собой, Boombox 2 — идеальный вариант для прослушивания музыки и дома. Любители хайрезного звука будут брызгать слюной, попутно доказывая, что хорошего звука без проводов не добиться. Не слушайте их, лучше слушайте музыку через то, что нравится вам.
И если вы когда-то хотели собрать недорогую акустическую систему из нескольких колонок, но лень было заниматься креплением или расстановкой всего этого добра по комнате, присмотритесь к герою обзора. Если вдруг стало мало одной колонки, то можете подключить еще несколько через режим Partyboost. Хоть две, хоть десять. В этом никто вас не ограничивает.
Здесь и с панорамированием все хорошо, и с объемностью звука. Да и мобильность — главный фактор все-таки. Захотели приготовить ужин под хорошо звучащую музыку - ушли на кухню и прихватили колонку с собой. А все эти провода и ламповый звук оставьте аудиофилам. Им нужнее.
- Лучший звук среди устройств JBL
- Большие пассивные вуферы
- Полная защита от воды
- Автономность
- Режим Partyboost для объединения неограниченного числа колонок в одну систему
- Большой вес
- Нет сумки или чехла для транспортировки