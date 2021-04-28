Нашли вам маленькую, но очень мощную Bluetooth-колонку с внешностью навесного замка

Кнопок на устройстве достаточно — целых пять штук. Две из них отвечают за регулировку громкости, одна за включение и выключение колонки, есть также кнопка включения Bluetooth и, конечно, кнопка Play/Pause для управления воспроизведением. Если последнюю нажать два раза подряд, то трек переключится на следующий. Да, почти как в наушниках, только вот обратно на один трек вернуться не получится. Почему? Сам не знаю.

Звук

Для меня до сих пор остается секретом то, как в маленький корпус умудрились установить нормально звучащий динамик (вот сейчас вообще без шуток).

Несколько месяцев назад у меня был опыт использования другой компактной Bluetooth-колонки. У нее даже номинальная мощность была такая же — 5 Вт. Но в итоге я получал максимально плоский звук, который подходит, в лучшем случае, для работы голосового ассистента (ведь низкие частоты ему не нужны). Тут же все совсем на другом уровне.