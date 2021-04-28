Нашли вам маленькую, но очень мощную Bluetooth-колонку с внешностью навесного замка
Технические характеристики
|JBL Clip 4
|Беспроводное соединение
|Bluetooth 5.1
|Разъемы
|USB Type-C
|Мощность
|5 Вт RMS
|Диаметр динамика
|40 мм
|Частотная характеристика
|100 Гц – 20 кГц
|Емкость аккумулятора
|500 мАч
|Степень защиты
|IP 67
|Размеры
|86,3х134,5х46 мм
|Вес
|239 г
|Цена
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Внешний вид
Если сравнивать Clip 3 и Clip 4, то разница в форме будет видна невооруженным взглядом. Теперь колонка меньше похожа на суровый амбарный замок, хотя карабин для крепления устройства все так же остался. Он больше, но при этом стал выглядеть гораздо изящнее, ведь сами формы и изгибы теперь более плавные.
Материалы корпуса перекочевали прямиком из более дорогих устройств от JBL, что сразу даёт +10 к внешнему виду. Характерное плетение по всему корпусу мы уже видели в линейках Boombox и Xtreme. Только на этот раз оно ощущается не таким жёстким.
Светлая расцветка, в которой колонка и попала к нам на обзор, довольно маркая для тех условий, к которым приспособлено устройство, это все же стоит учитывать. Но дизайнеры и инженеры JBL, кажется, решили эту проблему. Во-первых, если колонка просто лежит на какой-нибудь поверхности, то она соприкасается с ней еле заметными силиконовыми ножками (небольшие выступы на предпоследних полосках с обратной стороны). Во-вторых, не стоит забывать про защиту от воды и пыли. Испачкали колонку на природе? Можете устроить ей полноценные водные процедуры. Защита по стандарту IP67 позволяет это сделать без проблем.
Кнопок на устройстве достаточно — целых пять штук. Две из них отвечают за регулировку громкости, одна за включение и выключение колонки, есть также кнопка включения Bluetooth и, конечно, кнопка Play/Pause для управления воспроизведением. Если последнюю нажать два раза подряд, то трек переключится на следующий. Да, почти как в наушниках, только вот обратно на один трек вернуться не получится. Почему? Сам не знаю.
Звук
Для меня до сих пор остается секретом то, как в маленький корпус умудрились установить нормально звучащий динамик (вот сейчас вообще без шуток).
Несколько месяцев назад у меня был опыт использования другой компактной Bluetooth-колонки. У нее даже номинальная мощность была такая же — 5 Вт. Но в итоге я получал максимально плоский звук, который подходит, в лучшем случае, для работы голосового ассистента (ведь низкие частоты ему не нужны). Тут же все совсем на другом уровне.
Звуковая картина, на удивление, широкая и объемная (и это при одном динамике в корпусе!). Никакого плоского звука, низкие частоты хорошо выделяются среди остальных и прямо-таки “качают”. Забавно, но на высоком уровне громкости, звук раскрывается в некоторых треках прям на полную. Качество не для аудиофилов, конечно, но включить любимый трек перед друзьями вам будет не стыдно. Во-многом, это стало возможным еще и за счет нормального диаметра динамика — 40 мм. Тут чем больше — тем лучше.
На минимальном и среднем уровнях громкости, колонка ведет себя адекватно, проработка деталей сохраняется даже на близких к максимальным значениям. Хотя в слишком тяжелых и перегруженных композициях есть сложности с детализацией всех музыкальных партий. Но даже при этом корпус колонки не начинает создавать противное дребезжание.
Звук бочки драм-машины в готик-роке и индастриале четкий и проработанный. Чистый вокал звучит естественно и приятно. Большего просить от колонки, которая полностью помещается на ладони, как-то странно, как мне кажется.
Кстати, набор кодеков в JBL Clip 4 не ограничивается стандартным SBC, который исторически является основным для передачи звука в любых Bluetooth-устройствах. Тут есть еще и довольно популярный AAC. Самое то, если будете подключать колонку к устройствам от сами знаете какого яблочного производителя. При более низком битрейте вы получите звук, качество которого будет где-то между SBC и aptX. Скорее даже с перевесом в сторону последнего, что не может не радовать.
Автономность
Несмотря на скромную емкость аккумулятора (всего 500 мАч), колонка, судя по заявлениям производителя, может непрерывно работать в течение 10 часов. Уверен, что за это время вы успеете попросту устать от музыки. Так что если слушать плейлисты не на полной громкости и более короткими сессиями, то пару дней автономности вы точно получите.
Кстати, разъем, в сравнении с предыдущими моделями из линейки Clip, стал более современным. Вместо вымирающего MicroUSB, в JBL решили использовать Type-C. Хороший шаг, ведь проводов со штекерами последнего типа сейчас становится все больше и больше.
Итого
Когда колонка попала ко мне на обзор, последнее, чего я ожидал, это действительно нормального звука. В первое время, в голове попросту не укладывается тот факт, что такое маленькое устройство может хоть сколько-нибудь прилично звучать. Оказывается, может.
По умеренной цене вы получаете легкую колонку, которую можно без опаски брать с собой в походы и на пикники. Или можете просто повесить ее на рюкзак при помощи встроенного карабина и отправиться вечером на велопрогулку по ближайшему парку. Да, даже в дождливую погоду. Отличный выбор, особенно сейчас — накануне тёплого и солнечного лета.