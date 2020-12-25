Спорим, вы ещё никогда не видели Bluetooth-аудиосистемы с настолько крутыми характеристиками?

Если аудиосистема стоит вертикально, то смартфон легко ставится в выемку сверху. К сожалению, для горизонтального размещения подобного крепления не придумали.

Сценарии использования

Чтобы было понятно, чем именно так необычна акустическая система JBL EON ONE Compact, перечислю некоторые сценарии использования, в которые она отлично впишется (а в некоторых случаях будет почти незаменимой).

Если вы — музыкант, и выступаете в небольших аудиториях или даже на улице, то JBL EON ONE Compact позволит вам подключать и музыкальный инструмент, и микрофон, и даже фонограмму — причём, последнюю можно воспроизводить и по Bluetooth. При этом, вы также сможете заряжать смартфон прямо во время исполнения. На микрофон легко наложить реверберацию без каких-либо внешних эффектов, просто подкрутив значение Reverb на нужном канале. Тут разве что гитарного перегруза не хватает, но гитарные процессоры сегодня и так бывают ультра-компактными, так что, это не проблема.

Вообще, JBL EON ONE Compact будет даже достаточно для репетиций целой группы. Четыре канала отойдут под гитару, бас, клавиши и вокал, останутся только барабаны, которые на репетиционных базах всё равно никто не подзвучивает.