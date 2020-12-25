Спорим, вы ещё никогда не видели Bluetooth-аудиосистемы с настолько крутыми характеристиками?
Для чего нужна такая мощная аудиотехника?
Точнее, «для кого». А вариантов, в действительности, много — музыканты, спортивные тренеры, бизнесмены-лекторы, учителя, организаторы (или участники) массовых гуляний и прочих праздников. Ну или просто любители караоке или качества звука в духе кинотеатров, когда принимают дома гостей.
Всё это звучит непривычно для нас, кто в аудиосистемах привык видеть всего лишь заменитель динамиков смартфона, но это и есть та самая профессиональная техника на деле, а не в рассказах маркетологов. И вообще, вы только посмотрите, насколько тюнингованным и эпичным бывает бренд JBL для «боевых», а не «гражданских» задач!
Внешний вид
JBL EON ONE Compact вопреки названию может показаться не такой уж компактной, но на самом деле это не просто какая-то “портативная колонка”, это настоящий комбайн, и возможности у неё соответствующие.
По сути, JBL EON ONE в одном корпусе объединяет функциональность и так называемой “мониторной” колонки, и сценического динамика, ну и портативной аудиосистемы тоже — поскольку здесь есть поддержка Bluetooth и возможность работы от аккумулятора.
Высота JBL EON ONE (при вертикальном расположении) — 40 сантиметров, а ширина — 25 сантиметров. Масса — 8 кг, поэтому колонку относительно легко переносить, для этого имеется специальная ручка.
Согласно конструкции акустическую систему можно размещать как вертикально, так и горизонтально — в последнем случае сами динамики будут направлены вверх под углом 45 градусов, как раз как у сценических мониторов.
На левом боку (если колонка стоит вертикально) расположены все основные кнопки, входы и ручки регулировки. Об их предназначении поговорим чуть ниже.
В нижней части есть отверстие для установки динамика на стойку (в комплект не входит).
Функции
Итак, функциональность JBL EON ONE Compact на самом деле впечатляет. Пожалуй, самое важное в этой колонке — 4-канальный микшер с эквалайзером, а также набором эффектов (ревербератор, хорус, дилэй) для каждого из каналов.
Первые два канала представлены комбинированными входами XLR/TRS — то есть, можно подключать и микрофон (можно даже включить фантомное питание), и любые электронные музыкальные инструменты.
Третий канал — уже только линейный вход с разъёмом TRS (“джек”). Четвёртый — либо 3,5-мм (“мини-джек”) линейный AUX-вход, либо Bluetooth. В последнем случае можно подключать смартфон, плеер, или любое устройство, способное передавать звук по Bluetooth.
Также имеются два выхода: TRS pass-trough (для вывода во внешний микшер или подключения еще одной колонки, например) и 3,5-мм выход на наушники.
Кроме того, для зарядки внешних устройств от встроенного аккумулятора доступно два USB-порта с напряжением 5В. Один способен выдавать силу тока до 2А, другой — 1А.
Динамики (8’’ низкочастотный и 1’’ твитер) JBL EON ONE Compact способны воспроизводить частоты в диапазоне 37,5 Гц – 20 кГц с максимальным звуковым давлением 112 дБ — т.е. чуть тише вертолёта и чуть громче отбойного молотка.
На каждом из каналов микшера с помощью органов управления самой колонки можно регулировать громкость, тембр и эффекты. Не скажу, что это прям очень удобно, т.к. весь набор регуляторов один на все каналы. Нажимаем кнопку переключения каналов, выбираем нужный канал, регулируем. Впрочем, громкость источников звука можно регулировать и отдельно — для этого предусмотрен специальный режим: нажимаем кнопку выбора канала пока не загорятся индикаторы сразу всех каналов, и теперь нижние четыре аналоговых регулятора могут контролировать уровень каждого из четырёх каналов в общем миксе. Дополнительно имеется регулятор Master Volume, т.е. громкость всей аудиосистемы.
Регуляторы электронные, т.е. это не классические резисторы с фиксированным минимумом и максимумом. Текущее значение представлено зелёным свечением. Это тоже может показаться неудобным, но, на самом деле, я бы и не рекомендовал использовать регуляторы на самой JBL EON ONE Compact как основной способ управления звуком. Гораздо больше удобства и возможностей — в мобильном приложении JBL Compact Connect. Достаточно подключить смартфон к аудиосистеме по Bluetooth и скачать это приложение с App Store или Google Play.
Здесь уже полный контроль над звуком: удобный 4-канальный микшер, продвинутый 6-полосный эквалайзер (с регулировкой частоты и ширины полосы), удобное управление эффектами, 8-полосный мастер-эквалайзер, ну и главное — возможность сохранять пресеты всех настроек (снапшоты).
Если аудиосистема стоит вертикально, то смартфон легко ставится в выемку сверху. К сожалению, для горизонтального размещения подобного крепления не придумали.
Сценарии использования
Чтобы было понятно, чем именно так необычна акустическая система JBL EON ONE Compact, перечислю некоторые сценарии использования, в которые она отлично впишется (а в некоторых случаях будет почти незаменимой).
Если вы — музыкант, и выступаете в небольших аудиториях или даже на улице, то JBL EON ONE Compact позволит вам подключать и музыкальный инструмент, и микрофон, и даже фонограмму — причём, последнюю можно воспроизводить и по Bluetooth. При этом, вы также сможете заряжать смартфон прямо во время исполнения. На микрофон легко наложить реверберацию без каких-либо внешних эффектов, просто подкрутив значение Reverb на нужном канале. Тут разве что гитарного перегруза не хватает, но гитарные процессоры сегодня и так бывают ультра-компактными, так что, это не проблема.
Вообще, JBL EON ONE Compact будет даже достаточно для репетиций целой группы. Четыре канала отойдут под гитару, бас, клавиши и вокал, останутся только барабаны, которые на репетиционных базах всё равно никто не подзвучивает.
Вы можете брать JBL EON ONE Compact для выездов на дачу или на природу, чтобы просто слушать музыку или даже устраивать караоке-пати. Знаете, что самое важное в караоке-пати? Как музыкант говорю — самое главное это хороший ревер на микрофон! Вот тут он как раз есть и включается (а также регулируется) поворотом ручки.
Если вы фитнес-тренер, то можете использовать JBL EON ONE Compact для запуска треков на тренировку, а попутно подключить микрофон, чтобы мотивировать ваших учеников.
Также и если вы ездите по городу (или городам) с лекциями, опять же удобно брать свой “аппарат” с собой и не надеяться на площадку, где иногда может вообще ничего не быть и организаторы удивлённо разводят руками: "А мы думали, у вас всё с собой!" или "Да тут и без микрофона всё слышно".
Но всё же, на мой взгляд, больше всего JBL EON ONE Compact понравится именно музыкантам, т.к. эта акустическая система может делать вообще всё: это и звук для зрителей, и монитор, и простой процессор эффектов, и портативная Bluetooth-колонка, и зарядка для гаджетов, и переносная репетиционная точка.
Автономность
В зависимости от сценария использования JBL EON ONE Compact от одного заряда сможет проработать до 12 часов, а заряжается она от бытовой электросети за 2,5 часа. Конечно, на это время (и зарядки, и особенно разрядки) может влиять множество факторов, но в целом именно процесс микширования звука больших энергозатрат не требует, так что основной потребитель энергии - усилитель с динамиками, ну и зарядка гаджетов.
Также можно докупить дополнительную батарею, но нужно не забыть зарядить её заранее.
Итого
Несмотря на то, что самое интересное в JBL EON ONE Compact — это набор функций, звук у неё тоже весьма приличный по качеству. Ну и по громкости, разумеется. Конечно, продукт это весьма нишевый, но и аналогов считай что нет, особенно если учесть возможность работы от встроенного аккумулятора (тут и подзарядка гаджетов как приятный бонус, который в некоторых ситуациях может стать настоящим спасением).
Самое главное: аудиосистема JBL EON ONE Compact позволяет легко возить "свой звук" с собой, и одной такой колонки хватит, чтобы озвучить относительно небольшое помещение вроде клуба, репетиционной студии или аудитории. А благодаря пресетам в мобильном приложении можно ещё и легко переключаться между разными настройками если вы, например, регулярно выступаете на одних и тех же площадках. Приехал, включил колонку, подключил к ней микрофон и/или музыкальные инструменты — всё, уже можно полноценный концерт отыграть и даже розетка не потребуется. Хоть в чистом поле выступай!
Если в музыке вы не только наблюдатель (слушатель), но и участник, и/или в случае, когда микрофон вы видите не только по телевизору, но и используете сами, EON ONE Compact — одно из самых полезных, продуманных и технологичных устройств, которые пригодятся вам в жизни. Рекомендуем.