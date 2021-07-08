Хорошие наушники с шумоподавлением? Вот один из новейших вариантов

Хорошие наушники с шумоподавлением? Вот один из новейших вариантовJBL LIVE PRO+ TWS
Внешний вид
Наушники поставляются в красивой коробке, выполненной в фирменной стилистике JBL. Перепутать их с наушниками другого бренда невозможно.
Как и у всех подобных устройств, в комплекте поставляется чехол для хранения и зарядки наушников. Чехол можно открывать одним пальцем, а сами наушники достаются из него без проблем.
В отличие от практически всех конкурентов, на самом чехле имеется индикатор заряда из трёх полосок (правда, визуально на корпусе можно наблюдать 7 полосок, что немного сбивает с толку, но подсвечиваются только 3 из них) — он загорается при открывании чехла. Удобно.
Оба наушника имеют “ножки”, в которых спрятаны и контакты для зарядки (намагниченные, для надёжного крепления внутри чехла), так и сенсорные зоны для управления.
В комплекте также поставляется набор сменных амбушюр — аж 4 пары в дополнение к тем, что уже установлены. Пожалуй, самый богатый набор из всех конкурентов, что лично я видел.
Заряжать чехол можно либо через разъём USB-C, либо беспроводным способом (поддерживается стандарт Qi).
Кстати, корпус наушников защищён от брызг по стандарту IPX4, так что, можно не бояться, что они намокнут в дождь (если, конечно, это не сильный ливень).
Функции
Для управления всеми функциями наушников производитель рекомендует установить приложение My JBL Headphones. Мой смартфон предложил установить это приложение автоматически как только я подключил наушники (открыв зарядный кейс рядом с ним). Сопряжение со смартфоном прошло в почти автоматическом режиме благодаря поддержке наушниками технологии Google Fast Pair (при этом, наушники привязываются к настроенной на смартфоне учётной записи Google).
Здесь, в приложении, можно менять схему управления наушниками — т.е. какие жесты за что отвечают, настраивать 14-точечный графический эквалайзер, выбирать профили звука и шумодава, а также, что очень интересно, проверять — насколько хорошо наушники сидят в ушах. Последнее, кстати, работает в полностью автоматическом режиме — приложение воспроизводит звук и само его “слушает”. Так что, если вы вдруг засомневаетесь — правильно ли вы подобрали амбушюры и хорошо ли зафиксировали наушники в ушах — можно использовать эту функцию.
По эквалайзеру тоже стоит отдельно рассказать. По сути, он управляется кривой в значениях от 32 Гц до 16 КГц. Точки этой кривой вы задаёте произвольно — в том числе можете двигать крайние точки. Изначально эквалайзер представлен прямой, но добавляя точки касанием сенсорного экрана смартфона вы можете создавать практически любые формы кривой. Настолько гибкой настройки эквалайзера я пока не видел ни в одной фирменной утилите для TWS-наушников от других производителей.
Для шумодава здесь существует три профиля: повседневный, дорожный и активный. В зависимости от того, насколько сильный шум вокруг вас (и того, что, собственно, вы собираетесь делать во время прослушивания музыки) можно менять степень шумоподавления. Это полезно если, например, шума вокруг не так уж много, но вы всё равно хотите от него избавиться, при этом чтобы не возникало ощущения заложенности в ушах.
Также доступны режимы усиления внешних звуков — здесь уже два профиля, один из них мне показался наиболее полезным: TalkThru. Он создан специально для разговоров со стоящим рядом собеседником, чтобы вам не пришлось снимать наушники. Другой режим, Ambient Aware, пропускает и усиливает звуки окружающего мира, особенно громкие, вроде сигнала автомобиля или гудка поезда.
Ну и наконец — есть настройка “умное аудио & видео”, где можно выбирать между лучшим качеством с относительно высокой задержкой, что подходит для прослушивания музыки или минимальной задержкой со снижением качества, что больше подойдёт для просмотра фильма.
Что касается возможностей самих наушников, то одна из самых интересных функций — Dual Connect, которая позволяет использовать как оба, так и один наушник, причём любой — в последнем случае (с одним наушником) всё ещё можно работать с голосовым ассистентом, принимать вызовы.
Напоследок отмечу, что наушниками можно управлять и с помощью голосового ассистента Google или Alexa. Например, достаточно сказать "включи шумоподавление" или "отключи шумоподавление". Также работают команды типа "громкость на максимум", "средняя громкость".
Звук
Сразу скажу — тут никаких сюрпризов. JBL (как и все бренды компании HARMAN) делают качественный звук, в том числе, кстати, и для продукции других компаний. JBL LIVE PRO+ TWS с кодеком AAC звучат отлично, но даже с кодеком SBC (если ваш телефон не поддерживает AAC) претензий к звуку лично у меня нет. Опять же — я специально в параграфе выше рассказал про максимально гибкий эквалайзер: если вам покажется, что каких-то частот больше или меньше, чем нужно, это легко исправить. Но откровенной "каши" я не услышал ни в одном диапазоне.
То же можно сказать и о шумодаве. Как и у других TWS-наушников, наиболее эффективно здесь отсекаются низкие частоты, а вот за степень глушения высоких как раз отвечает настройка режима шумодава, о которой я тоже рассказал выше. Полностью от сильного шума избавиться не получится, но создать для себя комфортную среду — вполне. Голос рядом стоящего человека также будет приглушён, но всё равно слышен.
Меня все собеседники тоже слышали отлично — за чёткую передачу голоса в JBL LIVE PRO+ TWS отвечает система из трёх микрофонов.
Автономность
JBL LIVE PRO+ TWS могут проработать до 7 часов без шумодава, и до 6 часов с включённым шумодавом, после чего в зарядном кейсе их можно зарядить ещё полностью три раза. Таким образом, общее время работы можно умножить на 4, но тут, опять же, в разных режимах и условиях будут разные результаты. В целом, по сравнению с конкурентами автономность JBL LIVE PRO+ TWS находится на уровне выше среднего показателя.
Итого
В официальной рознице JBL LIVE PRO+ TWS стоят 10 тысяч рублей, что, вообще говоря, значительно дешевле, чем у прямых конкурентов. При этом, качество звука сравнимо (в этом смысле TWS-наушники от крупных и давно зарекомендовавших себя брендов не сильно отличаются), а автономность и некоторые функции у JBL даже лучше сделаны.
Наушники из ушей не выпадают, обрывов связи не наблюдается, проблем с реакцией на управление у меня не было вообще. Разве что, сам зарядный кейс слегка маркий. В остальном — отличные наушники.
- Низкая цена
- Хороший звук
- Неплохой шумодав
- Гибкая настройка шумодава и эквалайзера
- Отличная эргономика
- Беспроводная зарядка
- Автономность выше среднего
- Маркий кейс