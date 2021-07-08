Хорошие наушники с шумоподавлением? Вот один из новейших вариантов

Также доступны режимы усиления внешних звуков — здесь уже два профиля, один из них мне показался наиболее полезным: TalkThru. Он создан специально для разговоров со стоящим рядом собеседником, чтобы вам не пришлось снимать наушники. Другой режим, Ambient Aware, пропускает и усиливает звуки окружающего мира, особенно громкие, вроде сигнала автомобиля или гудка поезда.

Ну и наконец — есть настройка “умное аудио & видео”, где можно выбирать между лучшим качеством с относительно высокой задержкой, что подходит для прослушивания музыки или минимальной задержкой со снижением качества, что больше подойдёт для просмотра фильма.

Что касается возможностей самих наушников, то одна из самых интересных функций — Dual Connect, которая позволяет использовать как оба, так и один наушник, причём любой — в последнем случае (с одним наушником) всё ещё можно работать с голосовым ассистентом, принимать вызовы.

Напоследок отмечу, что наушниками можно управлять и с помощью голосового ассистента Google или Alexa. Например, достаточно сказать "включи шумоподавление" или "отключи шумоподавление". Также работают команды типа "громкость на максимум", "средняя громкость".

Звук

Сразу скажу — тут никаких сюрпризов. JBL (как и все бренды компании HARMAN) делают качественный звук, в том числе, кстати, и для продукции других компаний. JBL LIVE PRO+ TWS с кодеком AAC звучат отлично, но даже с кодеком SBC (если ваш телефон не поддерживает AAC) претензий к звуку лично у меня нет. Опять же — я специально в параграфе выше рассказал про максимально гибкий эквалайзер: если вам покажется, что каких-то частот больше или меньше, чем нужно, это легко исправить. Но откровенной "каши" я не услышал ни в одном диапазоне.