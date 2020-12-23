Раньше для дискотек домой свозили горы аппаратуры. Теперь всё это помещается в одном устройстве

Разные настройки звучания для простоты свели к одному режиму Bass Boost. На небольшой громкости лучше выставлять его на среднее значение. За счет низких частот звук станет чуть более насыщенным и объемным. А вот слушать музыку без него я бы рекомендовал только перед сном. Если, конечно, рискнете оставлять на ночь колонку подключенной к смартфону. Вдруг будильник решит сработать утром через эти 18 кг звука? Не самый приятный способ пробуждения, но зато действенный.

Отдельно порадовали вынесенные на верхнюю панель физические клавиши, отвечающие за настройку эффектов на микрофонном канале. Полезно для быстрой настройки, когда рядом нет телефона с приложением. С их помощью удастся подкрутить и высокие частоты, и низкие, и даже настроить уровень реверберации. Последнее добавляет эффект “эха” и делает сам звук более широким и пространственным.

Чтобы описывать максимальный уровень PartyBox 310, для начала его необходимо бы протестировать, верно? Но в условиях самоизоляции сделать это не так просто. Да и мои соседи такого не заслужили, уверен.

Для того, чтобы послушать любимые треки и насладиться ими, хватит буквально пары-тройки нажатий на качельку громкости. Уровень будет комфортным и для вас, и для соседей. Половина громкости уже заставляет чувствовать себя некомфортно в одной комнате с источником звука. Про максимум тактично умолчу.

Итого

JBL PartyBox 310 — это, как минимум, интересное устройство. Казалось бы, очередная большая колонка с яркой подсветкой и большим запасом громкости. Но это не совсем то устройство, которое можно спокойно поставить дома и тихо-мирно слушать через него музыку.