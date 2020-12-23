Раньше для дискотек домой свозили горы аппаратуры. Теперь всё это помещается в одном устройстве
Полтора месяца назад я был неподдельно удивлен размерами побывавшей у нас JBL Boombox 2. И, знаете, когда портативная колонка весит почти шесть килограмм, такое удивление вполне оправдано. Попросту не каждый день приходится сталкиваться с чем-то подобным. Но недавно к нам приехала JBL PartyBox 310 — беспроводная акустическая система с неприлично большими размерами. И она на колесиках. Да, прямо как чемодан. Даже выдвигаемая ручка есть, вы только вдумайтесь! Целых 17 килограмм звука, которые надо еще как-то перемещать в пространстве.
Технические характеристики
|JBL PartyBox 310
|Беспроводное соединение
|Bluetooth 5.1
|Разъемы
|Aux - (TRS), USB-порт, разъем Aux-in 3.5 мм, микрофон/гитара с регулировкой громкости
|Мощность
|240 Вт RMS
|НЧ-динамик
|2х176 мм
|ВЧ-динамик
|2х65 мм
|Частотная характеристика
|45 Гц – 20 кГц
|Емкость аккумулятора
|72 Вт-ч
|Размеры
|325,6 х 687,7 х 367,8 мм
|Вес
|17,42 кг
|Цена
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Внешний вид
Внешне это даже не беспроводная акустическая система, а, скорее, беспроводной музыкальный центр. Что-то общее в облике с прародителями из начала нулевых у него точно есть. Подсветка динамиков? Есть, красивая и настраиваемая. Широкая жесткая сетка, защищающая динамики и излучатели? Тоже на месте. А вдобавок куча кнопок: хоть для настройки подсветки, хоть для улучшения входного звука (об этом немного позже) при помощи эквалайзера. Можете даже нажать кнопку Bass Boost и передать музыкальный привет своим соседям. Пол начнет вибрировать в такт даже при небольшой громкости.
На передней панели взгляду особо не за что зацепиться. Подсветка, стробящие светодиоды, куча классных динамиков под металлической сеткой и яркий логотип JBL по центру. Ожидаемо, но не за этим же вы сюда пришли, верно? Самые важные вещи, как мне кажется, находятся у PartyBox 310 сзади.
Там расположены две крутилки усиления сигнала, две крутилки для регулировки громкости канала, два входа для полноразмерных jack-штекеров (можно подключить сразу и гитару, и микрофон, либо просто два микрофона), круглый вход на 12 В и USB-порт. Там же находится кнопка TWS для беспроводного объединения совместимых колонок в одну большую акустическую систему. Не устраивает беспроводное подключение? Можно подключиться кабелем Aux-Aux.
Если внешне сравнивать PartyBox 310 и предыдущее поколение в лице PartyBox 300, то разница будет видна невооруженным взглядом. Все входы и выходы теперь аккуратно спрятаны, а сверху изменилось практически все. Смотрите сами.
Успели заметить вот то странное углубление в корпусе? Я долго пытался самостоятельно понять для чего оно тут. Все попытки были тщетны, пока я не увидел пресс-рендер, на котором в это углубление поставили планшет. Оказалось, что это подставка для устройства, с которого идет трансляция музыки. Можете запитать свой смартфон непосредственно от колонки и оставить его в удобном и заметном месте. И искать его потом не придется. За такую продуманность плюс.
И немного про то, что взрывало мозг абсолютно всем, кто видел эту колонку - это ее колесики и ручка. В профессиональном оборудовании это норма, но вот в потребительском сегменте такое встречается нечасто.
А как это использовать?
Чтобы вы могли понять, а нужна ли вам вообще такая штука, я подготовил несколько пунктов, которые помогут кратко раскрыть разные грани PartyBox 310.
Караоке и живые выступления
Забытый многими вид развлечения, который не грех вспомнить в новогоднюю пору. Подключаете микрофон к устройству и либо идете подпевать своей любимой песне, либо идете искать непосредственно “минусовки” треков. Ну а если творческого процесса должно быть много, то можете еще и гитару подключить. Только постарайтесь не заниматься этим вечером. PartyBox 310 — штука громкая. И эту громкость можно применить даже для выступлений под открытым небом. 240 Вт (RMS или синусоидальная мощность) звука — этого как раз хватит на небольшой двор. Учитывайте это.
Гибкое управление воспроизведением
Кнопок на корпусе не хватит для того, чтобы настроить все то, что позволяет эта колонка. Поэтому придется ставить отдельное приложение JBL PARTYBOX, которое поможет более точно настроить подсветку и ее поведение, добавить какие-то эффекты к играющему треку и детально подкрутить эквалайзер. Это на тот случай, если нужен полный контроль за звуком и светом на вечеринке. И хоть свет не такой яркий, но его синхронизация с музыкой обеспечивает “патибоксу” дополнительный плюс в эстетическую копилку.
Без привязки к розетке
Об автономности инженеры из JBL позаботились. 18 часов работы от батареи на громкости, близкой к максимальной. Если отправляетесь куда-то с этой колонкой надолго, можете захватить с собой и силовой провод для зарядки, лишним не будет. А вот отдельный блок питания брать не придется, ведь тут он уже встроен в корпус - размеры позволяют.
Звук
Бренд JBL поместил в PartyBox 310 две пары динамиков: два с диаметром 176 мм и два с диаметром 65 мм, отвечающие за низкие и высокие частоты соответственно. Если измерять синусоидальную мощность (она же RMS), то показания будут примерно на 20 процентов больше, нежели при измерении номинальной мощности. Так что в реальных условиях готовьтесь где-то к 190-200 В. Даже таких значений хватит в большинстве реально возможных вариантов использования.
Разные настройки звучания для простоты свели к одному режиму Bass Boost. На небольшой громкости лучше выставлять его на среднее значение. За счет низких частот звук станет чуть более насыщенным и объемным. А вот слушать музыку без него я бы рекомендовал только перед сном. Если, конечно, рискнете оставлять на ночь колонку подключенной к смартфону. Вдруг будильник решит сработать утром через эти 18 кг звука? Не самый приятный способ пробуждения, но зато действенный.
Отдельно порадовали вынесенные на верхнюю панель физические клавиши, отвечающие за настройку эффектов на микрофонном канале. Полезно для быстрой настройки, когда рядом нет телефона с приложением. С их помощью удастся подкрутить и высокие частоты, и низкие, и даже настроить уровень реверберации. Последнее добавляет эффект “эха” и делает сам звук более широким и пространственным.
Чтобы описывать максимальный уровень PartyBox 310, для начала его необходимо бы протестировать, верно? Но в условиях самоизоляции сделать это не так просто. Да и мои соседи такого не заслужили, уверен.
Для того, чтобы послушать любимые треки и насладиться ими, хватит буквально пары-тройки нажатий на качельку громкости. Уровень будет комфортным и для вас, и для соседей. Половина громкости уже заставляет чувствовать себя некомфортно в одной комнате с источником звука. Про максимум тактично умолчу.
Итого
JBL PartyBox 310 — это, как минимум, интересное устройство. Казалось бы, очередная большая колонка с яркой подсветкой и большим запасом громкости. Но это не совсем то устройство, которое можно спокойно поставить дома и тихо-мирно слушать через него музыку.
Есть настроение петь? Подключаете микрофон и поете. Точно так же можете поступить и с гитарой. А можете вообще позвать друзей и устроить небольшой квартирник. И неважно в какой комнате вы находитесь - для быстрой транспортировки есть колесики. Даже про розетку думать не надо, только вовремя заряжать колонку.