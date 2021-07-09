Это не обычная bluetooth-колонка, а самая крутая аудиосистема для душевных встреч с друзьями!

Но если простым языком — представьте, что у вас на плече висит мощная аудиосистема с двухканальным микшером, с возможностью автономной работы, с комплектным беспроводным микрофоном (это вот лично для меня был очень приятный сюрприз!) и подключением как дополнительного музыкального инструмента, так и, например, плеера для воспроизведения “минусовок” (записанного аккомпанемента).

Фактически, данная аудиосистема — идеальное решение для всяких караоке-вечеринок хоть на даче у бассейна, хоть в глухом лесу, ну или для уличных музыкантов. Также если вы — тамада, фитнес-тренер, спикер, JBL Partybox On-The-Go тоже может вам пригодиться как основной рабочий инструмент.

Итак, подробнее о функциях аудиосистемы.

Встроенный Bluetooth 4.2 и линейный вход предназначены для подключения внешних плееров, смартфонов и прочих внешних устройств. Если у вас есть минусовка, мотивирующая музыка для фитнеса, или биты для рэп-батла — вы можете легко воспроизводить всё это на JBL Partybox On-The-Go. Управлять громкостью минусовки можно с помощью прорезиненных кнопок “+/-” слева от микшера (будь это Bluetooth или линейный вход).

Громкость гитары (или внешнего инструмента) регулируется потенциометром с надписью “Guitar”, также под входом для гитары расположен маленький регулятор гейна.

Громкость микрофона регулируется слева (там тоже есть регулятор гейна под входом, как и у гитары), рядом с регулятором находится потенциометр “Echo”, который отвечает за степень обработки звука с микрофона. Эффект представляет собой хитрую смесь дилэя и реверберации, идеально подходящую для обработки вокала.

Эквалайзер представлен двумя полосами — высокие частоты (“Treble”) и низкие (“Bass”). Важно отметить, что эквалайзер работает только для микрофона (проводного или беспроводного), т.е. для минусовки и гитары эквалайзера нет.