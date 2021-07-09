Это не обычная bluetooth-колонка, а самая крутая аудиосистема для душевных встреч с друзьями!JBL Partybox On-The-Go
Внешний вид
В комплекте с JBL Partybox On-The-Go помимо самой акустической системы поставляется удобный ремешок с креплением карабинами (ещё на нём открывалка для бутылок), обычный двухжильный провод для зарядки и… беспроводной микрофон с чехлом!
Акустическая система является основным устройством, на ней расположены все органы управления.
Габариты акустической системы — 48,9х24,5х22,4 см, масса — 7,5 кг.
Сверху мы видим простой микшер (о его функциях поговорим ниже), кнопки включения и установления Bluetooth-соединения, над ними — индикатор заряда, слева от микшера — прорезиненные кнопки управления воспроизведением с Bluetooth-устройства, а за резиновыми заглушками скрыты входы для внешнего микрофона и гитары (вообще, это не обязательно должна быть именно гитара, просто любой электронный музыкальный инструмент), рядом с обоими входами — регулятор гейна.
Оба входа — и для микрофона, и для инструмента, имеют формат 1/4'’ TRS (в народе — “джек”, “большой джек” или 6,35-мм).
Сзади, тоже за резиновой заглушкой, обнаруживается вход для подключения питания, USB-разъём для зарядки внешних устройств или подсоединения флешек с файлами MP3/WMA/WAV, и 3,5-мм линейный вход.
Снизу имеются ножки, благодаря которым акустическая система устойчиво стоит на полу и не скользит. Вертикальная установка производителем не предусмотрена.
Микрофон имеет одну-единственную кнопку включения/выключения, а также ЖК-дисплей с указанием заряда батареек (используются две АА-батарейки) и канала подключения.
Функции
По своим возможностям JBL Partybox On-The-Go представляет собой полноценную музыкальную станцию для соло-исполнителей.
Но если простым языком — представьте, что у вас на плече висит мощная аудиосистема с двухканальным микшером, с возможностью автономной работы, с комплектным беспроводным микрофоном (это вот лично для меня был очень приятный сюрприз!) и подключением как дополнительного музыкального инструмента, так и, например, плеера для воспроизведения “минусовок” (записанного аккомпанемента).
Фактически, данная аудиосистема — идеальное решение для всяких караоке-вечеринок хоть на даче у бассейна, хоть в глухом лесу, ну или для уличных музыкантов. Также если вы — тамада, фитнес-тренер, спикер, JBL Partybox On-The-Go тоже может вам пригодиться как основной рабочий инструмент.
Итак, подробнее о функциях аудиосистемы.
Встроенный Bluetooth 4.2 и линейный вход предназначены для подключения внешних плееров, смартфонов и прочих внешних устройств. Если у вас есть минусовка, мотивирующая музыка для фитнеса, или биты для рэп-батла — вы можете легко воспроизводить всё это на JBL Partybox On-The-Go. Управлять громкостью минусовки можно с помощью прорезиненных кнопок “+/-” слева от микшера (будь это Bluetooth или линейный вход).
Громкость гитары (или внешнего инструмента) регулируется потенциометром с надписью “Guitar”, также под входом для гитары расположен маленький регулятор гейна.
Громкость микрофона регулируется слева (там тоже есть регулятор гейна под входом, как и у гитары), рядом с регулятором находится потенциометр “Echo”, который отвечает за степень обработки звука с микрофона. Эффект представляет собой хитрую смесь дилэя и реверберации, идеально подходящую для обработки вокала.
Эквалайзер представлен двумя полосами — высокие частоты (“Treble”) и низкие (“Bass”). Важно отметить, что эквалайзер работает только для микрофона (проводного или беспроводного), т.е. для минусовки и гитары эквалайзера нет.
Проводной и беспроводной микрофоны можно подключать одновременно, но раздельно крутить настройки для них не получится — разве что, изменить уровень гейна у проводного. Но если вам нужно петь дуэтом — то это возможно.
Заявленный радиус действия беспроводного микрофона — 10 метров, в условиях своей московской квартиры у меня не удалось заставить JBL Partybox потерять его, то есть, сигнал проходит и сквозь стены.
Дополнительно ко всему у JBL Partybox On-The-Go имеется RGB-подсветка вокруг динамика, которая очень чутко реагирует на любой звук — с её помощью можно “украсить” вечеринку. Также эта подсветка визуализирует уровень того регулятора, который вы в данный момент крутите.
Ну а благодаря защите от брызг по стандарту IPX4, аудиосистему можно использовать и рядом с бассейном (но, разумеется, в сам бассейн окунать не надо).
Звук
JBL Partybox On-The-Go обладает двумя высокочастотными динамиками 44 мм и одним низкочастотным 133 мм. Общая мощность звука составляет 100 Вт, это весьма прилично. Скажем, стоять рядом с динамиком на полной громкости практически невозможно.
Качество звука в полной мере определено производителем — это JBL (т.е. HARMAN), так что тут никаких сюрпризов, звук действительно отличный, немного “клубный”, но даже рок слушать приятно. Если вам будет недостаточно басов (напомню, общий звук нельзя никак регулировать — ни громкость, ни эквалайзер), можно их усилить кнопкой Bass Boost. Тут уже будет то самое “давление звука”, как некоторые любят.
Автономность
От полного заряда (устройство заряжается около 3,5 часов) JBL Partybox On-The-Go проработает до 6 часов. На самом деле, немного меньше, особенно если использовать светомузыку, но если её выключить, то даже с беспроводным микрофоном и Bluetooth-подключением вполне можно рассчитывать на 5,5 часов.
Если бы речь шла о плеере, то этого было бы маловато, но для аудиосистемы для вечеринок, мини-концертов или тренингов этого более чем достаточно — просто представьте себе шумную вечеринку или тренинг на 5,5 часов! К тому же, если вы не в лесу, то зарядить JBL Partybox On-The-Go — не проблема, и разумеется она без проблем работает и будучи подключённой к зарядке, никаких дополнительных шумов я не обнаружил.
Итого
JBL Partybox On-The-Go — это не просто переносная Bluetooth-колонка, это полноценная портативная аудиосистема для вечеринок, выступлений, проведения тренингов и т.п.
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Функций, которые здесь есть “из коробки” вы больше нигде не найдёте. Тот же микрофон! Не хватает, разве что, гитарного процессора (серьёзно, он был бы тут очень кстати).
Официальная цена JBL Partybox On-The-Go — 20 990 рублей. За эти деньги можно купить, например, неплохие наушники, ну или портативную акустику без всех тех функций, что предлагает Partybox On-The Go. Так что, получается вполне доступно.
- Отличный звук с мощностью 100 Ватт от аккумулятора
- Радиомикрофон в комплекте!
- Хорошая обработка вокала
- Подключение "минусовок" по Bluetooth и через линейный вход
- Подключение гитары
- Защита от брызг IPX4
- Зарядка внешних устройств
- Нельзя регулировать общую громкость
- Нет общего эквалайзера