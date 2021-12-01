Нашли отменные наушники для тех, кому подавай все и сразу: удобство TWS, классный звук, защиту от воды

Со звуком все ок, дизайн классный, автономность и передача речи тоже, а значит, самое время перейти к особенностям этой модели. Adaptive шумоподавление — то самое, которое анализирует звук вокруг и отсекает лишнее — тут на месте и работает как положено. Функции Smart Ambient тоже есть, это очень удобная фишка, чтобы включить шумодав без музыки и остаться в тишине, например, если в каком-то непонятном месте вдруг приспичило поработать. Не обошлось и без TalkThru — режима, чтобы перекинуться с кем-то парой фраз, не снимая наушники. Dual Connect + Sync присутствует, то есть один любой наушник может быть в ухе, а второй — в чехле. Поразительно, но так умеют далеко не все модели на рынке, хотя и очевидно, что подобная функциональность очень востребована.