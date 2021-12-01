Нашли отменные наушники для тех, кому подавай все и сразу: удобство TWS, классный звук, защиту от воды

Нашли отменные наушники для тех, кому подавай все и сразу: удобство TWS, классный звук, защиту от водыОбзор JBL Reflect Flow Pro
В идеальном мире каждому стоит иметь несколько разных по дизайну и формату наушников. Одни хочется взять полноразмерные, с мощным и качественным звуком, другие строгие под деловой костюм и с хорошим микрофоном для звонков, еще одни — удобные и компактные TWS для самых жарких или, наоборот, холодных дней в шапке. А некоторые к такому комплекту пожелали бы добавить к этому еще одни наушники для спорта, чтобы не боялись пота во время самых активных тренировок, а после — с них можно было бы смыть рассадник размножающейся во влажной среде гадости.
Увы, мы живем не в идеальном мире. Скорее — все-таки в практичном. А еще в таком, где рост цен на электронику (да и не только) больно кусает бюджеты на покупку классных новинок и заставляет вместо специализированных решений брать что-то более универсальное. В наушниках мы хотим приятный дизайн, хороший звук, отменную автономность, шумоподавление, а главное — возможность взять одну модель для разных сценариев. Даже не удивлен, что под такие запросы подходящий вариант нашелся у JBL. Как ни крути, это самый популярный сейчас бренд в сегменте персонального аудио, так что их инженеры и дизайнеры точно знают, что предложить покупателям.
Новые внутриканальные наушники JBL Reflect Flow Pro с шумоподавлением целятся сразу в две целевые аудитории: активных и спортивных (кому позарез нужна защита от влаги), а также тех, кто хотел бы получить стильные и хорошо звучащие наушники с дополнительной надежностью. Ну, то есть даже если вы не спортсмен и не вечно разгуливающий под дождем романтик, бонус в виде сертификации IP68 все равно полезен. Например, не страшно если приятель в ресторане опрокинет бокал прямо на наушники, либо подружка забудет похлопать карманы перед стиркой. Разумеется, защита от воды не всесильна (особенно на двухчасовой программе для белого хлопка), поэтому брать за правило стирать наушники вместе со штанами не стоит. Однако на эту особенность точно можно положиться при форс-мажорах.
JBL Reflect Flow Pro продаются в четырех цветах: нежно-розовый, темно-синий, серый и белый. Выбрать есть из чего. Корпус кейса и наушников изготовлены по большей части из матового пластика — такого, который и царапины собирает неохотно, и следами от пальцев покрывается без энтузиазма. В общем, решение практичное и симпатичное. Кому-то могло бы показаться скучным, но на самих наушниках есть небольшие глянцевые вставки, здорово разбавляющие дизайн. Их размер ровно такой, чтобы быть заметным, но все еще недостаточно большой для появления проблемы глянцевой маркости.
Наушники с кейсом не крошечные, однако и не огромные. С учетом отличной автономности, размер уместный для комфортной переноски в сумках или свободных карманах. Без подзарядки наушники работают до 10 часов или до 8 при включенном адаптивном шумоподавлении. Кейс позволяет еще два раза обеспечить полный заряд. То есть от ста процентов до нуля (при условии, что вы ни разу не подойдете к розетке) выходит до 30 часов воспроизведения. Как по мне, результат отличный. Оглядываясь на среднее по рынку — тоже.
Что же касается времени на зарядку от нуля до ста, с этим тоже порядок, на все про все — не больше пары часов при подключении по USB Type-C. А впрочем, еще есть классная штука для людей, кто пользуется беспроводными зарядками, и особенно, если купил ее сразу на несколько устройств. Кейс JBL Reflect Flow Pro поддерживает технологию Qi, так что наушники всегда можно поставить туда же, где без провода заряжается смартфон.
Как я уже сказал, сейчас спросом пользуются универсальные решения, поэтому инженеры JBL не забыли о тех покупателям, кому надо не только музыку послушать, но еще и поговорить. Может, по телефону, а может, для созвонов с коллегами на удаленке. В любом случае качество передачи голоса отличное. За это отвечает система из шести микрофонов, часть из которых работает на поставку речи собеседнику, а часть — убирает лишние шумы. Например, если это уличный ветер, гул кофейни или некстати разыгравшийся дома пес.
Что касается функциональности для спорта (давайте не забывать, что наушники все-таки позиционируются с прицелом на активную аудиторию) в JBL Reflect Flow Pro есть не только защита от воды и пыли по стандарту IP68, но еще и удобная посадка. В TWS формате наилучший способ сделать так, чтобы наушники случайно не выпадали и даже не давали на это отвлекающего намека — добавить к силиконовым насадкам распорки для стабилизации. В этом случае размер наушника и видимая часть никак не меняются, зато держатся в ухе они максимально уверенно и надежно.
В комплекте с JBL Reflect Flow Pro традиционно лежат насадки в трех размерах, а вот тех самых «распорок» — четыре шутки. Одна для повседневного использования, она просто занимает место между насадкой и корпусом наушника, никак при этом не влияя на посадку. А еще три — вытянутой формы, чтобы можно было подобрать оптимальный размер в зависимости от формы уха.
Если говорить про звук, тут у JBL полный порядок. Даже скучно становится про него рассказывать, потому что я не помню провальных моделей наушников, когда-либо выходившей под этим брендом. На моей памяти нет буквально ни одной ситуации, когда я бы я подумал: «Ууууу, ну вот здесь как-то совсем подкачали, посоветую-ка я покупателям смотреть в сторону другого производителя». Бас наушники выдают очень сочный, запас громкости большой, хорошая детализация по всему частотному диапазону без провальной середины или высоких — все это буквально можно копировать из одного обзора JBL в другой. Инженеры марки наловчились выдавать стабильно хорошее звучание для массового слушателя музыки практически любых жанров.
Со звуком все ок, дизайн классный, автономность и передача речи тоже, а значит, самое время перейти к особенностям этой модели. Adaptive шумоподавление — то самое, которое анализирует звук вокруг и отсекает лишнее — тут на месте и работает как положено. Функции Smart Ambient тоже есть, это очень удобная фишка, чтобы включить шумодав без музыки и остаться в тишине, например, если в каком-то непонятном месте вдруг приспичило поработать. Не обошлось и без TalkThru — режима, чтобы перекинуться с кем-то парой фраз, не снимая наушники. Dual Connect + Sync присутствует, то есть один любой наушник может быть в ухе, а второй — в чехле. Поразительно, но так умеют далеко не все модели на рынке, хотя и очевидно, что подобная функциональность очень востребована.
Еще из классных фишек JBL Reflect Flow Pro я бы отметил, что они поддерживают Google Fast Pair, то есть при первом открытии кейса на смартфоне сразу появится анимация сопряжения наушников и продукт будет добавлен в учетную запись Google. Также есть поддержка голосовых ассистентом, причем спрашивать их можно не только на отвлеченные темы, но еще и давать задания по работе наушников, например, голосовой командой переключить режим шумоподавления или активировать режим Ambient Aware, чтобы не пропустить важные объявления.
Управление у наушников сенсорное, касаниями чувствительной поверхности на внешней части наушника. Работает удобно, настраивается через приложение JBL Headphones и позволяет выбрать наилучший для пользователя сценарий. Там же, в приложении, есть продвинутый эквалайзер и нужные настройки для тех пользователей, кто не хотел бы управлять наушниками голосовыми командами.
А в итоге JBL Reflect Flow Pro кажется мне удобнейшей TWS моделью для тех, кто хочет получить наушники с защитой от воды и пыли, не потеряв при этом в стильном дизайне, комфорте использования и функциональности. Несмотря на позиционирование этой модели для людей, ведущих активный образ жизни, не меньшее удовольствие от нее получат те, кто ищет просто удобные наушники с хорошим звуком и набором функциональных мелочей, обеспечивающих классный пользовательский опыт.
- Фирменное высокое качество звука JBL
- Эффективное шумоподавление
- Четыре цвета на выбор
- Практичные материалы кейса и наушников
- Отличная автономность
- Защита от воды IP68
- Некоторым кейс покажется крупным
- Сами наушники тоже