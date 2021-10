Знали ли вы, насколько эпично круты флагманские наушники от народного бренда JBL? Сейчас узнаете

JBL Tour One — флагман бренда в 2021 году. Наушники сначала анонсировали в рамках январской выставки Consumer Electronics Show, к лету начали продавать на рынках некоторых стран, а осенью — привезли в Россию. Новинка дополняет в модельном ряду прошлогодние Club One, ориентированные на музыкантов и отличавшиеся неубиваемой конструкцией, а также более агрессивным экстерьером.

Подходят для делового костюма, смотрятся с уличным оверсайз

На мой взгляд, внешний вид JBL Tour One — крайне удачная находка дизайнеров бренда. Как я уже сказал, наушники ориентированы на деловую аудиторию, а значит, им полагается быть максимально строгими, лаконичными и не перетягивать на себя слишком много внимания. Реализовать это получилось. Tour One очень естественно смотрятся и с повседневной одеждой в стиле Casual, и с деловым костюмом. А значит, подходят не только для прослушивания музыки, но и тем, кто хотел бы пользоваться полноразмерными накладными наушниками для работы на удаленке. В них уместно созваниваться, в том числе и по видеосвзязи, с коллегами, партнерами, клиентами. И даже если виртуальные встречи подразумевают строгий дресс-код, JBL Tour One не будут смотреться в кадре чужеродно.