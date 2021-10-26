Знали ли вы, насколько эпично круты флагманские наушники от народного бренда JBL? Сейчас узнаете

Знали ли вы, насколько эпично круты флагманские наушники от народного бренда JBL? Сейчас узнаетеПротестировали новейшую Bluetooth-«супермодель» JBL Tour One
Сложно представить повседневную жизнь без наушников. Мы пользуемся ими в транспорте, на работе, во время ставших редкими (но от того еще более желанными) поездок и перелетов. А значит, хотим, чтобы наушники были универсалами: уместно смотрелись в любой ситуации и с разной одеждой, были комфортными, долго работали без подзарядки и, конечно же, классно звучали. Подходящая под это описание новинка, для деловой и стильной аудитории, появилась у бренда JBL.
JBL Tour One — флагман бренда в 2021 году. Наушники сначала анонсировали в рамках январской выставки Consumer Electronics Show, к лету начали продавать на рынках некоторых стран, а осенью — привезли в Россию. Новинка дополняет в модельном ряду прошлогодние Club One, ориентированные на музыкантов и отличавшиеся неубиваемой конструкцией, а также более агрессивным экстерьером.
Подходят для делового костюма, смотрятся с уличным оверсайз
На мой взгляд, внешний вид JBL Tour One — крайне удачная находка дизайнеров бренда. Как я уже сказал, наушники ориентированы на деловую аудиторию, а значит, им полагается быть максимально строгими, лаконичными и не перетягивать на себя слишком много внимания. Реализовать это получилось. Tour One очень естественно смотрятся и с повседневной одеждой в стиле Casual, и с деловым костюмом. А значит, подходят не только для прослушивания музыки, но и тем, кто хотел бы пользоваться полноразмерными накладными наушниками для работы на удаленке. В них уместно созваниваться, в том числе и по видеосвзязи, с коллегами, партнерами, клиентами. И даже если виртуальные встречи подразумевают строгий дресс-код, JBL Tour One не будут смотреться в кадре чужеродно.
С другой стороны, при всей своей сдержанности наушники не выглядят скучно. Баланса между стилем и строгостью бывает сложнее всего добиться, но в Tour One это получилось. Обращают на себя внимание плавные изгибы наушников. Форма очень привлекательная. Виднеющийся при регулировке посадки металл в оголовье намекает на прочностью конструкции и выбор качественных материалов. А матовый черный пластик разбавлен вставками «под хром» и черным глянцем в местах крепления обода к чашечкам. Казалось бы, такое покрытие просто обречено на паутину микроцарапин и неряшливые следы пальцев, но эти вставки расположены таким образом, что даже специально прикоснуться к ним очень сложно. Поцарапать другими предметами при переноске тоже без шансов.
Сочетание глянца и металла с качественным матовым пластиком обтекаемой формы делает внешний вид JBL Tour One универсальным и обеспечивает сочетаемость с любым стилем одежды. Не носите костюмы, а может, вообще считаете себя творческим, а не деловым? Берите Tour One хоть к технологичному аутфиту Acronym, хоть к броскому оверсайз Херона Престона.
Сидят как влитые, комфорт обеспечен
С посадкой и эргономикой у наушников порядок, придраться не к чему. Оголовье достаточно тугое, чтобы обеспечить хороший охват головы, так что наушники не склонны смещаться при резких движениях. Но в то же время избыточного давления тоже нет. В JBL Tour One будет комфортного провести хоть целый рабочий день.
Перетянутые экокожей чашечки удобные, не давят и мягко ложатся поверх ушей, средняя часть оголовья тоже комфортная. Все элементы управления расположены так, чтобы не путать кнопки и быстро запомнить, где что находится.
Кнопки, сенсоры, мобильное приложение
В JBL Tour One используется сочетание кнопок и сенсорного управления на чувствительных чашечках. Трехпозиционный слайдер включает и отключает питание, а также включает сопряжение. Двойная клавиша повышает и понижает громкость, а еще одна кнопка — запускает голосовой ассистент или меняет режим работы шумоподавления. Запуск воспроизведения и пауза, а также переключение треков осуществляется жестами по внешней плоскости чашечки. Это потребует привыкания при ношении Тour One на шее: касания подбородком могут включать музыку. А из удобных бонусов — в чашечках есть оптические сенсоры, так что музыка автоматом включается или встает на паузу, когда вы надеваете и снимаете наушники.
Все настройки — в приложении JBL Headphones. Там можно выбирать режим звучания под музыку или кино, менять управление, голосового ассистента, период автоотключения, настраивать умный будильник, когда через определенное время музыка включается, затем остается активно шумоподавление и потом ко времени пробуждения снова включается музыка. А еще в приложении есть очень удобный эквалайзер с добавление точек и возможностью строить сложные кривые для детальной корректировки звучания.
Что со звуком? Как всегда порядок
За звук в JBL Tour One отвечают 40 мм динамические излучатели. Наушники имеют сертификацию High-res и поддерживают частоты до 40 кГц. Жанровой специализации у этой модели нет, они отлично звучат в любых музыкальных направлениях, будь то рок, классика, экспериментальная электроника или музыкальные топы стриминговых сервисов. Наушники отлично справляются со всем частотным диапазоном на любом доступном уровне громкости, выдают сочный бас, проработанные средние и аккуратные высокие частоты.
От использования Tour One в качестве гарнитуры тоже остаются положительные впечатления. Собеседника прекрасно слышно, а вашу речь без посторонних шумов и с максимальным качеством передают посредством системы четырех микрофонов. Со звонками и общением по видеосвязи проблем нет.
Качественный шумодав дополняют удобные режимы
Полное адаптивное шумоподавление в JBL Tour One работает качественно и отлично избавляет от офисного гула, городского шума и звуков метро. Параметры постоянно подстраиваются к окружающей обстановке, так что система ANC отлично работает в автоматическом режиме и не требует ручных корректировок силы шупомодавления.
Традиционно для наушников JBL есть дополнительные режимы работы шумодава, например, Ambient Aware позволяет не выпадать полностью из окружающего мира, а TalkThru — перекинуться с кем-то парой фраз, не снимая наушники. Также есть и опция Silent Now — включение шумоподавления без воспроизведения музыки, что позволяет сконцентрироваться и поработать в любой обстановке.
Работают долго. А заряжаются быстро
С адаптивной системой шумоподавления наушники работают до 25 часов без подзарядки. Реальная автономность не сильно отличается от заявленной, при условии что музыку вы будете слушать на комфортной средней громкости, а не выкручивать на максимум. При отключенном ANC время работы увеличивается вдвое — до 50 часов без подзарядки.
Время полной зарядки составляет 2 часа. Но даже когда-то если вы не уследите и окажетесь с севшим аккумулятором, проблема решается легко: 10-15 минут подключения питания обеспечат наушники зарядом на 2-3 часа воспроизведения музыки. Это выручает, например, когда утром нужно быстренько подзарядить их перед выходом из дома и доехать до работы.
Подводим итог. Коротко про JBL Tour One
Чем хороши эти наушники? Во-первых, сочетанием сдержанного классического дизайна с уместным и стильным декором. Выглядят дорого, а с точки зрения эргономики — отлично ощущаются на голове. Качество сборки и тактильные ощущения от этой модели удовлетворят даже самых требовательных покупателей.
Звучание, как это обычно бывает в продуктах JBL, отличное. Шумодав качественный, а дополнительные режимы его работы делают наушники еще более удобными в разных ситуациях. Время работы тоже запишем в стильные стороны этой модели: до 25 часов со включенным ANC и до 50 часов без — отличный показатель для полноразмерных наушников.