Кажется, мы нашли лучшие по автономности компактные Bluetooth-наушники

Кажется, мы нашли лучшие по автономности компактные Bluetooth-наушникиJBL Tour PRO+ TWS
Зарядный кейс с наушниками JBL Tour PRO+ TWS чуть больше среднего, однако это неспроста — и позже, в параграфе “автономность”, мы это обсудим.
Тем не менее, носить наушники с собой в сумке или даже в кармане удобно. Крышка кейса удобно открывается даже одной рукой, а сами наушники легко вынимаются и так же убираются обратно, в пазы.
JBL Tour PRO+ TWS не имеют “ножек”, но при этом достаточно компактные. Вся наружная сторона каждого наушника покрыта сенсорной поверхностью, реагирующей на нажатия.
Сенсоры распознают как нажатие (одинарное, двойное, тройное), так и удержание пальца — таким образом можно управлять основными функциями воспроизведения. В фирменном приложении (о нём позже) можно настроить управление полностью под себя.
Для зарядки в наушниках предусмотрен порт USB-C, но также поддерживается и беспроводная зарядка по стандарту Qi.
Кстати, помимо сменных амбюшур, JBL Tour PRO+ TWS оборудованы также и резиновыми прокладками (тоже сменными), улучшающими прилегание наушников к ушам для достижения максимального эффекта шумоподавления.
Функции
JBL Tour PRO+ TWS — одни из самых функциональных полностью беспроводных наушников на рынке. В фирменном приложении JBL Headphones доступно множество настроек.
Благодаря функции быстрого подключения, JBL Tour PRO+ TWS можно подключить к смартфону просто открыв зарядный кейс рядом с ним. Смартфон предложит связать наушники с учётной записью пользователя, а также скачать бесплатное приложение JBL Headphones из магазина Google Play Store.
Одна из самых полезных функций в приложении — 14-полосный графический эквалайзер, который можно настраивать как угодно, а не только выбирать заранее заготовленные пресеты.
Также в приложении можно определить наилучшую посадку для наушников — подходят ли вам выбранные амбюшуры, и правильно ли вы закрепили наушники в ухе.
Ещё очень интересная опция — ”Мой будильник”. Если вы любите засыпать под музыку (но при этом хотите вовремя проснуться), то можно ей воспользоваться. Верхним ползунком устанавливаете время, в течение которого будет играть музыка (чуть больше, чем вам обычно надо, чтобы заснуть), а нижним — сколько хотите спать. По истечении первого времени звук выключится и активируется режим шумоподавления с низким потреблением энергии. А когда закончится время сна, сработает будильник, который представляет собой постепенно нарастающую пульсацию звука.
Кроме того, JBL Tour PRO+ TWS поддерживают функцию Dual Connect+, позволяющую подключать наушники по отдельности. Таким образом, вы можете использовать левый или правый наушник как моно-гарнитуру для звонков или даже прослушивания музыки.
Наконец, можно настроить работу наушников с голосовым ассистентом Google Assistant или Amazon Alexa. В этом случае можно выбрать, с какого наушника (левого или правого) вы будете вызывать ассистента.
Шумодав
JBL Tour PRO+ TWS оснащены функцией адаптивного шумоподавления, благодаря которой можно и слушать музыку почти в полной тишине, или просто создать для себя комфортную и тихую обстановку. Также можно усиливать окружающие звуки, причём, для этого предусмотрено два режима: Ambient Aware — чтобы слышать вообще всё вокруг, и TalkThru — для того, чтобы лучше слышать собеседника и свой собственный голос.
Качество шумодава здесь на высоком уровне, особенно хорошо глушатся шумы на низких и средних-низких частотах.
Также фильтрация шума работает и для микрофонов — чтобы собеседник вас лучше слышал. То есть, даже если во время разговора рядом с вами будет находиться источник шума, то всё равно при звонке ваш голос собеседник будет слышать отчётливо, а шум — еле-еле.
Кстати, для удобства пользователя JBL внедрили и ещё одну интересную функцию — Silent Now. При её активации (нужно удерживать пальцы на сенсорных зонах обеих наушников в течение 5 секунд) отключается связь Bluetooth и все звуки, но остаётся активным шумодав. Это очень полезно, когда вы не собираетесь слушать музыку, но хотите побыть в тишине, и чтобы при этом заряд аккумулятора не расходовался на не нужные вам в данный момент функции.
Звук
Как и всегда у JBL, звук здесь отличный. Я пробовал подключать наушники к разным смартфонам, в том числе, где не было поддержки кодека AAC, только SBC, и везде наблюдалась хорошая “читаемость” звука на всех частотах, “каши” не было совсем. Причём, уже “из коробки” наушники имеют оптимальные настройки эквалайзера, с которыми можно слушать любой стиль музыки, но при желании гибкое управление эквалайзером в приложении JBL Headphones поможет накрутить “свой” звук.
Автономность
А вот и ответ, почему кейс от наушников чуть больше, чем “в среднем по больнице”. Автономность! Сами наушники JBL Tour PRO+ TWS могут проработать от 6 до 8 часов в зависимости от того, используете вы шумодав или нет. Но с подзарядкой в кейсе можно продлить прослушивание до рекордных 32 часов! Таким образом, на сегодняшний день JBL Tour PRO+ TWS — одни из самых долгоживучих TWS-наушников. При этом, десяти минут зарядки в кейсе хватит на час прослушивания.
Итого
Отличный звук, хороший шумодав, и лучшая среди ближайших конкурентов автономность — вот что такое JBL Tour PRO+ TWS. Дополняют картину гибкие настройки эквалайзера и широкая функциональность (больше всего мне понравилась функция “Мой будильник” — для любителей поспать в дороге это почти незаменимо).
С учётом того, что и цена у этой модели на уровне современных TWS-наушников среднего класса, с учётом качества и функциональности JBL Tour PRO+ TWS можно сказать, что их продают почти даром.