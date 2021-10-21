Кажется, мы нашли лучшие по автономности компактные Bluetooth-наушники

Тем не менее, носить наушники с собой в сумке или даже в кармане удобно. Крышка кейса удобно открывается даже одной рукой, а сами наушники легко вынимаются и так же убираются обратно, в пазы.

JBL Tour PRO+ TWS не имеют “ножек”, но при этом достаточно компактные. Вся наружная сторона каждого наушника покрыта сенсорной поверхностью, реагирующей на нажатия.