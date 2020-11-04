Если вы не любите наушники-«затычки», вам нелегко. Но теперь будет легче — мы нашли отличные беспроводные «вкладыши»
Помню как сейчас. Декабрь прошлого года, я в спешке собираюсь в аэропорт на рейс “Москва — Петропавловск-Камчатский”. Перелет мне предстоял долгий — целых восемь часов. С собой я взял любимые внутриканальные tws-наушники и... потерял амбушюры в самом начале полета. Маленький силиконовый предатель в мгновение улетел куда-то под сидение. И пока я искал одну резинку, я умудрился потерять еще и вторую. Как итог — я остался без музыки на все время полета. Обидная ситуация, которая решается покупкой обычных наушников-вкладышей. Но с собой у меня их не было, увы.
До этого момента я скептически относился к такому форм-фактору. Нет плотного прилегания к ушному каналу, соседи слышат все раскаты барабанов и тарелок, которыми вы наслаждаетесь, сидя неподалеку. Или нет? Об этом чуть позже.
Технические характеристики
|JBL TUNE 225TWS
|Bluetooth
|5.0, SBC, A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
|Частотный диапазон наушников
|20 - 22 000 Гц
|Импеданс
|32 Ом
|Чувствительность наушников
|105 дБ
|Диаметр излучателя
|12 мм
|Аккумулятор
|22 мАч/3.85 В (5+20 часов)
|Вес
|57 г
|Цвет
|Серый, зеленый, синий, черный, белый, розовый
|Цена
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Внешний вид
Одна из самых важных вещей в TWS-наушниках — это кейс. Кейс — это то, с чем вы будете взаимодействовать чуть ли не чаще, чем с самими наушниками. И если с последними все просто - вставил в ухо и доволен, то кейс надо и заряжать, и постоянно играться с ним путем открытия и закрытия крышки. Ах, да, ещё и на светодиоды смотреть время от времени.
В этой модели кейс получился добротным. Качественный пластик с софт-тач покрытием, приятный ход шарнира и легкая отдача при открытии крышки. Отдельный плюс в аксессуаре, который стоит меньше шести тысяч рублей — наличие USB Type-C. Иногда даже в более дорогих моделях попадается морально устаревший Micro-USB. А тут его нет, и это замечательно.
Те две расцветки, что побывали у меня на тесте, спокойно вынесли даже “боевые” условия”. Грязные руки после экстренного ремонта велосипедной камеры не оставили следов на пластике, а про обычное повседневное использование я вообще молчу.
Размеры пластиковой коробочки примерно как у всех — в кулаке помещается. Но главное отличие от других кейсов кроется в немного странном соотношении сторон. Здесь он чуть более квадратный и объемный, при этом в переднем кармане брюк почти не ощущается.
Конструкция самих наушников тут предельно простая: монолитный корпус без съемных силиконовых проставок. Да, можно было выпендриться и сделать их сменными, но тогда бы потерялся весь смысл таких наушников — максимально простой корпус без лишних деталей, с которыми можно однажды запросто попрощаться даже в пределах квартиры. Что говорить про занятия спортом и прочие активности.
На каждом наушнике есть по одной кнопке. Они не сенсорные, просто так их не заденете, пока будете поправлять волосы. Кнопка на правом наушнике отвечает за воспроизведение и выключение микрофона, а кнопка на левом — за переключение между треками.
Удобство использования
Чтобы лучше понять, чего стоит ожидать от этих наушников, все же стоит рассматривать их как нечто среднее между наушниками спортивной направленности и наушниками на каждый день. Почему спортивной направленности? А потому что наушники-вкладыши держатся в ушах гораздо лучше, чем их силиконовые вставные собратья.
Проверить это было довольно просто. Я катаюсь только на шоссейных велосипедах, у которых нет подвески. То есть, все ямы, выбоины и прочие прелести столицы я могу оценить по достоинству. Учитывая, что кататься в наушниках по дорогам и улицам небезопасно, я отправился ночью в ближайший парк. Гравий вперемешку с бордюрами дают должный уровень тряски, который заставляет вакуумные наушники вываливаться в худшем случае, а в лучшем - биться ваше сердце все чаще. Вкладыши себя ведут гораздо лучше. Им все равно, что с вами происходит и как вас трясет. Бег, велосипед, скакалка - справятся они, думаю, со всем.
Еще один приятный момент — наушники могут работать по отдельности. Здесь нет какой-то ведущей стороны, где один наушник выступает передатчиком для другого. Можете достать любой и использовать только его. В машине, например.
И немного про подключение наушников к смартфону. Включили Bluetooth на телефоне, достали наушники из кейса, моментально подключили их через пуш-уведомление от Google Fast Pair и... все. Никаких ненавистных приложений. Просто достали и подключили. В более дорогих наушниках приложение для управления, уверен, попросту необходимо. И шумоподавление настроить можно, да и какими-то полезными функциями можно воспользоваться. Но тут настраивать нечего, поэтому отказ от бесполезного этапа - хорошее решение. А эквалайзер, если что, можно и самостоятельно отрегулировать.
Звук
Изначально я не ожидал ничего серьезного от беспроводных наушников, у которых нет даже пассивной шумоизоляции. Но я ошибался. Ошибался в том, что начал тестировать наушники на постхардкоре. Довольно тяжелый жанр, с которым не справляются, порой, даже дорогие проводные наушники. А потом мой глаз “зацепился” за шугейз, с которым наушники расправились так, что многим “ушам” из этой ценовой категории придется потесниться.
Во-первых, наушники хорошо охватывают нижние частоты. За это отдельное спасибо технологии Pure Bass. Бас-гитары оказываются вполне звучащим инструментам, а перкуссии, которые расположены на средних и высоких частотах, звучат так, что в них начинаешь теряться. Просто сидишь и не понимаешь, это реальный звук, который только что прозвучал в комнате, или так задумал музыкант. Хорошо, JBL, очень хорошо!
Во-вторых, наушники хорошо передают объем. Звук не плоский, с хорошей панорамой и это все только при двух кодеках: SBC и AAC с максимальным битрейтом в 320 КБ/с. Немаловажную роль тут играет еще и размер излучателя — 12 мм. Такое попадается, кстати, во многих проводных наушниках с маркировкой Hi-Res.
Автономность
Во-первых, наушники хорошо охватывают нижние частоты. За это отдельное спасибо технологии Pure Bass. Бас-гитары оказываются вполне звучащим инструментам, а перкуссии, которые расположены на средних и высоких частотах, звучат так, что в них начинаешь теряться. Просто сидишь и не понимаешь, это реальный звук, который только что прозвучал в комнате, или так задумал музыкант. Хорошо, JBL, очень хорошо!
На одном заряде JBL TUNE 225TWS могут протянуть где-то 4 часа, если слушать музыку не на максимальной громкости. Если хочется слушать громче — готовьтесь к трем часам. Ну а если вы будете хоть иногда убирать наушники в кейс, то про нехватку заветных процентов сможете забыть. Даже 15 минут в кейсе хватит для того, чтобы слушать любимые треки еще час. Кейс позволит зарядить наушники почти 5 раз, что в сумме дает около 19 часов общей автономности.
Итого
JBL смог сделать недорогие наушники, которые подойдут многим. Оптимальная модель с прекрасным звуком, самой универсальной посадкой в ушах из возможных (идеально для подарка), небольшими размерами кейса и простым подключением, с которым справится ваша бабушка. И все это по довольно привлекательной цене. А что еще нужно от наушников в 2020 году?