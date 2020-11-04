Если вы не любите наушники-«затычки», вам нелегко. Но теперь будет легче — мы нашли отличные беспроводные «вкладыши»

Проверить это было довольно просто. Я катаюсь только на шоссейных велосипедах, у которых нет подвески. То есть, все ямы, выбоины и прочие прелести столицы я могу оценить по достоинству. Учитывая, что кататься в наушниках по дорогам и улицам небезопасно, я отправился ночью в ближайший парк. Гравий вперемешку с бордюрами дают должный уровень тряски, который заставляет вакуумные наушники вываливаться в худшем случае, а в лучшем - биться ваше сердце все чаще. Вкладыши себя ведут гораздо лучше. Им все равно, что с вами происходит и как вас трясет. Бег, велосипед, скакалка - справятся они, думаю, со всем.

Еще один приятный момент — наушники могут работать по отдельности. Здесь нет какой-то ведущей стороны, где один наушник выступает передатчиком для другого. Можете достать любой и использовать только его. В машине, например.

И немного про подключение наушников к смартфону. Включили Bluetooth на телефоне, достали наушники из кейса, моментально подключили их через пуш-уведомление от Google Fast Pair и... все. Никаких ненавистных приложений. Просто достали и подключили. В более дорогих наушниках приложение для управления, уверен, попросту необходимо. И шумоподавление настроить можно, да и какими-то полезными функциями можно воспользоваться. Но тут настраивать нечего, поэтому отказ от бесполезного этапа - хорошее решение. А эквалайзер, если что, можно и самостоятельно отрегулировать.

Звук

Изначально я не ожидал ничего серьезного от беспроводных наушников, у которых нет даже пассивной шумоизоляции. Но я ошибался. Ошибался в том, что начал тестировать наушники на постхардкоре. Довольно тяжелый жанр, с которым не справляются, порой, даже дорогие проводные наушники. А потом мой глаз “зацепился” за шугейз, с которым наушники расправились так, что многим “ушам” из этой ценовой категории придется потесниться.