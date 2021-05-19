Корейское всегда круче: первые наушники с шумоподавлением, которые сохраняют ваше здоровье

Ещё одна весьма интересная функция — возможность найти наушники. Если, например, один из пары куда-то затерялся (завалился между подушек в диване, например), можно включить поиск из приложения. Наушник будет издавать своеобразный писк, не очень громкий, но достаточный, чтобы найти его в комнате. Этот писк включается раздельно для правого и левого наушника.

Отличия от предыдущей версии

Я тестировал новейшую модель LG TONE Free UVNano с индексом FN7, однако в продаже имеется и прошлая модель, которую можно спутать с новинкой — она имеет индекс FN6 и стоит чуть доступнее.

Главные отличия FN7: лучше автономность, больше микрофонов (появился дополнительный микрофон для активного шумодава), ну и, собственно, активный шумодав. У FN6 шумоподавление было исключительно пассивное — за счёт самой конструкции.

Звук

Вообще, LG в аудио-технике супер-опытные — хорошую технику для воспроизведения звука они делали ещё в далёкие времена под брендом GoldStar. Кроме того, вот уже несколько лет LG сотрудничает с британским брендом элитной акустики Meridian. Встроенная в гаджеты LG технология британского производителя улучшает восприятие звука, и LG TONE Free FN7 с UVNano также ей оснащены.

Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC, что вполне естественно для их размера и стоимости (aptX в TWS-наушниках — редкость по очень высоким ценам).

Однако разработчики смогли устранить основные недостатки, в том числе, кодека SBC — я не могу пожаловаться, что какие-то частоты слышно хуже или звук инструментов теряется в миксе. Напротив! Некоторые треки зазвучали для меня немного по-новому — я услышал детали, которые не слышал в других TWS-наушниках с таким же набором кодеков.