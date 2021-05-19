Корейское всегда круче: первые наушники с шумоподавлением, которые сохраняют ваше здоровье
Вообще, LG именно как компания-инноватор известна давно. Они изобрели технологию NanoCell в телевизорах, а также первыми выпустили OLED телевизоры; придумали уникальное самовосстанавливающееся покрытие для корпуса смартфона, а по инновациям в бытовой технике можно отдельную длинную статью написать, просто кратко перечисляя их.
В общем, неудивительно, что именно LG придумали, как ещё можно улучшить TWS-наушники, причём так, как вряд ли бы смог придумать кто-то другой. Итак, встречайте — наушники с ультрафиолетовым обеззараживанием. В данной статье речь пойдёт о самой новой модели, HBS-FN7.
Внешний вид
Наушники поставляются в компактной коробке. В комплекте можно найти сами наушники в зарядном кейсе, набор из двух пар дополнительных амбюшур, а также кабель USB-C для зарядки.
Сам кейс не похож на другие кейсы от TWS-наушников, хотя, казалось бы, выполнен в самой простой геометрической форме, какую только можно придумать — окружность. Кейс удобно носить в кармане, сумке, да где угодно, при этом в той же сумке он не раскроется сам, однако у меня без проблем получается открывать его и одной рукой (видел отзывы, что кому-то это даётся с трудом — ну не знаю, никаких особых проблем у LG TONE Free в этом плане нет).
У наушников есть небольшие “ножки”, которые помогают правильно позиционировать их в ушах. Благодаря им можно понять, как правильно расположить наушник в ухе, а ещё за них удобно брать, держать и при необходимости поправлять наушник.
Зарядка наушников от кейса производится через контакты в ножках — точнее, через три контакта.
Кейс оборудован разъёмом USB-C для зарядки, а также кнопкой принудительной синхронизации наушников с Bluetooth-устройством.
Оба наушника получили сенсорную поверхность, которая реагирует на касания. Настройки управления можно задать через приложение LG TONEFree.
Функции
Главной фишкой наушников LG TONE Free с UVNano является обеззараживание амбушюр с помощью ультрафиолета. Принцип простой — облучение ультрафиолетом убивает до 99,99% бактерий, в частности Staphulococcus aureus и Escherichia coli (Золотистый стафилококк и кишечная палочка), которые могли поселиться в отверстии наушников, поэтому ультрафиолетовый диод “светит” прямо внутрь этого отверстия.
Иногда открыв кейс с наушниками внутри можно заметить синее свечение:
Но, это, разумеется, не ультрафиолет. Во-первых, потому, что ультрафиолетовое излучение глаз не видит, а во-вторых, потому, что оно опасно и вот просто так “показывать” его пользователю никто бы не стал. Ну а в-третьих, обеззараживание наушников происходит только когда кейс подключен к зарядке (и наушники, разумеется, установлены внутри), обязательно закрыт, и длится это до 10 минут.
Технология помогает избавиться от бактерий, могущих вызывать как различные кожные высыпания и воспаления, так и серьёзные болезни. При этом амбушюры выполнены из гипоаллергенного силикона. Так, разработчики «убивают двух зайцев»: не только удаляют бактерии, но ещё и избавляют многих аллергиков от дискомфорта, связанного с индивидуальными реакциями на материал, из которого выполнены части гаджета
На смартфоне для управления функциями наушников предусмотрено приложение LG TONE Free. Интересно, что при открывании кейса рядом с моим смартфоном совершенно другого бренда опознавание наушников сработало даже без установленного приложения.
В приложении можно выбрать пресет эквалайзера (в том числе, создать собственный), изменить схему управления, и, конечно же, переключать настройки шумоподавления — о последнем мы поговорим ниже. Из дополнительных опций — можно разрешить наушникам читать уведомления, например, содержимое SMS.
Ещё одна весьма интересная функция — возможность найти наушники. Если, например, один из пары куда-то затерялся (завалился между подушек в диване, например), можно включить поиск из приложения. Наушник будет издавать своеобразный писк, не очень громкий, но достаточный, чтобы найти его в комнате. Этот писк включается раздельно для правого и левого наушника.
Отличия от предыдущей версии
Я тестировал новейшую модель LG TONE Free UVNano с индексом FN7, однако в продаже имеется и прошлая модель, которую можно спутать с новинкой — она имеет индекс FN6 и стоит чуть доступнее.
Главные отличия FN7: лучше автономность, больше микрофонов (появился дополнительный микрофон для активного шумодава), ну и, собственно, активный шумодав. У FN6 шумоподавление было исключительно пассивное — за счёт самой конструкции.
Звук
Вообще, LG в аудио-технике супер-опытные — хорошую технику для воспроизведения звука они делали ещё в далёкие времена под брендом GoldStar. Кроме того, вот уже несколько лет LG сотрудничает с британским брендом элитной акустики Meridian. Встроенная в гаджеты LG технология британского производителя улучшает восприятие звука, и LG TONE Free FN7 с UVNano также ей оснащены.
Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC, что вполне естественно для их размера и стоимости (aptX в TWS-наушниках — редкость по очень высоким ценам).
Однако разработчики смогли устранить основные недостатки, в том числе, кодека SBC — я не могу пожаловаться, что какие-то частоты слышно хуже или звук инструментов теряется в миксе. Напротив! Некоторые треки зазвучали для меня немного по-новому — я услышал детали, которые не слышал в других TWS-наушниках с таким же набором кодеков.
Претензия у меня, разве что, к доступным по умолчанию пресетам эквалайзера, но это не такая уж проблема: во-первых, можно сделать свои настройки, во-вторых, это тоже вопрос привычки и стиля воспроизводимой музыки.
Шумоподавление
По части шумоподавления у LG TONE Free FN7 тоже всё отлично. Поддерживаются два режима шумодава — высокий и низкий. Высокий предназначен для ситуаций, когда шума вокруг реально много, а вы хотели бы от него избавиться любыми средствами (например, в самолёте, метро, или когда кто-то рядом играет в PlayStation 4). Низкий — для более комфортного восприятия, этот режим снижает давление в ушах, но и сильный шум будет слышно лучше.
Также поддерживается режим усиления окружающих звуков — полезно когда вы идёте по улице.
Качество подавления шума у модели FN7 на уровне топовых решений от конкурентов. Как часто бывает у таких наушников, лучше всего глушатся низкие частоты, средние чуть хуже, высокие почти не глушатся. Скажем, разговаривающего человека вы всё-таки будете слышать, хотя и сильно тише, чем обычно. В любом случае, каким бы ни был характер звука, вы всегда его будете слышать где-то на фоне, будто он очень далеко и на него можно не реагировать — и это при условии, что вы просто хотите расслабиться в тишине. Если же включить музыку, то услышать что-то ещё становится практически невозможным.
Аккумулятор
В режиме воспроизведения музыки наушники LG TONE Free FN7 способны проработать до 7 часов без шумодава или до 5 часов с шумоподавлением. При этом кейс позволяет зарядить их полностью дважды. Таким образом, если мы снимаем с зарядки полностью заряженные кейс и наушники, то общее время прослушивания музыки составит до 21/15 часов (без шумодава/с шумодавом).
LG TONE Free FN7 с UVNano поддерживают быструю зарядку — за 5 минут можно зарядить наушники на примерно час прослушивания музыки. Правда, это возможно только при подключении к зарядному устройству с помощью USB-кабеля.
Дополнительно поддерживается и беспроводная зарядка, но уже “обычная”, т.е. не быстрая.
Итоги
LG TONE Free FN7 с UVNano — удобные и функциональные наушники, с отличным звуком, хорошим шумоподавлением и достойной автономностью по разумной цене. Из главных плюсов — обеззараживание амбюшур, а также поиск наушника через приложение.
Я просто не могу придумать функцию, которую бы я хотел видеть в этих наушниках, и её бы не было (да, aptX кодек был бы к месту, но опять же — не за такие деньги). Например, не у всех конкурентов есть беспроводная и/или быстрая зарядки, тот же поиск наушника, да и с эргономикой у многих не всё в порядке.
Кроме того, LG TONE Free FN7 с UVNano позволили мне услышать некоторые треки по-новому, т.е. свою основную функцию они тоже отрабатывают на все 100%. Если вы искали всесторонне качественные TWS-наушники, в которых всё реализовано на достойном уровне, это самый оптимальный вариант.
- Отличный звук
- Хороший шумодав
- Обеззараживание амбушюр
- Поиск наушников из приложения
- Хорошая эргономика
- Беспроводная зарядка
- Нет aptX
- Непривычные пресеты эквалайзера по умолчанию