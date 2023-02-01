Умных колонок сегодня много. Но эмоцию «Вот это вещь!» вызывают только эти две

Что за дополнительная здоровенная кнопка с сердечком в самом центре корпуса? Несложно догадаться, что с её помощью пользователь сможет расставлять лайки всем понравившимся композициям. А зачем она настолько большая?

SberBoom Mini решили сделать ориентированной не только на голосовое управление, но и на тактильное взаимодействие. Прошел мимо колонки, пока там играет великолепный Pink Floyd - Atom Heart Mother (Live in Montreux, 21 Nov 1970), нажал на кнопку — композиция добавлена в список понравившихся. И даже прерывать воспроизведение в попытках перекричать колонку не нужно.

Если посмотреть на нижнюю поверхность колонки, то можно увидеть отверстие для настенного крепления. Самая настоящая радиоточка, только уже не у бабушки из детских воспоминаний, а супер-технологичная и в наши дни! Да и дизайн на пару с доступными расцветками отсылают нас в старые добрые времена. Приятная ретро-ностальгия. Легко ли впишется в любой интерьер? Вполне, ведь без подсветки в киберпанк-стилистике это сделать явно проще.