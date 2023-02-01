Умных колонок сегодня много. Но эмоцию «Вот это вещь!» вызывают только эти две

Умных колонок сегодня много. Но эмоцию «Вот это вещь!» вызывают только эти двеSberBoom и SberBoom Mini
На днях Сбер представил сразу две умные колонки — SberBoom и SberBoom Mini. Никаких экранов: только стильный дизайн, качественный звук (вы даже не представляете, насколько) и продуманное управление. Цена, кстати, ощутимо ниже, чем у конкурентов, но сколько всего предлагают! Сегодня поговорим о достижениях техники SberDevices в 2023 году.
Фото: ferra.ru
Чуть больше года назад мы уже обозревали SberBox Time. Для тех, кто всё пропустил: это умная колонка, совмещённая с обычными часами со стрелками и целой мультимедийной 4K-приставкой внутри. Удобная и, при некоторых сценариях использования, милая штука, но не для аудиофилов. Потому что 15 Вт, которые выдавала SberBox Time — это довольно среднее по современным меркам значение. Маловато будет, чтобы колонка могла стать основным источником качественного звука в комнате (неспроста в колонке предусмотрели 3,5 мм разъём).
Поэтому в 2023 г. дизайнеры и инженеры из SberDevices пересмотрели свой подход к созданию аудиотехники и на этот раз сосредоточили свое внимание на звуке. Хотя и про дизайн тоже не забыли. Итог проделанной работы — две интересные умные колонки, которые хорошо звучат при цене ниже, чем у конкурентов. Заметно ниже.
Технические характеристики
|SberBoom
|SberBoom Mini
|Направленность звука
|360°
|360°
|Количество микрофонов
|4
|2
|Мощность
|40 Вт
|5 Вт
|Беспроводные интерфейсы
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 ГГц
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 ГГц
|Разъемы
|USB Type-C
|Цилиндрический разъем для подачи питания
|Дополнительные функции
|Мультирум, стереопара, детектор шума, голосовое управление в режиме Bluetooth, управление умным домом
|Мультирум, стереопара, детектор шума, голосовое управление в режиме Bluetooth, управление умным домом
|Цена
|11 990 рублей
|3990 рублей
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Внешний вид
Первое, что замечаешь, когда смотришь сбоку на оба устройства — нет никакой акустической ткани на поверхности. Маленькая колонка, например, вообще обошлась без неё, а в обычной версии SberBoom ткань спрятана под внешними ребрами корпуса. И это очень правильно, если вы не очень хотите пылесосить свою колонку каждую неделю.
На что похожа большая версия? Мне кажется, что на кактус. Такие же ребра, разве что зелёного цвета корпуса не хватает. Но это может запросто компенсировать RGB-подсветка колонки.
Физических кнопок у старшей SberBoom минимум. Есть две клавиши для управления громкостью воспроизведения, одна для обесточивания микрофона и одна клавиша с логотипом виртуального ассистента Салют. Для всего остального можно использовать голос, либо устройство, с которого вы через Bluetooth транслируете музыку на колонку (смартфон, ноутбук и т.д.). Чуть больше элементов управления у маленькой колонки.
Что за дополнительная здоровенная кнопка с сердечком в самом центре корпуса? Несложно догадаться, что с её помощью пользователь сможет расставлять лайки всем понравившимся композициям. А зачем она настолько большая?
SberBoom Mini решили сделать ориентированной не только на голосовое управление, но и на тактильное взаимодействие. Прошел мимо колонки, пока там играет великолепный Pink Floyd - Atom Heart Mother (Live in Montreux, 21 Nov 1970), нажал на кнопку — композиция добавлена в список понравившихся. И даже прерывать воспроизведение в попытках перекричать колонку не нужно.
Если посмотреть на нижнюю поверхность колонки, то можно увидеть отверстие для настенного крепления. Самая настоящая радиоточка, только уже не у бабушки из детских воспоминаний, а супер-технологичная и в наши дни! Да и дизайн на пару с доступными расцветками отсылают нас в старые добрые времена. Приятная ретро-ностальгия. Легко ли впишется в любой интерьер? Вполне, ведь без подсветки в киберпанк-стилистике это сделать явно проще.
На рендерах может показаться, что колонки беспроводные, но нет. Снизу у каждой есть по разъёму для питания, встроенного аккумулятора нет ни у одной модели.
При этом разъёмы для питания у колонок разные. В SberBoom используется привычный Type-C, а вот у мини-версии обычный цилиндрический разъем. Если это вас огорчило, то стоит иметь в виду, что цилиндрический разъем меньше подвержен изломам, потому что изгибов вокруг штекера тут меньше — последний свободно вращается внутри разъема. Для устройства, в котором предусмотрено настенное крепление — то, что нужно.
Звук
40 Вт звука в умной колонке кажутся не очень большой цифрой, но вживую вам мало не покажется. Хватит ли этого, чтобы наполнить звуком помещение приличных размеров? При мне SberBoom без проблем справлялась с тридцатиметровой комнатой. Про гостиные обычных размеров и говорить не стоит. Но что делать, если одной колонки не хватает? Можно подключить вторую для их совместной работы. Одна будет отвечать за правый канал, другая за левый. В SberDevices функцию назвали просто — стереопара. Работает, кстати, как с большой колонкой, так и с маленькой. Но с одним условием: сопрягаемые устройства должны быть одинаковыми.
Это не просто 40 Вт звука. Это 40 Вт очень качественного звука, который создаётся парой пассивных излучателей, одним твиттером и одним вуфером, направленным вниз. Низкие частоты вполне себе пробивные, но они не захламляют звуковую картину. Инструменты легко различимы даже на большой громкости, паразитные вибрации не передаются на поверхность, на которой находится SberBoom. Звучит не хуже саундбаров, которые стоят либо столько же, либо ничего себе так дороже.
Выделить какой-то отдельный жанр, с которым колонка справляется лучше всего, сложно. И тяжёлый современный металл звучит забористо, и поп-певицы, плачущие о несчастной любви, тоже за душу берут при таком звучании.
Удивительно, но компактнейшая SberBoom Mini соответствует почти всем перечисленным выше особенностям, разве что максимальный уровень громкости у неё в несколько раз ниже. Зато у неё чистый звук, верхние частоты не начинают уходить в дребезг на максимальной громкости. Есть даже средние и какое-то подобие низких частот, что, вообще-то, очень похвально и редко встречается в таком небольшом корпусе при всего 5 Вт заявленной мощности. Если сравнивать с “умными” аналогами других отечественных брендов, то, боюсь, перевес будет не в их сторону.
Очень качественные и микрофоны — обе колонки чётко распознают речь сквозь громко играющую музыку, несмотря на разницу в количестве этих микрофонов. Обычная версия SberBoom может похвастаться комплектом из четырех микрофонов, Mini — всего двумя.
Ассистенты и экосистема
Почти всё управление колонками происходит при помощи виртуального ассистента Салют. Это не один ассистент, а сразу три. Для общения доступны Сбер, Афина и Джой. Выбрать определенного вы можете исходя из личных предпочтений. Они отличаются своей эмпатичностью и интонациями, но по функционалу друг другу не уступают. А с момента обзора SberBox Time, Салют научился многим крутым вещам.
Теперь Салют понимает сложные команды для управления умным домом. Вместо того, чтобы произносить две отдельные команды “салют, включи свет” и “салют, включи чайник”, их можно составить в одну, и ассистент все поймет так, как вам нужно. Свет включится, а вода в чайнике начнет неистово бурлить.
Поддержка производителей IoT-устройств расширилась, уже сейчас можно использовать SberBoom для управления гаджетами от Aqara, Philips Hue, Yeelight, Yeelight Pro, SLS, Daikin, Kentasu, Midea, Bosch и других брендов. Список большой и он постоянно расширяется. Подробнее про поддержку устройств умного дома можно узнать здесь.
Что еще могут колонки? Наблюдать за вашей квартирой/домом, пока вы в отъезде, например. Функцию назвали просто и лаконично — детектор шума. А работает она при помощи встроенных микрофонов.
Чтобы активировать мониторинг звука, перед уходом достаточно сказать колонке “Салют, включи детектор шума”. После этого, на устройстве начинает работать режим детекции по шести преднастроенным паттернам: разбитое стекло, лай собаки, плач ребенка, шум воды, сигнализация, хлопки. Можно пойти дальше и включить режим реагирования на любом шум, кроме фонового.
Если автоматика определила в аудиоданных нужный тип шума, то звуковой фрагмент запишется и отправится в виде пуш-уведомления пользователю. С подключением охранной системы, которая сама вызовет группу быстрого реагирования, конечно, не сравнится, но даст важное время для принятия адекватных и своевременных решений. На Android функция уже доступна, версия для iOS появится чуть позже.
Детям
Согласно внутренним исследованиям SberDevices, до 40% запросов поступают к виртуальным ассистентам от детей. Разработчики не забыли о такой огромной аудитории и снабдили местного голосового ассистента целым ворохом специальных фишек.
Теперь Салют может отвечать на самые сложные детские вопросы, а ответы для ассистента подготовили известные психологи, педагоги, писатели и ученые. А еще Салют может помочь в учебе, включить подходящий подкаст или сказку перед сном.
Если колонка стоит в одной комнате с ребенком, а последний уже видит сны, то для таких ситуаций в Салют добавили режим ответа шепотом. Не хотите будить ребенка, но необходимо выключить весь свет? Можете тихо обратиться к колонке, она вас прекрасно услышит. И ответит тоже шепотом.
Итого
Найти что-то настолько же компактное, как SberBoom, похожее по качеству звука, да ещё и с умной начинкой внутри, вряд ли возможно. Любой саундбар из аналогичной ценовой категории будет с треском проигрывать при сравнении качества и глубины баса. Тут же низкие частоты разлетаются из небольшого корпуса, да еще и без искажений. Виртуальный ассистент в "палке" под телевизором тоже вряд ли окажется. А в SberBoom их сразу три!
Мини-версия SberBoom получила ту же функциональность, что и большая колонка. Есть детектор шума, поддерживаются все нововведения виртуального ассистента (общение шепотом, детский режим и т. д.), и даже качество звука из оригинальной SberBoom завезли. Не такого громкого звука, но все же. Вашему телефону, уверен, очень далеко до того, что выдает колонка, поэтому бесполезной эту малютку назвать уж точно нельзя. Красивая, работает без нареканий.
А теперь самое интересное! В комплекте с колонками есть промокод на два месяца подписки СберПрайм, которая будет доступна за символическую плату в один рубль. Ну а если успеете купить любую версию SberBoom до 15 марта, то в подарок получите умную лампу Sber A60, чтобы на себе прочувствовать все преимущества умного дома, которым можно управлять голосом. Тем более, при помощи таких крутых и качественных устройств.
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