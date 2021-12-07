Мечтали об умной технике с дизайном из фильмов про будущее? Теперь такая есть, и она российская!

Этим набором функций возможности не ограничиваются. Нужно записаться к врачу или забронировать стол в ресторане? Для этого у ассистента есть консьерж-сервис Дуэт, в котором он сам сможет найти номер организации и позвонить в нее (работает в большом количестве регионов, но пока не во всех). А если захочется окунуться с головой в мир высоких технологий и автоматизации скучных действий, можно просто подключить колонку к телевизору или монитору.

Подключение к ТВ

Что для этого нужно? Ну, хватит всего одного кабеля HDMI, который уже идет в комплекте.. После несложной манипуляции с проводом, SberBox Time будет работать в формате приставки SberBox, , но с полноценным голосовым управлением за счет микрофонов на устройстве. Набор возможностей аналогичный: есть доступ к разным онлайн-кинотеатрам, YouTube, браузеру (интересно, что это Firefox c поиском Bing) и огромному количеству сервисов экосистемы Sber и не только.

Кстати, именно в этом режиме использования появляются дополнительные фишки. Например, заказ еды из ресторанов через каталог Delivery Club или продуктов при помощи сервиса Самокат. Все это можно сделать либо пультом, либо непосредственно голосовым запросом.

Сервисов для потребления контента много. Для любителей посмотреть фильмы и сериалы есть коллекция от Okko, MEGOGO, IVI, Wink, more.tv и KION. Для тех, кто все-таки предпочитает ТВ-каналы, тут предустановлены онлайн-сервисы от крупнейших игроков российского рынка: Смотрешки и все тех же Wink, Megogo и KION. Про потоковое радио тоже не забыли.

Кроме того, просмотр фильмов тоже снабдили кое-чем умным. Функцией Layer, например. Суть ее проста: смотрите фильм, а нейросети сами предлагают приобрести вещи, похожие на предметы гардероба персонажа или фанатский мерч, связанный с контентом. Доступен Layer пока только для Okko, но уже сегодня он работает в 45 тыс. фильмов. Активировать его можно командой “Салют, найди фильмы с видеошопингом”.

Облачный гейминг

Вот для этого и нужен был заветный Ethernet-порт. Wi-Fi с частотой 5 ГГц, конечно, очень полезная в хозяйстве вещь, но порой и она не выступает в роли панацеи от задержек и лагов во время игры.

Итак, во что нам предлагает поиграть SberPlay? Как минимум, в проекты от студии Gaijin Entertainment: War Thunder, CRSED: F.O.A.D и Crossout. Неплохо, но, уверен, что в какой-то момент вам захочется большего. Тут на помощь приходит поддержка площадок цифровой дистрибуции Steam, Origin и Epic Games Store. То есть, купив какую-то игру еще на компьютере, продолжить играть в нее вы сможете прямо на ТВ с подключенной к нему умной колонкой. Но для этого необходимо комфортное управление.