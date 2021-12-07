Мечтали об умной технике с дизайном из фильмов про будущее? Теперь такая есть, и она российская!SberBox Time
Технические характеристики
|SberBox Time
|Аудиосистема
|2 широкополосных динамика + пассивный излучатель
|Частотный диапазон
|80-20000 Гц
|Количество микрофонов
|5
|Мощность
|15 Вт
|Операционная система
|StarOS
|Процессор
|Amlogic S905D3
|Оперативная память
|2 ГБ
|Встроенная память
|16 ГБ
|Вывод видео
|4К UHD, поддержка HDR, HFR 60 Гц
|Питание
|12 В, адаптер в комплекте
|Разъемы
|HDMI, LAN (RJ45), USB Type-C, отдельный цилиндрический разъем для подачи питания
Внешний вид
Умная техника в дизайне аналоговых устройств — интересный шаг. Особенно любопытно этот шаг смотрится после футуристичного SberPortal, забравшего несколько серьезных наград от Red Dot Design Awards: за промышленный дизайн и в номинации “лучшее умное устройство”. Теперь же футуризма стало меньше, а сам SberBox Time внешне похож на прикроватный будильник. И вот эта простота вместе с универсальностью — главная фишка дизайна колонки. Поместить ее можно буквально в любой интерьер.
Лицевая панель выключенного устройства встречает пользователя стрелками часов. Да, самые настоящие стрелки под слоем матового стекла, хотя есть версии и с полностью прозрачным материалом. Сами часы, кстати, настраиваются автоматически при подключении к интернету.
Если подключить колонку к источнику питания, то в верхней части циферблата обнаружится большой светодиод, который информирует о текущем статусе устройства при помощи палитры из любого сочетания цветов, яркости или анимаций-эффектов. Его сложно не заметить, он довольно яркий, но при этом есть датчик освещённости, который подстраивает яркость индикации. Ночью точно слепить не будет. Под матовым “стеклом” вокруг него образуется еще и довольно приятный ореол.
Кнопок у устройства всего три. Согласен, их немного, но зато в комплекте со SberBox Time поставляется полноценный пульт управления (такой же используется и с обычном SberBox). Вот на нем кнопок уже больше. Есть у пульта и встроенный микрофон. То есть, сидя в другом конце комнаты, пользователю не придется повышать голос, чтобы докричаться до устройства. И нет, сама колонка отлично улавливает звук и голос (целых пять микрофонов!). Но в ситуации, когда лучше лишний раз не шуметь — полезно.
Корпус своей формой напоминает рупор, но только без ручки, за которую его можно держать. Сам он сделан из пластика, а большая его часть обтянута в акустическую ткань. На ощупь — приятно, пыль почти не собирает. И, казалось бы, на этом описание внешнего вида можно было и закончить. Однако если взглянуть на заднюю сторону колонки, становится понятно, что все интересное тут только начинается.
В то время, пока у многих конкурентов два порта это потолок, в SberBox Time их сразу четыре: полноразмерный HDMI, LAN (RJ45, он же “для интернета”), USB Type-C и отдельный вход для подачи питания. Вот тут-то умная колонка и превращается в полноценную медиаприставку. С подключением к ТВ, стабильным облачным геймингом и возможностью доукомплектовки аксессуарами по мере необходимости.
Виртуальный ассистент? Сразу три!
Большинство взаимодействий с умной колонкой будет происходить при помощи виртуальных ассистентов Салют, которые, в свою очередь, трое. Каждый обладает своим уникальным характером.
Общаться можно со Сбером, Афиной или Джой. Сбер — воплощение интеллигентности и подойдет на все случаи жизни. Джой — более жизнерадостная и открытая помощница, при этом Афина — образец сдержанности и педантичности. Пообщаться с ними вне рамок постановки задач можно, для этого нужно просто сказать “Салют, давай поболтаем!”. Вот тогда ассистент раскроет весь свой потенциал, а он тут — мое почтение. Ассистенты поддерживать разговор почти как живой человек при помощи нейронной сети ruGPT-3 с 760 млн параметров.
Разные эмоции, которые могут отыгрывать виртуальные собеседники — это, безусловно, здорово. Но куда интереснее, на что все это способно в повседневных задачах.
Как и положено любому порядочному ассистенту, Салют может управлять самим устройством, экосистемой умного дома и реагировать на самые разные запросы: будь это прогноз погоды или просьба включить любимый трек через СберЗвук.
Этим набором функций возможности не ограничиваются. Нужно записаться к врачу или забронировать стол в ресторане? Для этого у ассистента есть консьерж-сервис Дуэт, в котором он сам сможет найти номер организации и позвонить в нее (работает в большом количестве регионов, но пока не во всех). А если захочется окунуться с головой в мир высоких технологий и автоматизации скучных действий, можно просто подключить колонку к телевизору или монитору.
Подключение к ТВ
Что для этого нужно? Ну, хватит всего одного кабеля HDMI, который уже идет в комплекте.. После несложной манипуляции с проводом, SberBox Time будет работать в формате приставки SberBox, , но с полноценным голосовым управлением за счет микрофонов на устройстве. Набор возможностей аналогичный: есть доступ к разным онлайн-кинотеатрам, YouTube, браузеру (интересно, что это Firefox c поиском Bing) и огромному количеству сервисов экосистемы Sber и не только.
Кстати, именно в этом режиме использования появляются дополнительные фишки. Например, заказ еды из ресторанов через каталог Delivery Club или продуктов при помощи сервиса Самокат. Все это можно сделать либо пультом, либо непосредственно голосовым запросом.
Сервисов для потребления контента много. Для любителей посмотреть фильмы и сериалы есть коллекция от Okko, MEGOGO, IVI, Wink, more.tv и KION. Для тех, кто все-таки предпочитает ТВ-каналы, тут предустановлены онлайн-сервисы от крупнейших игроков российского рынка: Смотрешки и все тех же Wink, Megogo и KION. Про потоковое радио тоже не забыли.
Кроме того, просмотр фильмов тоже снабдили кое-чем умным. Функцией Layer, например. Суть ее проста: смотрите фильм, а нейросети сами предлагают приобрести вещи, похожие на предметы гардероба персонажа или фанатский мерч, связанный с контентом. Доступен Layer пока только для Okko, но уже сегодня он работает в 45 тыс. фильмов. Активировать его можно командой “Салют, найди фильмы с видеошопингом”.
Облачный гейминг
Вот для этого и нужен был заветный Ethernet-порт. Wi-Fi с частотой 5 ГГц, конечно, очень полезная в хозяйстве вещь, но порой и она не выступает в роли панацеи от задержек и лагов во время игры.
Итак, во что нам предлагает поиграть SberPlay? Как минимум, в проекты от студии Gaijin Entertainment: War Thunder, CRSED: F.O.A.D и Crossout. Неплохо, но, уверен, что в какой-то момент вам захочется большего. Тут на помощь приходит поддержка площадок цифровой дистрибуции Steam, Origin и Epic Games Store. То есть, купив какую-то игру еще на компьютере, продолжить играть в нее вы сможете прямо на ТВ с подключенной к нему умной колонкой. Но для этого необходимо комфортное управление.
В безвыходной ситуации, в приложении Салют можно выбрать в качестве устройства ввода непосредственно смартфон, на экране которого появится схематически отрисованный геймпад. Но можно пойти дальше и подключить настоящий беспроводной геймпад через Bluetooth.
Если вы не заядлый геймер и еще не созрели на дорогой PlayStation или XBox, то это вполне неплохая альтернатива. Кстати на борту есть и нативные (не облачные) казуальные игры для детей.
Звук
Инженерам удалось разместить в столь небольшом корпусе аудиосистему мощностью 15 Вт. Много это или мало? Зависит от площади комнаты, в которой колонка будет работать. Чтобы наполнить музыкой средних размеров гостиную в типовом панельном доме, этого точно хватит.
За извлечение звука в SberBox Time отвечают два широкополосных динамика и один пассивный излучатель. Все ли в порядке у SberBox Time с качеством звука? Вполне, но лично я бы немного добавил низких частот, чтобы звук казался более объемным. В остальном, колонка ведет себя здорово даже на максимальном уровне громкости — диапазон частот не превращается в характерную компактным колонкам “кашу”, а корпус не начинает дребезжать.
Звук можно вывести и из самой колонки на внешнюю акустическую систему. И несмотря на то, что никакого подобия классического миниджек-выхода тут и близко нет, вывод аудио поддерживается портом Type-C через стандартный переходник, который используется на многих смартфонах.
И к умному дому подключается?
Как и другие устройства от SberDevices, SberBox Time поддерживают экосистему умного дома от Sber и других производителей. При помощи все того же помощника Салют, в квартире можно настраивать освещение, создавать различные сценарии использования техники (при наличии специального реле) и автоматизировать работу всех умных розеток в квартире. И все это при помощи голосового управления и автоматизированных сценариев.
Если мало фирменных устройств Сбера, интегрировать в систему умного дома можно и девайсы от Aqara, EKF Connect, ELARI SmartHome, HIPER IoT, iRidi, MimiSmart, Philips Hue, Roximo IoT, Vixion Home. Список не финальный, постепенно он будет пополняться новыми производителями.
Итого
Аналог SberBox Time вы вряд ли сможете найти. У SberDevices снова получилось создать самобытное устройство, которое тяжело забыть после использования. В колонке здорово сочетаются дух современных технологий и приятный глазу минималистичный циферблат.
Один провод превращает ее из милого собеседника в полноценный 4K-медиацентр, который способен и показать любимый сериал, и продукты заказать, и даже записать вас на прием к врачу. Звук хороший, места занимает мало. Да и выстроить вокруг нее экосистему не составит труда.
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