Все ваши фотографии на смартфоны — баловство в сравнении с тем, что умеет эта камера Sony
Когда речь заходит о “полном кадре” в камерах, трудно найти какого-то другого производителя, который смог бы так же ловко и быстро вырваться в ряд пионеров этой области. Sony c большим отрывом ушла от конкурентов, сделав не только одну флагманскую универсальную линейку камер а7, но и пару других: больше подходящих для фотографов и видеографов. И все они постоянно обновляются. Да, прямо как смартфоны — из года в год.
Но время идет, прогресс наступает на пятки, а покупателей надо чем-то удивлять. Использовав весь потенциал небольшого корпуса в рамках “шеститысячной” серии, Sony решила сделать в похожем корпусе еще и аналог а7 III. Более дружелюбный для начинающего пользователя, но при этом все такой же серьезный инструмент, если рассматривать эту камеру с позиции профессионала.
Полный кадр? А это еще что?
Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь — минутка ликбеза. Термины «полный кадр» и «кроп-фактор», вообще, относятся к главной части любой камеры. К ее сенсору. Да, к той самой штуке, которая отвечает за захват изображения. Раньше для этого использовались пленки, теперь же ее роль выполняет матрица. И вот они-то бывают разных размеров. Куча стандартов для разных целей. И правило “чем больше — тем лучше” тут работает.
Что вы получаете, покупая камеру с большим сенсором? Во-первых, чистую картинку в темное время суток. Камеры с полным кадром снимают ночью гораздо лучше за счет более высоких рабочих значений светочувствительности. Например, у героя обзора расширенный диапазон ISO достигает отметки в 204800. Во-вторых, полный кадр обеспечивает более широкий динамический диапазон. Матрицы с меньшим размером не так хорошо справляются с передачей световых особенностей в темных и светлых участках кадра. Но есть и кое-что, что может вас насторожить. Не все объективы подходят под такой формат кадра. Поэтому придется углубиться в основы оптики в камерах и разобраться в зависимостях фокусного расстояния и размера матрицы. Лишними эти знания не будут.
Внешний вид
Внешне отличить a7c от какой-нибудь a6600 будет тяжело, а издалека так и вообще не поймешь, что перед тобой представитель флагманской линейки. Не так много полноразмерных “крутилок", чуть меньше толщина и пропавший центральный видоискатель. Теперь он как в компактных APS-C камерах - слева. Стала ли от этого a7C хуже? Конечно же нет. Все как у старших братьев по линейке - полнокадровый сенсор на 24,2 Мп и пятиосевая стабилизация IBIS.
В основе корпуса a7C используется магниевый сплав. Это главное отличие от тех же камер из шеститысячной серии. Камера стала прочнее не только “на бумаге”. Она и в руках ощущается как добротное монолитное устройство. На деле это дает камере больший запас как прочности, так и герметичности. Чем меньше швов в конструкции — тем лучше. При этом камера очень легкая. По крайней мере, с комплектным объективом. Полный вес набора из а7С и "китового" объектива — 676 грамм. Конечно, с более “серьезным” объективом вес общей конструкции увеличится. Так что 509 г для “тушки” вместе с аккумулятором и картой памяти - это очень хороший показатель. Самое то, чтобы использовать камеру вместе со стабилизатором (или прицепить на коптер, но мы вам этого не говорили).
Своего рода победой стал поворотный экран. До выпуска этой камеры Sony использовала в линейке А7 дисплеи, которые могли отклоняться только в пределах вертикальной оси одной оси. Теперь положение дел изменилось. Полный кадр. От Sony. С поворотным экраном. Так и хочется написать про странный 2020 год, который приносит нам, порой, очень интересные вещи.
Отдельно порадовала удобная кнопка для старта записи видео. Нет, я не про тактильные ощущения, а про расположение этой кнопки. Немаловажный фактор, который стоит учитывать при выборе камеры. Никому ведь не хочется в важный момент промахнуться по нужной кнопке? То-то же.
На этот раз Sony отказалась от “природного” кожаного паттерна в пользу более нейтрального геометрического рисунка на рукояти. Вспоминая свои ощущения от использования Sony a7R III, не могу сказать, что тактильно что-то кардинально изменилось. Хват все еще удобный, а при долгом использовании, когда руки то и дело потеют, камера не начинает предательски выскальзывать. За это плюс.
Думаю, вы уже заметили, что узнаваемый облик линейки пропал. И раз природа не терпит пустоты, вместо "горба" видоискателя спереди, пользователю теперь видны аж два микрофона, которые направлены непосредственно на объект съемки. Хорошее решение для тех, кто сам снимает себя на видео без дополнительного навесного оборудования.
Портов здесь не так много, как у больших "семерок", но зато сами они (и закрывающие их крышки) расположены таким образом, что они не мешают даже во время съемки самого себя. Можно спокойно прикрутить к камере рукоять, развернуть экран и не задумываться о том, что провода надо размещать каким-то специальным образом.
Управление
В какой-то мере даже немного удивительно, что Sony умудрилась сохранить большинство важных элементов управления в рамках такого компактного корпуса. Колесики для настройки основных параметров? Есть. Целых две штуки (+ колесико экспокоррекции), правда, одно из них стало меньше, если сравнивать размер со старшими братьями. Привычное многофункциональное колесо под большим пальцем тоже никуда не делось. У тех, кто уже имел дело с камерами от Sony, проблем возникнуть не должно.
Стоит сразу сказать, что настроек (те, в которые можно попасть через кнопку Menu) тут очень много. “Под себя” можно настроить почти любой аспект съемки. Начиная от качества и формата отснятого материала, до мельчайших аспектов работы местной системы автофокуса. Масса пунктов, которые придется сидеть и штудировать по вечерам. В первое время возникают сложности с пониманием процесса съемки и нет времени на обучение? Ну, можно поручить регулировку параметров непосредственно камере. Предварительно перейдя в автоматический режим, разумеется.
Немного про объектив
В базовой комплектации камеры фотографировать вы будете на полнокадровый зум-объектив FE 28-60 мм F4-5.6. Подходит ли для повседневной уличной съемки? Более чем. Да и оптимален для тех моментов, когда не хочется брать с собой громоздкую и тяжелую оптику. Типичный "блинчик", только с совсем нетипичной начинкой. Давно вы такие полнокадровые зум-объективы видели?
Несмотря на свои скромные размеры, объектив уверенно выдает высокую скорость и точность фокусировки. Как в режиме съемки фото, так и во время записи видео доступен следящий по глазам автофокус. За это спасибо линейному двигателю внутри объектива. Кстати, за счет него же объектив не меняется в размерах. Думаете, в Sony на этом остановились? А вот и нет. Теперь местный автофокус может в реальном времени отслеживать объекты и "хвататься" даже за глаза животных.
Кольцо фокуса в этом объективе прокручивается до “бесконечности”. В ручном режиме ход максимально плавный, без подергиваний, “запинок” и звуков работы внутренних механизмов. В режиме автоматической фокусировки ситуация точно такая же. Полезно при записи видео в спартанских условиях, когда дополнительного микрофона под рукой нет, а звук нужен. Выход один - писать его прямо с камеры. И если объектив при фокусировке будет издавать хотя бы какие-нибудь звуки, будьте готовы в ручном режиме на этапе обработки анализировать и “чистить” эти шумы.
Да, для более полной демонстрации возможностей камеры “из коробки”, хотелось бы чуть более “светлую” диафрагму, но тогда бы пришлось пожертвовать размерами в угоду большей светосиле. Инженеры и без этого сотворили небольшое чудо, сделав “взрослый” объектив в форм-факторе довольно бюджетного “стекла”, часть которого перед работой еще и выдвигается. Включили камеру, перевели объектив в рабочее положение и… снимаете. А еще тут про защиту от пыли и влаги не забыли. За это отдельный плюс.
Собственно, съемка
Первое, на что обращаешь внимание при съемке — проработанность деталей даже в довольно сложных участках. Как и в старших моделях, в a7c используется технология обратной засветки для получения максимальной чёткости картинки даже при высоком ISO. Вместе с пятиосевой системой стабилизации такая комбинация дает больше свободы при съемке с рук в сложных условиях освещения.
Снимая в формате “включил-снял-выключил” даже в условиях отвратительного освещения можно получать такие изображения, о которых не задумываешься во время съемки. Казалось бы, света мало, качество тоже оставляет желать лучшего. Но какая-то магия Sony заставляет обычные вещи выглядеть не совсем обычными. Деталей становится больше, качество проработки теней доставляет эстетическое удовольствие. И даже криво подобранный баланс белого и общая недоэкспонированность почему-то дают фотографии приятную творческую составляющую.
Если хотите снимать в JPEG и вообще перестать думать о шумах и каких-либо проблемах при съемке, то рекомендую не поднимать ISO выше 12800. После этого (иногда после 25 600) мелкие детали начинают демонстрировать деградацию контуров и неприятное размытие тонких линий. В репортажной съемке можете смело задирать ISO до заоблачных значений и снимать почти в любых условиях — на помощь придет местный шумодав.
Для творческих задач при съемке видео пригодится либо автоматическая цветокоррекция (можно выбирать между креативными стилями и эффектами рисунка), либо использование профессиональных профилей изображения: HLG, SLog-3, S-Log2. Последние позволяют сохранить и передать как можно больше визуальной информации. На деле это поможет добиться нужного замысла в процессе постобработки отснятого материала. Если часто снимаете себя (вдруг вы блогер), но умений использовать все эти замудренные профили нет, можно довольствоваться встроенными пресетами цветокоррекции. Последние, кстати, работают и в режиме фотографии.
Итого
Sony a7C — это не просто какая-то там камера из сотен таких же. Перед нами воплощение инноваций компании, демонстрация того, что вы можете получить сегодня от лучших беззеркальных камер, но только в действительно компактном корпусе. Инженеры из Sony каким-то неведомым образом смогли улучшить и без того отличное качество фотографий и видео. Успели улучшить и автофокус. Да так улучшить, что теперь он обгоняет по некоторым параметрам таковой в a7 III. Да, в этой компактной камере есть слежение за объектом в режиме реального времени. И работает это слежение хоть во время съемки фотографий, хоть во время записи видео. А еще не стоит забывать о том, что тут используется байонет Е. Проблемы с выбором объективов отпадут сами собой, потому что парк объективов тут действительно здоровый.
Поздравляю, вы дочитали обзор до конца и теперь думаете о том, нужна вам такая камера или нет. Если вас уже совсем не устраивает качество фотографий, сделанных на смартфоны и домашние "мыльницы" и хочется такую камеру, чтобы "на века", то можете без раздумий покупать a7C. Мало того, что обеспечите себя качественными видео и фото, так еще можете попробовать превратить свое хобби в полноценное дело. Потому что давно пора, и в этот сложный год это вторая (после PlayStation 5) штуковина "для души", которая будет актуальной ещё долго-долго и радовать вас 365 дней в году.
Технические характеристики
|Sony A7С
|Класс
|беззеркальная камера со сменной оптикой
|Матрица
|полнокадровая CMOS-матрица Exmor 35 мм (35,6 x 23,8 мм), 24,2 Мп
|Байонет/объектив
|сменный, байонет E
|Формат снимков
|JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)
|Формат видео
|XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264 (S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)
|Диапазон светочувствительности
|ISO 100–51 200 (значения от ISO 50 до ISO 204 800 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO), авторежим (ISO 100–12 800, с выбором верхнего и нижнего предела). Видеосъемка: эквивалент ISO 100–51 200 (значения до ISO 102 400 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO), авторежим (ISO 100–12 800, с выбором верхнего и нижнего предела)
|Диапазон выдержек
|1/4000 – 30 с
|Экран
|LCD, повортная конструкция, диагональ — 3”, разрешение — 921 600 точек
|Видоискатель
|XGA OLED, разрешение – 2,359 млн. точек, 100% покрытие кадра, увеличение – 0,59x
|Wi-Fi
|встроенный модуль Wi-Fi + NFC
|Память
|SD (с поддержкой UHS-I/II)
|Интерфейсы
|Bluetooth 4.1, USB Type-C, HDMI, вход для наушников, вход для микрофона,
|Аккумулятор
|NP-FZ100, литий-ионный, 2280мАч Прибл. 680 снимков (видоискатель) / прибл. 740 снимков (ЖК-монитор)
|Размеры и вес
|124,0x71,1x59,7 мм, 509 г (c аккумулятором и картой памяти)