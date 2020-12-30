Все ваши фотографии на смартфоны — баловство в сравнении с тем, что умеет эта камера Sony

Когда речь заходит о “полном кадре” в камерах, трудно найти какого-то другого производителя, который смог бы так же ловко и быстро вырваться в ряд пионеров этой области. Sony c большим отрывом ушла от конкурентов, сделав не только одну флагманскую универсальную линейку камер а7, но и пару других: больше подходящих для фотографов и видеографов. И все они постоянно обновляются. Да, прямо как смартфоны — из года в год.

Но время идет, прогресс наступает на пятки, а покупателей надо чем-то удивлять. Использовав весь потенциал небольшого корпуса в рамках “шеститысячной” серии, Sony решила сделать в похожем корпусе еще и аналог а7 III. Более дружелюбный для начинающего пользователя, но при этом все такой же серьезный инструмент, если рассматривать эту камеру с позиции профессионала.

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Полный кадр? А это еще что?

Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь — минутка ликбеза. Термины «полный кадр» и «кроп-фактор», вообще, относятся к главной части любой камеры. К ее сенсору. Да, к той самой штуке, которая отвечает за захват изображения. Раньше для этого использовались пленки, теперь же ее роль выполняет матрица. И вот они-то бывают разных размеров. Куча стандартов для разных целей. И правило “чем больше — тем лучше” тут работает.