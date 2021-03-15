Какую технику купить, чтобы звук «пробирал до мурашек», как в детстве
Прототипы современных цифровых звуковых технологий в кино зародились почти полвека назад - еще в 1984 году. Хотя история главной “по звуку” компании Dolby Laboratories берет свое начало аж в 1965. Тогда будущий флагман отрасли был всего-лишь небольшой британской научной лабораторией.
Все началось с аналоговых технологий шумопонижения, которые были представлены компанией под названием Dolby A и Dolby B. Первая предназначалась для профессионалов, вторая для любителей и энтузиастов. Среди массовых проектов, шумопонижение впервые было задействовано в легендарном кубриковском “Заводном апельсине”, который вышел в 1971 году.
И за прошедшие c момента выхода “Заводного апельсина” 50 лет, компания успела представить огромное количество технологий и систем, которые изменили кинематограф и индустрию звука до неузнаваемости. Но сегодня мы остановимся на одной конкретной, как вы уже поняли из заголовка.
Dolby Atmos
В эпоху распространения интернета кинотеатрам пришлось нелегко. Положение индустрии усугублялось еще до пандемии: стриминговых сервисов становилось все больше, а пиратские ресурсы со “слитыми” новинками так никуда и не пропадали, несмотря на многочисленные попытки блокировки со стороны правообладателей и надзорных органов.
Понемногу все это заставляло индустрию развлечений становиться все более интересной для зрителя. Хотели крутую картинку? Получили IMAX-кинотеатры. Потрясающий воображение звук? Вот и кинотеатры с Dolby Atmos появились.
До появления этой системы в кинотеатрах в 2012 году, пространственный звук в кино мог похвастаться лишь одной плоскостью. Это давало некоторую панораму звуку, но для обеспечения аудиального эффекта присутствия этого все же было мало, несмотря на создание прорывных стерео-систем.
Инженеры переосмыслили подход к звуку и теперь это.... объект. Объект, который можно перемещать как по горизонтали, так и по вертикали. Условный звук визга тормозов гоночного болида теперь можно отделить от остальных звуков и управлять его положением в виртуальном пространстве. В этом и помогает Dolby Atmos.
В кинозал звук попадает не в виде целой звуковой дорожки, а в виде отдельных файлов со своими пространственными координатами, связанными со временем. Перед этим система рассчитывает в какой динамик и что посылать. В итоге вы оказываетесь в самой гуще событий и все это благодаря звуку вертикальному звуку. А теперь представьте, что вы можете получить такой же опыт дома. Не только с фильмами, но и с телешоу, вашей любимой музыкой и играми. И все это можно реализовать с домашними саундбарами от Sony. Благо, что выбирать тут есть из чего.
А зачем вообще нужны саундбары?
Раньше, для того, чтобы устроить дома небольшой кинотеатр, требовалась целая груда динамиков, которую еще надо было правильно расставить, в зависимости от особенностей помещения. Да, вы бы получили хороший звук, возможно, даже Hi-Res. Но зачастую это отнимает ценное место и добавляет сложностей с настройкой звука и подключением.
С саундбарами проще. Есть одна длинная панель, которую можно расположить под телевизором, и беспроводной сабвуфер, который будет стоять у вас на полу. С подключением все тоже просто. Для этого Sony предусмотрела полный набор разъемов: от HDMI до Ethernet. Но это все для отдельных случаев подключения дополнительной техники. Если провода видеть не хочется, то саундбар можно сопрячь беспроводным способом прямиком с телевизором Bravia. И даже настроить один пульт сразу для двух устройств при помощи функции Bravia Sync.
Если вам необходимо полное погружение — Sony HT-ST5000
Один из самых “навороченных” саундбаров, который вы можете встретить. Скромными размерами и весом не отличается, зато своей начинкой — очень даже! Целых 800 Вт объемного звука, в отличие от 400 Вт в 3.1-системах HT-ZF9 и HT-G700.
Инженерам Sony удалось добиться физической реализации 7.1.2-канальной системы S-Force PRO Front Surround, и именно этим фактором оправдана цена устройства. В рамках двух устройств вы получаете полноценную замену домашнему Hi-Fi кинотеатру при том условии, что тут вы получите и заветный Dolby Atmos, и дополнительную систему вертикального звука от Sony — Vertical Surround Engine.
Из тройки актуальных моделей эта особенно выделяется количеством возможных способов подключения:
- 3 входа HDMI (сквозная передача сигнала с поддержкой 4K HDR), 1 выход, HDCP2.2;
- Ethernet;
- Wi-Fi, Bluetooth, NFC;
- Оптический разъем;
- ТВ-вход.
Не ультра-навороченные, но Dolby Atmos и 4K HDR тут как тут — HT-G700 & HT-ZF9
Более демократичные в плане цены саундбары от японского технологического гиганта. Да, как вы поняли из заголовка, сквозной 4К HDR-контент все так же поддерживается устройствами. В свою очередь, HT-ZF9 отличается от HT-G700 поддержкой подключения через сети Wi-Fi и возможностью воспроизводить High-Res звук. Отличаются они и количеством HDMI-портов: один (eARC) в HT-G700 против двух в HT-ZF9.
СКОЛЬКО СТОИТ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ САУНДБАР SONY С DOLBY ATMOS
Мощность все еще впечатляющая — 400 Вт. Различия в этом показателе с HT-ST5000 объясняются другой системой динамиков — в обеих моделях используется 3.1-система. Не думайте, что этого мало для Dolby Atmos. Система генерирует виртуальные динамики и вы получаете все тот же звук от 7.1.2-системы, но в виртуальном формате. Фирменные технологии от Sony и Dolby на месте: и Vertical Surround Engine, и Dolby Vision. Никуда не пропал и альтернативный DTS:X.
СКОЛЬКО СТОИТ НЕДОРОГОЙ САУНДБАР SONY С WI-FI И ЗВУКОМ HI-RES
Да, мы постепенно становимся всё менее впечатлительными — и из-за возраста, и потому, что привыкаем к технологиям. Но Dolby Atmos — это именно та новая вершина, с которой у вас будет захватывать дух от качества звука, как в старые добрые времена, когда вы впервые запустили CD после кассеты в магнитофоне. И тщательно проработанная аудиотехника Sony — пожалуй, лучший носитель для демонстрации технологий Dolby.