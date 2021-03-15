Какую технику купить, чтобы звук «пробирал до мурашек», как в детстве

Прототипы современных цифровых звуковых технологий в кино зародились почти полвека назад - еще в 1984 году. Хотя история главной “по звуку” компании Dolby Laboratories берет свое начало аж в 1965. Тогда будущий флагман отрасли был всего-лишь небольшой британской научной лабораторией.

Все началось с аналоговых технологий шумопонижения, которые были представлены компанией под названием Dolby A и Dolby B. Первая предназначалась для профессионалов, вторая для любителей и энтузиастов. Среди массовых проектов, шумопонижение впервые было задействовано в легендарном кубриковском “Заводном апельсине”, который вышел в 1971 году.

И за прошедшие c момента выхода “Заводного апельсина” 50 лет, компания успела представить огромное количество технологий и систем, которые изменили кинематограф и индустрию звука до неузнаваемости. Но сегодня мы остановимся на одной конкретной, как вы уже поняли из заголовка.

Dolby Atmos

В эпоху распространения интернета кинотеатрам пришлось нелегко. Положение индустрии усугублялось еще до пандемии: стриминговых сервисов становилось все больше, а пиратские ресурсы со “слитыми” новинками так никуда и не пропадали, несмотря на многочисленные попытки блокировки со стороны правообладателей и надзорных органов.