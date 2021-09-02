Хотите делать фото, которые не устареют по качеству спустя десятилетия? У Sony есть оборудование для этого!

Что это дает на практике? Во-первых, скорость самой фокусировки неплохо так возрастает. Во-вторых, если вы часто прибегаете к использованию фильтров, которым необходимо сохранять определенное положение, то здесь они не будут поворачиваться. В-третьих, двойные линейные двигатели не создают никакого шума. Это очень важная характеристика в том случае, если снимаете вы преимущественно видео.

Отдельно порадовал линейный отклик кольца фокусировки в ручном режиме. Даже малейшее вращение тут дает о себе знать. Лучше всего это видно в режиме точной настройки фокуса, когда наведение на резкость наглядно показывается на приближенной части кадра. И работает это как в видоискателе, так и на экране.

Электроники в объективах много, поэтому возникает резонный вопрос: а боятся ли они не самых благоприятных погодных условий? Нет, поэтому идти снимать можно даже в дождь. Однако по поводу ливня я бы еще несколько раз хорошо подумал, ведь стопроцентная защита от воды все-таки не гарантирована.

Какой объектив и для чего выбрать

Несмотря на то, что мы рассматриваем сразу трио объективов, мало кому может понадобиться такой комплект одновременно. Пара из 24 + 40/50 мм - еще куда ни шло, ведь между 40 и 50 мм разница не самая существенная. Но все же она есть.

Полтинник, пожалуй, самая что ни на есть классика, когда речь идёт о съёмке в формате "достал, сфотографировал". Люди, уличные сюжеты - для всего этого объективы с фокусным расстоянием 50 мм используют последние лет 70.