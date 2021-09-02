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Хотите делать фото, которые не устареют по качеству спустя десятилетия? У Sony есть оборудование для этого!

Объективы G-серии
Потребительская фототехника стремительно теряет в размерах. Путь от неповоротливых зеркалок до полнокадровых компактных камер рынок прошел быстро, буквально за 5-6 лет. Кроме камер, меньше стали и объективы к ним. Теперь три объектива с собой - это не ”ого, как тяжело”, а всего-лишь дополнительные полкило в рюкзаке. Но как снимает такая компактная оптика? Мы проверили ее в деле и готовы поделиться своими впечатлениями.
Хотите делать фото, которые не устареют по качеству спустя десятилетия? У Sony есть оборудование для этого!

Технические характеристики

Sony FE 24 мм f/2,8 GSony FE 40 мм f/2,5 GSony FE 50 мм f/2,5 G
Байонетное креплениеБайонет Sony EБайонет Sony EБайонет Sony E
ФорматПолный кадр, 35 ммПолный кадр, 35 ммПолный кадр, 35 мм
Фокусное расстояние244050
Эквивалентное фокусное расстояние для 35 мм (APS-C)366075
Угол обзора (35 мм)845747
Угол обзора (APS-C)613932
Максимальная светосила (F-число)2,82,52,5
Минимальная светосила (F-число)222222
Лепестки диафрагмы777
Минимальная дистанция фокусирофки0,24 м (АФ), 0,18 м (РФ)0,28 м (АФ), 0,25 м (РФ)0,35 м (АФ), 0,31 м (РФ)
Диаметр фильтра494949
Стабилизацияинтегрирована с камеройинтегрирована с камеройинтегрирована с камерой
Размеры68 x 45 мм68 x 45 мм68 x 45 мм
Вес162 г173 г174 г
Цена Sony FE 24 мм f/2,8 GЦена Sony FE 40 мм f/2,5 GЦена Sony FE 40 мм f/2,5 G

Внешний вид

Все три объектива снаружи мало чем отличаются друг от друга. Пожалуй, только гравировкой фокусного расстояния и правого значения диафрагмы. В остальном, у них и одинаковый корпус, и одни и те же элементы управления. Разница только в самой начинке и типе комплектных бленд, защищающих кадр от паразитных солнечных лучей.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ ДЛЯ СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖЕЙ И ГОРОДОВ

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Sony FE 24 мм f/2,8 G, Sony FE 40 мм f/2,5 G, Sony FE 50 мм f/2,5 G

Sony FE 24 мм f/2,8 G, Sony FE 40 мм f/2,5 G, Sony FE 50 мм f/2,5 G

Небольшие и стандартизированные размеры в рамках одной серии объективов - это подарок для владельца камеры. Уже неплохо, что длина каждого не превышает 45 мм, но только компактный размер сам по себе - не главная особенность объективов. Куда важнее, как эти компактность и стандартизация делают жизнь проще, когда дело доходит до процесса съёмки.

Допустим, вы активно снимаете видео, используя электронный стабилизатор. И, раз у вас есть целый "стаб", то иметь пару отдельных дискретных объективов лучше, нежели один универсальный "зум" (такая оптика, обычно, более светосильная).

Sony FE 24 мм f/2,8 G, Sony FE 40 мм f/2,5 G

Sony FE 24 мм f/2,8 G, Sony FE 40 мм f/2,5 G

Ещё лучше, когда эти объективы одного размера, чтобы при их смене не приходилось настраивать стабилизатор заново (сам процесс, при отсутствии должной сноровки, не из простых). Удобнее с таким комплектом станет и работа с фильтрами. Например, купив один ND-фильтр, вы сможете использовать его сразу на всех объективах, не тратясь на лишние диагонали.

Прокручиваемых кольца тут два: одно для фокусировки, другое для настройки апертуры. В случае с последней, ее значения можно выставлять как по определенным рискам, так и охватывая промежуточные значения - для этого на корпусе есть отдельный переключатель Click on/off, вдобавок к уже имеющемуся переключателю режима фокусировки с ручного на автоматический.

Sony FE 40 мм f/2,5 G

Sony FE 40 мм f/2,5 G

Учитывая, что мы тестировали объективы в комплекте с a7c, дополнительная функциональная кнопка на правой стороне объектива была как нельзя кстати. В отличие от камер побольше, у нее не так много элементов управления. А тут на кнопку можно запросто “повесить” настройку нужных при съемке параметров.

Что внутри?

Неподвижность внешних элементов корпуса при фокусировке - заслуга механизма внутренней фокусировки (internal focusing). Такая система задействует не все группы линз, а лишь средние или задние. Передняя линза в этом случае остается неподвижной.

Sony FE 40 мм f/2,5 G

Sony FE 40 мм f/2,5 G

Что это дает на практике? Во-первых, скорость самой фокусировки неплохо так возрастает. Во-вторых, если вы часто прибегаете к использованию фильтров, которым необходимо сохранять определенное положение, то здесь они не будут поворачиваться. В-третьих, двойные линейные двигатели не создают никакого шума. Это очень важная характеристика в том случае, если снимаете вы преимущественно видео.

Отдельно порадовал линейный отклик кольца фокусировки в ручном режиме. Даже малейшее вращение тут дает о себе знать. Лучше всего это видно в режиме точной настройки фокуса, когда наведение на резкость наглядно показывается на приближенной части кадра. И работает это как в видоискателе, так и на экране.

Электроники в объективах много, поэтому возникает резонный вопрос: а боятся ли они не самых благоприятных погодных условий? Нет, поэтому идти снимать можно даже в дождь. Однако по поводу ливня я бы еще несколько раз хорошо подумал, ведь стопроцентная защита от воды все-таки не гарантирована.

Какой объектив и для чего выбрать

Несмотря на то, что мы рассматриваем сразу трио объективов, мало кому может понадобиться такой комплект одновременно. Пара из 24 + 40/50 мм - еще куда ни шло, ведь между 40 и 50 мм разница не самая существенная. Но все же она есть.

Полтинник, пожалуй, самая что ни на есть классика, когда речь идёт о съёмке в формате "достал, сфотографировал". Люди, уличные сюжеты - для всего этого объективы с фокусным расстоянием 50 мм используют последние лет 70.

Кроп-фактор. Именно из-за него вы получите большее фокусное расстояние, используя эти объективы с камерами формата APS-C (например, с шеститысячной серией)

Кроп-фактор. Именно из-за него вы получите большее фокусное расстояние, используя эти объективы с камерами формата APS-C (например, с шеститысячной серией)

Ravedave

40 мм - уже не такой универсальный объектив для исключительно полного кадра, но его вариативность может быть видна при использовании, например, с камерами формата APS-C. Во втором случае вы получаете ещё и эквивалентное фокусное расстояние в 64 мм, что подходит для портретной съемки. На полном же кадре такой объектив лучше всего подойдет и для архитектуры, и для каких-то пейзажей. Не самая стандартная перспектива, можно выхватывать интересные части кадра. Хороший вариант, если у вас уже есть камеры двух форматов.

С 24 мм все просто. Подойдет, если вы, в основном, снимаете природу, закаты, вечерние города на длинной выдержке. Стоит также отметить, что одна из главных особенностей этого "стекла" - возможность снимать чуть ли не в макро из-за возможности фокусировки на очень близко расположенных объектах.

Как снимают?

По характеру картинки, все три объектива из линейки G выдают схожий результат в плане резкости. Схожий и по качеству размытия, получаемого при полностью открытой диафрагме, что стало возможным благодаря использованию во всех трех объективах ее семилепесткового варианта. На выходе это дает очень мягкий задний фон с геометрически нейтральным рисунком, который не привлекает к себе внимание, оставляя его для действительно важных элементов кадра

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Sony FE 50 мм f/2,5 G

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Sony FE 40 мм f/2,5 G

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Sony FE 24 мм f/2,8 G

После длительного использования, в основном, зум-объективов, я был удивлен тому, что при съемке на такую компактную оптику может быть достигнута подобная резкость изображения. И это при ведении съемки с рук и не самых удачных условиях освещения.

Sony FE 50 мм f/2,5 G

Sony FE 50 мм f/2,5 G

Sony FE 24 мм f/2,8 G

Sony FE 24 мм f/2,8 G

Sony FE 40 мм f/2,5 G

Sony FE 40 мм f/2,5 G

Каких-то серьезных изменений геометрии я не заметил даже на самом “широком” объективе, лишь небольшие бочкообразные искажения, которые являются нормой для таких фокусных расстояний (24 мм). Тем более, что в любом ПО для обработки изображений это может быть убрано буквально в пару кликов.

Минимальные искажения геометрии я получил на самом дальнобойном объективе, даже адобовская автоматика не нашла к чему придраться.

Итого

Объективы “полтинники” за время своего существования успели заработать настолько хорошую репутацию, что закономерно стали золотой серединой в мире фотографии. И даже их форм-фактор мало изменился - маленький бочонок, который можно всюду брать с собой. Недаром на старых камерах он был штатным объективом.

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Sony FE 40 мм f/2,5 G

Sony FE 40 мм f/2,5 G

Но технологии не стоят на месте, и если раньше такие объективы были жуть какими тяжелыми, то Sony сделала классический объектив еще легче и компактнее, сохранив отличную светосилу и добавив уйму полезной электроники, которая делает использование максимально удобным.

Теперь, в корпусе все того же классического “полтинника”, мы имеем довольно широкий охват фокусных расстояний (Sony FE 24 мм F2,8 G + Sony FE 40 мм F2,5 G) с сохранением светосилы. И вот такого обычными “зумами” добиться тяжело.