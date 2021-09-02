Хотите делать фото, которые не устареют по качеству спустя десятилетия? У Sony есть оборудование для этого!Объективы G-серии
Технические характеристики
|Sony FE 24 мм f/2,8 G
|Sony FE 40 мм f/2,5 G
|Sony FE 50 мм f/2,5 G
|Байонетное крепление
|Байонет Sony E
|Байонет Sony E
|Байонет Sony E
|Формат
|Полный кадр, 35 мм
|Полный кадр, 35 мм
|Полный кадр, 35 мм
|Фокусное расстояние
|24
|40
|50
|Эквивалентное фокусное расстояние для 35 мм (APS-C)
|36
|60
|75
|Угол обзора (35 мм)
|84
|57
|47
|Угол обзора (APS-C)
|61
|39
|32
|Максимальная светосила (F-число)
|2,8
|2,5
|2,5
|Минимальная светосила (F-число)
|22
|22
|22
|Лепестки диафрагмы
|7
|7
|7
|Минимальная дистанция фокусирофки
|0,24 м (АФ), 0,18 м (РФ)
|0,28 м (АФ), 0,25 м (РФ)
|0,35 м (АФ), 0,31 м (РФ)
|Диаметр фильтра
|49
|49
|49
|Стабилизация
|интегрирована с камерой
|интегрирована с камерой
|интегрирована с камерой
|Размеры
|68 x 45 мм
|68 x 45 мм
|68 x 45 мм
|Вес
|162 г
|173 г
|174 г
|Цена Sony FE 24 мм f/2,8 G
|Цена Sony FE 40 мм f/2,5 G
|Цена Sony FE 40 мм f/2,5 G
Внешний вид
Все три объектива снаружи мало чем отличаются друг от друга. Пожалуй, только гравировкой фокусного расстояния и правого значения диафрагмы. В остальном, у них и одинаковый корпус, и одни и те же элементы управления. Разница только в самой начинке и типе комплектных бленд, защищающих кадр от паразитных солнечных лучей.
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ ДЛЯ СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖЕЙ И ГОРОДОВ
Небольшие и стандартизированные размеры в рамках одной серии объективов - это подарок для владельца камеры. Уже неплохо, что длина каждого не превышает 45 мм, но только компактный размер сам по себе - не главная особенность объективов. Куда важнее, как эти компактность и стандартизация делают жизнь проще, когда дело доходит до процесса съёмки.
Допустим, вы активно снимаете видео, используя электронный стабилизатор. И, раз у вас есть целый "стаб", то иметь пару отдельных дискретных объективов лучше, нежели один универсальный "зум" (такая оптика, обычно, более светосильная).
Ещё лучше, когда эти объективы одного размера, чтобы при их смене не приходилось настраивать стабилизатор заново (сам процесс, при отсутствии должной сноровки, не из простых). Удобнее с таким комплектом станет и работа с фильтрами. Например, купив один ND-фильтр, вы сможете использовать его сразу на всех объективах, не тратясь на лишние диагонали.
Прокручиваемых кольца тут два: одно для фокусировки, другое для настройки апертуры. В случае с последней, ее значения можно выставлять как по определенным рискам, так и охватывая промежуточные значения - для этого на корпусе есть отдельный переключатель Click on/off, вдобавок к уже имеющемуся переключателю режима фокусировки с ручного на автоматический.
Учитывая, что мы тестировали объективы в комплекте с a7c, дополнительная функциональная кнопка на правой стороне объектива была как нельзя кстати. В отличие от камер побольше, у нее не так много элементов управления. А тут на кнопку можно запросто “повесить” настройку нужных при съемке параметров.
Что внутри?
Неподвижность внешних элементов корпуса при фокусировке - заслуга механизма внутренней фокусировки (internal focusing). Такая система задействует не все группы линз, а лишь средние или задние. Передняя линза в этом случае остается неподвижной.
Что это дает на практике? Во-первых, скорость самой фокусировки неплохо так возрастает. Во-вторых, если вы часто прибегаете к использованию фильтров, которым необходимо сохранять определенное положение, то здесь они не будут поворачиваться. В-третьих, двойные линейные двигатели не создают никакого шума. Это очень важная характеристика в том случае, если снимаете вы преимущественно видео.
Отдельно порадовал линейный отклик кольца фокусировки в ручном режиме. Даже малейшее вращение тут дает о себе знать. Лучше всего это видно в режиме точной настройки фокуса, когда наведение на резкость наглядно показывается на приближенной части кадра. И работает это как в видоискателе, так и на экране.
Электроники в объективах много, поэтому возникает резонный вопрос: а боятся ли они не самых благоприятных погодных условий? Нет, поэтому идти снимать можно даже в дождь. Однако по поводу ливня я бы еще несколько раз хорошо подумал, ведь стопроцентная защита от воды все-таки не гарантирована.
Какой объектив и для чего выбрать
Несмотря на то, что мы рассматриваем сразу трио объективов, мало кому может понадобиться такой комплект одновременно. Пара из 24 + 40/50 мм - еще куда ни шло, ведь между 40 и 50 мм разница не самая существенная. Но все же она есть.
Полтинник, пожалуй, самая что ни на есть классика, когда речь идёт о съёмке в формате "достал, сфотографировал". Люди, уличные сюжеты - для всего этого объективы с фокусным расстоянием 50 мм используют последние лет 70.
40 мм - уже не такой универсальный объектив для исключительно полного кадра, но его вариативность может быть видна при использовании, например, с камерами формата APS-C. Во втором случае вы получаете ещё и эквивалентное фокусное расстояние в 64 мм, что подходит для портретной съемки. На полном же кадре такой объектив лучше всего подойдет и для архитектуры, и для каких-то пейзажей. Не самая стандартная перспектива, можно выхватывать интересные части кадра. Хороший вариант, если у вас уже есть камеры двух форматов.
С 24 мм все просто. Подойдет, если вы, в основном, снимаете природу, закаты, вечерние города на длинной выдержке. Стоит также отметить, что одна из главных особенностей этого "стекла" - возможность снимать чуть ли не в макро из-за возможности фокусировки на очень близко расположенных объектах.
Как снимают?
По характеру картинки, все три объектива из линейки G выдают схожий результат в плане резкости. Схожий и по качеству размытия, получаемого при полностью открытой диафрагме, что стало возможным благодаря использованию во всех трех объективах ее семилепесткового варианта. На выходе это дает очень мягкий задний фон с геометрически нейтральным рисунком, который не привлекает к себе внимание, оставляя его для действительно важных элементов кадра
После длительного использования, в основном, зум-объективов, я был удивлен тому, что при съемке на такую компактную оптику может быть достигнута подобная резкость изображения. И это при ведении съемки с рук и не самых удачных условиях освещения.
Каких-то серьезных изменений геометрии я не заметил даже на самом “широком” объективе, лишь небольшие бочкообразные искажения, которые являются нормой для таких фокусных расстояний (24 мм). Тем более, что в любом ПО для обработки изображений это может быть убрано буквально в пару кликов.
Минимальные искажения геометрии я получил на самом дальнобойном объективе, даже адобовская автоматика не нашла к чему придраться.
Итого
Объективы “полтинники” за время своего существования успели заработать настолько хорошую репутацию, что закономерно стали золотой серединой в мире фотографии. И даже их форм-фактор мало изменился - маленький бочонок, который можно всюду брать с собой. Недаром на старых камерах он был штатным объективом.
Но технологии не стоят на месте, и если раньше такие объективы были жуть какими тяжелыми, то Sony сделала классический объектив еще легче и компактнее, сохранив отличную светосилу и добавив уйму полезной электроники, которая делает использование максимально удобным.
Теперь, в корпусе все того же классического “полтинника”, мы имеем довольно широкий охват фокусных расстояний (Sony FE 24 мм F2,8 G + Sony FE 40 мм F2,5 G) с сохранением светосилы. И вот такого обычными “зумами” добиться тяжело.