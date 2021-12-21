Как выглядит «тяжелый люкс» в саундбарах и на что он способен

Как выглядит «тяжелый люкс» в саундбарах и на что он способенИзучаем флагманский Sony HT-A7000
Разброс цен на рынке саундбаров огромен. Стартовые позиции обозначаются скромными четырехзначными числами на ценниках (за такие деньги приличные наушники-то не купишь) и доходят до внушительных сотен тысяч рублей за флагманы лучших брендов. С дешевыми моделями все ясно: даже самый простой саундбар по качеству звука и громкости с отрывом обходит встроенные динамики телевизоров, как правило, мощностью 10-20 Вт. А вот ради чего гоняться за топовыми моделями не всем бывает понятно. Разбираем преимущества и особенности флагманских саундбаров на примере Sony HT-A7000.
Топовые модели можно условно поделить на три категории. Есть саундбары люксовых марок с эстетикой в приоритете, продукты ближе к аудиофильскому классу с очень «правильным» (хотя и не всегда впечатляющим) звуком, а также системы с мощнейшим объемным звучанием и обилием дополнительных функций. Sony HT-A7000 относится к третьему типу продуктов, потому больше всего интересен.
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Технические характеристики
|Sony HT-A7000
|Аудио
|звук 7.1.2 общей мощностью 500 Вт + 300 Вт сабвуфер
|Разрешение (макс.)
|4K при 120 Гц, 8K при 60 Гц (с HDR)
|Стандарт HDMI
|HDMI 2.1
|Входы
|2x HDMI 2.1, оптический цифровой, разъем 3,5 мм, USB тип A, S-Center
|Аудио выход
|1x HDMI 2.1 (eARC)
|Wi-FI
|802.11 a / b / g / n / ac
|Bluetooth
|v5.0 (A2DP)
|Воспроизведение медиа
|Chromecast, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Bluetooth, USB
|Форматы HDR
|HDR10, Dolby Vision, HLG
|Особенности
|S-Force PRO Surround и вертикальный звук, 360 Surround Audio
|Звуковые форматы
|Dolby Digital (Plus), Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD High-Res, DTS HD Master Audio, DTS: X, LPCM
|Размеры
|1300 х 80 х 142 мм
|Вес
|8,7 кг
|Потребляемая мощность
|65 Вт
|Комплект поставки
|Саундбар, пульт, кабель HDMI, кабель питания, аудиокабель
Выглядит впечатляюще. Особенно с крупными телевизорами
Внешний вид — классика в фирменной эстетике Sony. Саундбар крупный, его ширина составляет 130 см, что примерно соответствует дисплею с диагональю 55 дюймов. Брать его к телевизорам поменьше мне кажется странным. Во-первых, в небольшой экран наверняка стоит в небольшой комнате? А значит, Sony HT-A7000 едва ли раскроет на полную свои акустические таланты. Да и в ценах на продукты дисбаланс получится подозрительным: бюджетный ТВ с флагманским саундбаром? Я тестировал его с телевизором 75 дюймов, и этот тандем смотрится очень органично. В отличие от компактной акустики этого класса, на фоне крупных экранов Sony HT-A7000 не выглядит игрушечным.
Корпус прямоугольный, строгой и сдержанной формы без дизайнерских излишеств. Центром притяжения интерьерного внимания он не станет, но мне кажется совершенно неправильным, когда электронику пытаются выдавать за декор. Когда ты видишь Sony HT-A7000, сразу понятно назначение продукта и потенциал его акустических возможностей. Это главное. Дизайнеры Sony выбрали толстый пластик черного цвета. Он матовый, с заметной текстурой. Верхняя плоскость, где находятся сенсорные кнопки управления, покрыта глянцем. Лицевая сторона закрыта металлическими грилем, а под ним, чуть правее центра, расположены светодиоды и текстовый дисплей с информацией о текущем режиме работы. Видеть на нем подтверждение текущего режима работы удобно, однако при необходимости всегда можно уменьшить яркость в ночное время или совсем отключить.
Есть нюанс. Вертикальные динамики с тканью
Направленные вверх динамики по краям саундбара, закрыты акустической тканью, а не сеткой. Вероятно, такое решение имеет обоснование у специалистов, занимавшихся разработкой продукта, например, она куда лучше защищает динамики от пыли и попадания мелкого мусора. Однако в плане пользовательского опыта стоит иметь ввиду следующее: если дома живет кошка, а саундбар лежит на тумбе под телевизором, крайне велик риск, что животное будет бродить где-то неподалеку и решит поточить когти о ткань.
Решить этот вопрос можно двумя способами: либо всегда следить за тем, чтобы когти у кошки были аккуратно подстрижены и подпилены, либо выбрать для Sony HT-A7000 настенное крепление на кронштейнах, чтобы животное не могло свободно забираться на саундбар и лежать на нем. А вообще, выбор материалов (хоть я посвятил этому много внимания) является просто особенностью продукта, а не конструктивным недостатком. В конце концов, отделка динамиков металлической сеткой — редкое явление, а мы всегда как-то справлялись с тканью на акустике и защищали ее от питомцев.
Пульт управления — классический. Это удобно
В Sony решили не экспериментировать с сенсорным управлением и минималистичными пультами почти без кнопок. Считаю это огромным плюсом. Все действия можно совершить в одно нажатие, а не лезть за настройками и опциями в графическое меню. И более того, со временем механическая память обеспечит возможность совершать нужные действия на ощупь и не уделять управлению больше внимания, чем следует. Например, это полезно для переключения источников, типов воспроизводимого контента, активации музыкальных сервисов, управления сабвуфером и тыловыми колонками (при наличии).
Кстати, пульт кое-что может рассказать о приятных функциональных мелочах этого саундбара. Например, что помимо режимов «Кино», «Музыка» и «Стандарт» есть возможность активировать автоматическое определение контента. Еще есть опция улучшения звучания голоса для всяких стендапов, блогеров, подкастов, аудиокниг и кино с фокусом на диалогах. А в ночное время можно активировать режим с понижением низких частот. Кроме того, с пульта переключается режим Immersive AE, который старается выжать максимум объема из обычной звуковой дорожки.
Впрочем, продвинутые настройки саундбара все-таки доступны и через графический интерфейс. Однако большинство пользователей, скорее всего, один раз проверит наличие различных опций при первом включении, но вряд ли будет часто обращаться к ним в дальнейшем. А в целом, отмечу, что Sony HT-A7000 достаточно дружелюбный и работает «из коробки», не обязывая возиться с настройками, хотя и дает шанс продвинутым пользователям немного повозиться в свое удовольствие.
А как звучит? Во всех сценариях — отменно
Звуковая панель оборудована динамиками в конфигурации 7.1.2 канала: два вертикально направленных динамика, два высокочастотных и пять фронтальных, а также встроенный сдвоенный сабвуфер. Вместе они обеспечивают суммарную мощность 500 Вт. Описывать словами как именно звучит саундбар — затея обреченная на провал прямо со старта. Передать впечатления все равно не получится, однако постараюсь быть хоть сколько-нибудь информативным.
Начать стоит с того, что продукт явно разработан с прицелом на просторные помещения. Конечно, желающих заполучить себе именно эту модель размер комнаты останавливать не должен, но стоит быть готовым к тому, что громкость едва ли будет выкручена хотя бы на половину. Сумма динамиков, поддержка Dolby Atmos, калибровка звучания под особенности помещения, режим Immersive AE и прочие технологии здорово работают вместе и дают действительно мощный и впечатляющий звук вне зависимости от того, будет ли включен топовый блокбастер, ситком с обилием диалогов или какой-то интеллигентный альбом из любимого музыкального сервиса. Как говорится, играет на все деньги.
Современные проводные и беспроводные подключения
Sony HT-A7000 получит два разъема HDMI 2.1 и один выход HDMI 2.1 (с eARC). Поддерживаются все возможности этого стандарта, включая Dolby Vision, игровой режим с 4K разрешением и частотой обновления 120 Гц, а также максимально качественное на текущий момент 8K видео. Для проводных подключений также могут использоваться оптический аудиовход, разъем 3,5 мм для наушников и классический USB Type-A.
Для потоковой передачи используются технологии Chromecast, Apple Airplay 2 или Bluetooth, а еще есть поддержка сервиса Spotify Connect. Ко всему прочему, Sony HT-A7000 поддерживает пространственную музыку 360 Reality Audio и умеет воспроизводить Hi-Res аудио, то есть самые высококачественные звуковые дорожки без потерь сжатия.
Дополнительные продукты. Если надо больше звука
Для российского рынка Sony решили объединить саундбар HT-A7000 в комплект с полноразмерным сабвуфером SA-SW5 со 180-мм динамиком мощностью 300 Вт и пассивным излучателем для еще более сочного и глубокого баса. Для других стран еще есть опция взять сабвуфер попроще, но если уж покупать топовую звуковую панель, то смысла экономить на басах нет. А еще можно дополнить саундбар парой тыловых динамиков SA-RS3S общей мощностью 100 Вт с возможностью настенного крепления — и получить более объемный звук.
В качестве итога
Лично для меня Sony всегда была топом в развлекательных продуктах. Плееры Walkman и Discman, отличные наушники о которых я мечтал в детстве и которыми с удовольствием пользуюсь сейчас, телевизоры с идеальной цветопередачей для кино, а также PlayStation, продукты Hi-End аудио и многое другое. Флагман в категории домашнего аудио отлично встраивается в эту последовательность и демонстрирует едва ли не лучших набор акустических и функциональных особенностей в своем классе.
Неважно, как захочется развлечься — фильмами и сериалами, музыкой, играми или разговорными жанрами — Sony HT-A7000 идеально справляется с любыми задачами и во всех случаях поставляет звук отменного качества. А главное, помимо своей основной обязанности он обладает огромным количеством удобных фишек, опций и полезных технологий, совокупность которых обеспечивает пользовательский опыт флагманского продукта.
- Спокойный дизайн
- Отличный объемный звук
- Dolby Vision, Hi-Res аудио и прочее
- Все преимущества HDMI 2.1
- Удобный пульт управления
- Есть большой запас на будущее
- Высокая стоимость
- Вертикальные динамики под тканью