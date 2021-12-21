Как выглядит «тяжелый люкс» в саундбарах и на что он способен

Корпус прямоугольный, строгой и сдержанной формы без дизайнерских излишеств. Центром притяжения интерьерного внимания он не станет, но мне кажется совершенно неправильным, когда электронику пытаются выдавать за декор. Когда ты видишь Sony HT-A7000, сразу понятно назначение продукта и потенциал его акустических возможностей. Это главное. Дизайнеры Sony выбрали толстый пластик черного цвета. Он матовый, с заметной текстурой. Верхняя плоскость, где находятся сенсорные кнопки управления, покрыта глянцем. Лицевая сторона закрыта металлическими грилем, а под ним, чуть правее центра, расположены светодиоды и текстовый дисплей с информацией о текущем режиме работы. Видеть на нем подтверждение текущего режима работы удобно, однако при необходимости всегда можно уменьшить яркость в ночное время или совсем отключить.

Есть нюанс. Вертикальные динамики с тканью

Направленные вверх динамики по краям саундбара, закрыты акустической тканью, а не сеткой. Вероятно, такое решение имеет обоснование у специалистов, занимавшихся разработкой продукта, например, она куда лучше защищает динамики от пыли и попадания мелкого мусора. Однако в плане пользовательского опыта стоит иметь ввиду следующее: если дома живет кошка, а саундбар лежит на тумбе под телевизором, крайне велик риск, что животное будет бродить где-то неподалеку и решит поточить когти о ткань.