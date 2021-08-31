Не любите свой голос в записи? Вы просто не записывали его на крутой гаджет! У Sony такой есть:Sony ICD-TX660
Почему? Причин несколько. Во-первых, на смартфон может кто-то позвонить и помешать записи. Во-вторых, при долгих записях постоянная активность приводит к значительному расходу аккумулятора смартфона. В-третьих, далеко не все смартфоны, к сожалению, пишут качественный звук, в котором потом хотя бы слова потом можно распознать. И в-четвёртых, при необходимости быстро начать запись смартфон сильно проигрывает диктофону, где просто нажал кнопку — и он уже пишет. Смартфон же надо сначала разблокировать, потом найти нужное приложение, запустить его, стартовать запись оттуда — целая морока.
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Ну и, в конце-концов, смартфон — довольно большая и тяжёлая штука, тогда как простой диктофон можно легко разместить на кармане или воротнике с помощью клипсы. А в качестве бонуса, такой диктофон как Sony ICD-TX660 ещё и заменит собой MP3-плеер.
Внешний вид
Рекордер Sony ICD-TX660 размером меньше ладони, а вес 29 грамм совсем не ощущается.
Ширина — 7 миллиметров, плюс клипса.
В комплекте с рекордером поставляется небольшой чехол из кожзаменителя, с ним устройство можно безопасно класть в сумку и не бояться повреждений.
Диктофон оборудован собственным динамиком — так что, прослушивать записи можно и без дополнительных средств.
На одном из торцов расположен разъём USB-C — через него производится зарядка и синхронизация с компьютером.
На другом торце — стереомикрофоны и разъём 3,5-мм для подключения наушников (внешние микрофоны подключать нельзя).
Кнопки управления расположены по бокам. Снизу — ползунок Power-Hold (питание/блокировка), как на большинстве плееров Sony. Если нужно, чтобы диктофон не реагировал на кнопки, в каком бы состоянии он ни находился, то передвигаем ползунок Hold, где он и остаётся. А для включения диктофона — отклоняем ползунок в сторону Power, после чего он возвращается в центр.
На другом боку кнопок гораздо больше. Слева-направо: качелька управления громкостью прослушивания, кнопки Back/Home и Option для управления меню, кнопка Jump для перемотки при прослушивании записей, управление воспроизведением (назад/предыдущий трек, запуск/стоп, вперёд/предыдущий трек), и красная кнопка записи.
Справа от динамика, на лицевой стороне, расположен монохромный ЖК-экран, он больше, чем у модели TX650. Правее, на ребре — световой индикатор. Он моргает оранжевым, когда диктофон “занят” (например, включается), и горит постоянно красным, если идёт запись. Это, кстати, очень удобно — если вдруг возникли сомнения, точно ли звук записывается, можно просто посмотреть на этот индикатор.
Функции
Рекордер может записывать звук в несжатом формате LPCM 16 бит 48 КГц или в сжатом MP3. Для MP3 предусмотрено три степени сжатия: 192 Кбит/с, 128 Кбит/с и 48 Кбит/с (моно).
Качество записи, по степени убывания: LPCM, MP3 192 Кбит/с, 128 Кбит/с, 48 Кбит/с. Причём, дело не только в битрейте, но и в диапазоне улавливаемых частот. Впрочем, между MP3 192 Кбит/с и 128 Кбит/с разница совсем небольшая, а вот на 48 Кбит/с звук уже “плавает”, поэтому этот режим стоит выбирать только если надо жёстко экономить место в памяти.
Всего у рекордера 16 гигабайт памяти, что вмещает 21,5 ч записи без сжатия, 159 часов записи в MP3 192 Кбит/с, 238 часов в MP3 128 Кбит/с или аж 636 часов в MP3 48 Кбит/с.
Помимо настроек качества, для записи можно настроить оптимизацию сцены, фильтры, чувствительность микрофона и включить или отключить функцию VOR (Voice Operated Recording, голосовая активация записи). Суть этой функции в том, что диктофон пишет только тогда, когда “слышит” звук.
Фильтров здесь два, но можно выбрать только один (или отключить оба): обрезание шума (Noise Cut) или обрезание низких частот (Low Cut). Последнее применяется для предотвращения гула и появления искажений.
Выбор сцены — это что-то вроде пресетов настроек. Например, при выборе сцены “Лекция” автоматически включается высокая чувствительность, а “Карман” — низкая. Также чувствительность можно настроить вручную из трёх вариантов (высокая, средняя, низкая), или выбрать автоматическую чувствительность. Чем ниже чувствительность, тем ближе нужно держать микрофон к губам.
Если вам нужно передать объём звука (например, чтобы лучше различать голоса разных людей), то можно включить усиление стерео — есть две степени усиления. Для записи самого себя эту функцию лучше выключить.
Отдельно разработчик позаботился об удобной организации записей. Все файлы можно раскидывать по разным папкам, но поскольку ввода текста в диктофоне нет, то пользователю предлагается выбирать тему записи — и устройство само создаст папку с нужным названием и сохранит новый файл именно туда. Предусмотрены следующие названия папок: “Конференция”, “Совещание”, “Лекция”, “Урок”, “Музыка”, “Пение”, “Интервью”, “Урок языка”, “Путешествие”, “На улице”, “Сообщение”, “Расписание”, “Покупки”, “Что сделать”, “Голос.заметки”, “FOLDER” и “RADIO”.
Прослушивание
Для удобства пользователя, все записи можно прослушать прямо на самом диктофоне, никуда их не выгружая. Как я уже сказал, это возможно и с помощью встроенного динамика, и с подключением наушников в разъём 3,5-мм.
Для облегчения поиска нужного фрагмента в больших записях существует функция Jump, включаемая отдельной кнопкой. Когда функция активна, то вся запись, какой бы длинной она ни была, делится на отрезки по 10% от длины каждый, и тут уже стандартные кнопки управления воспроизведением “пропуск вперёд/пропуск назад” перематывают не по чуть-чуть, а сразу по 10%.
Плюс, прямо во время прослушивания можно ставить маркеры в текущем моменте записи, защищать записи от удаления, разделять файлы, копировать их, переименовывать (доступен выбор из нескольких индексов, которые приписываются к изначальному имени файла, содержащему дату и время). Также можно изменять скорость воспроизведения и, как следствие, высоту звука.
Таким образом, сортировать и редактировать записи можно прямо на самом диктофоне, и тоже без помощи компьютера.
Ну и, наконец, на диктофоне можно слушать музыку в формате MP3, которая должна быть предварительно закачана в отдельную папку.
Качество записи
Несмотря на свои скромные размеры, рекордер Sony ICD-TX660 обеспечивает высокое качество записи и при максимальной чувствительности способен улавливать даже тихие звуки вдалеке.
А при расположении рекордера вблизи источника (например, когда микрофон на кармане или воротнике), запись с него вполне можно использовать в подкасте или видео.
Автономность
При полном заряде аккумулятора, рекордер Sony ICD-TX660 способен проработать до 17 часов при записи MP3-файла в любом качестве или до 12 часов при записи несжатого LPCM. Также возможно вести запись одновременно с зарядкой — например, от пауэрбанка.
Итого
Маленький и лёгкий рекордер Sony ICD-TX660 делает запись звука максимально простой и удобной — настолько, что способы его использования находятся сами собой. Нужно составить список покупок или записать мысли? Нет ничего проще — просто нажмите кнопку записи. Важный разговор, детали которого не хочется пропустить? Рекордер запишет и ваш голос, и дальнего собеседника. Ну а при записи интервью или лекций он просто незаменим.
Благодаря компактному размеру диктофон можно носить всегда с собой — в том числе, так, чтобы он не создавал неудобств. Наконец, благодаря широким возможностям, записи можно отсортировать прямо на рекордере, например, по пути домой — и это сэкономит много времени при дальнейшем сведении подкаста или видео.