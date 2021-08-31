Не любите свой голос в записи? Вы просто не записывали его на крутой гаджет! У Sony такой есть:

Почему? Причин несколько. Во-первых, на смартфон может кто-то позвонить и помешать записи. Во-вторых, при долгих записях постоянная активность приводит к значительному расходу аккумулятора смартфона. В-третьих, далеко не все смартфоны, к сожалению, пишут качественный звук, в котором потом хотя бы слова потом можно распознать. И в-четвёртых, при необходимости быстро начать запись смартфон сильно проигрывает диктофону, где просто нажал кнопку — и он уже пишет. Смартфон же надо сначала разблокировать, потом найти нужное приложение, запустить его, стартовать запись оттуда — целая морока.

ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА УСТРОЙСТВА ИЗ ОБЗОРА

Ну и, в конце-концов, смартфон — довольно большая и тяжёлая штука, тогда как простой диктофон можно легко разместить на кармане или воротнике с помощью клипсы. А в качестве бонуса, такой диктофон как Sony ICD-TX660 ещё и заменит собой MP3-плеер.

Внешний вид

Рекордер Sony ICD-TX660 размером меньше ладони, а вес 29 грамм совсем не ощущается.