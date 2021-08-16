Вы не слышали, каким крутым бывает звук по Bluetooth, если не использовали Sony. Но мы постараемся объяснить

Вы не слышали, каким крутым бывает звук по Bluetooth, если не использовали Sony. Но мы постараемся объяснитьНа примере новеньких моделей колонок
Внешний вид
Все три колонки, которые попали к нам на обзор, были выпущены в рамках одной линейки, хотя сперва так может и не показаться, ведь самая компактная модель совсем не похожа на своих больших собратьев в виде XP500 и XP700.
Ключевое отличие — форм-фактор. В обывательском представлении, это, скорее, эдакий бумбокс, нежели абстрактная “беспроводная акустическая система”. Два здоровенных излучателя по бокам, цилиндрическая форма корпуса и ручка во всю длину. Чем не проигрыватель из конца прошлого столетия?
ЦЕНА КОЛОНКИ SONY С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ
А ЭТО КОЛОНКА, В КОТОРОЙ ЗВУК ИГРАЕТ ВО ВСЕ СТОРОНЫ
Но все же выглядит она двойственно. С одной стороны, ручка колонки намекает на то, что устройство буквально создано для прослушивания музыки вне дома. С другой, акустическая ткань, которая покрывает весь корпус, зачастую используется в домашней акустике, поэтому даже если вы разместите колонку в комнате, она не будет выбиваться из интерьера за счет своего внешнего вида. Про XP500 и XP700 такого сказать нельзя.
Старшие модели между собой мало чем отличаются: у них разная мощность и разное время работы. В остальном, это два идентичных устройства, но с разными размерами. Мало версии, которая весит 13 кг? Вот версия, которая весит еще больше — почти 17 кг беспроводного звука.
И, несмотря на такие различия в дизайне и размерах, у них есть кое-что общее — логика управления и схема расположения разъемов.
На лицевой стороне, у всех трех колонок, находятся шесть кнопок, отвечающих за громкость, воспроизведение, включение Bluetooth и режима MegaBass. Еще несколько вынесено на заднюю панель. Они отвечают за включение и отключение подсветки, энергосбережения и режима Party Mode.
Отдельно стоит упомянуть вынесенную в отдельный блок, вместе с полноценными Jack-разъемами, кнопку “Guitar”. Да, все три колонки можно использовать в роли комбо-усилителя для подключения гитары или микрофона. Однако в XG500 придется выбирать что-то одно, ведь разъем у нее один, а вот модели побольше укомплектованы сразу двумя входами, что не может не радовать.
Было бы неплохо, наверное, увидеть и какие-то базовые эффекты отдельно для гитары и микрофона, однако если вы музыкант и собираетесь подключать сюда гитару, уверен, какие-то педали или компактный гитарный процессор у вас уже должны быть.
Party Mode и подключение к смартфону
Функция Wireless Party Chain, которую можно было встретить в прошлых поколениях устройств, добралась до героев обзора с немного измененным названием Party Mode, но своей сути при этом не потеряла. Если у вас в распоряжении есть сразу несколько колонок от Sony, то вы можете объединить их в рамках одной сети посредством подключения через Bluetooth. Sony заявляет, что таким способом можно соединить сотню устройств, но, по объективным причинам, проверить мы это не смогли.
Предназначенное для этого приложение Music Center, кстати, способно не только на сопряжение и какие-то базовые настройки громкости. В нем можно отрегулировать почти все аспекты поведения устройства, включая работу системных звуков, автоматическое выключение колонки и энергопотребление. Вдобавок к этому, можно управлять источниками звука, выбирая предпочтительный (а выбирать есть из чего).
Настройки освещения и подробная работа с голосовыми командами (да, колонками можно управлять голосом) доступны из другого приложения — Fiestable. Это такой развлекательный центр, в котором обычная настройка цветов колонки соседствует с полноценным караоке-режимом и кучей звуковых фильтров, которыми можно управлять движением смартфона в воздухе.
Автономная работа
Время работы вдали от розетки, пожалуй, одна из главных особенностей всех устройств новой линейки. И небольшая XG500, и здоровенная XP700 могут проработать от одного заряда больше 20 часов. Причем значительно больше: автономность первой модели заявлена на уровне 30 часов, второй — 25 часов. На пять часов меньше проработает средняя модель в линейке.
Большое преимущество двух старших моделей — блок питания, расположенный непосредственно в корпусе колонки. Достаточно одного небольшого кабеля, чтобы запитать устройство. У XG500 блок питания все же внешний, однако это сполна компенсируется наличием быстрой зарядки, которая за десять минут даст примерно три часа прослушивания музыки. Показатель хороший, особенно для вместительных аккумуляторов.
|Быстрая зарядка
|Sony XG500
|10 минут заряда = 3 часа воспроизведения
|Sony XP500
|10 минут заряда = 1,5 часа воспроизведения
|Sony XP700
|10 минут заряда = 3 часа воспроизведения
Кстати, каждую колонку можно запросто использовать как портативный аккумулятор, заряжая смартфон прямиком от источника звука. Для этого предусмотрены стандартные выходы типа USB-A.
Звук
Беспроводное подключение в X-Series под стать современным смартфонам. И если в Bluetooth 5.0 ничего нового нет, то вот поддержка LDAC и AAC колонками — очень и очень хорошо, ведь порой эти кодеки не встретишь даже в наушниках, а тут с их поддержкой все в полном порядке (тем временем, начиная с Android 8.0, LDAC – часть операционной системы).
Для большей чистоты звука, в Sony решили использовать динамики типа X-Balanced. Ключевое отличие от других — их форма. Прямоугольные динамики позволяют более рационально использовать пространство, так как увеличение площади диафрагмы происходит без увеличения размера динамика. На деле это дает более высокое звуковое давление и прокачивает отдачу всего диапазона частот.
Рекордсмен по количеству излучателей в линейке — XP700. Кроме базового набора из двух низкочастотных динамиков и двух “верхних” твиттеров, инженеры решили использовать два дополнительных динамика, которые работают в зависимости от положения колонки.
Первый из пары дополнительных излучателей помогает добиться более широкой акустической картины. Как это ему удается? Все просто — его расположили сзади. Однако работает он только пока колонка находится в вертикальном положении. Стоит ее разместить вертикально, как в дело вступает третий на фронтальной поверхности высокочастотный динамик. При этом, один из верхних отключается для соблюдения симметрии в расположении.
За все время использования, к качеству звука у меня ни разу не возникло вопросов, впрочем, как и к уровню громкости. Две сопряженные колонки (XP500 и XP700), находясь в изолированном багажнике автомобиля, способны даже не на полной громкости буквально заставить внутренности машины дребезжать. Слышать звук, находясь в салоне, вы будете отчетливо, только слегка приглушенно. Согласен, странный пример, ведь никто так музыку в здравом уме не будет, однако эта ситуация наглядно иллюстрирует мощность колонок. В условиях многоквартирного дома, с головой будет хватать даже пары делений громкости, о максимальном уровне даже думать не стоит.
Выделить какой-то определенный жанр, в котором все три колонки хороши — сложно, но больше всего меня впечатлили “тяжелые” направления, где плотность звука зашкаливает, а низкие частоты составляют довольно весомую часть общего звучания. Так вот, с разными видами core-жанров никаких проблем не было. Перегруженные гитары звучат приятно, при этом они не спорят с ударными - каждый инструмент можно разобрать. В некоторых случаях, мне даже приходилось отключать функцию MegaBass, чтобы вибрации попросту не передавались соседям.
Итого
Портативные аудиосистемы из серии X позволяют без лишних усилий возить звук с собой. Много звука! Запаса громкости каждой колонки хватит для того, чтобы наполнить звуком не самую маленькую квартиру целиком. Да так наполнить, что пол дрожать будет.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ (В СТИЛЕ СУМКИ) BLUETOOTH-КОЛОНКА SONY
МАКСИМАЛЬНО НАВОРОЧЕННАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ МОЩНОСТИ
СРЕДНИЙ ВАРИАНТ ПО ЦЕНЕ И НАВОРОЧЕННОСТИ
Простое подключение, защита от воды, точная настройка работы подсветки, режим гитарного комбоусилителя и больше двадцати часов работы каждой модели — лишь те немногие особенности, которые запомнились мне сразу. Да и увидеть “родные” фишки прямиком из линейки смартфонов Xperia (ClearSound+ и Stamina) было приятно.