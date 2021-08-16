Вы не слышали, каким крутым бывает звук по Bluetooth, если не использовали Sony. Но мы постараемся объяснить

Отдельно стоит упомянуть вынесенную в отдельный блок, вместе с полноценными Jack-разъемами, кнопку “Guitar”. Да, все три колонки можно использовать в роли комбо-усилителя для подключения гитары или микрофона. Однако в XG500 придется выбирать что-то одно, ведь разъем у нее один, а вот модели побольше укомплектованы сразу двумя входами, что не может не радовать.

Было бы неплохо, наверное, увидеть и какие-то базовые эффекты отдельно для гитары и микрофона, однако если вы музыкант и собираетесь подключать сюда гитару, уверен, какие-то педали или компактный гитарный процессор у вас уже должны быть.

Party Mode и подключение к смартфону

Функция Wireless Party Chain, которую можно было встретить в прошлых поколениях устройств, добралась до героев обзора с немного измененным названием Party Mode, но своей сути при этом не потеряла. Если у вас в распоряжении есть сразу несколько колонок от Sony, то вы можете объединить их в рамках одной сети посредством подключения через Bluetooth. Sony заявляет, что таким способом можно соединить сотню устройств, но, по объективным причинам, проверить мы это не смогли.