Есть только одни наушники, если нужно выбрать TWS модель с идеальным звучанием

Есть только одни наушники, если нужно выбрать TWS модель с идеальным звучаниемНашли 5 причин купить Sony WF-1000XM4
У меня есть твердая уверенность в том, что звуковые инновации больше требуются компактным TWS моделям, нежели полноразмерным накладным наушникам. Крупный формат персонального аудио имеет акустически обоснованные преимущества в звучании, например, более объемный звук и широкую панораму, а также лучше справляется с пассивным и активным шумоподавлением. Однако детализацией и силой поставки звука похвастаться могут в меньшей степени. Универсальностью использования тоже. Что делать? Наверное, стоит искать отличные true wireless наушники в качестве единственной модели, либо дополнять ими полноразмерные, чтобы закрыть все возможные сценарии использования и жанровые предпочтения.
Прямо сейчас я запросто могу представить руку читателя, которая тянется к кнопке комментариев, чтобы выдать список соображений на счет автора, задумавшего то ли нахваливать исключительно миниатюрные true wireless «затычки», то ли советовать модели-здоровяки и никак иначе. Сберегу вам несколько десятков нажатий на клавиши, и расскажу контекст: у меня в ходу пара флагманских моделей Sony и парочка наушников других производителей: две модели true wireless и две полноразмерные. Постоянно миксую этот набор, а время от времени переключаюсь на тестовые. В итоге на личном примере постоянно наблюдаю плюсы и минусы разных форматов.
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Впрочем, ругаться на тему «что круче» в контексте наушников можно бесконечно долго. Примерно также, как определять единственно лучшего производителя игровых консолей или сражаться на стороне «красных» или «синих» при выборе процессоров. Хоть все пальцы сотрешь об клавиатуру — и все равно не убедишь оппонента в своей точке зрения. Реальность такова, что в России рассуждения на тему удобных и «правильных» форматов наушников безжалостно разбиваются о климат. Нормальному обеспеченному человеку нужно как минимум двое. Например, потому что при всей симпатии к звучанию полноразмеров, в наиболее жаркие и самые холодные дни можно запросто проклянуть себя за выбор их выбор и тотчас забыть обо всех достоинствах.
Однако пора бы все-таки вернуться к главному герою — TWS наушникам Sony WF-1000XM4, которые я считаю одним из лучших вариантов для покупки в этом формате. А дальше — пять причин почему.
Можно брать «за красивые глазки»
Лично мне TWS наушники с торчащим вниз концами уже надоели. В белом пластике — особенно. Выбирая то, как наушники будут смотреться на тебе, а ты в наушниках, голосовать рублем хочется за нестандартные дизайнерские решения. Такие, которые не копируют один востребованный формат и способны привнести в индустрию персонального аудио если не что-то радикально новое, то хотя бы свой личный взгляд на продуктовый дизайн. С этим у Sony WF-1000XM4 порядок.
Кейс сочетает округлости в экстерьере с четкими рубленными гранями. Выполнен из шершавого пластика, который вообще не собирает отпечатки пальцев и прочие загрязнения. Да, даже в черном цвете. Про светло-серый я вообще молчу, там все идеально в плане сохранения внешнего вида. Размер, конечно, не тянет на комфортную переноску в кармане скинни-джинс, но в среднем по рынку считается компактным и эргономичный. Лично мне — нравится.
Сами наушники в классном формате без свисающих вниз хвостиков. На вид довольно крупные, но при этом удобные и отменно ложатся в ушную раковину. Как это обычно бывает, наверняка найдутся эргономические исключения, однако все купившие Sony WF-1000XM4 знакомые сообщали об удобстве повседневного использования на длинной дистанции, а я это же утверждение могут подтвердить по итогу короткого тестового забега.
Дизайн самих наушников мне тоже «заходит». Вроде большая часть спрятана внутри уха, однако производитель все-таки смог придумать свою фирменную фишку — металлическое кольцо с краю. Никакого особого смысла, просто красиво и отличает WF-1000XM4 от прочих. Единственное, стоит учесть, что в комплекте поставки лежат пенные, а не распространенные силиконовые насадки. Как это обычно бывает, они менее долговечные — постепенно сминаются и легче пачкаются — зато обеспечивают удобную посадку и лучшее примыкание внутри уха. А значит, более качественное шумоподавление.
А главное, из-за шикарного звука
Смекалистые читатели наверняка уже заподозрили, что Sony WF-1000XM4 могут задать жару в плане звучания, и это действительно так. Запас громкости отличный, наушники справляются с подачей всего частотного диапазона даже с выкрученной на максимум громкостью. Бас плотный и сочный, средние хорошо проработаны, верха без истеричного визга. Слушать можно и нужно любые жанры, начиная интеллигентной Adel и заканчивая драйвовыми саундтреками League of Legends. Я на Sony WF-1000XM4 переслушал практически все свое избранное из Placebo, Tame Impala, Sia, Troy Sivan, Allan Rayman, Svedaliza, Joji, Beck, Jan Blomqvist и десятков других исполнителей в разнообразных жанрах. А для закрепления материала прошелся по чартам стриминговых сервисов: не всеми треками и исполнителями остался доволен, но вот звучанием наушников — вообще без вопросов.
Впрочем, самое интересное достанется малость ограниченной аудитории. Наушники WF-1000XM4 поддерживают кодек LDAC, разработанный Sony для передачи близкого к Hi-Res аудио по Bluetooth. Фактически речь идет о том, что кодек поддерживает передачу loseless-аудио без проводов. Со всякими SBC и AAC точно не сравнится. Владельцам смартфонов на Android везет максимально. В Sony решили не жадничать и предложили поддержку этого кодека всем желающим, а этот момент пришелся еще на релиз Android 8.0 Oreo. Но вот в Apple инициативу почему-то не оценили и добавлять LDAC в iOS отказались. Возможно, дело в протекционизме собственных наушников. Как бы то ни было, с их смартфонами наушники WF-1000XM4 играют лучше многих аналогов, но — увы и ах — не раскрываются на все сто.
Здесь, правда, есть еще один нюанс. Не всякий сервис поддерживает аудио высокого качества. Вполне возможно, ради WF-1000XM4 придется поменять свои приоритеты. Но этого того стоит! Оплатить можно Deezer, где в подписке есть поддержка Hi-Fi, либо попытаться через одно место дать денег недоступному для России Tidal. А еще можно просто скачать какой-нибудь подходящий плеер и слушать в наилучшем качестве загруженные в память смартфона треки. Да, выходит, что история с LDAC все-таки нишевая. Есть требования к смартфону, есть требования к музыкальному сервису. Но при желании послушать без проводов что-нибудь в топовом качестве, эти нюансы не должны останавливать. А если возиться лень, можно просто довольствоваться тем, что даже условный Spotify шикарно звучит в этих наушниках Sony.
Либо из-за кастомизации
Еще одна причина пойти за продуктом Sony — функциональность самих наушников и их приложения-компаньона. Далеко не все производители заморачиваются над тем, чтобы предложить пользователям адекватный контроль над тем, что умеют и как себя ведут наушники. В данном случае, мы имеем одно из самых функциональных приложений на рынке с огромным количеством настроек и опций.
В приложении можно настраивать сенсорное управление на одно, два и три касания внешней сенсорной поверхности наушника. При этом настройки доступны отдельно для правого и отдельно для левого. Да, если что, пользоваться можно одним любым наушником. Также можно выбрать таймер отключения наушников, автоматическую паузу, когда их снимаете, настроить уведомления и голосовые подсказки (в том числе и на русском), выбрать виртуального ассистента, определиться с приоритетом качества или стабильности подключения по Bluetooth. Набор настроек и опций очень большой, и это обеспечивает отличный пользовательский опыт в разных ситуациях.
И не забудьте про отменный шумодав
Фирменная особенность флагманских наушников Sony — одна из лучших (если не лучшая) на рынке система активного шумоподавления. Даже в компактном формате TWS удается практически полностью отсекать звуки окружающего мира, например, шум метро или оживленной многоголосной дороги. При этом система ANC работает не только в режимах включен-выключен, но также позволяет настраивать ползунком силу эффекта, чтобы самостоятельно определить, как сильно в тот или иной момент времени хочется отгородиться от звуков окружения. Кроме того, в WF-1000XM4 поддерживается обучаемый адаптивный режим, когда наушники отличают ходьбу, езду в транспорте, нахождение дома или в офисе — и корректируют настройки шумоподавления.
Ну, или из-за вот таких еще фишек
У наушников WF-1000XM4 есть еще несколько классных фишек. Например, для смартфонов на Android поддерживается быстрое сопряжение Fast Pair с добавлением наушников в учетную запись Google. А также некоторыми функциями — переключением режима шумоподавления или отслеживанием заряда аккумулятора — можно пользоваться голосовыми запросами.
Если начать говорить с кем-то не снимая наушники, они могут распознать речь и автоматически деактивировать шумодав. Фактически получается что-то типа режима «прозрачности», как в других наушниках, только для его запуска не требуется никаких действий от пользователя.
Наконец, наушники поддерживают пространственное аудио 360 reality audio. Для его использования в настройках нужно сделать фото ушей, загрузить их на сервер и дождаться персонализации звучания. После этого в совместимых приложениях, например, 360 by Deezer можно будет слушать треки, записанные в соответствующем формате. Едва ли это тянет на повседневную функциональность, но время от времени можно послушать пару треков или альбомов с таким звуком, будто вы стоите прямо в центре студии звукозаписи.
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- Отличное звучание
- Поддержка LDAC
- Прекрасный шумодав
- Много настроек
- Хорошая автономность
- Эстетичный дизайн
- Стоят довольно дорого
- Недолговечные насадки
- Крупный размер наушников
- А еще очень хочется более простые и короткие названия для флагманских наушников Sony, чтобы парой слов объяснить приятелю, что за классную модель я себе отхватил