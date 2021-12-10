Есть только одни наушники, если нужно выбрать TWS модель с идеальным звучанием

Прямо сейчас я запросто могу представить руку читателя, которая тянется к кнопке комментариев, чтобы выдать список соображений на счет автора, задумавшего то ли нахваливать исключительно миниатюрные true wireless «затычки», то ли советовать модели-здоровяки и никак иначе. Сберегу вам несколько десятков нажатий на клавиши, и расскажу контекст: у меня в ходу пара флагманских моделей Sony и парочка наушников других производителей: две модели true wireless и две полноразмерные. Постоянно миксую этот набор, а время от времени переключаюсь на тестовые. В итоге на личном примере постоянно наблюдаю плюсы и минусы разных форматов.

А еще можно сэкономить несколько минут чтения: сразу посмотреть цену или даже купить Sony WF-1000XM4

Впрочем, ругаться на тему «что круче» в контексте наушников можно бесконечно долго. Примерно также, как определять единственно лучшего производителя игровых консолей или сражаться на стороне «красных» или «синих» при выборе процессоров. Хоть все пальцы сотрешь об клавиатуру — и все равно не убедишь оппонента в своей точке зрения. Реальность такова, что в России рассуждения на тему удобных и «правильных» форматов наушников безжалостно разбиваются о климат. Нормальному обеспеченному человеку нужно как минимум двое. Например, потому что при всей симпатии к звучанию полноразмеров, в наиболее жаркие и самые холодные дни можно запросто проклянуть себя за выбор их выбор и тотчас забыть обо всех достоинствах.

Однако пора бы все-таки вернуться к главному герою — TWS наушникам Sony WF-1000XM4, которые я считаю одним из лучших вариантов для покупки в этом формате. А дальше — пять причин почему.