Почему при выборе наушников с шумоподавлением сначала нужно смотреть Sony, и только потом остальных
Наушники с шумодавом — двигатель прогресса всей современной аудиотехники. Их начали использовать ещё в 1980-х пилоты самолётов (во время полёта в кабинах в те годы было шумно, знаете ли), но только во второй половине «две тыщи десятых» технология пошла в народ.
Случилось это потому, что Bluetooth в смартфонах научили передавать звук в высоком качестве. Наконец появился смысл слушать музыку не как фоновое «тынц-тынц-тынц», перекрикивающее шум транспорта, а без посторонних звуков.
Sony начала выпускать наушники с шумоподавлением очень давно, но рекордно популярными они стали с 2016 года, когда зародилась серия 1000X. В итоге сегодня наушники Sony с шумоподавлением часто мелькают на улицах, а в интернете их хвалят и обзорщики, и простые пользователи. Коллективное помешательство, или действительно идеальная техника? В этой статье расскажем подробно и начнём с самой новой модели этой культовой серии — WH-1000XM4.
ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ НАУШНИКОВ WH-1000XM4 НА САЙТЕ SONY
ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАКТНЫХ TWS-НАУШНИКОВ WF-1000XM3 НА САЙТЕ SONY
Не хочу слышать ничего, кроме музыки!
В индексе этих полноразмерных наушников цифра четыре — это номер поколения. Да, четвёртое по счёту, и мы сегодня не будем расписывать историческую справку о трёх предыдущих — устанете от подробностей. Лучше просто расскажем, за какие такие заслуги наушники серии WH-1000XM всех поколений превозносят.
Их слава держится на трёх «китах» (от более важных к менее важным):
- Максимально крутое шумоподавление!. Сейчас модно причитать, мол, «золотая эпоха японской техники была с 1990 по 2000 г., а сейчас уже Китай вышел на первый план», и в каких-нибудь мобильниках это даже доказуемо на практике. Тем удивительнее, что китайские производители сумели совладать с камерами в телефонах, но не научились хорошо прорабатывать алгоритмы, чтобы подавлять фоновый шум. А Sony это делает великолепно! И не только китайцев, а узкоспециализированные аудиобренды заткнули за пояс по эффективности подавления шума ещё в 2016 году.
Неужели с тех пор ничего не изменилось? Ну, почему же — сегодня вы можете найти наушники с «почти таким же» шумоподавлением по «почти такой же» цене, как у Sony WH-1000XM4. Почему тогда советуют Сони, а не конкурентов? Из-за второй причины:
- Качество звука. Любители качественного звучания уже давно переиначивают поговорку «курица не птица» в «наушники с шумоподавлением — не наушники» в понимании, что слушать их не особенно приятно.
Дело тут в том, что, в наушниках такого типа почти никогда не удавалось улучшить одну характеристику, но не испортить другую. Подобная дилемма существует в автомобилях: с жёсткой подвеской автомобиль лучше рулится, но выбивает зубы пассажирам при езде на разбитых дорогах. С мягкой подвеской он плывёт над неровностями, но раскачивается, как «Титаник» при резких манёврах, и норовит перевернуться.
Вот и в наушниках существовало негласное правило, что с включенным шумоподавлением звук всегда становится менее качественным из-за того, что алгоритмы не успевают работать «на два фронта» — отсекать внешние шумы противофазой (отзеркаленным шумом) так, чтобы не страдало качество звука. Sony эту инженерную задачу решили одними из первых, тем и прославились.
А ещё, вас это может возмутить, но в беспроводных наушниках почти никого из производителей по сей день не волнует… качество передачи звука на наушники!
Bluetooth развивается не первое десятилетие, и качественный звук в нём появился совсем недавно, с новыми кодеками aptX HD и LDAC. Но производители наушников как ни в чём ни бывало продолжают штамповать модели, которые получают звук в устаревших кодеках. Это SBC, с теоретическим потолком качества звука в 320 кбит/с, а на деле хуже, потому что производителям разрешили настраивать его либо на дальность работы, либо на качество. И его почти всегда... настраивают на дальность! Ещё существует кодек AAC, у которого верхняя граница качества ещё ниже (250 кбит/c), качество звука «сойдёт», а используется этот кодек на iOS-устройствах.
По-настоящему качественный звук выдают только наушники с поддержкой aptX HD и LDAC. Первый появился чуть ранее, второй — наиболее продвинутый и сегодня встречается почти во всех всех смартфонах на базе Android 8.0 и выше. Повторяем — только эти два кодека сегодня позволяют принимать качественный звук на беспроводных наушниках. И, если наушники не поддерживают такие кодеки, таким наушникам приходится уже на этапе приёма звука со смартфона иметь дело с «ухудшенным» звуком. Это как сделать копию с аудиокассеты, а потом с этой скопированной кассеты отправить звук вам в уши.
И большинство конкурентов Sony поддержкой новых кодеков не озаботились. А теперь третий, не менее важный аргумент:
- Автономность. Подобно тому, как ударопрочным смартфонам прощают низкое качество камер («внедорожники» же!), наушникам с активным шумоподавлением прощали никудышнее время работы от аккумуляторов. Мол, внутри же стоит и постоянно трудится сложная система улавливания внешнего звука, а наушники должны не должны быть тяжёлыми — что вы от них хотите?
Sony одними из первых, кто ещё в 2016 году предложил не шесть, не восемь, а сразу 20 часов автономной работы! Сегодня, в WH-1000XM4 вы получаете уже тридцать часов работы без подзарядки!
Много это или мало? Например, вы трудитесь в офисе и рабочий день — 8 часов. С учётом обеда, пауз в работе и т.д. автономности наушников Sony хватит на всю рабочую неделю!
Да, так умеют не только Sony, и не только WH-1000XM4. Но все три преимущества из списка лучше всего реализованы именно у японцев. Тем более, что в четвёртом поколении наушников серии 1000X добавили возможность быстрой зарядки — подключаете разряженные «в ноль» наушники утром на 10 минут, получаете 5 (!) часов автономной работы.
А на десерт?
Флагманские наушники — это не только набор из «динамики покруче» и «шумоподавление пожёстче», но и много приятных мелочей. Может они и не жизненно необходимы, но в своё время человечество считало, что жить в пещерах и убегать по утрам охотиться на мамонтов — комфортное существование, так что всё относительно, и любые новые «фишки» без доплаты за них стоит приветствовать. А они заключаются в:
Возможности подключать два устройства к одним наушникам. Слушали перед сном музыку в наушниках, выключили их. Утром включаете компьютер, хотите подключить к нему наушники, а их уже «отбил в бою» ваш смартфон, который запомнил последнее подключение с ночи. Приходится лезть в настройки Bluetooth в смартфоне, отключать наушники, а в компьютере подключать их снова вручную. В WH-1000XM4 такой проблемы не будет.
NFC для быстрого подключения. Если нужно будет подключить наушники на вокзалах, в торговых центрах и прочих людных местах, не нужно включать режим сопряжения, а потом на телефоне/ноутбуке выбирать из десятков «Vasya Pupkin Phone» и «Shawerma Bluetooth Speaker» — прикладываете мобильник к наушникам, подключаете.
- Умное управление шумоподавлением и паузой. Сняли наушники — они поставили музыку на паузу. Задержали ладонь над правым наушником — наушники подали вам шум снаружи в динамики (чтобы расслышать объявление на остановке, например). Удобно!
Всё хорошо, но с большими наушниками ходить не хочу
СКОЛЬКО СТОЯТ TWS-НАУШНИКИ SONY С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ
Мода в наушниках напоминает старый советский анекдот:
—Как будем стричься, — спрашивает парикмахер, — нулевка, полубокс, канадка?
— Пусть будет нулёвка.
Постригся, смотрит в зеркало.
— Нет, чёт не нравится, давай канадку.
Вот и трудящиеся, когда хотели наушники с ультра-эффективным шумоподавлением, хорошим звуком и отличной автономностью — получили накладную модель с большими динамиками, ёмкими аккумуляторами и очень чувствительными микрофонами. А потом такие «нам бы то же самое, но в TWS-формате». В котором, напомню вам, наушники размером с фасоль!
Но Sony такие наушники сделали! Причём, в отличие от полноразмерных 1000X, которые не были первыми, но стали лучшими, компактные WF-1000XM3 появились раньше большинства TWS-наушников с шумоподавлением, которые продаются сегодня. Тем удивительнее, что они по сей день не устарели, и вот уже два года они по большинству параметров опережают более поздних конкурентов.
Смотрите, в чём суть:
- Звукоизоляция снова лучшая. Только теперь уже не в полноразмерном, а TWS-формате. В 2021 году есть наушники, которые подавляют шум не хуже, но у них нет вот чего:
- Крутая автономность с включенным шумоподавлением. Если в полноразмерных моделях «техника уже дошла» до десятков часов автономности, то в TWS, у которых аккумуляторы размером с ноготь на пальце, даже 3 часа без подзарядки до недавнего времени были проблемы. Sony WF-1000XM3 работают 6 часов! Для походных наушников-«затычек» уже хороший результат. И зарядка в кейсе мощная, поэтому в том же спортзале отправляете наушники в кейс и, пока сходили умыть лицо, наушники пополнили заряд на полтора часа работы!
- Качество звука на высоте. В крохотных TWS-наушниках (пока) нет столько антенн, чтобы «ловить» аудиопоток aptX HD или LDAC с качеством «без потерь», но стандартные SBC и AAC в компактных Sony звучат по-японски сбалансированно и качественно, насколько это бывает в TWS-моделях.
- Все флагманские «фишки» на месте. И NFC в зарядном кейсе для быстрого подключения, и тонкая настройка звука/шумодава в приложении, и по два (!) микрофона в каждом из этих маленьких наушников — для улавливания звука снаружи и качественной связи при звонках.
То есть японцы «подковали блоху» и воплотили функции уже легендарных к тому времени больших наушников с шумоподавлением в TWS-модели! И сделали это с такой дотошностью, что новейшие модели конкурентов с сравнении с WH-1000XM3 не могут предложить ничего нового, кроме дизайна!
Разумеется, на момент выхода осенью 2019 г., когда эти наушники Sony были супер-новинкой, цена на них «кусалась». А сейчас, в начале 2021 г., они актуальны как никогда — цена «утряслась» до более доступных значений, а фирменное сочетание «лучшее шумоподавление + качественный звук + автономность» по-прежнему затмевают большинство конкурентов.
Где минусы?
В аудиотехнике (а ещё камерах и игровых консолях, но сегодня мы не об этом) Sony настолько сильны, что недостатков уровня «ну всё, это провал!» у их наушников и колонок нет. Но справедливости ради мы должны отметить, что кейс у наушников WF-1000XM3, хоть очень ёмкий, и заряжает наушники быстро, чуть крупнее, чем у конкурентов — большие аккумуляторы требуют места даже при плотной компоновке.
А у крупногабаритных WH-1000XM4 дизайн, хоть и матовый-нестареющий, но в сравнении с «золото, стразы, люминий» у иных американских производителей вряд ли впечатлит модников.
Краткое содержание статьи и выводы
Как вы поняли из статьи, наушники Sony с шумоподавлением стали популярными не потому, что они Sony, и не потому, что с шумоподавлением. Причина в том, что японцы смогли «выкрутить на максимум» звукоизоляцию, не потеряв при этом в качестве звука и автономности.
Полноразмерные WH-1000XM4 вообще не нуждаются в представлении — для домашнего и офисного использования они идеальны. Практичные, подзарядки требуют раз в неделю, отсекают от вас звуки соседа с перфоратором, офисных болтунов, тарахтящих дизельных двигателей автобусов и даже беснующихся школьников с Bluetooth-колонками под окнами.
ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ НАУШНИКОВ WH-1000XM4 НА САЙТЕ SONY
WF-1000XM3 — то же самое, но в форме, удобной для использования «на бегу». Во всех смыслах: и в спортзале позволяют развернуть свою музыкальную атмосферу без экстремальной громкости, и снижают усталость от беготни по большим шумным городам, и вообще хороши тем, что за считанные минуты заряжаются на очень длительную работу. А ёмкость кейса такова, что к розетке его носить будете тоже редко.
ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАКТНЫХ TWS-НАУШНИКОВ WF-1000XM3 НА САЙТЕ SONY
Добавляем ко всему этому японскую выносливость и долговечность техники — получаем две модели наушников, которых хватает на все случаи жизни. Выбирайте подходящую и оставайтесь наедине с тишиной/музыкой. Жизнь слишком коротка, чтобы слушать информационный мусор.