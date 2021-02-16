Почему при выборе наушников с шумоподавлением сначала нужно смотреть Sony, и только потом остальных

Наушники с шумодавом — двигатель прогресса всей современной аудиотехники. Их начали использовать ещё в 1980-х пилоты самолётов (во время полёта в кабинах в те годы было шумно, знаете ли), но только во второй половине «две тыщи десятых» технология пошла в народ.

Случилось это потому, что Bluetooth в смартфонах научили передавать звук в высоком качестве. Наконец появился смысл слушать музыку не как фоновое «тынц-тынц-тынц», перекрикивающее шум транспорта, а без посторонних звуков.

Sony начала выпускать наушники с шумоподавлением очень давно, но рекордно популярными они стали с 2016 года, когда зародилась серия 1000X. В итоге сегодня наушники Sony с шумоподавлением часто мелькают на улицах, а в интернете их хвалят и обзорщики, и простые пользователи. Коллективное помешательство, или действительно идеальная техника? В этой статье расскажем подробно и начнём с самой новой модели этой культовой серии — WH-1000XM4.

ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ НАУШНИКОВ WH-1000XM4 НА САЙТЕ SONY

ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАКТНЫХ TWS-НАУШНИКОВ WF-1000XM3 НА САЙТЕ SONY

Не хочу слышать ничего, кроме музыки!

В индексе этих полноразмерных наушников цифра четыре — это номер поколения. Да, четвёртое по счёту, и мы сегодня не будем расписывать историческую справку о трёх предыдущих — устанете от подробностей. Лучше просто расскажем, за какие такие заслуги наушники серии WH-1000XM всех поколений превозносят.