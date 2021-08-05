Блогеры из YouTube не рождаются с внешностью красавцев, у них просто специальные камеры. И мы взяли такую на обзор

Блогеры из YouTube не рождаются с внешностью красавцев, у них просто специальные камеры. И мы взяли такую на обзорSony ZV-1
Внешний вид
Привыкнув иметь дело с довольно большими камерами, я был приятно удивлен размерам ZV-1. Камера буквально помещается на ладони и ничуть не тяготит руку — вес у нее немногим меньше трехсот грамм с полной загрузкой, включая батарею и карту памяти. В карман куртки она тоже запросто влезет, если вам вдруг не захочется думать о транспортировке камеры в рюкзаке или сумке.
СКОЛЬКО СТОИТ КАМЕРА, КОТОРАЯ СНИМАЕТ ВИДЕО НА УРОВНЕ БОГАТЫХ БЛОГЕРОВ В YOUTUBE
Ко мне камера попала в белом цвете, однако выпускается она также и в классическом черном варианте. Возврат к ярким и одновременно нейтральным расцветкам не может не радовать. Давно вы видели прохожих с полностью белыми камерами? То-то же. Хотя лет 10-15 назад, потребительские камеры пестрили всеми возможными оттенками.
Минимализм, кстати, затронул не только внешность камеры, но и кучу других аспектов. Например, почти все немногочисленные элементы управления ZV-1 находятся под большим и указательным пальцами, поэтому долго думать над тем, где и какую кнопку нажать, со временем, не придется. Достаточно буквально пары часов “ковыряния” настроек или одного съемочного дня, чтобы довести владение камерой до приличного уровня.
На фотографиях выше вы могли заметить одну интересную деталь — огромная сетка во всю ширину корпуса. Но нет, это не динамик, хотя внешне очень на него похоже.
На самом деле, это трехкапсульный направленный микрофон, который вместе с комплектным ветрозащитным экраном дает возможность уверенной записи звука даже в довольно шумных условиях. Крепится просто, прямо за площадку для подключения вспышки.
Кнопку для старта записи видео, на этот раз, сделали примерно такой же по размеру, как и кнопку спуска затвора. Скажете, не самый важный аспект в управлении? Однако он делает использование камеры более удобным.
Даже в старших моделях, эта кнопка почти не отличается от остальных по размеру. На деле это заметно увеличивает шанс промахнуться по ней в ответственный момент. Теперь же “record” — вторая по размеру кнопка на корпусе, что не может не радовать в камере, которая нацелена на съемку видео.
Потоковое видео и не только
Все те же небольшие размеры ZV-1 позволяют использовать ее в роли веб-камеры с более чем достаточным для этих целей качеством изображения. Да, стримить можно и с нормальным размытием, и с разными цветовыми профилями, и все это осуществимо без кучи дополнительного ПО, которое будет всячески пытаться улучшить картинку.
В подключении к компьютеру нет ничего сложного или неудобного, так как поворотный шарнир экрана и все порты вынесены на разные стороны камеры. Установили местный софт, вставили провод, выбрали способ подключения в настройках, и вот камера уже отображается в приложении OBS.
Для пущей простоты и мобильности, было бы здорово иметь возможность начать прямой эфир лишь со связкой “камера+смартфон”, но если ноутбука или десктопа рядом нет, то можно ограничиться записью на камеру и отправкой отснятого материала, для редактирования и публикации, прямиком на смартфон. Для этого Sony есть сразу два мобильных приложения: Imaging Edge Mobile и Movie Edit add-on.
Первое служит для управления камерой во время съемки и передачи отснятого материала на смартфон, второе же позволяет редактировать отснятый видеоматериал перед его публикацией. Но кроме стандартных инструментов кадрирования, Movie Edit add-on обладает одной довольно примечательной фишкой — настройкой степени стабилизации изображения при пост-обработке.
Во время съемки, камера, при помощи гиродатчика, собирает информацию о собственном положении в пространстве, а уже само приложение обрабатывает эти данные, давая возможность пользователю выбирать нужную степень стабилизации в уже имеющемся материале.
Что внутри?
Странно ожидать от настолько компактной камеры сменной оптики и возможности установки здоровенных объективов. Однако и того единственного объектива, что уже тут есть, должно хватить с головой для большинства задач.
Во-первых, здесь используется “зум” с эквивалентным фокусным расстоянием 24-70. Самый что ни на есть стандарт для того, чтобы удачно снять себя или найти интересный сюжет на улице. В меру широкоугольный, но при этом он хорошо “притягивает” объекты вдалеке от вас.
Во-вторых, Sony удалось сделать оптику в ZV-1 действительно светосильной при сохранении небольших размеров. Даже несмотря на переменную светосилу, меняется она в интервале от 1,8 до 2,8. Оба значения хороши для представителя такого сегмента, потому что огромное количество любительской и полупрофессиональной оптики работает в более “темных” значениях этого параметра. На практике, это делает съемку в темноте более комфортной.
Для яркого солнца и самых разных творческих задумок в ZV-1 предусмотрен и встроенный фильтр нейтральной плотности, он же ND-фильтр. Никаких дополнительных стекол поверх объектива - только один пункт в настройках, который переключает механизм прямо внутри камеры.
Добавили полезные для видео функции
И об этом сразу говорит добавленная клавиша Background Defocus. Сама функция заключается в том, что одно нажатие кнопки переключает диафрагму с “открытого” режима на “закрытый”. И обратно, конечно, это тоже работает. Переключение происходит между значениями f/1.8 и f/5.6, а это уже обеспечивает быстрый переход с размытого на более четкий задний план. Выдержка и светочувствительность в это время автоматически подстраиваются, поэтому самому крутить ничего не придется.
Упростили и работу с автофокусом, позаимствовав часть функционала у старших моделей. Теперь фокус может “хвататься” за распознанные лица и глаза. И не только у людей, с животными это тоже работает. Если же фокус нужно поймать на другом объекте, можно воспользоваться указанием точки фокусировки на экране.
Вдобавок к и так улучшенной системе фокусировки, вокруг нее выстроили и целый режим под названием Product Showcase, в котором акцент фокусировки может смещаться на руки или предметы в них. То есть, рассказывая о каком-то предмете, его можно смело показывать крупным планом прямо перед объективом без боязни за потерянный фокус. Полезная штука, учитывая, что вся камера построена вокруг съемки самого себя.
S-Log теперь даже в компактных камерах
Пожалуй, последнее, чего я ожидал от ZV-1, так это поддержки работы с логарифмическими кривыми, которые в камерах от Sony называются S-Log. Можно не углубляться в их принцип работы, но все же стоит знать, что они помогают получать гораздо больше информации в видео, что положительно сказывается на итоговом качестве материала.
Изначально такие видео, в “сыром” виде, выглядят блеклыми и может быть непонятно, что с этим делать. Но стоит применить какой-нибудь из пресетов LUT, как в кадре раскрывается и более широкий тональный диапазон, и проработанные тени с большим количеством сохраненных деталей. С обычным записанным видео такой трюк не сработает, а вот если обработать S-Log, то результат будет что надо. Но учтите, для этого нужен специальный ПО, например, DaVinci Resolve.
Итого
В формате компактной камеры, Sony удалось собрать целый набор для видеоблогинга. Она качественно записывает звук даже без дополнительных микрофонов, хотя с ними вы просто расширите свои возможности и сможете снимать себя издалека. С видео у нее проблем нет, потому что она буквально создана для этого. Быстрая отправка отснятого материала на смартфон для быстрой публикации тоже присутствует.
СКОЛЬКО СТОИТ СПЕЦИАЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ЗАПИСИ КРУТЫХ ВИДЕО В YOUTUBE
Да, у ZV-1 не самое долгое время работы на рынке, однако это с лихвой компенсируется размерами камеры и возможностью подзарядки прямо во время съемки. Для этого можно смело использовать внешний аккумулятор, который есть дома почти у каждого - запасные аккумуляторы не нужны.
И вроде бы это действительно камера для видеоблогеров (по крайней мере, так ее позиционирует Sony), однако ее возможности не останавливаются на съемке самого себя. Не хватает качества фотографий со смартфона, но приобретать чрезмерно сложную технику не хочется? ZV-1 — оптимальный кандидат на покупку.
Технические характеристики
|Sony ZV-1
|Объектив
|ZEISS Vario-Sonnar T*, F1,8 (W) - 2,8 (T), оптический зум 2,7х (24–70 мм),
|Матрица
|Матрица CMOS Exmor RS® типа 1.0 (13,2 мм x 8,8 мм), соотношение сторон 3:2, 20,1 Мп
|Процессор
|BIONZ X
|Формат снимков
|JPEG (DCF 2.0, EXIF 2.31, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)
|Формат видео
|XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264 (S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)
|Диапазон светочувствительности
|125-12800 (расширенный 80-25600)
|Диапазон выдержек
|1/2000 – 30 с
|Экран
|TFT, повортная конструкция, диагональ — 3”, разрешение — 921 600 точек
|Wi-Fi
|встроенный модуль Wi-Fi
|Память
|SD (с поддержкой UHS-I/II), либо Memory Stick (MS)
|Интерфейсы
|micro USB, Hi-Speed USB (USB 2.0), micro HDMI, мини-разъем 3,5 мм
|Аккумулятор
|NP-BX1, литий-ионный, 1240 мАч
|Размеры и вес
|105,5x60x43,5 мм
|Цена
|Официальная цена на сайте производителя