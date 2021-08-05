Блогеры из YouTube не рождаются с внешностью красавцев, у них просто специальные камеры. И мы взяли такую на обзор

Кнопку для старта записи видео, на этот раз, сделали примерно такой же по размеру, как и кнопку спуска затвора. Скажете, не самый важный аспект в управлении? Однако он делает использование камеры более удобным.

Даже в старших моделях, эта кнопка почти не отличается от остальных по размеру. На деле это заметно увеличивает шанс промахнуться по ней в ответственный момент. Теперь же “record” — вторая по размеру кнопка на корпусе, что не может не радовать в камере, которая нацелена на съемку видео.

Потоковое видео и не только

Все те же небольшие размеры ZV-1 позволяют использовать ее в роли веб-камеры с более чем достаточным для этих целей качеством изображения. Да, стримить можно и с нормальным размытием, и с разными цветовыми профилями, и все это осуществимо без кучи дополнительного ПО, которое будет всячески пытаться улучшить картинку.

В подключении к компьютеру нет ничего сложного или неудобного, так как поворотный шарнир экрана и все порты вынесены на разные стороны камеры. Установили местный софт, вставили провод, выбрали способ подключения в настройках, и вот камера уже отображается в приложении OBS.