Нашли ноутбук мечты: с большим экраном в компактном корпусе и крутыми характеристиками без переплаты

Разъемов у ноутбука по три с каждой стороны. Слева расположены два порта USB Type-C и HDMI, справа — два классических полноразмерных USB Type-A и “миниджек” для подключения наушников. Идеальный набор для работы со всевозможной периферией. Можно подключить MIDI-клавиатуру, звуковую карту и даже останутся свободные порты. И никаких переходников. Да, у MagicBook 16 нет разъема под Ethernet-кабель, зато присутствует поддержка Wi-Fi 6е (2х2 MIMO) с полосой пропускания 160 МГц. А это, в свою очередь, решает все проблемы со скоростью и надежностью подключения к сети.

Если взглянуть на ноутбук снизу, то перед глазами предстанут решетка для поступления воздуха внутрь корпуса и три прорезиненные ножки: одна высокая почти на всю длину корпуса, две другие расположены ниже и разнесены по разным сторонам. Разница в их высоте обеспечивает едва заметный наклон, необходимый для более удобного набора текста. Да и нижняя грань внешней стороны экрана не будет лишний раз цепляться за поверхность стола.