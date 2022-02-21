Нашли ноутбук мечты: с большим экраном в компактном корпусе и крутыми характеристиками без переплаты

Нашли ноутбук мечты: с большим экраном в компактном корпусе и крутыми характеристиками без переплатыHONOR MagicBook 16
Технические характеристики
|HONOR Magicbook 16
|Экран
|16,1", 1920×1080, IPS, матовый, 60 Гц, сертификация TÜV Rheinland
|Процессор
|AMD Ryzen 5 5600H (Cezanne, 7 нм, FinFET, 6 ядер, 12 потоков, 3,3-4,2 ГГц, 35-54 Вт
|Оперативная память
|16 ГБ, DDR4-3200 МГц
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics (Radeon RX Vega 6)
|Накопитель
|1x 512 ГБ, Samsung MZVL2512HCJQ, M.2 2280 (NVMe, PCIe 3.0 x4)
|Порты и разъёмы
|2x USB 3.2 Type-C
|2х USB 3.2 Type-A
|1x 3.5 мм мини-джек (комбо)
|1х HDMI 2.0
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6е 802.11ax + Bluetooth 5.1, NFC
|Камера
|720p
|Аккумулятор
|56 Вт·ч
|Размеры (ШхГхВ)
|368х236х18,2 мм
|Вес
|1840 г
|Цена
|Сколько стоит прямо сейчас
Внешний вид
Размеры ноутбука — немаловажный параметр при выборе. Совсем крохотные устройства — это, конечно, здорово. Однако порой бывает так, что возможности подключить внешний монитор нет, а вот работать с какими-нибудь таблицами или ПО, с кучей мелких окон, жизненно необходимо. Тут на помощь приходят ноутбуки с дисплеями несколько крупнее, чем у классических "печатных машинок". Шестнадцать дюймов — самое то, учитывая, что габариты последних поколений ноутбуков стремительно уменьшаются. Во многом, за счет безрамочного дизайна, который не обошел стороной и героя обзора.
При внушительных размерах дисплея размеры самого корпуса довольно скромные: толщина не превышает двух сантиметров, а ширина ноутбука чуть меньше сорока сантиметров. Даже в чехол от старых тринадцатидюймовых моделей помещается.
Вес тоже в пределах нормы — 1,8 кг. То есть, спина владельца под конец дня не “отвалится”, если носить ноутбук в рюкзаке. Хотя есть у Honor и более легковесные модели, конечно.
За прочность корпуса переживать не стоит. В основе — алюминиевый сплав, и лишь рамка вокруг экрана сделана из пластика. Конструкция получилась прочной, к сборке претензий нет. Да и какие тут могут быть претензии, когда немалая часть конкурентов вообще “упакована” в пластик?
Разъемов у ноутбука по три с каждой стороны. Слева расположены два порта USB Type-C и HDMI, справа — два классических полноразмерных USB Type-A и “миниджек” для подключения наушников. Идеальный набор для работы со всевозможной периферией. Можно подключить MIDI-клавиатуру, звуковую карту и даже останутся свободные порты. И никаких переходников. Да, у MagicBook 16 нет разъема под Ethernet-кабель, зато присутствует поддержка Wi-Fi 6е (2х2 MIMO) с полосой пропускания 160 МГц. А это, в свою очередь, решает все проблемы со скоростью и надежностью подключения к сети.
Если взглянуть на ноутбук снизу, то перед глазами предстанут решетка для поступления воздуха внутрь корпуса и три прорезиненные ножки: одна высокая почти на всю длину корпуса, две другие расположены ниже и разнесены по разным сторонам. Разница в их высоте обеспечивает едва заметный наклон, необходимый для более удобного набора текста. Да и нижняя грань внешней стороны экрана не будет лишний раз цепляться за поверхность стола.
Фронтальная камера ноутбука “переехала” из специальной кнопки на клавиатуре (такая реализация была в прошлых поколениях) на свое привычное место — теперь она прямо над дисплеем. И, что хорошо, ее появление не увеличило размер рамки вокруг экрана.
Аудиосистема ноутбука состоит из двух динамиков, симметрично расположенных по разным сторонам клавиатуры. Мощности встроенных динамиков и качества звука хватает, чтобы, например, лежа посмотреть фильм. В итоге получаем приличный стереозвук, который не уходит “в пол”. Фронтальное размещение динамиков — решение определенно хорошее.
Клавиатура и тачпад
Honor MagicBook 16 традиционно получил клавиатуру ножничного типа. Клавиши представлены отдельными островками с комфортным расстоянием между ними. Ход приятный, не глубокий, печатать "вслепую" удобно. Расположение клавиш привычное, пересесть с другого устройства можно без проблем и долгого привыкания. Если же печать, не опуская глаза, по каким-то причинам не дается, то на этот случай у клавиатуры есть двухуровневая подсветка, чтобы можно было ориентироваться в клавишах в темноте. Отдельно от блока клавиатуры вынесена кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Кстати, о нем.
Полезнее вещь в ноутбуке найти сложно, потому что кроме самой Windows, работает со сканером тот же десктопный Google Chrome, который может подтверждать дактилоскопией оплату покупок через Google Pay. Да и заполнять любую другую платежную информацию так в разы проще. По быстродействию он примерно на уровне сканеров в современных смартфонах. Ложных нажатий и срабатываний нет, работает даже с влажными пальцами.
А что там с тачпадом? Он у Honor MagicBook 16 находится ровно по центру. Не совсем понятно из чего он сделан, но даже если это не стекло, а обычный пластик, то это очень и очень приятный пластик. Матовая поверхность позволяет пальцу скользить по нему без "запинок". Поддержка мультитач-касаний есть, тачпад воспринимает одновременно до четырех пальцев.
Тачпадом можно пользоваться без боли чуть ниже спины. Легкая ретушь в фоторедакторе? Для этого он подойдет, точности хватит. Однако точность — это не все, чем может обрадовать тачпад. Не зря же в него встроили NFC-модуль. Для чего он тут нужен?
NFC в ноутбуке позволяет подключать смартфон при помощи обычного касания. Никаких танцев с бубном, проводов и драйверов. Так можно передавать информацию и транслировать экран смартфона HONOR прямиком на ноутбук при помощи функции "Мультиэкран". Есть поддержка вывода сразу двух приложений, файлы между устройствами можно буквально перетаскивать с экрана на экран. В итоге получается эдакая экосистема, как это принято сейчас называть.
Дисплей
Диагональ 16,1” — это впечатляюще много для ноутбука. В первое время глазам даже немного непривычно от того, что экран настолько широкий при общих размерах корпуса. Однако если попользоваться такими размерами неделю, то к ним можно привыкнуть. И возвращаться к диагоналям меньше после этого, признаюсь, затруднительно. Информации помещается много, а нагруженный окнами софт выглядит куда приятнее, чем на моделях с экранами по 13” и 14”. Главное — поставить не слишком большой масштаб в настройках Windows. Иначе вся прелесть такого экрана просто исчезает, а вы просто наблюдаете прежнее количество информации, только с огромными буквами и огромными кнопками.
Хватает ли Full HD-разрешения для такой диагонали? Да, вполне. И, кажется, 16,1” — это та самая грань, после которой чего-то большего не особо хочется, и на что-то меньшее тоже соглашаться не стоит.
Стоит держать в голове, что это все-таки ультрабук на все случаи жизни, а не полноценная рабочая станция для дизайнеров и фотографов. Либо пройтись колориметром по имеющейся IPS-матрице, если супер-нюансы для вас важнее того, как цвета отображаются визуально, «для души». А вот запас яркости у местной матрицы приличный (320 кд/м2), что позволяет работать при довольно ярком свете. Да и матовая поверхность отлично скрывает блики.
Углы обзора у экрана на удивление большие. При максимальных значениях падает лишь яркость подсветки, цвета при этом не меняются. Черный остается черным, никакой инверсии.
Механизм шарнира, удерживающего экран, мне понравился. Он довольно тугой, что исключает колебания при агрессивном наборе текста. И даже открыть одной рукой ноутбук можно. Правда, мне это удалось не с первой попытки.
Производительность и автономность
“С 8 ГБ оперативной памяти на Windows жить можно, но грустно”. Руководствуясь этим принципом, инженеры Honor решили оборудовать свое детище сразу 16 ГБ оперативной памяти, переводя этим ноутбук из разряда “печатная машинка без задач” в класс вполне себе пригодных для творческой работы устройств.
Для примерного понимания ресурсоемкости современных приложений для создания контента, приведу типичную ситуацию из своего опыта. Запущенное приложение FL Studio (для создания музыки), с набором не самых тяжелых плагинов, спокойно забирает у моего компьютера 6-7 ГБ оперативной памяти. Добавьте сюда свой софт по желанию и вернитесь к первому предложению этого параграфа.
Окей, оперативной памяти достаточно. Но как обстоят дела с производительностью? Спойлер: недурно, учитывая цену.
Сердце ноутбука — шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600H, построенный на архитектуре Zen 3 с техническим процессом 7 нм. Дискретной графики ноутбук не получил, поэтому вся надежда на встроенную Radeon RX Vega 6.
В многоядерном тесте Cinebench R23 процессор чувствует себя уверенно, довольно шустро обрабатывая тестовую сцену. Итоговый результат позволяет соревноваться с другими аналогичными чипами, несмотря на то, что у конкурентов перевес и по количеству ядер, и по числу потоков. А в сравнении с классическим в этом сегменте набором “четыре ядра, восемь потоков” разница очевидна. На этот раз AMD не подвела.
Сильно ли процессор “роняет” частоты при работе под нагрузкой? При работе от сети, рабочие частоты будут держаться на уровне 3,2 ГГц при тепловыделении около 45 ватт. Вдали от розетки рассчитывать придется на 2,7-2,8 ГГц с нагревом процессора до 67-69 градусов. Тепловыделение, соответственно, тоже упадет. Примерно до 27-30 Вт.
Отдельно порадовал быстрый SSD-накопитель MZVL2512HCJQ PCIe 3.0 x4 объемом 512 ГБ, который обеспечивает скорость последовательного чтения до 6900 МБ/с. С записью данных дела обстоят схожим образом — SSD разгоняется до 5000 МБ/с, а значение IOPS достигает 800 тысяч. Короче, это очень крутой накопитель, который еще стоит поискать в других ноутбуках.
К чему готовиться, если вы собрались носить ноутбук всюду и работать из самых непредсказуемых мест, оставив блок питания дома? При постоянно активном Wi-Fi-соединении, среднем уровне яркости и неприхотливом серфинге с редкой обработкой фотографий, можно рассчитывать на 8-9 часов. Ну а если заряд буквально некуда девать, то какой-нибудь Counter-Strike: Global Offensive разрядит ноутбук за полтора-два часа. А кто говорил, что будет легко?
Итого
Honor MagicBook 16 — отличный ноутбук для большого количества офисной работы и не самых сложных творческих задач. Рендеринг тяжелых 3D-сцен — не совсем про него, но и создавался он не для этого.
АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА С УЧЁТОМ СКИДОК И АКЦИЙ
Это такой универсальный компаньон на все случаи жизни. Пишите тексты? Здоровенный экран и удобная клавиатура в вашем распоряжении. Хотите отдохнуть и просто потреблять контент, не думая о рабочих делах? Девять часов автономности и стереозвук помогут неплохо провести время.
А еще ноутбук почти не греется. Нет, серьезно. Экстремальная нагрузка не раскаляет корпус до красна, а пальцы тут невозможно обжечь даже в те моменты, когда начинка ноутбука выходит на пик своей производительности.
Добавьте к неплохому чипу еще и чертовски быстрый SSD-накопитель, а также Windows 11 в исходной комплектации (MagicBook 16 заточен под неё изначально, а не обновлялся с Windows 10) и вы получите ноутбук, аналогов которому мало. Металлический крепкий корпус, NFC и довольно яркий дисплей. За свою цену — великолепно.