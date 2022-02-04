Какой ноутбук купить для всего понемногу

С ноутбуками как с обувью — пока ты в ней ходишь неспешно и недолго, кажется, что вся обувь одного типа и размера одинаковая, да и вообще «Чего там выбирать-то? Бери первую попавшуюся!». А потом отправишься с такой обувью куда-нибудь вдаль от дома, где не переобуться, или пробежишься, и вдруг прозреваешь — а разница-то есть! И надо было обращать внимание на нюансы при покупке!

Но, если вы никогда не фанатели от компьютеров и ноутбуков, ковырять интернет-магазины и тонны обучающих статей, чтобы различать эти нюансы, вам будет не в радость. И поэтому есть мы, обзорщики, с готовыми вариантами для покупки.