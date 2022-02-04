Какой ноутбук купить для всего понемногу

Какой ноутбук купить для всего понемногуВнезапный HP ENVY x360 вместо всего, что вы там изначально планировали
С ноутбуками как с обувью — пока ты в ней ходишь неспешно и недолго, кажется, что вся обувь одного типа и размера одинаковая, да и вообще «Чего там выбирать-то? Бери первую попавшуюся!». А потом отправишься с такой обувью куда-нибудь вдаль от дома, где не переобуться, или пробежишься, и вдруг прозреваешь — а разница-то есть! И надо было обращать внимание на нюансы при покупке!
Но, если вы никогда не фанатели от компьютеров и ноутбуков, ковырять интернет-магазины и тонны обучающих статей, чтобы различать эти нюансы, вам будет не в радость. И поэтому есть мы, обзорщики, с готовыми вариантами для покупки.
Ноутбук из этой статьи не устроит вас, если вы:
Яростный игрок «всё на максималках, 4K, RTX-DLSS, ни шагу назад!» и так далее.
Дедушка с лозунгами «раньше было лучше!» и поиском ноутбука, которым можно укрыться на случай ядерной войны, либо забивать гвозди и штукатурить стены. При всём уважении к дедушкам, защищённые ноутбуки и модели для любителей «разобрать и переделать» — сегодня отдельная лига.
Фанат ноутбуков с супер-маленькой диагональю дисплея, или наоборот, ценитель «крейсеров» от 17 дюймов и больше.
Зато он подойдёт для всех остальных людей, которые выбирают себе современный не громоздкий комп среднего размера для всего и сразу. Это ноутбук-трансформер с легкозапоминающимся (ха-ха!) именем HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur. Думаете, такой ноут подходит для повседневной жизни, как автомобиль-кабриолет для сельской местности? Ничего подобного! Как раз в таком корпусе и стоит брать по-настоящему универсальный мобильный компьютер. И мы сейчас это вам, как водится, докажем.
Тощий ноут, но для работы всё есть
Давайте не будем распыляться на «думы о настольных компьютерах». Если вы следите за индустрией, то либо ждёте, пока AMD представит новые Ryzen в конце 2022 года, либо горюете от цен на память DDR5 в попытке собрать конфигурацию на Intel Alder Lake, либо настольный компьютер у вас уже есть, и обсуждать пока нечего. И ещё цены на видеокарты…
А если не следите, то просто знайте, что «глубина глубин» из нюансов при сборке компьютера сегодня размером со список нюансов при постройке собственного загородного дома. Оно вам нужно?
Вернёмся к реальности и ноутбуку, который, во-первых, будет уместен для работы или учёбы. Если вы привыкли видеть в таком амплуа ноутбуки-«чемоданы», а при взгляде на «обезжиренный» HP ENVY x360 кажется, что «чего-то в нём не хватает», просто обратите внимание на то, что:
- Два полноразмерных разъёма USB! (Type-A) для флэшек, внешних жёстких дисков и всего-всего, что вы привыкли подключать к самому универсальному разъёму компа.
Отдельный полноразмерный разъём HDMI. Представьте себе, представьте себе, переходник не нужен! Представьте себе, представьте себе, разъём под монитор.
Кард-ридер. Причём не урезанный, как часто бывает, а полноразмерный — для карт SD.
И это при том, что боковины у ноутбука тоньше вашего пальца! Но всё необходимое в него включили! Ну и, конечно, Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 тоже есть, и это не просто зарядный порт, а могучий разъём, от которого можно вывести картинку ещё на несколько мониторов, либо подключить много-много USB-устройств, либо внешний сетевой разъём RJ-45, если вы гурман… Короче, отдельная вселенная в разъёме.
Без проводов всё тоже будет бегать быстро — Wi-Fi 6 (1000 Мбит/с по воздуху осилит без проблем), Bluetooth 5.2 (любые беспроводные наушники, мышки и т.д. будут работать стабильно).
То есть для сценария «приехал на рабочее место, подключил к ноутбуку очень много рабочего оборудования и начал работать за большим монитором и отдельной клавиатурой» в корпусе всё есть.
Для работы напрямую за корпусом ноута — тоже всего хватает, потому что классические 15,6 дюймов дисплея, но в меньших габаритах, ведь на дворе 2022 год, безрамочность и грамотная компоновка «железа».
Кстати, о железе — у ENVY x360 много разных комплектаций, но сегодня мы говорим о варианте с Core i7-1165G7. Если вы вдруг не знали, это новенький процессор для тонких лёгких ноутбуков, но на крутой архитектуре Intel Tiger Lake. Её «прикол» заключается в том, что ноутбучный i7 с четырьмя ядрами по скорости работы равен шестиядерным Intel Core i5-8400 из настольных компьютеров, к примеру. Либо, если вам удобно мерять в ноутбучных конкурентам, ноутбуки с AMD Ryzen 5 5300U/Core i5-10300H очень близки по скорости работы. Даже в крупных корпорациях сотрудникам редко выдают настолько бодрые корпоративные ноутбуки.
Что ещё важно отметить — в ноутбуке 16 ГБ оперативной памяти! Сейчас это идеальный объём, которого хватит на сотню открытых вкладок (я не шучу) в Google Chrome, видеомессенджерам Zoom и Microsoft Teams, корпоративный VPN, музыку, Microsoft Office и многое другое в фоне. Всё поместится и не будет друг другу мешать в работе.
«Зачем мне ноутбук-трансформер на работе?»
…спросите вы. А так намного удобнее!
Мышь становится не нужной почти никогда, да и на тачпаде пальцами ездить поводов становится меньше. Расставить окна с Word + видеозвонком проще перемещением пальца по дисплею, чем направлять курсор тачпадом, потом зажимать на тачпаде клавишу и тащить окна по отдельности. Перемещаться по сайтам тоже удобнее с управлением, как на смартфоне, а не с «манипуляторами курсора». Расставить галочки в e-mail клиенте корпоративной почты, а потом нажать «прочитано» проще на сенсорном экране, чем на мыши или, тем более, клавиатуре. И так далее.
Конспектировать или рисовать что-либо получится радикально проще, чем на компьютере с «клавомышью». Те, кто учится на технических или художественных специальностях, знают, как глупо себя чувствуешь, когда конспектировал-конспектировал лектора на клавиатуре, а потом лектор что-то нарисовал на доске, а ты это изобразить не можешь. С ноутбуком-трансформером, у которого есть сенсорный дисплей и возможность рисовать на нём пальцами (или стилусом, если захотите докупить его для идеальной точности) такой проблемы нет. Ну и начальникам удобнее командовать «вот тут и тут доведите до ума, а потом дайте мне знать», чем писать простыни из текстов.
И супер-удобная опция ноутбука в эпоху бесконечных созвонов: шторка, чтобы закрывать веб-камеру. Больше никаких глупых ситуаций, когда на «удалёнке» вы отвлеклись, чтобы переодеться, а ноутбук начал вещать вас в интерьере квартиры всем коллегам по работе, не будет.
В игры умеет, а для приложений — вообще супер-вариант
Да, это не игровой ноутбук, в нём даже нет выделенной видеокарты под такие задачи. Но среди всех тонких лёгких ноутов на процессорах во встроенной графикой (по вменяемой цене) Core i7-1165G7 пока наиболее пригодные «для поиграть».
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, поэтому просто посмотрите на видео, как работают современные игры на ноутбуках с i7-1165G7 при 16 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме. Современная «встройка» Intel творит чудеса!
Как работают современные игры на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1165G7 с 16 ГБ оперативной памяти
Особо «тяжёлые» игры запустить не получится, но поиграть сможете, да ещё как!
А говоря о приложениях, я имею в виду не классический софт в .exe под привычную «винду», а тот факт, что в Windows 11 поддерживается работа Android-приложений!
Вы, наверное, уже и забыли об этом? А это очень важный пункт! Раньше при покупке Windows-планшета или ноутбука-трансформера всё упиралось в то, что «ну это же Windows, помимо офисных задач там на сенсорных дисплеях заняться особо нечем».
Но теперь ваш Windows-трансформер — это, в некотором роде, Android-планшет. Или, скажем так, огромный смартфон/маленький Android TV. Сенсорный дисплей на месте, мощности хватает за глаза, автономность не хуже, чем в вашем смартфоне (до 12 часов непрерывной работы в смешанном режиме). Поэтому приложения соцсетей, игры, погода, новости, карты и т.д. будут управляться удобно, как на смартфоне. А не в стиле компьютеров, на которых пальцами подменили мышь, как было в прошлом.
Кино и домино
Ассоциация обзорщиков Ferra.ru рекомендует смотреть кино, лёжа на диване и вглядываясь в 4K-телевизор 55” и крупнее. Для всех остальных случаев ноутбук-трансформер — самый удобный вариант.
Потому что в поездке на заднем сиденье автомобиля, в поезде, автобусе или метро расположить на коленях 15” дисплей удобнее, чем расположить на коленях клавиатуру, а потом пытаться выгнуть крышку так, чтобы она не упиралась в спинку сиденья спереди или в руки пассажира напротив, который занят листанием соцсетей в смартфоне.
Почему бы не смотреть кино сразу со смартфона? Примерно по той же причине, по которой никто сейчас не выходит в интернет с кнопочных телефонов — диагональ дисплея имеет значение. После большого яркого (400 нит на 15,6” — это некисло!) FHD-дисплея даже ваш мобильник-лопатофон будет казаться обрывком-лоскутом для «подглядывания», а не полноценного просмотра видео.
А если применить такой сценарий не в дороге, а на столе на кухне, то трансформер тоже удобнее:
В классическом ноутбуке спереди у вас клавиатура, а дисплея — «где-то там», после неё. Из-за этого и происходят истории «пролил кофе на клавиши». В ноутбуке-трансформере клавиатуру можно сразу же завернуть назад, а управлять звуком, перемоткой и ставить паузу на сенсорном дисплее.
Хороший звук. Два динамика Bang & Olufsen — то, что надо, и для YouTube, и для сериалов.
Проверять сообщения в мессенджерах или на e-mail можно с даже чуть испачканными едой ладонями. Сенсорный дисплей после этого можно протереть влажной салфеткой, и всё с ним будет хорошо, а вот что происходит с клавиатурами обычных ноутбуков, если под клавиши затесались крошки, грязь или жидкость… но вы и так об этом знаете.
Почему нет эпичных характеристик уровня «лучше всех»?
Потому что они автоматически означают «перекошенный» в какую-либо из дисциплин ноутбук. Супер-игровой, но быстро разряжается. Супер-выносливый, но какой-то медленный. Тонкий, как лист бумаге, но даже флэшку подключить некуда. Всего много, но весит как ящик со слесарными инструментами…
ЦЕНА HP ENVY x360 15 С УЧЁТОМ СКИДОК И АКЦИЙ
На этом фоне HP ENVY x360 15 радует балансом — вы получаете полноценный по разъёмам, но тонкий и безрамочный ноутбук, в котором есть как «фишки» корпоративного класса (та же возможность закрывать шторку веб-камеры), так и отличная возможность заменить Android-смартфон в домашних условиях, либо побыть «походным телевизором» в путешествиях благодаря сенсорному дисплею и форм-фактору трансформера.
Уже вижу наперёд комментарии «Ой, как-то много всего» и «Ой, как-то сложно и непривычно, мне кажется». А я вспомню цитату Майка Тайсона: «Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет». Так вот, если вместо ноутбука-трансформера вы потратите ту же сумму денег и купите «просто ноутбук», лучше тоже не станет — просто получите «алюминиевый уголок», с которым будет тесно в транспорте и сложно работать в пути, а за просмотром видео вырастет риск убить ноутбук пролитой жидкостью. И никаких плюсов взамен, потому что внутри это будет такой же по скорости работы и автономности ноут.
Поэтому на роль универсального ноутбука «для всего понемногу» советуем выбирать модели-трансформеры. Тех, кто хочет штудировать подробные характеристики ноутбука из нашего обзора, приглашаем ознакомиться с ними здесь, остальным желаем здоровья и, если уж «удалёнки», то не по состоянию здоровья, а добровольно и «для души».