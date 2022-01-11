У вас вряд ли получится собрать бодрый игровой комп за вменяемые деньги. Ищите спасения в ноутбуках

У вас вряд ли получится собрать бодрый игровой комп за вменяемые деньги. Ищите спасения в ноутбукахНашли все причины, почему HP OMEN 15 (2021) выигрывает катку
Топовые консоли в страшенном дефиците, и кормить перекупщиков с двойными ценами согласится только самый безбашенный покупатель. Мощную видеокарту для десктопа не взять из-за майнеров: цены стали мягко говоря заградительные, а на вторичке боты выкупят любой лот быстрее, чем вы прочитаете цену и вникните в суть объявления. Сроками улучшения ситуации робко называют 2023 год, да и то не факт, что к тому моменту хоть что-то на рынке выправится и дефицит полупроводников рассосется. Если что, новые заводы и производственные мощности открывать тоже никто не спешит. Это дорого и это долго. А главное, если резко пройдет ажиотажный спрос, никто не хочет остаться с работающими на треть мощностей фабриками.
Не так страшен игровой ноутбук…
В общем, в игровом сегменте великий спор «десктопы против ноутбуков» решился сам собой. При желании взять железо для топовых игр и при этом не пользоваться услугами черного рынка органов, покупать все равно придется ноутбук. Другое дело, что не все они одинаково хороши, но отличных моделей все-таки в достатке. Нам же хочется не просто обеспечить себя приличной мощностью здесь и сейчас, но также иметь приличный запас на будущее. Кто его знает, когда теперь будет шанс собрать нормальный игровой комп. А главное — захочется ли вообще потом с этим возиться, когда вы в деле оцените преимущества ноутбуков.
Раньше как получалось: ноутбуки для геймеров были со всех сторон компромиссными и брали их только при очень большой нужде в мобильности. Выглядели они так, что в приличном обществе из рюкзака не достанешь. А если достанешь — то на своих зверских процессорах и видеокартах они протянут от силы час без розетки. А еще были шумные, толстые, тяжеленные, с весьма посредственной эргономикой для чего-либо кроме игр и совсем не впечатляющими экранами. В общем, жутко и ни капельки не весело.
А теперь посмотрим, до чего техника дошла. Уверен, не все наши читатели последние годы пристально следили за игровыми ноутбуками, поэтому составим портрет представителя актуального ассортимента. В качестве примера пусть будет HP Omen 15 15-ek1017ur (2021). Во-первых, потому что мы в нем уверены. А во-вторых, он отлично демонстрирует все лучшее в мобильных геймерских ноутбуках. Ну, и еще с ним будет легко забыть о прежнем желании собирать под столом ящик для игр. Рассказываем, почему.
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HP OMEN 15 (2021) отлично выглядит
Последнее время производители немного сбавили обороты в том, чтобы любой игровой ноутбук выглядел максимально игровым. Хотя геймерский характер в дизайне у них остался, и у фанатов агрессивного экстерьера разочарований не будет. Но вместо пародий на елочную гирлянду, внешний вид в среднем по рынке стал куда более строгим, а весь декор — продуманным и обоснованным. Возможно, к этому привело то, что игровые ноуты частенько стали использовать не только для игр, а еще и в качестве мощнейших рабочих станций и требовательных проектов. Для офисов, конечно, игровые машинки не берут, но если надо — игровой ноут запросто можно принести туда. И не словить косых взглядов от консервативных коллег.
HP OMEN 15 (2021) весит не как чугунный утюг, его масса всего 2.45 кг. Для модели с экраном 15 дюймов показатель хоть и не «ультрабучный», но при заявленной мощности и автономности — весьма приятный. В любом случае захватить с собой ноутбук будет удобно и не тяжело. Толщина тоже в порядке — 22.9 мм. Корпус черный матовый, снаружи единственный элемент декора — голографический ромб на крышке с лаконичной подписью OMEN. Внутри, впрочем, смотрится агрессивней за счет красной клавиатуры с фирменным шрифтом и RGB подсветкой, над ней — перфорация дополнительного воздуховода с геометрическим орнаментом. Ну, и еще черным глянцем поверх матового черного нанесен индекс модели справа от трекпада. В сумме дизайн такой, что вроде бы все сдержанно и солидно, но и характер ноутбука понятен с первого взгляда. Мне такой интеллигентный подход к обозначению мощности очень по душе.
В HP OMEN 15 (2021) топовый экран
С игровыми экранами вечно была беда. То производители предлагают красочные IPS с медленным и совсем не киберспортивным откликом, то быстрые TN с унылыми красками и вечным опаской отклониться чуть дальше центра и заметить поехавшие цвета. В общем, сейчас проблема решена, причем наилучшим для покупателей образом. Смотрите, что стоит в HP OMEN 15 (2021). Разрешение 1920х1080, в самый раз для 15 дюймов и без лишней нагрузки на процессор и графику. Тип матрицы – IPS, так что высокая контрастность, отличная цветопередача и достойная яркость на месте. Если что, дисплей умеет показывать 99% палитры sRGB, так что помимо игр на таком приятно будет посмотреть кино или фотки из отпуска поредачить. Ах да, к этому еще надо добавить высокую яркость в 300 кд/м2, максимальные углы обзора и матовое антибликовое покрытие.
Вишенка на торте — при матрице IPS тут смогли сделать реально высокую частоту обновления экрана — 144 Гц. А забегая немного вперед, расскажу что начиная от средней и заканчивая топовыми конфигурациями HP OMEN 15 (2021) в многих играх как раз-таки выдает больше сотни FPS даже на высоких настройках графики. То есть конфигурация этих ноутбуков сделана так, чтобы одни комплектующие поддерживали возможности других, а не просто красовались в списке технических характеристик с подачи отдела маркетинга.
Привычные к играм на «медленных» экранах геймеры не всегда понимают, в чем плюс быстрых. Увы, рассказывать что-то бессмысленно и единственный надежный вариант — пробовать в деле. Вот тогда точно будет понятно, что подразумевается в тезисе «игры делают нас лучше». Когда экран обеспечивает высокую частоту смены кадров и у него быстрая матрица, в сетевых играх можно здорово натренировать скорость реакции и стратегическое мышление. Да и вообще, с таким экраном от игр как-то резко начинаешь получать больше удовольствия.
Кстати, на всякий случай рассказываем: еще есть шанс забрать топовую конфигурацию c экраном 1440p и самыми мощными чипами и видеокартами, чтобы обеспечить игры с нативным разрешением. Но это уже для состоятельных господ, мы все-таки нацелены на оптимальные конфигурации, чтобы игры на высоких тянуло, но и покушать в новогодние праздники было что. Дальше как раз и поговорим насчет конфигураций и шанса взять HP OMEN 15 (2021) в скромной, оптимальной или царской версии.
У вас не будет нехватки мощности
Если хочется просто посмотреть, чего там вообще творится в игровой индустрии, свободного времени на развлечения не так уж много, а высокие настройки графики не важны, разумно будет сэкономить и взять конфигурацию с Intel Core i5 10-го поколения и графикой NVIDIA GeForce RTX 2060. Это хороший вариант для тех, кто берет ноутбук для разных задач, а игровые возможности воспринимает как дополнительную функциональность. На другом конце ринга стоит OMEN 17 (2021) с большим QHD экраном, Intel Core i9 11-го поколения и графикой NVIDIA GeForce RTX 3080. Ну, это уже конфигурация для тех, кто считает игры если не делом жизни, то хотя бы проводит в них большую часть свободного времени.
Как я уже сказал, нам по душе разумный подход и оптимальные конфигурации. Готовы прислушаться — тогда ищите в магазинах HP OMEN 15 (2021), которые продавцы знают по имени 15-ek1017ur. В нем стоит процессор Intel Core i7 10750H с частотой 2.6ГГц, 16ГБ оперативной памяти, SSD накопитель 1ТБ, и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков. В пересчете на игры это позволяет запускать Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Resident Evil Village, Control — и все это на высоких настройках графики с FPS от 60 и выше. Другими словами играть можно во все. Вообще во все. И не только сейчас, но и на грядущие годы хватит.
Цена продукта при этом не сильно кусается. Взять, к примеру, десктопную карту RTX 3060 (ну да, ну да, производительность там повыше) и цена у нее выйдет больше половины этого ноутбука. Потом еще процессор купи, память, монитор приличный — цена сборки схватит ваш бумажник и с ним улетит в космос. А тут все сделали за вас: выбрали оптимальные комплектующие, упаковали в тонкий и стильный корпус, наладили систему охлаждения как положено, над уровнем шума поработали. Вернулся из магазина — и можно садиться играть. Вот таким я сейчас представляю себе комфортный гейминг, а не возню на энтузиазме с кусочками пазла.
Но есть опции и для энтузиастов
Во-первых, HP OMEN 15 (2021) заранее готов к апгрейду. Сменить накопитель на более емкий или поставить больше оперативной памяти (вплоть до 2 x 32 ГБ) — все это легко. Достаточно просто снять нижнюю крышку, и там будет доступ к комплектующим. Никакой возни с тем, чтобы отсоединить кучу шлейфов или вообще разобрать половину ноутбука.
Но самое интересное — софт. В утилите OMEN Gaming Hub собрано столько настроек, что самосборщики ПК позавидуют. Все начинается с базовых конфигураций игрового ноутбука: подсветки, настройки клавиатуры и прочее. Дальше можно переходить к ручным параметрам производительности и системы охлаждения, то есть можно принудительно усилить работу или, наоборот, немного «придушить» конфигурацию для прироста автономности. Для игр по сети очень полезной будет приоритезация трафика, чтобы фоновые из-за фоновых процессов и приложений не появились задержки с самый ответственный момент командного боя.
Ну, а если уж идти по хардкору, то ищите OMEN Gaming Hub настройки андервольтинга процессора. Как известно, не все чипы получаются одинаковыми, поэтому к общему знаменателю их приводят на производстве в принудительном порядке. А если пользователь кое-что смыслит в разгоне процессора, то с помощью андервольтинга можно получить максимум мощности и заодно немного разгрузить систему охлаждения. В утилите OMEN Gaming Hub можно менять параметры работы процессора, запустить тестирование, просмотреть полученные данные — и в итоге найти оптимальные настройки именно для своего процессора.
Еще на базе OMEN Gaming Hub запущен сервис OASIS (на старте был доступен в США, теперь работает и в России), который представляет собой удобную виртуальную комнату на 16 участников для совместных игр, стримов, общения в голосовом и текстовом чате. Фишка сервиса в том, что он работает с минимальными задержками, отсутствием «подвисаний» и отличным качеством звука.
А впрочем, HP OMEN 15 (2021) можно превратить в «почти ПК»
Чем хорош ноутбук, так это возможностью сколько угодно перемещаться с ним по квартире и за ее пределами. Но если где-то есть стационарное место, на базе HP OMEN 15 (2021) его можно оборудовать дополнительными продуктами — и получить что-то очень похожее на обычный ПК в плане пользовательского опыта. К ноутбуку можно подключить клавиатуру, мышь, монитор и кучу прочей периферии (щедрый набор разъемов позволяет), а еще лучше — закупиться фирменными аксессуарами OMEN и собрать себе игровое место в едином стиле. В продаже есть клавиатура OMEN SEQUENCER, мышь REACTOR, гарнитура MINDFRAME и даже монитор отличного качества.
Небольшое заключение
В итоге ситуация следующая: майнеры сделали невыгодной сборку ПК, перекупщики — приобретение консоли. А в этот момент пустующую нишу топового гейминга ловко забрали ноутбуки, сумевшие предложить отличные игровые конфигурации, удобство мобильного формата, продуманные инженерные решения и отличный дизайн. Если к новому году было желание порадовать себя игровым продуктом, самое время поискать в магазинах HP OMEN 15 (2021), особенно, в оптимальной по характеристикам версии 15-ek1017ur.