У вас вряд ли получится собрать бодрый игровой комп за вменяемые деньги. Ищите спасения в ноутбуках

Топовые консоли в страшенном дефиците, и кормить перекупщиков с двойными ценами согласится только самый безбашенный покупатель. Мощную видеокарту для десктопа не взять из-за майнеров: цены стали мягко говоря заградительные, а на вторичке боты выкупят любой лот быстрее, чем вы прочитаете цену и вникните в суть объявления. Сроками улучшения ситуации робко называют 2023 год, да и то не факт, что к тому моменту хоть что-то на рынке выправится и дефицит полупроводников рассосется. Если что, новые заводы и производственные мощности открывать тоже никто не спешит. Это дорого и это долго. А главное, если резко пройдет ажиотажный спрос, никто не хочет остаться с работающими на треть мощностей фабриками.

Не так страшен игровой ноутбук…

В общем, в игровом сегменте великий спор «десктопы против ноутбуков» решился сам собой. При желании взять железо для топовых игр и при этом не пользоваться услугами черного рынка органов, покупать все равно придется ноутбук. Другое дело, что не все они одинаково хороши, но отличных моделей все-таки в достатке. Нам же хочется не просто обеспечить себя приличной мощностью здесь и сейчас, но также иметь приличный запас на будущее. Кто его знает, когда теперь будет шанс собрать нормальный игровой комп. А главное — захочется ли вообще потом с этим возиться, когда вы в деле оцените преимущества ноутбуков.