Вы ведь в курсе, что игровые ноутбуки стали выгоднее настольных компов? Тогда читайте, какие из них покупать

Вы ведь в курсе, что игровые ноутбуки стали выгоднее настольных компов? Тогда читайте, какие из них покупатьНапоминаем, до чего техника дошла, на примере HP OMEN 15
Вам сборки конфигурировать или играть?
В жизни каждого человека наступает момент, когда вместо ручных настроек в приложении «Камера» в смартфоне хочется фотографировать в «Авто AI», вместо дёрганья эквалайзера в настройках звука просто переходишь на музыку в нормальном качестве, а взамен плясок с комплектующими на уровне биржи акций, где «надо продать видеокарту в этом месяце, пока на неё цена завышена, а то новую не куплю» переходишь на игровой ноутбук.
«Старость» небось? Не-а, на самом деле это момент, когда вместо «шашечек» выбираешь «ехать». Это как в компьютерных играх, когда в сюжете игр 2010-х тебе, увешанному максимальной бронёй рыцарю с супер-мечом говорили: «Дружище, сбегай курьером к крестьянину на противоположный край карты! Никто кроме тебя больше не сможет это сделать!» — и ты бегал. Или «собери 500 шт. шалфея и подорожника, иначе аптечки для здоровья тебе не дадим и дальше по сюжету не пустим!». И ты такой: «На какую же ерунду я трачу свою жизнь!..», пусть и игровую.
Ну и, вы ведь не будете спорить, что время в нашей реальной жизни ещё более ценное? Тем более, что в ней, в отличие от «коридорных» игр, есть возможность выбора. Вы, конечно, можете заниматься «крафтингом» оптимальных конфигураций какого-нибудь настольного монстра для души. Но, если трезвым взглядом оценить то, что предлагают игровые ноутбуки в сборе, вы поймёте, что в них всё уже сделано настолько «под ключ», что можно перестать «делать ремонт в квартире ради процесса ремонта в квартире», остановиться и заняться главным — эффективно и с удовольствием рубиться в игры.
СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОИТ НОУТБУК ИЗ ЭТОГО ОБЗОРА
Вы читаете этот обзор с монитора, который хуже, чем дисплей в OMEN 15 (скорей всего)
А может я и не угадал, ведь в обзоры игровых ноутбуков попадают не простые смертные, я люди, хорошо знакомые с крутым «железом» и периферией. Но с высокой долей вероятности ваш монитор уступает по характеристикам дисплею, который стоит в HP OMEN 15.
И это не «диванные» предположения, а статистика крупнейшей игровой платформы Steam, например. Итак, смотрите — 67% любителей игр используют дисплей 1920x1080. Вы, скорей всего, тоже.
В HP OMEN 15 дисплей тоже начинается с цифр 1920x1080, и… казалось бы, «ну и зачем ты потратил наше время, обзорщик?». Но это не простой дисплей, а:
- IPS. Вряд ли кто-то использует сегодня TN, хотя кому-то игра с картинкой уровня «выцветшая фотография», как ни странно, по нраву.
- Яркость 300 кд/м2. Прежде чем сказать «ну и чё?» или «а это много или мало?», откройте в агрегаторе интернет-магазинов компьютерные мониторы, и вы увидите, что чаще всего вам предлагают 250 кд/м2, и это считается нормой. А ваш конкретный монитор, если не последних лет выпуска, возможно, и 200 кд/м2 не вытягивает.
- Частота обновления 144 Гц. И вот это уже по-настоящему круто. Повторюсь — 144 ярких герц на IPS-матрице. Не 60 Гц, ни 144 на TN с плохими углами обзора, не 144 Гц с плохой яркостью, а все лучшие черты сразу.
- Цветовой охват 98% sRGB. То есть эталонная цветопередача вам гарантирована.
И вроде бы «да ладно, 1080p-мониторов с IPS и 144 Гц полно!». Но у нас тут всё это упаковали в 15 дюймов, то есть монитор с типичной сегодня диагональю 23-27 дюймов должен быть уже 1440p, а то и 4K, чтобы не казаться мутным.
Кстати, есть в HP OMEN 15 и варианты с 1440p-дисплеем при 144 Гц! И вот круче этого в 15-дюймовом ноутбуке уже и не нужно.
Но суть не в дисплее
А в «железе» — без хороших и правильно работающих видеокарт-процессоров-памяти-накопителей (именно в таком порядке) игровому компьютеру грош цена.
Процессоров у HP OMEN 15 больше, чем вариантов тюнинга двигателей в гоночных играх Forza Horizon 4 или Need for Speed Heat — и Core i7-10750H, и Ryzen 7 5800H, и Core i7-10870H, и Ryzen 9 5900H, и прочие... Но мы же здесь исповедуем принцип «нам как можно доступнее, но чтобы круто». Что получаем в случае с Core i7-10750H в OMEN 15 «народных» комплектаций?
На самом деле — очень серьёзную производительность. Да, шесть ядер, пусть и с 12 потоками. Не «гламурные» цифры? А теперь примите к сведению, что эти шесть ядер в тонком и тихом ноутбуке (куда ещё упакована мощная видеокарта, кстати) по производительности равны восьми ядрам в горячем и прожорливом AMD Ryzen 7 1700, например. А если вам интересно соотношение с шестью ядрами настольного Intel Core i5-8600K, то этот ноутбучный процессор на 25-30% быстрее. При этом потребляет не 95 Вт, а 45 Вт, а зачастую даже меньше.
Ещё в этом процессоре очень радует аппаратное ускорение видеоформата vp9. Это значит, что ноутбук будет без малейшего напряга для железа (максимально экономично для аккумулятора) воспроизводить в YouTube видео в разрешении 3840x2160 HDR при 60 кадрах в секунду, и при этом задействовать всего 30 Мбит/с скорости интернета. В ноутбуках, где формат vp9 не поддерживается, вам приходилось бы выбирать между «подгрузка видео в старом формате напрягает мой роутер по полной» и «играет vp9, но ноутбук воет вентиляторами и быстро разряжается».
А про игры когда будет?
Прямо сейчас. Итак, видеокарта в HP OMEN 15 — NVIDIA RTX 3070.
Напомню вам о реалиях RTX 3070 для настольных компьютеров: сейчас её вам в «отжатом» после майнинга б/у состоянии на сайтах объявлений продадут не менее, чем за 100-110 тысяч рублей. А в новом — за 120-130 тысяч, если ещё найдёте в наличии.
То есть весь ноутбук в сборе, с видеокартой, дисплеем 1920x1080 IPS 144 Гц, накопителями, процессором, оперативной памятью, аккумулятором, лицензионной Windows 11, хорошей аудиосистемой, клавиатурой, тачпадом, камерой будет стоить почти столько же, сколько новая RTX 3070 для компьютера (а потом может ещё и подорожать! Следите за курсом криптовалют).
Ну ладно, для чистоты эксперимента признаем, что RTX 3070 в ноутбуке не на 100% равна настольной здоровенной PCIe-родственнице, но всё же ноутбучная 3070 быстрее, чем настольно-компьютерная RTX 3060, быстрее чем RTX 2080 Super и находится примерно на уровне десктопной AMD Radeon 6700 XT.
Что это нам даёт? Режим «вседозволенности» в современных играх. То есть ноутбук справляется с ними настолько же эффективно, как Месси, которого отправили играть в дворовый футбол против пятиклассников.
А теперь напоминаю вам, что 60 кадров в секунду ощущаются как «игра летает», а свыше 90 кадров в секунду — «реагирует на движения так быстро, будто мысли считывает», и вот вам конкретные цифры производительности в варианте с ноутбуком при дисплее 1920x1080:
- Far Cry 6: 74 к/с на ультра-детализации графики
- Resident Evil Village: 135 к/с на ультра-детализации графики
- Cyberpunk 2077: 60-75 к/с на ультра-детализации графики
- Doom Eternal: 150 к/с на ультра-детализации графики
- Need for Speed Heat: 65-70 к/с на ультра-детализации графики
- Battlefield V: 100-110 к/с на ультра-детализации графики
- FIFA 22: 230 к/с (нет, мы не прикалываемся) на ультра-детализации графики
Заметили, насколько много новых игр перешагивают границу не только в 60 кадров в секунду, но даже и в сотню? Вот для этого и нужны 144 Гц, чтобы запас мощности не уходил в «пар», а превращался в супер-быструю реакцию игр на управление без понижения качества графики.
«Ага, но это ведь потому, что ноутбук здоровенный?», — предположите вы. Скажу так — если отключить в его клавиатуре подсветку и выдать его Ильиничне-главбуху, вы ни за что не догадаетесь, что в этом ноутбуке стоит процессор уровня восьмиядерного Ryzen 7 1700 с видеокартой, которая на самых «беспредельных» настройках выжимает из современных игр свыше 100 к/с. Можете не верить — сходите в магазин, увидьте вживую, до чего нынче компактны игровые ноутбуки, будете впечатлены.
Честно говоря, до живого знакомства с дисплеями, которые отображают частоту 120+ Гц, и компьютерами, которые могут выжимать соответствующее количество кадров в секунду, я думал, что всё это слишком избыточные характеристики для людей старше студенческого возраста. Мол, с молодёжью по скорости реакции уже не сравнишься, куда тебе, дядя, с играми после работы с кем-то всерьёз соревноваться.
Но на самом деле всё обстоит иначе — ближе к поговорке «дорогу осилит идущий» и принципам, которые знакомы нам по тренажёрным залам. Таскаешь гантели — становишься сильнее. Не таскаешь — не становишься. Вот и с игровыми ноутбуками так: играешь в игры на «железе», которое позволяет задействовать реакцию в полной мере — становишься внимательнее и ловчее не только в играх, но и в жизни. Вот такое получается развитие мозга и нервной системы (это не мы придумали, это учёными доказано) за счёт компьютерных игр. Или, как называет его HP, «Transcend Humanity».
С процом-видеокартой всё понятно, как работает всё остальное?
Из того, на чём лень останавливаться подробно, но нужно отметить вкратце, чтобы не было «ваш обзор не обзор». В HP OMEN 17, помимо всего прочего:
- Легко модернизировать оперативную память и накопители. Снимаете нижнюю крышку (дно) — по центру два съёмных модуля оперативной памяти (в стандарте там 2x 8 ГБ, но можете запихнуть туда хоть 2x 32 ГБ, модули DDR4 SO-DIMM это уже давно позволяют), по бокам внизу два разъёма SSD M.2 PCIe (в одном стоит стандартный накопитель, второй разъём свободен). Никакого «выковыряйте клавиатуру и отсоедините 100500 шлейфов, а потом переверните матплату, и с обратной стороны будут слоты» здесь нет, всё удобно и по уму.
- Охлаждение хорошее. Даже если нагрузить все 6 ядер и 12 потоков, а заодно максимально напрячь видеокарту, вы получите 80-85 градусов на CPU (перегревом считаются 100 градусов) и 75 градусов на GPU (перегревом считаются 95 градусов). Но это нагрузка уровня, как если бы человек нёс за спиной рюкзак, по баулу в каждой руке, по гире, привязанной к каждой ноге, а ещё привязанный мешок к животу и ещё в зубах пакет с тяжестями. То есть в играх температура будет заметно ниже.
Вентиляторы «умные». Если вы смотрите кино или печатаете текст (как я сейчас печатаю этот обзор), процессор и видеокарта не испытывают серьёзной нагрузки и не нагреваются, вентиляторы могут вообще перейти в бесшумный режим. Запускаете «лёгкую» игру — вентиляторы начинают крутиться на малых оборотах. Запускаете что-то тяжеловесное — на больших.
- Разъёмов выше крыши, почти как на настольном компьютере. В этом плане OMEN 15 даже ближе к ноутбукам работы, чем то, что сегодня называют ноутбуками для работы. Вместо «мы тут запихнули два Type-C, причём один для зарядки, а дальше это уже ваши проблемы — покупайте переходники», тут полноценный набор разъёмов.
Здесь у нас и RJ-45 для подключения интернета по проводу, и целых три (!) полноразмерных USB, и USB-C в его навороченном исполнении с поддержкой Thunderbolt (долго рассказывать — в общем, это разъём, который и для подключения мониторов, и для передачи данных, и вообще для всего годится), и полноразмерный кард-ридер SD.
А для подключения мониторов есть и полноразмерный HDMI, и mini-DisplayPort — во многих старых мониторах установлен HDMI 1.4, не умеющий работать в 4K при 60 кадрах в секунду, но при этом же установлен DisplayPort 1.2 и выше, который в 4K работает полноценно. С OMEN 15 городить переходники ради совместимости монитора не придётся.
- Качественный звук. Bang & Olufsen, как в этих ваших автомобилях бизнес-класса, да. При этом есть возможность отдельно настроить громкость для динамиков и для наушников, чтобы, если вы выдернете кабель наушников или ваши Bluetooth-«уши» разрядятся, то ноутбук не разбудил среди ночи весь этаж дома стрельбой и руганью на «нубов» в каком-нибудь Battlefield.
Фишки из разряда «только в HP OMEN»
Тонкий игровой тюнинг в приложении «OMEN Gaming Hub». Тюнинг в прямом смысле, то есть «настройка», а не «братан, мы тут поставили тебе спойлеры и турбонаддув».
Смысл в том, что вы можете балансировать приоритет передачи данных в тех или иных приложениях. То есть выбирать между «разрешаю качать фильм в фоне максимально интенсивно, пока играю» и «пусть качает чуть дольше, зато с гарантией, что не повлияет на latency (задержку) в сетевой игре».
И это ещё «цветочки»! В этом же приложении можно заняться андервольтингом процессора. Для тех, кто в материях любителей разгона и прочего компьютерного спорта не разбирается, объясню суть.
Процессоры — это как яблоки. Core i7-10750H — это, допустим, яблоко одного сорта. Значит ли это, что все яблоки определённого сорта абсолютно одинаковые по размеру? Нет, они немного отличаются. Но процессоры, в отличие от яблок, изначально «выравнивают» под один средний знаменатель, чтобы никто не жаловался на разные температуры или разную производительность в разных экземплярах одной модели ноутбука.
А андервольтинг позволяет поиграться с настройками и попробовать заставить процессор работать в более «крутом» режиме питания, с которым он не потеряет в скорости работы, но будет нагреваться меньше градусов эдак на 15-20. Короче, если есть желание научить ноутбук «пахать» в тяжёлых играх при пониженных оборотах процессора, чтобы он при этом не перегревался — в HP OMEN 15 есть такой инструмент.
Ну и всякие настройки подсветки клавиатуры и прочих «клавомышей» тоже на месте, куда без них.
Если я подключу ноутбук к монитору и клавиатуре-мыши, это уже будет другой компьютер?
По «железу» — тот же, по ощущениям — другой. Мы ведь сегодня говорим о том, что современные игровые ноутбуки способны заменить неадекватно дорогие настольные компьютеры верно? Так вот, HP OMEN 15, как и любой другой ноутбук, тоже на это способен — подключаете к нему внешние аксессуары, и ноутбук с закрытой крышкой работает в режиме «системника».
А как же привычное расположение клавиш на клавиатуре и ощущение «фирменной породы»?
Ну, если хотите продолжать играть с эстетическим удовольствием, а не ощущением «самосбора», HP OMEN выпускает и клавиатуры, и мышки, и даже монитор для тех, кто распробовал ощущения и фирменный стиль, и хочет «то же самое, но в настольном варианте.
А вот и выводы. Попытаемся их «вывести»
Начинаешь объяснять «в двух словах» — получается, как всегда, «простыня». Извините за это.
Мысль о том, насколько «майнинговая лихорадка» сделала невыгодными настольные компьютеры, и насколько технический прогресс (и RTX 3000 серии, не без этого) превратили игровые ноутбуки в классную и выгодную альтернативу, можно разворачивать до бесконечности.
Но в целом — «процессор + видеокарта + матплата + оперативная память + накопители» в настольных компьютерах уже стоят у той границы, где ноутбуки по аналогичной цене предлагают вам сверху хорошие IPS-дисплеи 144 Гц, стереосистему, лицензионную Windows 11 и «транспортабельность»-автономность. Что там будет дальше — посмотрим, но пока вот так.
Среди десятков других моделей игровых ноутбуков HP OMEN 15 понравился нам тем, что:
- Это не «клоунский» игровой ноутбук. Выглядит, как рабочий ноут бизнес-класса, и в игровом клубе будет смотреться хорошо, и на совещании среди серьёзных дяденек в пиджаках.
- Конфигурация оптимальная и «дышит» свободно. Современный шестиядерный Core i7 и RTX 3070 — друзья человека. Это ещё не «бронепоезд огнедышащий», как более мощные модификации, но и не комплектации «для бедных родственников», когда в каких-то играх приходится снижать настройки с максимальных до высоких, а то и «средне-высоких».
Причём почти всегда вы будете играть при 120+ fps и 120+ Гц, а это изысканное, «деликатесное» удовольствие в наше непростое для покупателей игровых компьютеров время.
- Все остальные характеристики тоже не «обломные». Дисплей яркий и быстрый, звук, разъёмы и даже автономность (если вдруг вам интересно — 6 часов в средней нагрузке, до 8 часов в режиме офисной работы, 1.5-2 часа в играх, в зависимости от их «суровости») в порядке.
Да, настольный компьютер, возможно, будет чуть тише при максимальных настройках графики в играх. Только он будет размером с тумбочку, это во-первых. А во-вторых, при желании и умении в андервольтинг вы можете снизить температуру на процессоре ноутбука и почти нивелировать эту разницу.
В общем, рекомендуем к покупке — ловите ссылки, по ним скоро будут распродажи, сможете урвать такой ноутбук по минимальной в году цене, если его конфигурация и потенциал вас заинтересовали. Хороших вам фрагов и быстрых кругов!