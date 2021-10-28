Вы ведь в курсе, что игровые ноутбуки стали выгоднее настольных компов? Тогда читайте, какие из них покупать

Ну и, вы ведь не будете спорить, что время в нашей реальной жизни ещё более ценное? Тем более, что в ней, в отличие от «коридорных» игр, есть возможность выбора. Вы, конечно, можете заниматься «крафтингом» оптимальных конфигураций какого-нибудь настольного монстра для души. Но, если трезвым взглядом оценить то, что предлагают игровые ноутбуки в сборе, вы поймёте, что в них всё уже сделано настолько «под ключ», что можно перестать «делать ремонт в квартире ради процесса ремонта в квартире», остановиться и заняться главным — эффективно и с удовольствием рубиться в игры.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОИТ НОУТБУК ИЗ ЭТОГО ОБЗОРА

Вы читаете этот обзор с монитора, который хуже, чем дисплей в OMEN 15 (скорей всего)

А может я и не угадал, ведь в обзоры игровых ноутбуков попадают не простые смертные, я люди, хорошо знакомые с крутым «железом» и периферией. Но с высокой долей вероятности ваш монитор уступает по характеристикам дисплею, который стоит в HP OMEN 15.

И это не «диванные» предположения, а статистика крупнейшей игровой платформы Steam, например. Итак, смотрите — 67% любителей игр используют дисплей 1920x1080. Вы, скорей всего, тоже.

В HP OMEN 15 дисплей тоже начинается с цифр 1920x1080, и… казалось бы, «ну и зачем ты потратил наше время, обзорщик?». Но это не простой дисплей, а:

IPS. Вряд ли кто-то использует сегодня TN, хотя кому-то игра с картинкой уровня «выцветшая фотография», как ни странно, по нраву.

Яркость 300 кд/м2. Прежде чем сказать «ну и чё?» или «а это много или мало?», откройте в агрегаторе интернет-магазинов компьютерные мониторы, и вы увидите, что чаще всего вам предлагают 250 кд/м2, и это считается нормой. А ваш конкретный монитор, если не последних лет выпуска, возможно, и 200 кд/м2 не вытягивает.

Частота обновления 144 Гц. И вот это уже по-настоящему круто. Повторюсь — 144 ярких герц на IPS-матрице. Не 60 Гц, ни 144 на TN с плохими углами обзора, не 144 Гц с плохой яркостью, а все лучшие черты сразу.

Цветовой охват 98% sRGB. То есть эталонная цветопередача вам гарантирована.

И вроде бы «да ладно, 1080p-мониторов с IPS и 144 Гц полно!». Но у нас тут всё это упаковали в 15 дюймов, то есть монитор с типичной сегодня диагональю 23-27 дюймов должен быть уже 1440p, а то и 4K, чтобы не казаться мутным.

Кстати, есть в HP OMEN 15 и варианты с 1440p-дисплеем при 144 Гц! И вот круче этого в 15-дюймовом ноутбуке уже и не нужно.

Но суть не в дисплее

А в «железе» — без хороших и правильно работающих видеокарт-процессоров-памяти-накопителей (именно в таком порядке) игровому компьютеру грош цена.

Процессоров у HP OMEN 15 больше, чем вариантов тюнинга двигателей в гоночных играх Forza Horizon 4 или Need for Speed Heat — и Core i7-10750H, и Ryzen 7 5800H, и Core i7-10870H, и Ryzen 9 5900H, и прочие... Но мы же здесь исповедуем принцип «нам как можно доступнее, но чтобы круто». Что получаем в случае с Core i7-10750H в OMEN 15 «народных» комплектаций?

На самом деле — очень серьёзную производительность. Да, шесть ядер, пусть и с 12 потоками. Не «гламурные» цифры? А теперь примите к сведению, что эти шесть ядер в тонком и тихом ноутбуке (куда ещё упакована мощная видеокарта, кстати) по производительности равны восьми ядрам в горячем и прожорливом AMD Ryzen 7 1700, например. А если вам интересно соотношение с шестью ядрами настольного Intel Core i5-8600K, то этот ноутбучный процессор на 25-30% быстрее. При этом потребляет не 95 Вт, а 45 Вт, а зачастую даже меньше.