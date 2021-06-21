В чём ноутбуки Huawei круче похожих моделей от «классических» производителей

В чём ноутбуки Huawei круче похожих моделей от «классических» производителейВсё технически обосновано
«Разве сделать хороший ноутбук — это так сложно?»
«Вот компоновка флагманских смартфонов — это сложно, а тут, знай себе, забросил материнскую плату с процессором, SSD и памятью в корпус, прикрутил дисплей и аккумулятор, и продавай», — пожимают плечами покупатели и даже некоторые обзорщики. А потом открывают каталог ноутбуков, начинают читать обзоры конкретных моделей и понимают, что хороших вариантов почти нет. И дело даже не в деньгах, и не в том, в каком году от Рождества Христова бренд начал выпускать ноутбуки — просто сегодня зачастую принято выпускать технику «тяп-ляп». То ли для того, чтобы спустя год-другой торжественно продавать «исправленные» новые модели, то ли просто потому, что производители с десятками моделей ноутбуков в продаже берут своё количеством, а не качеством.
Нет времени разбираться? Здесь продают проверенные качественные ноутбуки, не благодарите!
Что может пойти не так в современном ноуте? Очень многое:
- Странные (либо по цветопередаче, что поправимо, либо по яркости и контрастности, что уже приговор) матрицы дисплеев,
- Система охлаждения. В некоторых ноутбуках она запаздывает и допускает троттлинг (перегрев, при котором процессор снижает производительность, чтобы не выйти из строя), в некоторых — всё время работает с шумом уровня «самолёт на взлёте». Или шум и охлаждение в порядке, но корпус ноутбука в работе всегда остаётся горячим.
- «Прибитые гвоздями» накопители. Даже в эпоху, когда SSD стали плоскими маленькими микросхемами, находятся производители с идеологией «256 ГБ хватит всем, а если вам не хватит, приходите и покупайте ноутбук снова».
- Аккумулятор «на сдачу». Подобно тому, как пакеты молока в супермаркетах уменьшились в объёме при прежней цене, аккумуляторы в ноутбуках зачастую «похудели» при прежних габаритах этих самых ноутбуков. Потому что процессоры в 2021 году стали экономичнее сами по себе, а разницу во времени работы, как считают многие производители, никто не заметит.
Продолжать можно до бесконечности, но вместо «жалоб на жизнь» мы лучше вам покажем, как должны выглядеть и работать качественные ноутбуки:
Что должно быть в тонком ноутбуке «высшего сорта» 2021 модельного года
Много ли вы знаете моделей ноутбуков, которые можно отличить от всех других моделей на столе по одному лишь силуэту? Huawei MateBook X Pro 2021 — как раз из этой категории.
Потому что среди всех остальных «тощих флагманских компактов» он едва ли не единственный предлагает более удобный формат дисплея с соотношением 3:2 вместо стандартных 16:9. Что это даёт? Вместо маленького по высоте, но широкого «киношного» экрана стандартного ноутбука вы получаете более удобный формат, в котором по вертикали будет помещаться больше текста и сайтах, больше ячеек таблиц в Excel, больше площади, чтобы просматривать и «фотошопить» изображения, и так далее. При этом MateBook X Pro 2021 всё ещё остаётся компактным и занимает в рюкзаке столько же места, сколько и его вытянутые конкуренты.
И качество дисплея тоже на высоте — никаких отживших своё 1920x1080 пикселей, только 3000x2000, которые, по большому счёту, являются стандартом 3K, только в пропорциях дисплея 3:2. А яркость! Предельная яркость составляет 450 кд/м2 — даже смартфонов, которые позволяют в ручном режиме отображать информацию ярче, до сих пор можно на пальцах одной руки пересчитать. А в ноутбуках это почти рекорд и залог отличной читаемости дисплея, даже если вы захотите что-либо просмотреть с MateBook X Pro 2021 на залитом солнцем пляже.
Кстати, запас яркости дисплея не означает, что он будет супер-ярким, даже когда вам это не нужна — минимальная яркость составляет 5 кд/м2, этого хватит даже для комфортного использования в кромешной темноте.
«Железо» флагманского ноутбука Huawei радует не меньше. И здесь дело даже не в процессоре Intel Core i7-1165G7, который, будем откровенны, встречается и в ноутбуках конкурентов, а в других, более важных нюансах. Например:
- Huawei не подталкивает покупателей приобретать самую дорогую версию ноутбука искусственными ограничениями. Есть возможность выбирать между вариантами с накопителем 512 ГБ или 1 ТБ, но у вас в любом случае будет полноценный объём оперативной памяти в 16 ГБ. В сравнении с маркетинговыми ухищрениями некоторых конкурентов, у которых «или 8/512, или 16/1024 ГБ», это уже приятно.
- А вдвойне приятнее, что внутренний накопитель при этом можно заменить! Даже в «максимальном», очень тонком (14.6 мм) и лёгком (1.3 кг) ноутбуке вы можете взять комплектацию с накопителем ёмкостью 512 ГБ, а потом установить внутрь стандартный накопитель формата M.2 2280 PCIe 3.0 x4 даже объёмом в 8 терабайт!
- Процессор — самый крутой, который только бывает в тонких ноутбуках размерностью 13-14” — Intel Core i7-1165G7. Что-то ощутимо более быстрое бывает либо в крупногабаритных ультрабуках (с диагональю 16” и так далее), либо в игровых громоздких моделях. И, что важно, под нагрузкой этот флагманский процессор не просто не перегревается, но и не роняет производительность превентивно ниже 2 ГГц — на таки ухищрения иногда идут производители, чтобы хвастаться супер-низкими рабочими температурами ноутбука в рекламе.
- Четыре (!) динамика, с которыми вы перестанете подключать ноутбук в внешним Bluetooth-колонкам, ведь он будет и без того отлично звучать.
- Что ещё? Два сверхбыстрых порта USB-C с возможностью подключения, в том числе, и внешних мониторов, один полноразмерный USB Type-A и самый быстрый, самый устойчивый Wi-Fi 6 для беспроводной передачи данных. А ещё — уникальная «фишка» обмена данным со смартфоном при помощи функции Huawei Share: на дисплее дистанционно запускать смартфонные приложения, звонить с голосом или даже камерой, копировать данные в обе стороны. Не придётся даже мучаться, пытаясь управлять смартфонными приложениями с тачпада — дисплей в MateBook X Pro 2021 сенсорный, все привычные жесты и управление пальцем поддерживаются.
Прибавляем ко всему сказанному тот факт, что подобный ноутбук способен работать свыше 9 часов в рабочих задачах (может протянуть вдали от розетки целый рабочий день!), и спрятанную в клавиатуре веб-камеру (чтобы сделать рамки дисплея ещё меньше без выреза в нём, как у смартфонов, да и для приватности) — и получаем редкий вид ноутбука без странностей и слабых мест.
А что там у конкурентов?
Было бы глупо утверждать, что «ничего подобного планета Земля ещё на своём веку не видела!». Да, «подобные» ноутбуки существуют. Но «подобные» — это не «такие же». В основном вам придётся мириться с:
- Вытянутыми дисплеями. Смотреть фильмы на широком и низком дисплее с пропорциями 16:9 удобно, работать и читать — не очень. И отходить от унификации (чем больше одинаковых 16:9 дисплеев в сотнях моделей ноутбуков, тем эти дисплеи дешевле для производителя, но не для покупателя, конечно) раскрученные бренды не спешат.
- Уловками для того, чтобы заставить вас переплатить. Не хотите переплачивать за комплектацию с 1 ТБ и пытаетесь купить вариант с 512 ГБ на SSD, чтобы потом поставить свой более ёмкий накопитель? Не получится — в младших комплектациях производитель урежет и оперативную память с 16 до 8 ГБ. Вам достаточно процессора Core i5? Готовьтесь к тому, что таким ноутбукам тоже не полагаются 16 ГБ ОЗУ.
- Автономность у конкурентов зачастую будет хуже. Энергопотребление процессоров в современных ноутбуках везде одинаковое, а вот против супер-ёмких аккумуляторов (56 Вт*ч у MateBook X Pro) нет приёма — можете проверить ёмкость аккумуляторов в других ноутах аналогичной размерности и удивиться, насколько Huawei удалось «подковать блоху» и вместить такой запас ёмкости в компактном корпусе.
Выводим выводы
Где купить такой ноутбук по акции и с подарками
Huawei MateBook X Pro прекрасен тем, что это ноутбук «по последнему слову техники» и с «максимальным всем». Найти другой подобный, который бы не уступал по совокупности характеристик, крайне сложно. Рекомендуем к покупке, как один из лучших ноутбуков современности для работы и мультимедийных задач.