В чём ноутбуки Huawei круче похожих моделей от «классических» производителей

Потому что среди всех остальных «тощих флагманских компактов» он едва ли не единственный предлагает более удобный формат дисплея с соотношением 3:2 вместо стандартных 16:9. Что это даёт? Вместо маленького по высоте, но широкого «киношного» экрана стандартного ноутбука вы получаете более удобный формат, в котором по вертикали будет помещаться больше текста и сайтах, больше ячеек таблиц в Excel, больше площади, чтобы просматривать и «фотошопить» изображения, и так далее. При этом MateBook X Pro 2021 всё ещё остаётся компактным и занимает в рюкзаке столько же места, сколько и его вытянутые конкуренты.

И качество дисплея тоже на высоте — никаких отживших своё 1920x1080 пикселей, только 3000x2000, которые, по большому счёту, являются стандартом 3K, только в пропорциях дисплея 3:2. А яркость! Предельная яркость составляет 450 кд/м2 — даже смартфонов, которые позволяют в ручном режиме отображать информацию ярче, до сих пор можно на пальцах одной руки пересчитать. А в ноутбуках это почти рекорд и залог отличной читаемости дисплея, даже если вы захотите что-либо просмотреть с MateBook X Pro 2021 на залитом солнцем пляже.

Кстати, запас яркости дисплея не означает, что он будет супер-ярким, даже когда вам это не нужна — минимальная яркость составляет 5 кд/м2, этого хватит даже для комфортного использования в кромешной темноте.