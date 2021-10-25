За жизнь вы повидаете много ноутбуков, но любить и вспоминать с радостью будете только этот

Всё остальное, что мы ждем от хорошего ультрабука, в LG gram тоже на месте. Здесь нет такого, что вам дают минимальный вес и заставляют ради этого мучаться из-за разного рода компромиссов.

Например, даже при небольшой толщине корпуса удалось разместить приличный набор портов на любой случай. Помимо пары Type-С (в том числе и для зарядки) по бокам есть два USB Type-A, разъем для наушников, HDMI, и слот для карт памяти. Пусть даже microSD, но все равно спасибо.

А впрочем, это может и к лучшему. Для фотокамеры удобно взять именно такой формат с переходником, а если нужно что-то передать со смартфона или на смартфон, не нужно судорожно искать вторую часть карты памяти. Вынул, вставил — и всё. Слот «микро» кажется самым практичным. В общем, круто, что не все производители идут на поводу у бездумной моды и не предлагают отказываться от всех разъёмов в пользу Type-C и переходников. А то докатились — теперь даже 3.5 мм для проводной гарнитуры некоторые ленятся ставить!