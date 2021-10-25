За жизнь вы повидаете много ноутбуков, но любить и вспоминать с радостью будете только этот

За жизнь вы повидаете много ноутбуков, но любить и вспоминать с радостью будете только этотLG gram по прозвищу «без грамма килограмм»
«А разве мы что-то важное упускали?» — спросит как всегда критически настроенный читатель? Вообще-то да. Линейка LG gram всегда была интересна двумя фишками: минимальным весом и отменной автономностью. Нуждающихся в продукте с такими особенностями хоть отбавляй, а значит, даже на очень конкурентом рынке ноутбуков (куда пришли еще и некоторые производители смартфонов) возвращение «нового-старого» игрока радует.
Минимальный вес и в порядке дизайн
В последнее время развелось слишком много производителей, в чьих подразделениях дизайна кто-то предлагает «а давайте сделаем типа Макбук, но на Винде!». Коллеги его решительно поддерживают и выпускают продукт в минималистичном алюминиевом корпусе unibody натурально-серого, а может, более темного цвета.
Подход, в целом, рабочий. Такой дизайн любят и покупают. Но давайте по-честному: это начинает надоедать примерно так же, как переливающиеся на свету спинки смартфонов.
Дизайнеры LG прикинули, что лучше придерживаться собственных представлений о продуктовой эстетике и не подглядывать за конкурентами, поэтому нашли способ совместить фирменный экстерьер продукта с полезными покупателю фишками.
Во-первых, это один из самых легких ноутбуков в мире. Версия 14 дюймов, которая у нас на тесте, весит всего лишь 999 грамм. Планшеты с клавиатурой вообще-то тяжелее, а способны на меньшее в плане функциональности.
Часто нужно носить ноутбук с собой? Спина будет благодарна. 16-дюймовая модель из этой же линейки так и вообще попала в книгу рекордов Гиннесса как самый легкий в мире ноут с таким размером экрана. Его вес (только вдумайтесь!) менее 1.2 килограмма!
А еще у LG gram сдержанный и практичный внешний вид. Вместо маркой декоративной отделки дизайнеры компании выбрали матовый серый цвет. Смотрится куда лучше кричащих и «типа дорогих» дизайнов, которые моментально собирают всю пыль, грязь и отпечатки пальцев, а презентабельно выглядят только первые полчаса после распаковки. С «граммом» не придется на важной рабочей встрече думать: «А протер ли я корпус или сижу перед клиентами как неряха?»
Наконец, в LG gram используется магниевый сплав, самый современный из доступных сейчас материалов. Разница очень большая, особенно, по сравнению с тем, когда вы таскаете с собой кусок алюминия.
В общем, если говорить о дизайне, линейка LG gram — это тот случай, когда цвета и материалы корпуса подобраны так, чтобы было и практично, и красиво. Этот вариант на длинной дистанции куда лучше склонного к вмятинам и повреждениям алюминия или декоративных панелей, которые невозможно быстро очистить от следов использования.
Всё остальное, что мы ждем от хорошего ультрабука, в LG gram тоже на месте. Здесь нет такого, что вам дают минимальный вес и заставляют ради этого мучаться из-за разного рода компромиссов.
Например, даже при небольшой толщине корпуса удалось разместить приличный набор портов на любой случай. Помимо пары Type-С (в том числе и для зарядки) по бокам есть два USB Type-A, разъем для наушников, HDMI, и слот для карт памяти. Пусть даже microSD, но все равно спасибо.
А впрочем, это может и к лучшему. Для фотокамеры удобно взять именно такой формат с переходником, а если нужно что-то передать со смартфона или на смартфон, не нужно судорожно искать вторую часть карты памяти. Вынул, вставил — и всё. Слот «микро» кажется самым практичным. В общем, круто, что не все производители идут на поводу у бездумной моды и не предлагают отказываться от всех разъёмов в пользу Type-C и переходников. А то докатились — теперь даже 3.5 мм для проводной гарнитуры некоторые ленятся ставить!
Окей, нашли мааааленький недостаточек
Ладно, с дизайном разобрались. LG gram 14 выглядит стильно, он максимально легкий и очень практичный в повседневном использовании.
А еще по бокам есть все нужные разъемы для подключения аксессуаров и периферии. Одной рукой (а некоторым это важно) тоже открывается на ура. Пальчиком поддеваешь крышку, тянешь вверх — и петли срабатывают как положено. Ноутбук раскрывается, а не пытается перевернуться к верху днищем. Ход крышки не слишком легкий, но и не избыточно тугой. В самый раз.
Единственное — стоит иметь ввиду, что при сильной тряске (ну, вдруг вы решите поработать пока на даче едете на «Буханке»?!) крышка с дисплеем может немного потряхиваться. В полноценные недостатки записать не решаемся, но все-таки этот факт решили отметить. Если что, это не конструктивный просчет, а следствие очень легкого веса ноутбука. Но часто ли мы всерьез работаем с ноутом, пока скачем где-то по кочкам?
А что с экраном? Полный порядок
Ноутбук не игровой, не развлекательный, а рабоче-универсальный. Поэтому и экран выбран такой, чтобы более-менее хватало любым пользователям и при этом он не стал бы молниеносно тратить заряд аккумулятора. Всякие OLED и 4K матрицы могут казаться классным и очень технологичным решением, то лишь до тех пор, пока в середине рабочего дня вы не окажетесь с севшим аккумулятором. Уж поверьте, никакого удовольствия.
В LG gram стоит IPS-матрица 14 дюймов с FullHD разрешением и удобный для работы соотношением сторон 16:10, при котором на экране помещается куда больше полезного, чем с кинематографическими пропорциями. Рамки по периметру минимальные и не раздражают. Углы обзора максимальные, запас яркости хороший (примерно 350 нит в центре и снижается до 320 к краям), можно сказать что подсветка достаточно равномерная. Цветопередача точная (дельта Е около 2.5), охват — почти 100% профессиональной палитры P3. С таким набором комфортно работать, интересно поиграть, посмотреть кино и даже запросто можно заниматься какими-то творческими задачами.
Клавиатура, тачпад, динамики, все такое
Здесь у нас тоже нет претензий к оснащению. Клавиатура удобная, с хорошим ходом клавиш, достаточно яркой подсветкой и эргономично разнесенными кнопками. Печатать с нормальной скоростью можно с первого же дня, без переучивания и привыкания. Сканер отпечатков — в кнопке включения, срабатывает моментально. Трекпад большой и удобный. Нет мышки — ноль драмы.
Звук встроенных динамиков приличный для ноута в таком компактном формате. Кроме того, в LG gram установлена неплохая по качеству веб-камера, есть поддержка быстрого Wi-Fi 6 и свежей версии Bluetooth 5.1. В общем, даже если целенаправленно заниматься поисками, к чему бы тут придраться, мало что из этого выйдет.
Мощность адекватная. Даже поиграть можно
LG gram 14 — не игровой ноутбук. И не продукт для тяжелых творческих задач. Модель повседневная, рабочая и со ставкой на минимальный вес. А значит, выдающейся производительности ждать не стоит? Как бы не так!
Для повседневных задач ноутбук очень производительный. Фотографии с полнокадровой зеркалки обрабатывать на нем тоже можно (хотя и без фанатизма). Поиграть? Ну, смотря во что. Например сейчас явно в тренде Dota 2 из-за только закончившегося чемпионата, а конце первой недели ноября пройдет чемпионат по League of Legends и наверняка тоже принесет игре немало новых скачиваний. Так вот, проекты такого плана прекрасно запускаются и работают на LG gram 14. Так что и дома, и в обеденный перерыв в офисе можно себя как-то развлечь.
А если коротко и по делу, в этом ноутбуке с хорошей производительностью и без жесткого перегрева работают Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц (4.2 ГГц, в режиме Turbo), 8 ГБ быстрой оперативной памяти (3733 МГц), встроенная графика Intel Iris Xe, а емкость SSD-накопителя составляет 512 ГБ.
По меркам ультрабуков (особенно экстремально легких и тонких моделей) набор комплектующих удачный. В самый раз, чтобы не жарить колени, но и не входить в транс, когда пользователь пытается чем-то нагрузить. Разумеется, про хорошую производительность речь идет с учетом позиционирования LG gram. Сравнивать без одного грамма килограммовый ноутбук с игровыми моделями и рабочими станциями нечестно, да и бессмысленно.
Автономность? Вы полюбите эту автономность
В LG gram 14 установлена батарея 72 Вт/ч. С учетом уместно выбранной начинки это позволяет демонстрировать едва ли не рекордное время автономной работы. Видео в FullHD с выставленной на половину яркости подсветкой будет крутиться больше суток, точнее, почти 30 часов.
В более реалистичном сценарии, а точнее при смешанной работе то с браузером, то с документами, то музыку послушать и какие-то еще приложения запустить — ноутбук держится полный рабочий день без подзарядки. Крутой талант для забывашек, кто может уехать в офис без блока питания и не найти у коллег зарядку с Type-C.
А вот что в итоге получается
В сухом остатке мы получаем одного из рекордсменов рынка в плане легкости и автономности. Плюс к этому покупатели получают самобытный дизайн без повторений пройденного, практичный и не маркий корпус и в целом стильный и уместный в любой ситуации экстерьер. У LG gram качественный экран с тонкими рамками, комфортная клавиатура и крупный трекпад, полный набор нужных разъемов. Производительность для такого формата отличная. Помимо работы можно даже поиграть спокойно, правда, только если речь идет о популярных, но не слишком требовательный тайтлах типа League of Legends.