Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейдMaibenben M555
Я же не открою для вас Америку, если напомню, что ноутбуки «старых» производителей сегодня продают по каким-то офигевше запредельным ценам? Да, «санкции», «наценка за параллельный импорт» и так далее, но даже в сложно скомпонованных и горячих игровых ноутбуках новые китайские бренды нормально конкурируют с этими вашими MSI, Asus и прочими HP Omen. А уж в недорогих моделях — тем более. А что ещё важнее — в таких ноутбуках вы покупаете модели с запасом мощности на будущее по цене «овощных» комплектаций у других брендов. И у меня есть доказательства.
erid: 2sHEdXsTXRYGoJjjCdKb8m5aM6LQbhV5WE5UyjnwgSdokpbq5ocAezBq
Кто все эти китайцы?
С одной стороны, вы-то на этот сайт попали не случайно, а потому что и раньше интересовались смартфонам и ноутбуками. А значит, уже знаете, что в 2022 году, когда часть производителей ноутов «топнули ножкой» и ушли, появились альтернативы новых китайских брендов. Не все из них оказались востребованы, но три новых китайских бренда очень даже «взлетели» и становятся популярнее с каждым месяцем: Machenike (дочерний бренд Haier для младших ноутбуков», Thunderobot (вы-таки будете смеяться, но тоже дочерний бренд Haier, только уже для дорогостоящих игровых ноутбуков) и Maibenben (независимый производитель ноутбуков в стиле «всего побольше и без переплаты» — как Xiaomi и Realme в смартфонах).
Из этой троицы самые интересные по соотношению цены и характеристик варианты обычно у Maibenben, но до сих пор это были в основном игровые ноутбуки. При этом далеко не всем ноутбуки нужны для «поиграть» и не все готовы тратить на ноутбуки 60-80 тысяч рублей. Поэтому есть варианты по более адекватным ценам, чтобы учиться, работать, ну и в CS2 или что-то подобное из нетребовательных игр погонять в свободное время. И Maibenben M555 среди них — один из самых удачных вариантов по своей цене.
Как это принято у обзорщиков, мы начнём рассказывать о всех нюансах ноутбука подробно и по порядку, но если вы здесь за конкретным списком плюсов и минусом Maibenben M555 в сравнении с конкурентами — листайте в конец статьи. А потом уже, если плюсы для вас перевесят, сможете ознакомиться с нюансами в остальных частях текста. Итак:
Внешний вид
История движется по спирали. Помните, какого цвета были настольные компьютеры в 1990-х гг.? Я помню — белыми. С начала 2000-х в моду вошли чёрные корпуса, чёрные клавиатуры и т.д. А в ноутбуках чёрные корпуса стали популярными даже чуть раньше, ну и ещё «серебристый алюминий» в недорогих моделях тоже вошёл в моду благодаря эппловским MacBook.
Поэтому молочно-белый Maibenben M555 смотрится клёво и радует глаз — сейчас так уже почти никто не делает. Хотя меня немного смущает, что рамки вокруг экрана чёрные. Или это унификация с какими-то другими моделями, или часть стиля, чтобы каждая половинка раскрытого ноутбука была очерчена по-разному… как знать. При этом пластик не «дышит», как бывает у недорогих Lenovo, поэтому предъявить ему, кроме как «а я металлист и люблю металл!», нечего.
Угол раскрытия крышки — примерно 135 градусов. В общем, ещё не Yoga-трансформер, но для работы в любом положении хватает с запасом. Тем более, что экран тут не сенсорный, а, значит, и откидывать его на 180 градусов и больше — бессмысленно.
Перед нами современная «пятнашка» (диагональ 15.6”), поэтому разъёмов полно. На левой грани у нас цилиндрический разъём питания, раскладной RJ-45 для Ethernet (проводного интернета), полноразмерный USB-A и гибридный 3,5-мм разъём для гарнитуры/наушников.
Справа: картридер для MicroSD, USB-C, ещё один USB-A, HDMI-выход стандарта HDMI 2.0 и Kensington Lock (замочек для защиты ноутбука от кражи где-нибудь в общественных местах).
Все USB-порты (два USB-A и один USB-C) поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 2, что очень здорово — в иных Asus VivoBook или Acer Aspire иногда до сих пор ради экономии засовывают USB 2.0, в котором ни флешки, ни жёсткие диски, ни что-то ещё, кроме мыши и клавиатуры, не работает в полную силу.
В общем, в ноутбуке есть все разъёмы и докупать какой-нибудь внешний хаб 8-в-1 и т.д. нет необходимости. Единственный минус — зарядка через фирменный разъём. Пополнить заряд с помощью какого-нибудь GaN на 65 или 100 Вт при помощи разъёма Type-C не получится. Ну и, если надумаете купить к ноутбуку второе зарядное (чтобы одно лежало на работе, например) — оно на октябрь 2023 г. обойдётся вам в 1000-1100 рублей. Вполне недорого, как и полагается китайским ноутбукам.
Весит Maibenben M555 порядка 1.75 кг. Много это или мало? Это — нормально. Бывает ли меньше? Бывает, но только ценой урезанного по ёмкости аккумулятора. Вот взгляните сами, как это выглядит среди ноутбуков размерности 15.6 дюймов:
|Ноутбук
|Масса
|Ёмкость аккумулятора
|Maibenben M555
|1.75 кг
|49.6 Вт*ч
|Acer Aspire A515-45G
|1.8 кг
|48 Вт*ч
|MSI Modern 15 B12M
|1.7 кг
|39.3 Вт*ч
|Xiaomi RedmiBook 15
|1.8 кг
|46 Вт*ч
|Asus VivoBook Go 15 E1504FA
|1.63 кг
|42 Вт*
|Tecno Megabook T1
|1.48 кг
|70 Вт*ч
|Lenovo IdeaPad 3
|1.7 кг
|35 Вт*ч
|Asus VivoBook 15X OLED
|1.7 кг
|70 Вт*ч
ЕСЛИ БРАТЬ ТАКОЙ, ТО С LINUX, ДЕШЕВЛЕ ВЫЙДЕТ
Как видите, легче 1.7 кг в этой размерности ноутбуки бывают только со «срезанной» ёмкостью. А в категории 15.6” при 1.7 кг бывают и более ёмкие аккумуляторы. Только вот при живом сравнении у Tecno вас огорчит процессор, а у Asus 15X OLED — цена. Но обо всём по порядку…
Экран
В Maibenben M555 установлена 15,6-дюймовая Full-HD IPS-матрица AU Optronics B156HAN02.1 с максимальной частотой обновления 60 Гц. Вбейте это название в Google и ужаснитесь, сколько недорогих ноутбуков Asus, Acer и Lenovo на ней наклепали на сегодняшний день.
Но это и хорошо: лучше уж обычная матрица при обычных характеристиках, чем редкая, которую невозможно найти в продаже, матрица при обычных характеристиках. Если когда-нибудь умудритесь разбить экран ноутбука, попомните мои слова.
Ну так вот: яркость дисплея составляет 250 нит при контрастности 800:1. Как вам ещё одна порция цифр, которые невозможно осмыслить, если не проводить на сайтах о ноутбуках недели подряд? Нифига не понятно? Тогда давайте сравнивать опять:
|Ноутбук
|Яркость дисплея
|Контрастность дисплея
|Maibenben M555
|250 кд/м2
|800:1
|Acer Aspire A515-45G
|250 кд/м2
|850:1
|MSI Modern 15 B12M
|270 кд/м2
|1200:1
|Xiaomi RedmiBook 15
|220 кд/м2
|500:1
|Asus VivoBook Go 15 E1504FA
|225 кд/м2
|1400:1
|Tecno Megabook T1
|303 кд/м2
|900:1
|Lenovo IdeaPad 3
|300 кд/м2
|1300:1
СКОЛЬКО СТОИТ СЕГОДНЯ В DNS В ВАШЕМ ГОРОДЕ
В общем, среди IPS-панелей дисплей у Maibenben M555 не самый яркий, но и не тусклый (тусклый — это 200-220 нит). На улице будет хватать впритык, в помещении — при любых условиях хватит, потому что матовое покрытие рулит и никаких бликов на экране не случится.
По старой доброй традиции обзор ноутбука я пишу на самом этом ноутбуке, который обозреваю, и прямо сейчас самый разгар дня, я сижу возле окна на солнечной стороне. Несмотря на ясную погоду, никаких проблем с работой на Maibenben M555 у меня не возникает — я бы даже и фотографии мог обрабатывать на нём же.
Разве что веб-дизайнеры или профессиональные фотографы захотят откалибровать цветопередачу с обычной до идеальной — в недорогих ноутбуках это желательно делать. Хотя, кого я обманываю? Эти ребята уже давно используют радикально более дорогие ноуты с Core i5-12500H и какими-нибудь RTX 3050/3060… Для всех остальных дисплей Maibenben M555 будет «норм». Вот так — не больше и не меньше.
Клавиатура и тачпад
Как нынче модно, у Maibenben M555 клавиатура островного типа, все клавиши — белые и симпатичные.
Всё адекватно, всё удобно — Ctrl в левом-нижнем углу (а не Fn, как любит делать Lenovo в ThinkPad’ах иногда, либо какие-нибудь японцы). Курсорные стрелки стоят отдельно от остальных кнопок, поэтому, когда мне надо их нажать, я не промахиваюсь.
Отдельный циферный блок тоже имеется — лично я привык к ноутбукам без него, но кому-то может пригодиться, да и калькуляторные функции на нём вбивать удобнее. Кнопка питания находится тоже в этом блоке и она крайняя справа в верхнем углу, так что при печати нажать её случайно тоже невозможно.
Ряд функциональных клавиш F1-F12 по умолчанию настроен на стандартные функции операционной системы и приложений, закреплённые за F1-F12, а с нажатием кнопки Fn появляется возможность менять яркость экрана, включать-выключать Wi-Fi, управлять воспроизведением медиа, ну и так далее.
Нажимаются кнопки легко и приятно, ход короткий и чёткий, но в меру мягкий — т.е. клавиатура не шумная.
Минусы? Их есть у
меня ноутбука!
Во-первых, нет подсветки клавиатуры. Не то, чтобы буквы не было видно — на белой краске их видно даже глубокой ночью, яркости дисплея хватает, чтобы подсветить символы. Но всё-таки иногда в ноутбуках по такой же цене подсветка есть и с ней лучше, чем без неё.
И второе — русификация клавиш проведена… наклейками. В глаза не бросается, но это не то же самое, что гравировка кириллицы. Поэтому, если покупаете ноутбук на долгие годы, есть смысл потратить 1000 рублей и нанести гравировку вместо наклеек самостоятельно.
К тачпаду никаких претензий: по его поверхности отлично скользят пальцы, плюс, вся плоскость тачпада — это кнопка (физическая).
Производительность и автономность
Главный плюс всего ноутбука: здесь у нас современный шестиядерный 12-поточный мощный AMD Ryzen 5 5500U с TDP 25 Вт и 7 нм техпроцессом.
Да, на ноутбуках выходили и «шеститысячные» Ryzen, только вот отличались они разве что встроенной графикой (чуть меньше тормозила в играх), но не по процессорной части. И недавно вышли Ryzen 7000, но цены на ноутбуки с ними вам не понравятся совсем.
ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
А Ryzen 5 5500U — это практически идеальный процессор для не игровых ноутбуков среднего уровня. Достаточно сказать, что по аналогичной цене с Maibenben M555 продают ноутбуки на базе четырёхъядерного Intel Core i5-1145G7. И Райзен быстрее этих ноутбуков… эдак на 30%!
Опять же, всё познаётся в сравнении — вот вам сравнение производительности с конкурентами по ценам в DNS на момент публикации.
|Ноутбук
|Цена
|Процессор
|ОЗУ
|Производительность
|Maibenben M555
|45000 руб.
|Ryzen 5 5500U
|16 ГБ
|Считаем отсюда
|MSI Modern 15 B12M
|42000 руб.
|Core i3-1215U
|8 ГБ
|-19%
|Huawei MateBook D15 BoDE-WFH9
|65000 руб
|Core i5-1155G7
|16 ГБ
|-20%
|Huawei MateBook D15 BoD-WDI9
|45000 руб.
|Core i3-1115G4
|8 ГБ
|-55%
|Asus VivoBook 15 M513UA
|51000 руб.
|Ryzen 5 5500U
|8 ГБ
|На равных, не считая RAM
|Xiaomi RedmiBook 15
|45000 руб.
|Core i3-1115G4
|8 ГБ
|-55%
|Honor MagicBook 15 BMH-WDQ9HN
|50000 руб.
|Ryzen 5 5500U
|8 ГБ
|На равных, не считая RAM
|Acer Aspire 3 A135
|51000 руб.
|Core i3-1215U
|8 ГБ
|-19%
|Tecno MegaBook T1
|47000 руб.
|Core i5-1035G1
|16 ГБ
|-43%
|Lenovo IdeaPad 3 15IGL05
|40000 руб.
|Pentium Silver N5030
|8 ГБ
|-87%
|HP 15s-eq1428ur
|45000 руб.
|Ryzen 3 3250U
|8 ГБ
|-72%
Из этой таблицы вы узнали, что не все китайские ноутбуки «топ за свои деньги», а ещё что одинаковые для вас (когда листаете интернет-магазины) непонятные процессоры Core i5-1155G7 и Core i5-1035G1 — это процессоры разных поколений с совсем разной производительностью. Но до Ryzen 5 серии 5000 всем им, как до Луны.
И да, если вы соблазнились тем, что «ну, Honor практически такой же, можно и доплатить», у меня для вас облом: оперативная память у него распаяна на матплате. То есть 8 ГБ (с которым это «бабушкобук» для чего-то одного: понадобился Photoshop — закрывайте Google Chrome, иначе ноутбук «захлебнётся» от недостатка ОЗУ и будет тормозить) с этим ноутом навсегда. А с 16 ГБ ОЗУ он обойдётся вам в 57 тысяч рублей в среднем, если покупать его в России. А если заказывать из Китая… ну, тут и Maibenben можно купить по весёленьким ценам. Но мы с вами так утонем в сравнениях, возвращаемся к «железу».
ЦЕНА ВЕРСИИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА WINDOWS
Итак, оперативной памяти в Maibenben 16 ГБ (DDR4, 3200 МГц, две плашки Crucial CT8G4SFS832A.C8FR) и она съёмная. То есть можете установить хоть 32 ГБ, хоть 64 ГБ, а имеющиеся плашки продать. Это старомодно, в хорошем смысле слова — в 2023 г. даже в 15.6” ноутбуках очень часто ОЗУ распаивают намертво.
Игры на ноуте без дискретной графики — это не серьёзно, но если вам очень захочется, то можете посмотреть, как современные игры работают на Ryzen 5 5500U здесь. Если вкратце — в разрешении 1280x720 сможете играть в 80% современных игр, в разрешении 1920x1080 — в 20-25% современных игр. Хотите более пригодный для игр ноутбук — покупайте что-нибудь с хотя бы RTX 3050 по совсем другой цене.
Несмотря на «китайскость» ноутбука, SSD в нём установлен американский: WD SN540 SDDPNPF-512G. Средний по уровню накопитель поколения PCIe Gen 3. Но его можно заменить на любой другой SSD стандарта M.2 2280.
Wi-Fi здесь «придворный АМДшный» — модуль AMD RZ608 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Если ваш роутер достаточно крут, такой Wi-Fi способен гонять данные на скорости до 1 Гбит/с. На практике, конечно, получится немного меньше, но всё равно грех жаловаться.
Автономность у Maibenben M555 очень приличная: в PC Mark 10 с яркостью экрана 150 кд/м2 (примерно 50% от максимальной) ноутбук в офисных задачах (Word/Excel, браузер, видео) разряжался 6 часов 55 минут. Получается полноценный рабочий день с обедом и 5-минутным перерывом на чай/кофе.
А просмотр видео на весь экран продлился 5 часов 53 минуты. Хватит даже на дальний перелёт, особенно если не пользоваться ноутбуком во время взлёта, посадки, и откладывать его во время приёма пищи.
Игровой режим бенчмарка показал уже 2 часа работы, что, кстати, раза в два больше, чем у типичных игровых ноутбуков, но это потому, что встроенная графика и не «кушает много», и не особо быстрая, разумеется.
Итого
Я не знаю, что и как будет происходить с ценой Maibenben M555 в ближайшие месяцы (как и с курсом валют тоже). Но сейчас это самый быстрый, один из самых красивых, лёгкий и выносливый ноутбук со средним по яркости, зато матовым экраном, большим количеством удобных разъёмов и возможностью увеличить объём не только SSD, но и оперативной памяти. Причём, такой апгрейд не лишит вас официальной гарантии!
К слову о гарантии: Maibenben официально присутствует в России, оказывает русскоязычную поддержку, и имеет более 200 сервисных центров по всей стране.
И вы это фиг оспорите, ребята: сравнительные таблицы и замеры — они вот, перед вами.
Да, сейчас не лучший период цен на ноутбуки и «нашёл время, когда сравнивать». Но я вам напоминаю, что 45 тысяч рублей — это $463, между прочим. Сейчас даже флагманские смартфоны стоят 80-100 тысяч. А для современного быстрого ноутбука — это (если прикидывать в долларах) вообще символическая сумма. И то, что китайцы сумели вместить в неё ноут со всеми необходимыми плюсами — это просто чудо. Хотелось бы, чтобы таких чудес происходило побольше и конкуренция бурлила ещё активнее, но вы сами видите, в какой кондиции конкуренты…
Короче говоря, надо брать — все остальные ноутбуки либо «тормознутые» (при равной цене), либо радикально дороже, если равны по скорости работы и автономности.
РЕКЛАМА
Рекламодатель:
ООО "Бамбук"
Данные дистанционного продавца: ООО «ДНС Ритейл», город Владивосток, ОГРН 110254008230