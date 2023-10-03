Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд

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Кто все эти китайцы?

С одной стороны, вы-то на этот сайт попали не случайно, а потому что и раньше интересовались смартфонам и ноутбуками. А значит, уже знаете, что в 2022 году, когда часть производителей ноутов «топнули ножкой» и ушли, появились альтернативы новых китайских брендов. Не все из них оказались востребованы, но три новых китайских бренда очень даже «взлетели» и становятся популярнее с каждым месяцем: Machenike (дочерний бренд Haier для младших ноутбуков», Thunderobot (вы-таки будете смеяться, но тоже дочерний бренд Haier, только уже для дорогостоящих игровых ноутбуков) и Maibenben (независимый производитель ноутбуков в стиле «всего побольше и без переплаты» — как Xiaomi и Realme в смартфонах).

Из этой троицы самые интересные по соотношению цены и характеристик варианты обычно у Maibenben, но до сих пор это были в основном игровые ноутбуки. При этом далеко не всем ноутбуки нужны для «поиграть» и не все готовы тратить на ноутбуки 60-80 тысяч рублей. Поэтому есть варианты по более адекватным ценам, чтобы учиться, работать, ну и в CS2 или что-то подобное из нетребовательных игр погонять в свободное время. И Maibenben M555 среди них — один из самых удачных вариантов по своей цене.

Как это принято у обзорщиков, мы начнём рассказывать о всех нюансах ноутбука подробно и по порядку, но если вы здесь за конкретным списком плюсов и минусом Maibenben M555 в сравнении с конкурентами — листайте в конец статьи. А потом уже, если плюсы для вас перевесят, сможете ознакомиться с нюансами в остальных частях текста. Итак:

Внешний вид

История движется по спирали. Помните, какого цвета были настольные компьютеры в 1990-х гг.? Я помню — белыми. С начала 2000-х в моду вошли чёрные корпуса, чёрные клавиатуры и т.д. А в ноутбуках чёрные корпуса стали популярными даже чуть раньше, ну и ещё «серебристый алюминий» в недорогих моделях тоже вошёл в моду благодаря эппловским MacBook.