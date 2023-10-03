Ноутбуки и планшеты
18:22, 03 октября 2023
11 мин.
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Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд

Maibenben M555

Я же не открою для вас Америку, если напомню, что ноутбуки «старых» производителей сегодня продают по каким-то офигевше запредельным ценам? Да, «санкции», «наценка за параллельный импорт» и так далее, но даже в сложно скомпонованных и горячих игровых ноутбуках новые китайские бренды нормально конкурируют с этими вашими MSI, Asus и прочими HP Omen. А уж в недорогих моделях — тем более. А что ещё важнее — в таких ноутбуках вы покупаете модели с запасом мощности на будущее по цене «овощных» комплектаций у других брендов. И у меня есть доказательства.

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Кто все эти китайцы?

С одной стороны, вы-то на этот сайт попали не случайно, а потому что и раньше интересовались смартфонам и ноутбуками. А значит, уже знаете, что в 2022 году, когда часть производителей ноутов «топнули ножкой» и ушли, появились альтернативы новых китайских брендов. Не все из них оказались востребованы, но три новых китайских бренда очень даже «взлетели» и становятся популярнее с каждым месяцем: Machenike (дочерний бренд Haier для младших ноутбуков», Thunderobot (вы-таки будете смеяться, но тоже дочерний бренд Haier, только уже для дорогостоящих игровых ноутбуков) и Maibenben (независимый производитель ноутбуков в стиле «всего побольше и без переплаты» — как Xiaomi и Realme в смартфонах).

Из этой троицы самые интересные по соотношению цены и характеристик варианты обычно у Maibenben, но до сих пор это были в основном игровые ноутбуки. При этом далеко не всем ноутбуки нужны для «поиграть» и не все готовы тратить на ноутбуки 60-80 тысяч рублей. Поэтому есть варианты по более адекватным ценам, чтобы учиться, работать, ну и в CS2 или что-то подобное из нетребовательных игр погонять в свободное время. И Maibenben M555 среди них — один из самых удачных вариантов по своей цене.

Как это принято у обзорщиков, мы начнём рассказывать о всех нюансах ноутбука подробно и по порядку, но если вы здесь за конкретным списком плюсов и минусом Maibenben M555 в сравнении с конкурентами — листайте в конец статьи. А потом уже, если плюсы для вас перевесят, сможете ознакомиться с нюансами в остальных частях текста. Итак:

Внешний вид

История движется по спирали. Помните, какого цвета были настольные компьютеры в 1990-х гг.? Я помню — белыми. С начала 2000-х в моду вошли чёрные корпуса, чёрные клавиатуры и т.д. А в ноутбуках чёрные корпуса стали популярными даже чуть раньше, ну и ещё «серебристый алюминий» в недорогих моделях тоже вошёл в моду благодаря эппловским MacBook.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Поэтому молочно-белый Maibenben M555 смотрится клёво и радует глаз — сейчас так уже почти никто не делает. Хотя меня немного смущает, что рамки вокруг экрана чёрные. Или это унификация с какими-то другими моделями, или часть стиля, чтобы каждая половинка раскрытого ноутбука была очерчена по-разному… как знать. При этом пластик не «дышит», как бывает у недорогих Lenovo, поэтому предъявить ему, кроме как «а я металлист и люблю металл!», нечего.

Угол раскрытия крышки — примерно 135 градусов. В общем, ещё не Yoga-трансформер, но для работы в любом положении хватает с запасом. Тем более, что экран тут не сенсорный, а, значит, и откидывать его на 180 градусов и больше — бессмысленно.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Перед нами современная «пятнашка» (диагональ 15.6”), поэтому разъёмов полно. На левой грани у нас цилиндрический разъём питания, раскладной RJ-45 для Ethernet (проводного интернета), полноразмерный USB-A и гибридный 3,5-мм разъём для гарнитуры/наушников.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Справа: картридер для MicroSD, USB-C, ещё один USB-A, HDMI-выход стандарта HDMI 2.0 и Kensington Lock (замочек для защиты ноутбука от кражи где-нибудь в общественных местах).

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Все USB-порты (два USB-A и один USB-C) поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 2, что очень здорово — в иных Asus VivoBook или Acer Aspire иногда до сих пор ради экономии засовывают USB 2.0, в котором ни флешки, ни жёсткие диски, ни что-то ещё, кроме мыши и клавиатуры, не работает в полную силу.

В общем, в ноутбуке есть все разъёмы и докупать какой-нибудь внешний хаб 8-в-1 и т.д. нет необходимости. Единственный минус — зарядка через фирменный разъём. Пополнить заряд с помощью какого-нибудь GaN на 65 или 100 Вт при помощи разъёма Type-C не получится. Ну и, если надумаете купить к ноутбуку второе зарядное (чтобы одно лежало на работе, например) — оно на октябрь 2023 г. обойдётся вам в 1000-1100 рублей. Вполне недорого, как и полагается китайским ноутбукам.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Весит Maibenben M555 порядка 1.75 кг. Много это или мало? Это — нормально. Бывает ли меньше? Бывает, но только ценой урезанного по ёмкости аккумулятора. Вот взгляните сами, как это выглядит среди ноутбуков размерности 15.6 дюймов:

НоутбукМассаЁмкость аккумулятора
Maibenben M5551.75 кг49.6 Вт*ч
Acer Aspire A515-45G1.8 кг48 Вт*ч
MSI Modern 15 B12M1.7 кг39.3 Вт*ч
Xiaomi RedmiBook 151.8 кг46 Вт*ч
Asus VivoBook Go 15 E1504FA1.63 кг42 Вт*
Tecno Megabook T11.48 кг70 Вт*ч
Lenovo IdeaPad 31.7 кг35 Вт*ч
Asus VivoBook 15X OLED1.7 кг70 Вт*ч

ЕСЛИ БРАТЬ ТАКОЙ, ТО С LINUX, ДЕШЕВЛЕ ВЫЙДЕТ

Как видите, легче 1.7 кг в этой размерности ноутбуки бывают только со «срезанной» ёмкостью. А в категории 15.6” при 1.7 кг бывают и более ёмкие аккумуляторы. Только вот при живом сравнении у Tecno вас огорчит процессор, а у Asus 15X OLED — цена. Но обо всём по порядку…

Экран

В Maibenben M555 установлена 15,6-дюймовая Full-HD IPS-матрица AU Optronics B156HAN02.1 с максимальной частотой обновления 60 Гц. Вбейте это название в Google и ужаснитесь, сколько недорогих ноутбуков Asus, Acer и Lenovo на ней наклепали на сегодняшний день.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Но это и хорошо: лучше уж обычная матрица при обычных характеристиках, чем редкая, которую невозможно найти в продаже, матрица при обычных характеристиках. Если когда-нибудь умудритесь разбить экран ноутбука, попомните мои слова.

Ну так вот: яркость дисплея составляет 250 нит при контрастности 800:1. Как вам ещё одна порция цифр, которые невозможно осмыслить, если не проводить на сайтах о ноутбуках недели подряд? Нифига не понятно? Тогда давайте сравнивать опять:

НоутбукЯркость дисплеяКонтрастность дисплея
Maibenben M555250 кд/м2800:1
Acer Aspire A515-45G250 кд/м2850:1
MSI Modern 15 B12M270 кд/м21200:1
Xiaomi RedmiBook 15220 кд/м2500:1
Asus VivoBook Go 15 E1504FA225 кд/м21400:1
Tecno Megabook T1303 кд/м2900:1
Lenovo IdeaPad 3300 кд/м21300:1

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В общем, среди IPS-панелей дисплей у Maibenben M555 не самый яркий, но и не тусклый (тусклый — это 200-220 нит). На улице будет хватать впритык, в помещении — при любых условиях хватит, потому что матовое покрытие рулит и никаких бликов на экране не случится.

По старой доброй традиции обзор ноутбука я пишу на самом этом ноутбуке, который обозреваю, и прямо сейчас самый разгар дня, я сижу возле окна на солнечной стороне. Несмотря на ясную погоду, никаких проблем с работой на Maibenben M555 у меня не возникает — я бы даже и фотографии мог обрабатывать на нём же.

Разве что веб-дизайнеры или профессиональные фотографы захотят откалибровать цветопередачу с обычной до идеальной — в недорогих ноутбуках это желательно делать. Хотя, кого я обманываю? Эти ребята уже давно используют радикально более дорогие ноуты с Core i5-12500H и какими-нибудь RTX 3050/3060… Для всех остальных дисплей Maibenben M555 будет «норм». Вот так — не больше и не меньше.

Клавиатура и тачпад

Как нынче модно, у Maibenben M555 клавиатура островного типа, все клавиши — белые и симпатичные.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Всё адекватно, всё удобно — Ctrl в левом-нижнем углу (а не Fn, как любит делать Lenovo в ThinkPad’ах иногда, либо какие-нибудь японцы). Курсорные стрелки стоят отдельно от остальных кнопок, поэтому, когда мне надо их нажать, я не промахиваюсь.

Отдельный циферный блок тоже имеется — лично я привык к ноутбукам без него, но кому-то может пригодиться, да и калькуляторные функции на нём вбивать удобнее. Кнопка питания находится тоже в этом блоке и она крайняя справа в верхнем углу, так что при печати нажать её случайно тоже невозможно.

Ряд функциональных клавиш F1-F12 по умолчанию настроен на стандартные функции операционной системы и приложений, закреплённые за F1-F12, а с нажатием кнопки Fn появляется возможность менять яркость экрана, включать-выключать Wi-Fi, управлять воспроизведением медиа, ну и так далее.

Нажимаются кнопки легко и приятно, ход короткий и чёткий, но в меру мягкий — т.е. клавиатура не шумная.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

Минусы? Их есть у меня ноутбука!

  • Во-первых, нет подсветки клавиатуры. Не то, чтобы буквы не было видно — на белой краске их видно даже глубокой ночью, яркости дисплея хватает, чтобы подсветить символы. Но всё-таки иногда в ноутбуках по такой же цене подсветка есть и с ней лучше, чем без неё.

  • И второе — русификация клавиш проведена… наклейками. В глаза не бросается, но это не то же самое, что гравировка кириллицы. Поэтому, если покупаете ноутбук на долгие годы, есть смысл потратить 1000 рублей и нанести гравировку вместо наклеек самостоятельно.

К тачпаду никаких претензий: по его поверхности отлично скользят пальцы, плюс, вся плоскость тачпада — это кнопка (физическая).

Производительность и автономность

Главный плюс всего ноутбука: здесь у нас современный шестиядерный 12-поточный мощный AMD Ryzen 5 5500U с TDP 25 Вт и 7 нм техпроцессом.

Бенчмарк 3D Mark - Time Spy (оценка GPU)

© Ferra.ru

Да, на ноутбуках выходили и «шеститысячные» Ryzen, только вот отличались они разве что встроенной графикой (чуть меньше тормозила в играх), но не по процессорной части. И недавно вышли Ryzen 7000, но цены на ноутбуки с ними вам не понравятся совсем.

ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

А Ryzen 5 5500U — это практически идеальный процессор для не игровых ноутбуков среднего уровня. Достаточно сказать, что по аналогичной цене с Maibenben M555 продают ноутбуки на базе четырёхъядерного Intel Core i5-1145G7. И Райзен быстрее этих ноутбуков… эдак на 30%!

Опять же, всё познаётся в сравнении — вот вам сравнение производительности с конкурентами по ценам в DNS на момент публикации.

НоутбукЦенаПроцессорОЗУПроизводительность
Maibenben M55545000 руб.Ryzen 5 5500U16 ГБСчитаем отсюда
MSI Modern 15 B12M42000 руб.Core i3-1215U8 ГБ-19%
Huawei MateBook D15 BoDE-WFH965000 рубCore i5-1155G716 ГБ-20%
Huawei MateBook D15 BoD-WDI945000 руб.Core i3-1115G48 ГБ-55%
Asus VivoBook 15 M513UA51000 руб.Ryzen 5 5500U8 ГБНа равных, не считая RAM
Xiaomi RedmiBook 1545000 руб.Core i3-1115G48 ГБ-55%
Honor MagicBook 15 BMH-WDQ9HN50000 руб.Ryzen 5 5500U8 ГБНа равных, не считая RAM
Acer Aspire 3 A13551000 руб.Core i3-1215U8 ГБ-19%
Tecno MegaBook T147000 руб.Core i5-1035G116 ГБ-43%
Lenovo IdeaPad 3 15IGL0540000 руб.Pentium Silver N50308 ГБ-87%
HP 15s-eq1428ur45000 руб.Ryzen 3 3250U8 ГБ-72%

Из этой таблицы вы узнали, что не все китайские ноутбуки «топ за свои деньги», а ещё что одинаковые для вас (когда листаете интернет-магазины) непонятные процессоры Core i5-1155G7 и Core i5-1035G1 — это процессоры разных поколений с совсем разной производительностью. Но до Ryzen 5 серии 5000 всем им, как до Луны.

И да, если вы соблазнились тем, что «ну, Honor практически такой же, можно и доплатить», у меня для вас облом: оперативная память у него распаяна на матплате. То есть 8 ГБ (с которым это «бабушкобук» для чего-то одного: понадобился Photoshop — закрывайте Google Chrome, иначе ноутбук «захлебнётся» от недостатка ОЗУ и будет тормозить) с этим ноутом навсегда. А с 16 ГБ ОЗУ он обойдётся вам в 57 тысяч рублей в среднем, если покупать его в России. А если заказывать из Китая… ну, тут и Maibenben можно купить по весёленьким ценам. Но мы с вами так утонем в сравнениях, возвращаемся к «железу».

ЦЕНА ВЕРСИИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА WINDOWS

Итак, оперативной памяти в Maibenben 16 ГБ (DDR4, 3200 МГц, две плашки Crucial CT8G4SFS832A.C8FR) и она съёмная. То есть можете установить хоть 32 ГБ, хоть 64 ГБ, а имеющиеся плашки продать. Это старомодно, в хорошем смысле слова — в 2023 г. даже в 15.6” ноутбуках очень часто ОЗУ распаивают намертво.

Игры на ноуте без дискретной графики — это не серьёзно, но если вам очень захочется, то можете посмотреть, как современные игры работают на Ryzen 5 5500U здесь. Если вкратце — в разрешении 1280x720 сможете играть в 80% современных игр, в разрешении 1920x1080 — в 20-25% современных игр. Хотите более пригодный для игр ноутбук — покупайте что-нибудь с хотя бы RTX 3050 по совсем другой цене.

Несмотря на «китайскость» ноутбука, SSD в нём установлен американский: WD SN540 SDDPNPF-512G. Средний по уровню накопитель поколения PCIe Gen 3. Но его можно заменить на любой другой SSD стандарта M.2 2280.

Скорость чтения/записи SSD в бенчмарке Crystal Disk Mark

© Ferra.ru

Wi-Fi здесь «придворный АМДшный» — модуль AMD RZ608 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Если ваш роутер достаточно крут, такой Wi-Fi способен гонять данные на скорости до 1 Гбит/с. На практике, конечно, получится немного меньше, но всё равно грех жаловаться.

Автономность у Maibenben M555 очень приличная: в PC Mark 10 с яркостью экрана 150 кд/м2 (примерно 50% от максимальной) ноутбук в офисных задачах (Word/Excel, браузер, видео) разряжался 6 часов 55 минут. Получается полноценный рабочий день с обедом и 5-минутным перерывом на чай/кофе.

Тест автономности в PC Mark 10 - режим офиса

© Ferra.ru

А просмотр видео на весь экран продлился 5 часов 53 минуты. Хватит даже на дальний перелёт, особенно если не пользоваться ноутбуком во время взлёта, посадки, и откладывать его во время приёма пищи.

Игровой режим бенчмарка показал уже 2 часа работы, что, кстати, раза в два больше, чем у типичных игровых ноутбуков, но это потому, что встроенная графика и не «кушает много», и не особо быстрая, разумеется.

Итого

Я не знаю, что и как будет происходить с ценой Maibenben M555 в ближайшие месяцы (как и с курсом валют тоже). Но сейчас это самый быстрый, один из самых красивых, лёгкий и выносливый ноутбук со средним по яркости, зато матовым экраном, большим количеством удобных разъёмов и возможностью увеличить объём не только SSD, но и оперативной памяти. Причём, такой апгрейд не лишит вас официальной гарантии!

К слову о гарантии: Maibenben официально присутствует в России, оказывает русскоязычную поддержку, и имеет более 200 сервисных центров по всей стране.

Мощный недорогой ноутбук с хорошей автономностью и запасом под апгрейд
© Ferra.ru

И вы это фиг оспорите, ребята: сравнительные таблицы и замеры — они вот, перед вами.

Да, сейчас не лучший период цен на ноутбуки и «нашёл время, когда сравнивать». Но я вам напоминаю, что 45 тысяч рублей — это $463, между прочим. Сейчас даже флагманские смартфоны стоят 80-100 тысяч. А для современного быстрого ноутбука — это (если прикидывать в долларах) вообще символическая сумма. И то, что китайцы сумели вместить в неё ноут со всеми необходимыми плюсами — это просто чудо. Хотелось бы, чтобы таких чудес происходило побольше и конкуренция бурлила ещё активнее, но вы сами видите, в какой кондиции конкуренты…

Короче говоря, надо брать — все остальные ноутбуки либо «тормознутые» (при равной цене), либо радикально дороже, если равны по скорости работы и автономности.

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ООО "Бамбук"

Данные дистанционного продавца: ООО «ДНС Ритейл», город Владивосток, ОГРН 110254008230

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