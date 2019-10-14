Большой экран в маленьком и недорогом ноутбуке — ASUS Vivobook 15

Корпус пластиковый, и это хорошо, потому что в 15-дюймовых ноутбуках металл означает избыточный вес. Да и с практичностью у пластика всё прекрасно — ни царапины, ни вмятины ему не грозят.

И даже на ощупь ноутбук приятен — ASUS сделали материал, который сочетает лучшие черты глянцевого и матового пластиков. То есть, Vivobook 15 шершавый на ощупь и не скользкий, при этом благодаря текстуре на поверхностях не видны отпечатки пальцев и даже потёртости, если вас когда-нибудь угораздит приложить ноутбук о пол.

Кстати, даже крышка поднимается без усилий одной рукой — это тоже один из признаков «благородного» ноутбука.