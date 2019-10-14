Большой экран в маленьком и недорогом ноутбуке — ASUS Vivobook 15
Технические характеристики
|Asus Vivobook 15 (X512UF)
|Экран
|15 дюймов, 1920х1080 пикселей, 16:9, матовый, IPS
|Процессор
|Intel Core i5-8565U (4/8 ядра/потоков, 1,6/3,4 ГГц, 15 Вт)
|Оперативная память
|8 ГБ (LPDDR4, 2133 МГц, распаяна)
|Видеочип процессора
|Intel HD Graphics 620 (300/1100 МГц, 1 ГБ)
|Дискретная видеокарта
|Nvidia GeForce MX130 (2 ГБ)
|SSD
|1x 128 ГБ, SATA 3.0
|HDD
|1 ТБ 5400 об./м, SATA
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.1
|Аккумулятор
|32 Вт*ч, 2 ячейки
|Размеры
|357,2x230,4x19,9 мм
|Вес
|1.75 кг с аккумулятором
|Где купить
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Внешний вид
Об этом мало говорят обзорщики и продавцы в магазинах, но Vivobook 15 — один из редких современных ноутбуков, которые можно купить в необычных и ярких расцветках корпуса. И в агрессивном красном, и в спокойном синем цветах, если у вас есть такое желание. Но к нам на тест попал вариант в серебристом корпусе, который и будут выбирать подавляющее большинство покупателей в России.
Корпус пластиковый, и это хорошо, потому что в 15-дюймовых ноутбуках металл означает избыточный вес. Да и с практичностью у пластика всё прекрасно — ни царапины, ни вмятины ему не грозят.
И даже на ощупь ноутбук приятен — ASUS сделали материал, который сочетает лучшие черты глянцевого и матового пластиков. То есть, Vivobook 15 шершавый на ощупь и не скользкий, при этом благодаря текстуре на поверхностях не видны отпечатки пальцев и даже потёртости, если вас когда-нибудь угораздит приложить ноутбук о пол.
Кстати, даже крышка поднимается без усилий одной рукой — это тоже один из признаков «благородного» ноутбука.
Если при взгляде на размеры Vivobook 15 вас не посещают никакие мысли, кроме «ну, ноутбук как ноутбук», откройте любой интернет магазин и попытайтесь сосчитать, сколько недорогих ноутбуков с 15.6”-дисплеем вписываются у 20 мм толщины — будете удивлены, что прогресс в этом плане дошёл далеко не до всех производителей.
Если во флагманских ноутах можно выкорчевать все разъёмы и аргументировать это фразой, мол, «наш-дизайн концепт предполагает такое видение будущего ноутбуков», то в недорогих моделях такие шутки не любят. ASUS это понимает, поэтому покупатели Vivobook 15 получают порты всех типов прямо «из коробки». Не три полноразмерных USB-A, разъём для наушников/гарнитуры и кард-ридер, но и полноразмерный HDMI, USB-C для подключения смартфонов и других гаджетов, и даже Ethernet-порт (правда, он сегодня мало кому нужен, и поэтому его вынесли отдельно в виде переходника).
Клавиатура и тачпад
В клавиатуре больше всего радует, то что её много — цифровой блок на месте, клавиши стрелочной зоны вынесены отдельно от остальных элементов управления. Покрытие всех клавиш матовое (почти софт-тач) и не скользящее. И целых три уровня подсветки, что, кстати, нечасто встречается в недорогих моделях — обычно выбор приходится делать между «есть подсветка» — «нет подсветки», а не промежуточными значениями.
В отличие от многих 15-дюймовых ноутбуков, открытый Vivobook 15 чуть приподнимается над столом за счёт фирменного шарнира ErgoLift. С небольшим наклоном становится не только удобнее печатать, но и система охлаждения процессора «дышит» гораздо свободнее.
А вот тачпад в Vivobook 15 не очень большой. Его хватает для перемещения по сайтам и системе, но иных более компактных ультрабуках сенсорная область оказывается шире. С другой стороны, 15-дюймовые ноутбуки чаще всего работают в роли заменителя настольных компьютеров, и в таком амплуа много бесполезной сенсорной поверхности вам никогда не пригодятся — мыши никто не отменял.
Экран
Рамки вокруг экрана толщиной в 5,7 мм, наверное, главное отличие ноутбука от почти всех остальных, которые представлены на рынке. Теперь это называется модным словом, точнее двумя, NanoEdge.
|Результаты теста дисплея Asus Vivobook 15
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|230/17,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1280:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|79%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6900К
IPS-матрица ноутбука с диагональю 15,6 дюймов и разрешением Full HD выдает довольно приятную картинку. Матовый экран позволяет работать даже под солнцем, потому что бликовать солнечным лучам попросту негде. Уровень яркости средний — во флагманских ноутбуках дисплеи, конечно, лучше приспособлены для работы в солнечный день на улице, но во всех остальных случаях дисплей Vivobook 15 вас ничем не смутит.
Звук
В Asus Vivobook 15 за звук отвечают два небольших динамика в составе аудиосистемы от Realteк. Это стандартное решение, которое вполне подходит для повседневного использования. Минимум низких частот, но в целом звук чистый и без искажений даже на максимальной громкости. Ничего не трещит и не хрипит.
Подключить отдельно наушники и микрофон не получится. Vivobook 15 оборудован комбинированным разъемом 3,5 мм для современных гарнитур.
Производительность и автономность
Intel Core i5-8250U — это золотая середина среди процессоров современных не игровых ноутбуков. Быстрый за счёт четырёх ядер, экономичный за счёт 14-нм техпроцесса, он примерно равен игровым флагманским процессорам прошлых лет в ноутбуках (какому-нибудь Core i7-3xxxQM) или «народным» Core i5-2500K или i5-4460, которые стоят в огромном количестве настольных компьютеров на территории нашей необъятной страны. Только кушает меньше.
В общем, в подавляющем большинстве случаев всё будет работать настолько быстро, будто вы и не за ноутбуком совсем, а за полноценным настольным ПК.
За графику отвечает как интегрированная Intel UHD Graphics 620 (крутить видеозаписи, показывать картинки и текст), так и дискретная NVIDIA GeForce MX130. Это, конечно, графика не игрового класса, а для того, чтобы быть ассистентом всяческих фотошопов, но при большом желании FIFA, Fortnite или Overwatch на базовых настройках графики работать будут.
Оперативной памяти в ноутбуке 8 Гбайт. Причём из них 4 Гбайт распаяны, а ещё 4 установлено съёмной «плашкой» DDR4. При желании в свободный слот можно засунуть до 16 Гбайт ОЗУ и получить суммарно 20 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме под любые нужды.
Приятно, что место для жёсткого диска 2.5" в корпусе тоже нашлось — помимо стандартного SSD формата M.2 (SanDisk SD99SN8W128G1102) есть и терабайтный HDD SATA-III (Toshiba MQ01ABD100). При желании в Vivobook 15 можно запихнуть очень много постоянной памяти.
Система охлаждения всеми силами пытается хранить тишину в работе ноутбука, поэтому вентиляторы раскручиваются на мгновение позже после того, как Vivobook поймает максимальную нагрузку, соответственно, процессор выходит на максимальную частоту не сразу, а спустя пару минут. Для ноутбука, который не претендует на звание рабочей станции, нормальные показатели.
Ноутбуки с 15-дюймовым дисплеем и четырёхъядерным процессором всегда показывают средний уровень автономности, но ASUS компенсировала это быстрой зарядкой.
Теперь за 40 минут можно зарядить ноутбук на 60 процентов. Хорошо? Да. Учитывая, что при обычных сценариях использования (текст, серфинг), заряда хватит часов на 7, с паузой на минут 30-40 около розетки можно расчитывать на полный день работы. Кстати, срок службы батареи поправили. Теперь можно ожидать 3 года адекватной работы аккумулятора без просадок по емкости.
Итого
Что мы имеем? Хорошая рабочая лошадка с оптимальной производительностью. Монтировать какие-то простые видео и проводить вечера за позапрошлогодними играми вполне себе можно, но надо помнить, что перед нами ни разу не игровой ноутбук, а что-то на стыке двух классов: полноценных ноутбуков и ультрабуков.
Запаса мощности тут хватит на пару лет неприхотливого использования, а нехватка места может решиться просто установкой дополнительного SSD-накопителя. За свои 55 тысяч рублей - это вполне себе хороший выбор. Хочешь - носи с собой, хочешь - используй дома, как основой ПК.