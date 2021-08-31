Умные телевизоры скучны и бесполезны. Но их можно превратить в «гаджет из будущего» всего одним устройством

Умные телевизоры скучны и бесполезны. Но их можно превратить в «гаджет из будущего» всего одним устройствомSberBox Top
Внешний вид
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SberBox Top своим внешним видом чем-то напоминает легендарный Kinect от Xbox: по центру у него камера, слева и справа от неё — микрофоны (всего 6 штук), а по бокам — светодиоды.
Сзади — круглый разъём для подключения питания, выход HDMI для подключения к телевизору и сервисный USB-разъём формата USB-C.
SberBox Top можно устанавливать на телевизор или под ним. При установке сверху он крепится примерно как веб-камеры, с подпоркой сзади.
В комплекте, помимо самого устройства и кабелей, прилагается также пульт дистанционного управления, а кроме того — накладные стики для смартфона, но об этом чуть позже.
Пульт такой же, как и у медиаприставки SberBox, однако при использовании SberBox Top вы им, скорее всего, будете редко пользоваться, так как голосовое управление здесь работает великолепно!
Впрочем, если вы беспокоитесь за конфиденциальность частной жизни, то на этот случай у SberBox Top предусмотрена и шторка камеры, и кнопка, выключающая микрофоны. Для удобства и то, и другое снабжено красными индикаторами — тот, что слева, показывает, что камера закрыта шторкой (шторку вы в темноте можете не увидеть, а индикатор — запросто), а справа — что микрофоны физически отключены.
Базовые функции
Функциональность SberBox Top настолько широкая, что в рамках одного параграфа это описать практически невозможно, поэтому под каждую функцию я выделил отдельный. Но если вкратце: SberBox Top объединяет в себе функции медиаприставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal. При этом проще всего взаимодействовать с медиацентром, отдавая голосовые команды. Впрочем, все трое виртуальных ассистентов Салют (Сбер, Афина и Джой) прекрасно понимают обычную человеческую речь, то есть, это даже не команды, а что-то вроде общения с искусственным интеллектом.
У каждого ассистента свой стиль общения. Сбер — более деловой (но без чопорности), Джой — лёгкая, жизнерадостная, Афина больше всего похожа на привычные голосовые ассистенты, она серьезная и деловая. Все они — Сбер, Джой, Афина — прекрасно взаимодействуют с любыми приложениями на SberBox Top, давая пользователю возможность мгновенно и без лишних хлопот получать необходимую информацию, смотреть интересный контент или планировать досуг.
Чтобы общаться с ассистентами, достаточно позвать любого из них по имени, также можно сказать “Салют” или показать символ V пальцами. Поддерживаются и другие жесты: например поднятая ладонь — своего рода "стоп": можно поставить видео/музыку на паузу, возобновить воспроизведение или прервать текущий диалог с ассистентом. А большой палец вверх или вниз — это, соответственно, лайк/дизлайк для видео/музыки, еще работает в сервисе видеоконференций Jazz by Sber.
Дополнительно SberBox Top интегрируется с умным домом, построенным на базе устройств под брендом Sber (лампочки, розетки и т.п.) и умеет ими управлять. Об этом тоже отдельно расскажу.
Просмотр фильмов, ТВ и прослушивание музыки
Как любая медиаприставка, SberBox Top позволяет смотреть видео, слушать музыку, а также просматривать эфирное телевидение. Каталог фильмов и сериалов здесь от Okko, а ТВ-каналов более 240. Музыка предоставляется сервисом СберЗвук. Ну и, конечно, есть YouTube и браузер с очень удобной навигацией.
Управлять всем этим, опять же, можно голосом. Например, попросить SberBox Top показать фильмы с Томом Харди, видео с котиками на YouTube, или поставить классическую музыку.
Кстати, радио тоже можно слушать — опять же, через “СберЗвук”.
Также и во время воспроизведения музыки/видео поддерживаются команды вроде “сделай громче/тише”, “пауза/стоп”, “следующий/предыдущий трек”, а в сервисе Okko есть функция видеошоппинга Layer.
Первый раз слышите это слово? Ну смотрите, если вам понравился наряд героя в фильме, вы хотите узнать имя актера или локацию, то просто ставите на паузу и смотрите, что распозналось. Правда, тут пока поддерживается далеко не каждый фильм, но потестировать сервис можно, попросив медиацентр: "Салют, включи фильмы с видеошоппингом”.
Занятия спортом
В каталоге SberBox Top есть и немало спортивных приложений, причём разного стиля — от аэробики до йоги.
Есть приложение, которое будет контролировать выполнение вами асан с выводом на экран (Zenia), а есть и те, которые дают рекомендации или показывают видеопримеры (например, WellBell). Некоторые спортивные сервисы даже создают вашу индивидуальную программу, так что это не то же самое, что посмотреть уроки на YouTube (но и это вы тоже можете сделать, если захотите).
Управление устройствами
SberBox Top умеет управлять устройствами умного дома Sber, а также вашим телевизором.
Интересно, что настройки всех устройств Sber синхронизируются в вашем аккаунте Sber ID, получить который может любой желающий. Например, я настроил лампочку и розетку Sber, подключил их в приложении “Сбер Салют” на смартфоне, а после авторизации в SberBox Top увидел их в меню медиацентра, ничего дополнительно не настраивая и не подключая.
Там же, в медиацентре, можно управлять всеми функциями устройств, и если для розетки это просто включить/выключить и поставить таймер, то для лампочки — изменение яркости, цвета, режима. Управлять устройствами можно с пульта ДУ, но гораздо удобнее делать это с помощью голоса.
Например, я назвал лампочку “Бра” (потому что установил её в настенный светильник, который включаю поздним вечером). И командовал: “Сбер, яркость бра тридцать процентов”, или “Сбер, выключи бра”. При этом, телевизор, к которому подключён SberBox Top, включать вовсе необязательно — реакцию голосового помощника можно видеть по мигающим краям. Плюс, виртуальные ассистенты подтверждают голосом исполнение команды и их слышно через динамики медиацентра.
Что касается управления ТВ, то можно обучить пульт ДУ от SberBox Top ИК-командам от вашего телевизора. Поддерживаются, правда, не все команды, а только включение, регулировка громкости, и приглушение звука (mute), но в большинстве случаев этого достаточно. Так что пульт от SberBox Top может заменить и пульт от телевизора.
Видеозвонки и видеоконференции
Поскольку SberBox Top оборудован камерой, то с его помощью весьма удобно звонить. На данный момент поддерживаются видеозвонки в Telegram (можно привязать свою учётную запись) и видеоконференции в Jazz by Sber.
Звук улавливается встроенными микрофонами (собеседники утверждают, что качество отличное), а вы слышите собеседников либо из телевизора, либо из динамиков SberBox Top — в зависимости от настроек.
Камера при этом обладает очень широким углом (120 градусов), но умеет фокусироваться на вашем лице, так что даже если во время разговора вы будете ходить по комнате, ваш собеседник всегда будет вас видеть.
Звонки интегрированы с ассистентами, поэтому достаточно сказать что-то вроде “Салют, позвони Ивану Петрову” — если, конечно, такой контакт найдётся в вашей адресной книге Telegram.
Заказ продуктов
SberBox Top предлагает услуги быстрой доставки продуктов через сервис “Самокат”. Можно зайти в приложение и выбрать, что вы хотите, но опять же — гораздо быстрее сказать голосом. Например, “Сбер, закажи хлеб” — и SberBox Top предложит несколько вариантов, из которых вы можете выбрать нужный (голосом или на пульте).
Иногда может быть непонимание — например, я всегда в “Самокате” заказываю 5-литровую воду, и её получилось найти только после “Сбер, закажи воду”, а вот если сразу сказать “Сбер, закажи воду 5 литров” (или “пятилитровую бутылку воды”) — ассистент отвечает, что это уже закончилось.
После формирования заказа, нужно будет указать адрес и телефон (я указывал голосом), а после — оплатить. Для этого SberBox Top показывает QR-код на экране телевизора, а в приложении “Сбербанк Онлайн” на смартфоне этот код нужно отсканировать.
Впрочем, можно и упростить задачу — если создать свой профиль в SberBox Top и подключить подтверждение оплаты с привязанной карты лицом и голосом, то платить можно и без возни с QR-кодами. Тогда при совершении оплаты SberBox Top попросит посмотреть в камеру и прочитать несколько чисел с экрана.
Кстати, на SberBox Top также предустановлено приложение “Супер Шеф”, с помощью которого вы можете научиться готовить различные блюда — там есть подробные пошаговые видео-рецепты. Ну а если продуктов будет не хватать — то вы уже знаете, как их легко заказать: в “Самокат» можно перейти прямо из приложения и даже дать команду заказать продукты для определенного рецепта.
Игры
Как настоящий “центр развлечений”, SberBox Top поддерживает и игры. Причём, как устанавливаемые из собственного каталога, так и полноценные ПК-игры из вашего аккаунта Steam, Origins, Epic Games Store или бесплатные игры от российских разработчиков: War Thunder, Crossroad, C.R.S.E.D.
ПК-игры стримятся на SberBox Top благодаря подписочному сервису Sber Play. Качество картинки весьма высокое, а задержки совсем небольшие (даже в экшн-играх не критичны). В качестве контроллера можно использовать либо смартфон, либо сторонний геймпад с поддержкой Bluetooth — например, от Xbox или PlayStation. С подключённым геймпадом SberBox Top и сервисом SberPlay превращается в настоящую игровую консоль, на которой можно запускать современные игры с крутой 3D-графикой.
В игры из магазина SberBox Top можно также играть с помощью пульта или вообще без всего — тогда контроллером будут ваши руки, положение которых считывает камера (как было в Kinect). Например это возможно в бесплатной игре Beat Dancer.
Детский контент
Помимо доступа к детскому контенту, в SberBox Top имеется специальный “детский режим” (включается через приложение Сбер Салют), который блокирует любой взрослый контент, а также возможность совершения платежей. Таким образом, дети могут общаться с голосовым ассистентом, задавать ему любые вопросы, а вам не придётся переживать, что ассистент “ляпнет” или покажет что-то не то.
Впрочем, и сам детский контент здесь тоже впечатляет. Например, есть игры вроде “угадай героя мультфильма” или даже “угадай страну” (для тех детей, кто увлекается географией, например).
Для детей помладше есть сказки. Например, приложение “Чудо-книжки” показывает что-то вроде AR-сказок — вы видите героев из сказки и одновременно себя. Тот, кто стоит перед SberBox Top автоматически "превращается” в героя из сказки — на него надевается виртуальные маска и костюм. Эти маски можно "передавать" друг другу (если перед телевизором сидит несколько человек), закрывая лицо руками.
Или можно посмотреть переделанные версии сказок с Ам-нямом в главной роли (персонаж из игры Cut The Rope).
Другое
В конце-концов, в SberBox Top имеется сервис “Дуэт”, работающий в 37 регионах Российской Федерации. С его помощью вы можете записываться к врачу или к косметологу, в парикмахерскую, а также бронировать столик в ресторане.
Достаточно попросить голосового ассистента, например: “Сбер, запиши меня к врачу”. Ассистент сам позвонит в клинику и запишет вас, а затем пришлёт пуш-уведомление, если все получилось.
Итого
ЦЕНА С УЧЁТОМ СКИДОК И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ
SberBox Top — это уникальный домашний медиацентр, объединяющий в себе и ТВ-приставку, и игровое устройство, и умную колонку, и веб-камеру для звонков и конференций, в общем, идеальный гаджет для гостиной. Ни один современный телевизор со Smart TV не обеспечивает такую же функциональность.
Но, пожалуй, самый неожиданный эффект от использования SberBox Top — привыкание к голосовому управлению. Я поймал себя на мысли, что теперь, даже когда телефон в руках, намного проще обратиться к ассистенту голосом, чем, например, вводить поисковый запрос руками.