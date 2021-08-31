Умные телевизоры скучны и бесполезны. Но их можно превратить в «гаджет из будущего» всего одним устройством

Впрочем, если вы беспокоитесь за конфиденциальность частной жизни, то на этот случай у SberBox Top предусмотрена и шторка камеры, и кнопка, выключающая микрофоны. Для удобства и то, и другое снабжено красными индикаторами — тот, что слева, показывает, что камера закрыта шторкой (шторку вы в темноте можете не увидеть, а индикатор — запросто), а справа — что микрофоны физически отключены.

Базовые функции

Функциональность SberBox Top настолько широкая, что в рамках одного параграфа это описать практически невозможно, поэтому под каждую функцию я выделил отдельный. Но если вкратце: SberBox Top объединяет в себе функции медиаприставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal. При этом проще всего взаимодействовать с медиацентром, отдавая голосовые команды. Впрочем, все трое виртуальных ассистентов Салют (Сбер, Афина и Джой) прекрасно понимают обычную человеческую речь, то есть, это даже не команды, а что-то вроде общения с искусственным интеллектом.

У каждого ассистента свой стиль общения. Сбер — более деловой (но без чопорности), Джой — лёгкая, жизнерадостная, Афина больше всего похожа на привычные голосовые ассистенты, она серьезная и деловая. Все они — Сбер, Джой, Афина — прекрасно взаимодействуют с любыми приложениями на SberBox Top, давая пользователю возможность мгновенно и без лишних хлопот получать необходимую информацию, смотреть интересный контент или планировать досуг.