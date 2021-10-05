Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/KardonПротестировали SberPortal — рассказываем о его возможностях
SberPortal — представитель редкого на текущий момент класса домашних смарт-дисплеев с виртуальными ассистентами. Уже несколько лет такие продукты выпускает, например, американская Amazon, но только недавно производители определились с оптимальным форматом и нашли правильным баланс между функциональностью, звуком и сценариями использования этих продуктов. Актуальный формат — крупная колонка-основание с качественным звуком и прикрепленный к ней «парящий» дисплей. Но у SberPortal есть преимущество — более дорогой дизайн за счет «колоночной» части с эстетикой от Harman/Kardon.
А если говорить про сам класс таких устройств, это был вопрос времени, когда крупнейшие технологические корпорации продолжат начинание Amazon и предложат покупателям не только умные колонки, но еще и дисплеи. Считаю, очень круто, что российская компания оказалась в числе пионеров этого сегмента. Ну, а теперь пора разобраться с тем, что же интересного предлагает SberPortal.
Вряд ли вы будете часто возвращаться к коробке. Но первое впечатление — отличное
SberPortal упакован как подобает премиальному продукту. Внимание к мелочам подкупает. Сначала нужно снять картонный чехол, затем «разломить» напополам картонную коробку — и откроется доступ к девайсу. С него придется снять несколько защитных пленок. Почти все они в очевидных местах, но одна удивила. Небольшой прозрачный стикер прикрывает логотип Harman/Kardon на боковине корпуса. Едва ли он может поцарапаться при транспортировке (как и при последующем использовании), поэтому просто сочтем это милой заботой об ответственном за крутой звук партнере.
Внутри коробки найдется немного справочной информации, комплект декоративных наклеек, кабель USB Type-C для питания, адаптер с заботливо натянутым на штекеры силиконовым защитным чехольчиком, и магнитная крышка для встроенной камеры. Последняя пригодится тем, кто балансирует между желанием пробовать новейшие технологии и опасениями по вопросам приватности. Кстати, чтобы не возвращаться к этому дальше, на корпусе также есть клавиша отключения питания микрофонов. Если посчитаете нужным, SberPortal на время можно сделать «слепым» и «глухим».
Как дела с производительностью SberPortal, работает быстро?
Если смотреть на характеристики в сухих числах, параметры SberPortal далеки от того, что мы привыкли видеть на рынке «обычных» мобильных устройств — тех же планшетов. Но не нужно спешить с выводами. Если оценивать использование продукта в реальной жизни, никаких проблем с быстродействием и производительностью нет. Конфигурация достаточная для всех доступных функций.
Операционная система — StarOS, это фирменная разработка Сбера на базе Android Open Source Project. Процессор четырехъядерный Amlogic A311D с графикой Mali-G52MP4, 2 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель емкостью 16 ГБ. Расширения картами памяти нет, но без потребности в скачивании медиаконтента (смарт-дисплей ) это не требуется. Беспроводные подключения — двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. За «общение» с пользователем отвечает система из 6 микрофонов с выделенным звуковым процессором, и широкоугольная камера 8 Мп (4K видео) с искусственным интеллектом, которая держит пользователя в фокусе даже при перемещении.
Сенсорный экран — качественная IPS матрица 10.1 дюйма с хорошими углами обзора, пропорциями 16:10 и поддержкой HDR. Разрешение — 1200x800 пикселей. По нынешним меркам и при учете диагонали может показаться маловато, но оценивать этот девайс по критериям смартфонов или планшетов не стоит. Сценарии использования и способы взаимодействия абсолютно разные.
Причина выбора HD разрешения может быть в том, что более высокое не нужно этому классу продуктов. Если планшеты мы держим в руках и с близкого расстояния точно заметим недостаточную плотность пикселей, то в смарт-экранах с ассистентами большинство взаимодействий происходит голосом или жестами. И при этом мы находимся на несколько более дальнем расстоянии, чем от планшета. В общем, как я и сказал в начале этой части обзора, оценивать SberPortal лучше вживую, а не судить о продукте по характеристикам.
А что по звуку, реально Harman/Kardon?
Да, в SberPortal действительно стоит акустика Harman/Kardon, а не динамики с «тюнингом» звучания от инженеров бренда. В подставке-колонке установлены пассивный излучатель 84 мм и широкополосный излучатель 70 мм. Мощность 30 Вт. Звук идет на 360 градусов, что круто при использовании SberPortal в центре помещения, например, на барной стойке между гостиной и кухней. Качество звука — топ. Громкости с уверенным запасом хватает даже для помещения более 30 квадратных метров (а именно в таком я и тестировал SberPortal), так что в среднестатистических комнатах девайс легко задаст жару.
Если выкрутить звук на максимум, никаких хрипящий басов или срывающихся верхних частот замечено не было. Звучание SberPortal очень сбалансированное по всему диапазону. А еще нет жанровых предпочтений, акустика отлично отыграет агрессивные и интеллигентные стили, всякую электронику и прекрасно себя чувствует в музыкальных чартах. Что бы вы ни слушали, SberPortal — отличное устройство для музыки без каких-либо компромиссов.
Рассказывайте, как подключать, управлять, что вообще умеет?
Для первоначальной настройки требуется приложение Сбер Салют с авторизацией через SberID. Для этого не обязательно быть клиентом Сбера, можно зарегистрироваться при первом входе в устройство. Чтобы начать пользоваться, достаточно ввести пароль от домашней сети Wi-Fi, дождаться обновления операционной системы и посмотреть небольшое вступительное интро с информацией об управлении. Например, в нем расскажут про использование жестов: камера распознает их на расстоянии и может включать и выключать звук, ставить лайки понравившимся композициям.
Кроме того, SberPortal предложит создать персональные профили всем членам семьи. С помощью встроенной камеры и микрофонов он умеет отличать людей друг от друга и подсвечивает в нижнем углу экрана того, кто находится в поле «зрения» и зарегистрирован. А еще на распознавании внешности и голоса завязана платежная идентификация, можно подключить подтверждение оплаты с привязанной карты лицом и голосом. Предполагается, что большая часть взаимодействий с устройством будет происходить голосом и жестами на расстоянии, а не только на сенсорном экране. Поэтому интерфейс в виде крупных карточек и разработан так, чтобы обеспечить читаемость издалека.
Продвинутая камера с искусственным интеллектом отвечает не только за распознавание пользователей или управление жестами. Также она используется и для других задач, например, видеозвонков со следящим автофокусом и развлечений с дополненной реальностью. Например, приложение с детскими сказками «Чудо-книжки» задействует технологии AR для повышения интереса самых маленьких пользователей. Помимо видеозвонков в Telegram, в быстром доступе у пользователя SberPortal есть также фирменный сервис Jazz. Он поддерживает до 100 участников одновременно, создает «вечные» ссылки на комнаты с возможность когда угодно вернуться в нее для повторного созвона, поддерживает совместный просмотр, демонстрацию экрана, а также виртуальные фоны, автоматический крупный план на говорящем человеке и другие функции.
Набор доступного софта покрывает основные потребности пользователя. Есть браузер, YouTube, музыкальный сервис «СберЗвук», фильмы и сериалы в Okko, лента новостей, музыкальные станции, погода, управление умным домом, аудио и видеозвонки в Telegram, заказ товаров в «Самокате», немного встроенных игр из каталога (виртуальный геймпад доступен в приложении Сбер Салют на смартфоне).
А еще на SberPortal работает фирменный сервис облачного гейминга SberPlay с ежемесячной подпиской или поминутной оплатой — на случай, если захочется поиграть в топовые игры для «взрослых» платформ. Наличие браузера, кстати, решает вопрос отсутствия привычного магазина приложений. В браузере можно запустить браузерную версию Telegram, послушать Spotify, да и вообще получить доступ к любым нужным сайтам и сервисам.
Говорят, у Сбера три ассистента. Это разные персонажи или просто голоса?
Мне очень нравится, что Сбер в вопросе развития голосовых ассистентов пошел собственным, более сложным, путем. Пока у всех есть только один персонаж или один персонаж с мужским и женским голосами, здесь речь идет сразу о трех разных виртуальных героях: спокойный и рассудительный Сбер, деловая и сдержанная Афина, а также задорная веселушка Джой. Функционально они одинаковые, но отличаются темпераментом, манерой подачи информации, шуточками.
Уверен, ставка на ассистентов с разными характерами обязательно выиграет в долгосрочной перспективе, и очень круто видеть, что в России уже есть эксперименты с такими технологиями. Ассистенты Салют обладают эмпатией, например, предложат остаться дома, если по прогнозу сильный ливень. Будет любопытно наблюдать за тем, как это будет развиваться для каждого из персонажей. Ну, а пока можно просто экспериментировать и менять ассистентов под настроение. SberPortal позволяет моментально переключаться между ними.
Хочу командовать умным домом. Так можно?
Сбер — один из самых молодых игроков на рынке ассистентов и умных девайсов для дома. И он сейчас активно выстраивает экосистему продуктов с возможностью голосового или дистанционного управления. Уже сейчас можно купить умные лампочки с цоколем Е14, Е27 и GU10, а также умную розетку.
Количество продуктов наверняка начнет быстро расти, ведь уже сейчас элементы умного дома других компаний, таких как Philips Hue, работают под управлением ассистентов Салют. Обмен данными между устройствами по Wi-Fi дает возможность сравнительно легко расширять количество поддерживаемых устройств.
Вот куплю я SberPortal, и куда его лучше поставить?
Скорее всего, в помещение, где вы находитесь больше всего времени, или в котором можете нафантазировать максимум сценариев использования такого девайса. Лично у меня в антирейтинге спальня, где проводишь не так уж и много осознанного времени. Увидеть SberPortal в гостиной или на кухне кажется более уместным. Но лучше всего — поставить его в квартире с «европланировкой», где кухня и гостиная объединены.
Возможностей акустики Harman/Kardon предостаточно, чтобы обеспечить громким и качественным звуком просторное помещение и, в общем-то, полностью раскрыть музыкальные возможности гаджета. А умный дисплей с голосовым управлением круто впишется в сценарии кухни. Например, без лишнего мытья рук можно голосом попросить ассистента включить рецепт на YouTube, посмотреть фильм или сериал в сервисе Okko, запустить плейлист любимой музыки или позвонить во время готовки кому-нибудь через Telegram. Наконец, можно просто поболтать с ассистентом. А высший пилотаж взаимодействия со SberPortal — проверить недостающие в холодильнике продукты и заказать доставку из каталога «Самоката».
Так что в итоге, надо брать?
Честно говоря, однозначно ответить на этот вопрос не могу. Смарт-дисплеи для российского рынка — совершенно новая категория продуктов. И пока (акцент на «пока») в список маст-хэв девайсов для дома не входят. Однако очень недальновидным с моей стороны было бы преуменьшить значимость этих продуктов в будущем. А значит, энтузиастам уже сейчас должно быть безумно интересно заполучить такой продукт и по-новому взаимодействовать с виртуальными ассистентами.
Разница с умными колонками колоссальная. Если те ограничиваются только музыкой и ответами на вопросы в рамках возможностей голоса, то смарт-экран позволяет также включать видео, фоном смотреть фильмы и сериалы, делать покупки, совершать видеозвонки и получать визуальные ответы-карточки с возможностью посмотреть подробности во встроенном браузере. А еще большим плюсом SberPortal стала действительно качественная акустика. Один девайс совмещает в себе и возможности продвинутого виртуального ассистента, и домашнюю развлекательную мультимедийную систему с дисплеем, и топовую колонку, что вполне оправдывает его стоимость.
Кстати, прямо сейчас SberPortal продают по акции со скидкой 5000 рублей. Посмотреть цену и купить можно на официальном сайте SberDevices, а также в магазинах партнеров онлайн и оффлайн.