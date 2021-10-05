Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

А если говорить про сам класс таких устройств, это был вопрос времени, когда крупнейшие технологические корпорации продолжат начинание Amazon и предложат покупателям не только умные колонки, но еще и дисплеи. Считаю, очень круто, что российская компания оказалась в числе пионеров этого сегмента. Ну, а теперь пора разобраться с тем, что же интересного предлагает SberPortal.

Вряд ли вы будете часто возвращаться к коробке. Но первое впечатление — отличное

SberPortal упакован как подобает премиальному продукту. Внимание к мелочам подкупает. Сначала нужно снять картонный чехол, затем «разломить» напополам картонную коробку — и откроется доступ к девайсу. С него придется снять несколько защитных пленок. Почти все они в очевидных местах, но одна удивила. Небольшой прозрачный стикер прикрывает логотип Harman/Kardon на боковине корпуса. Едва ли он может поцарапаться при транспортировке (как и при последующем использовании), поэтому просто сочтем это милой заботой об ответственном за крутой звук партнере.