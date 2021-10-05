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Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Протестировали SberPortal — рассказываем о его возможностях
SberPortal сочетает в себе шикарный звук и необычную функциональность. С таким девайсом легко удивлять гостей, да и себя можно ежедневно чувствовать героем фильма про недалекое будущее.
Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

SberPortal — представитель редкого на текущий момент класса домашних смарт-дисплеев с виртуальными ассистентами. Уже несколько лет такие продукты выпускает, например, американская Amazon, но только недавно производители определились с оптимальным форматом и нашли правильным баланс между функциональностью, звуком и сценариями использования этих продуктов. Актуальный формат — крупная колонка-основание с качественным звуком и прикрепленный к ней «парящий» дисплей. Но у SberPortal есть преимущество — более дорогой дизайн за счет «колоночной» части с эстетикой от Harman/Kardon.

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Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

А если говорить про сам класс таких устройств, это был вопрос времени, когда крупнейшие технологические корпорации продолжат начинание Amazon и предложат покупателям не только умные колонки, но еще и дисплеи. Считаю, очень круто, что российская компания оказалась в числе пионеров этого сегмента. Ну, а теперь пора разобраться с тем, что же интересного предлагает SberPortal.

Вряд ли вы будете часто возвращаться к коробке. Но первое впечатление — отличное

SberPortal упакован как подобает премиальному продукту. Внимание к мелочам подкупает. Сначала нужно снять картонный чехол, затем «разломить» напополам картонную коробку — и откроется доступ к девайсу. С него придется снять несколько защитных пленок. Почти все они в очевидных местах, но одна удивила. Небольшой прозрачный стикер прикрывает логотип Harman/Kardon на боковине корпуса. Едва ли он может поцарапаться при транспортировке (как и при последующем использовании), поэтому просто сочтем это милой заботой об ответственном за крутой звук партнере.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Внутри коробки найдется немного справочной информации, комплект декоративных наклеек, кабель USB Type-C для питания, адаптер с заботливо натянутым на штекеры силиконовым защитным чехольчиком, и магнитная крышка для встроенной камеры. Последняя пригодится тем, кто балансирует между желанием пробовать новейшие технологии и опасениями по вопросам приватности. Кстати, чтобы не возвращаться к этому дальше, на корпусе также есть клавиша отключения питания микрофонов. Если посчитаете нужным, SberPortal на время можно сделать «слепым» и «глухим».

Как дела с производительностью SberPortal, работает быстро?

Если смотреть на характеристики в сухих числах, параметры SberPortal далеки от того, что мы привыкли видеть на рынке «обычных» мобильных устройств — тех же планшетов. Но не нужно спешить с выводами. Если оценивать использование продукта в реальной жизни, никаких проблем с быстродействием и производительностью нет. Конфигурация достаточная для всех доступных функций.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Операционная система — StarOS, это фирменная разработка Сбера на базе Android Open Source Project. Процессор четырехъядерный Amlogic A311D с графикой Mali-G52MP4, 2 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель емкостью 16 ГБ. Расширения картами памяти нет, но без потребности в скачивании медиаконтента (смарт-дисплей ) это не требуется. Беспроводные подключения — двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. За «общение» с пользователем отвечает система из 6 микрофонов с выделенным звуковым процессором, и широкоугольная камера 8 Мп (4K видео) с искусственным интеллектом, которая держит пользователя в фокусе даже при перемещении.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Сенсорный экран — качественная IPS матрица 10.1 дюйма с хорошими углами обзора, пропорциями 16:10 и поддержкой HDR. Разрешение — 1200x800 пикселей. По нынешним меркам и при учете диагонали может показаться маловато, но оценивать этот девайс по критериям смартфонов или планшетов не стоит. Сценарии использования и способы взаимодействия абсолютно разные.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Причина выбора HD разрешения может быть в том, что более высокое не нужно этому классу продуктов. Если планшеты мы держим в руках и с близкого расстояния точно заметим недостаточную плотность пикселей, то в смарт-экранах с ассистентами большинство взаимодействий происходит голосом или жестами. И при этом мы находимся на несколько более дальнем расстоянии, чем от планшета. В общем, как я и сказал в начале этой части обзора, оценивать SberPortal лучше вживую, а не судить о продукте по характеристикам.

А что по звуку, реально Harman/Kardon?

Да, в SberPortal действительно стоит акустика Harman/Kardon, а не динамики с «тюнингом» звучания от инженеров бренда. В подставке-колонке установлены пассивный излучатель 84 мм и широкополосный излучатель 70 мм. Мощность 30 Вт. Звук идет на 360 градусов, что круто при использовании SberPortal в центре помещения, например, на барной стойке между гостиной и кухней. Качество звука — топ. Громкости с уверенным запасом хватает даже для помещения более 30 квадратных метров (а именно в таком я и тестировал SberPortal), так что в среднестатистических комнатах девайс легко задаст жару.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Если выкрутить звук на максимум, никаких хрипящий басов или срывающихся верхних частот замечено не было. Звучание SberPortal очень сбалансированное по всему диапазону. А еще нет жанровых предпочтений, акустика отлично отыграет агрессивные и интеллигентные стили, всякую электронику и прекрасно себя чувствует в музыкальных чартах. Что бы вы ни слушали, SberPortal — отличное устройство для музыки без каких-либо компромиссов.

Рассказывайте, как подключать, управлять, что вообще умеет?

Для первоначальной настройки требуется приложение Сбер Салют с авторизацией через SberID. Для этого не обязательно быть клиентом Сбера, можно зарегистрироваться при первом входе в устройство. Чтобы начать пользоваться, достаточно ввести пароль от домашней сети Wi-Fi, дождаться обновления операционной системы и посмотреть небольшое вступительное интро с информацией об управлении. Например, в нем расскажут про использование жестов: камера распознает их на расстоянии и может включать и выключать звук, ставить лайки понравившимся композициям.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Кроме того, SberPortal предложит создать персональные профили всем членам семьи. С помощью встроенной камеры и микрофонов он умеет отличать людей друг от друга и подсвечивает в нижнем углу экрана того, кто находится в поле «зрения» и зарегистрирован. А еще на распознавании внешности и голоса завязана платежная идентификация, можно подключить подтверждение оплаты с привязанной карты лицом и голосом. Предполагается, что большая часть взаимодействий с устройством будет происходить голосом и жестами на расстоянии, а не только на сенсорном экране. Поэтому интерфейс в виде крупных карточек и разработан так, чтобы обеспечить читаемость издалека.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Продвинутая камера с искусственным интеллектом отвечает не только за распознавание пользователей или управление жестами. Также она используется и для других задач, например, видеозвонков со следящим автофокусом и развлечений с дополненной реальностью. Например, приложение с детскими сказками «Чудо-книжки» задействует технологии AR для повышения интереса самых маленьких пользователей. Помимо видеозвонков в Telegram, в быстром доступе у пользователя SberPortal есть также фирменный сервис Jazz. Он поддерживает до 100 участников одновременно, создает «вечные» ссылки на комнаты с возможность когда угодно вернуться в нее для повторного созвона, поддерживает совместный просмотр, демонстрацию экрана, а также виртуальные фоны, автоматический крупный план на говорящем человеке и другие функции.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Набор доступного софта покрывает основные потребности пользователя. Есть браузер, YouTube, музыкальный сервис «СберЗвук», фильмы и сериалы в Okko, лента новостей, музыкальные станции, погода, управление умным домом, аудио и видеозвонки в Telegram, заказ товаров в «Самокате», немного встроенных игр из каталога (виртуальный геймпад доступен в приложении Сбер Салют на смартфоне).

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

А еще на SberPortal работает фирменный сервис облачного гейминга SberPlay с ежемесячной подпиской или поминутной оплатой — на случай, если захочется поиграть в топовые игры для «взрослых» платформ. Наличие браузера, кстати, решает вопрос отсутствия привычного магазина приложений. В браузере можно запустить браузерную версию Telegram, послушать Spotify, да и вообще получить доступ к любым нужным сайтам и сервисам.

Говорят, у Сбера три ассистента. Это разные персонажи или просто голоса?

Мне очень нравится, что Сбер в вопросе развития голосовых ассистентов пошел собственным, более сложным, путем. Пока у всех есть только один персонаж или один персонаж с мужским и женским голосами, здесь речь идет сразу о трех разных виртуальных героях: спокойный и рассудительный Сбер, деловая и сдержанная Афина, а также задорная веселушка Джой. Функционально они одинаковые, но отличаются темпераментом, манерой подачи информации, шуточками.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Уверен, ставка на ассистентов с разными характерами обязательно выиграет в долгосрочной перспективе, и очень круто видеть, что в России уже есть эксперименты с такими технологиями. Ассистенты Салют обладают эмпатией, например, предложат остаться дома, если по прогнозу сильный ливень. Будет любопытно наблюдать за тем, как это будет развиваться для каждого из персонажей. Ну, а пока можно просто экспериментировать и менять ассистентов под настроение. SberPortal позволяет моментально переключаться между ними.

Хочу командовать умным домом. Так можно?

Сбер — один из самых молодых игроков на рынке ассистентов и умных девайсов для дома. И он сейчас активно выстраивает экосистему продуктов с возможностью голосового или дистанционного управления. Уже сейчас можно купить умные лампочки с цоколем Е14, Е27 и GU10, а также умную розетку.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Количество продуктов наверняка начнет быстро расти, ведь уже сейчас элементы умного дома других компаний, таких как Philips Hue, работают под управлением ассистентов Салют. Обмен данными между устройствами по Wi-Fi дает возможность сравнительно легко расширять количество поддерживаемых устройств.

Вот куплю я SberPortal, и куда его лучше поставить?

Скорее всего, в помещение, где вы находитесь больше всего времени, или в котором можете нафантазировать максимум сценариев использования такого девайса. Лично у меня в антирейтинге спальня, где проводишь не так уж и много осознанного времени. Увидеть SberPortal в гостиной или на кухне кажется более уместным. Но лучше всего — поставить его в квартире с «европланировкой», где кухня и гостиная объединены.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Возможностей акустики Harman/Kardon предостаточно, чтобы обеспечить громким и качественным звуком просторное помещение и, в общем-то, полностью раскрыть музыкальные возможности гаджета. А умный дисплей с голосовым управлением круто впишется в сценарии кухни. Например, без лишнего мытья рук можно голосом попросить ассистента включить рецепт на YouTube, посмотреть фильм или сериал в сервисе Okko, запустить плейлист любимой музыки или позвонить во время готовки кому-нибудь через Telegram. Наконец, можно просто поболтать с ассистентом. А высший пилотаж взаимодействия со SberPortal — проверить недостающие в холодильнике продукты и заказать доставку из каталога «Самоката».

Так что в итоге, надо брать?

Честно говоря, однозначно ответить на этот вопрос не могу. Смарт-дисплеи для российского рынка — совершенно новая категория продуктов. И пока (акцент на «пока») в список маст-хэв девайсов для дома не входят. Однако очень недальновидным с моей стороны было бы преуменьшить значимость этих продуктов в будущем. А значит, энтузиастам уже сейчас должно быть безумно интересно заполучить такой продукт и по-новому взаимодействовать с виртуальными ассистентами.

Как работает первый российский смарт-дисплей от Сбера с акустикой Harman/Kardon

Разница с умными колонками колоссальная. Если те ограничиваются только музыкой и ответами на вопросы в рамках возможностей голоса, то смарт-экран позволяет также включать видео, фоном смотреть фильмы и сериалы, делать покупки, совершать видеозвонки и получать визуальные ответы-карточки с возможностью посмотреть подробности во встроенном браузере. А еще большим плюсом SberPortal стала действительно качественная акустика. Один девайс совмещает в себе и возможности продвинутого виртуального ассистента, и домашнюю развлекательную мультимедийную систему с дисплеем, и топовую колонку, что вполне оправдывает его стоимость.

Кстати, прямо сейчас SberPortal продают по акции со скидкой 5000 рублей. Посмотреть цену и купить можно на официальном сайте SberDevices, а также в магазинах партнеров онлайн и оффлайн.